Atenție, se pierd banii! Termen limită pentru cererile de plată la AFIR
Agro-TV.ro, 3 octombrie 2025 14:20
Pentru a veni în sprijinul fermierilor, termenul limită pentru cererile de plată la AFIR pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungit, pentru situații justificate, până la data de 30 octombrie 2025, se arată într-un comunicat al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale remis vineri redacției AgroTV. […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
14:20
Pentru a veni în sprijinul fermierilor, termenul limită pentru cererile de plată la AFIR pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungit, pentru situații justificate, până la data de 30 octombrie 2025, se arată într-un comunicat al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale remis vineri redacției AgroTV. […]
Acum 4 ore
11:50
MADR, colaborare cu Țările de Jos: Ajutor pentru achiziția de juninci prin fonduri europene # Agro-TV.ro
Achiziția de juninci prin fonduri europene de către fermierii români a fost una dintre principalele teme discutate în cadrul unei întâlniri pe care ministrul agriculturii, Florin Barbu, a avut-o joi, la sediul MADR, cu ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, doamna Willemijn van Haaften, având ca temă colaborarea bilaterală în agricultură. Potrivit reprezentanților MADR, […]
Acum 6 ore
10:10
Resturile vegetale rezultate după recoltare, lucrările din livezi sau întreținerea culturilor reprezintă o provocare pentru orice fermier. Lăsate netocate, acestea pot îngreuna următoarele lucrări, pot contribui la apariția dăunătorilor și pot afecta calitatea solului. De aceea, alegerea unui tocător de resturi vegetale este o necesitate în agricultura modernă. Acest utilaj vă ajută să curățați terenul […]
Acum 8 ore
07:30
Finanțare cu fonduri europene pentru fermieri, de la 1 ianuarie 2026 – Promisiunea șefului MADR # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” la AGRO TV, suplimentarea bugetului pentru două linii de finanțare cu fonduri europene. Aceasta a precizat că toate proiectele eligibile, dar rămase fără finanțare, din cadrul intervențiilor DR-25 – modernizarea infrastructurii de irigații și DR-20 – investiții în sectorul zootehnic, vor primi sprijin […]
Acum 12 ore
06:30
Calendar fonduri europene 2025. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a anunțat la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, data la care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează apelurile de proiecte pentru liniile de finanțare rămase pentru anul 2025. Potrivit șefului MADR, după încheierea proiectelor din PNDR 2014-2020, la 30 octombrie 2025, […]
Acum 24 ore
18:10
Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, a anunțat joi care mai sunt finanțările AFIR disponibile în 2026 pentru fermierii români. „Foarte puține măsuri vom mai avea la dispoziție pentru a fi lansate în anul următor. Din 2026 o să începem un angajament instituțional în vederea sprijinirii beneficiarilor să implementeze cu celeritate […]
15:30
Subvenții APIA – Crescătorii de animale care și-au asumat angajamente pentru Intervenția DR 06 – „Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, au ca termen final pentru completarea și depunerea deconturilor/documentelor justificative aferente trimestrului III anul 2025 data de 31 octombrie inclusiv, a […]
Ieri
13:30
ATENȚIE, FERMIERI! Noi condiții pentru acordarea de subvenții și finanțări din fonduri europene! # Agro-TV.ro
Guvernul pregătește un nou act normative prin care fermierii români vor avea de respectat noi condiții pentru acordarea de subvenții și finanțări din fonduri europene. Mai exact este vorba despre un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind cadrul general de implementare a intervențiilor cuprinse în Planul strategic PAC […]
12:10
Meteo 2 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat datele prognozate privind fenomenele meteorologice ce se vor manifesta pe teritoriul țării noastre în zilele următoare. Potrivit meteorologilor, începând de joi dimineață și până sâmbătă dimineață, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între […]
11:10
Deși reprezintă o parte esențială a forței de muncă din agricultură și au un rol vital în menținerea gospodăriilor și dezvoltarea comunităților rurale, femeile fermier încă se confruntă cu numeroase bariere. Accesul limitat la terenuri, finanțare, instruire și tehnologii moderne le reduce șansele de a-și valorifica pe deplin potențialul. Agricultura se confruntă la nivel mondial […]
09:50
EXCLUSIV! Florin Barbu, anunț pentru fermierii persoane fizice, privind sistemul e-Factura # Agro-TV.ro
Fermierii persoane fizice din România au primit o nouă perioadă de respiro în ceea ce privește implementarea sistemului e-Factura. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că obligația de a utiliza acest mecanism a fost amânată până în anul 2026, în urma unei decizii adoptate în ședința de Guvern prin ordonanță de urgență. ”Sigur, noi trebuie […]
08:40
Investițiile în irigații pot face diferența între faliment și producții record, iar acest lucru a fost demonstrat cu brio și anul acesta de către Cosmin Micu, fermier din județul Arad. Într-un an în care seceta a pus presiune uriașă pe culturile agricole, cultura de porumb și cea de floarea-soarelui au reușit să aducă rezultate excepționale […]
07:30
Ministrul Barbu avertizează: O subvenție importantă dispare în curând! Cine sunt fermierii vizați # Agro-TV.ro
Fermierii români se confruntă cu o schimbare majoră în politica agricolă națională, care ar putea face ca o subvenție importantă să fie pierdută de către mulți dintre ei, începând cu anul 2028. Sprijinul cuplat, una dintre cele mai accesate forme de ajutor, va fi condiționat strict de integrarea producției vegetale cu zootehnia, susține ministrul Florin […]
06:30
Despăgubiri pentru seceta din 2025 – Ce le promite ministrul Agriculturii fermierilor afectați # Agro-TV.ro
Fermierii români afectați de condițiile meteorologice potrivnice din acest an ar putea primi despăgubiri pentru secetă, similare celor acordate în cazul calamităților din anii trecuți. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, în exclusivitate la AGRO TV, că așteaptă centralizarea suprafețelor calamitate la nivelul prefecturilor, urmând ca în cel mult două săptămâni să fie gata situația […]
1 octombrie 2025
20:10
Piața cerealelor trece printr-o perioadă de stabilitate aparentă, însă cu nuanțe importante care ar putea influența deciziile fermierilor și traderilor în următoarele luni. În timp ce grâul rămâne fără perspective majore de creștere pe termen scurt, orzul vine cu o surpriză plăcută: se menține la același nivel de preț cu grâul, în ciuda faptului că, […]
17:40
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, este chemat săptămâna viitoare în Parlament să dea explicații cu privire la situația micilor fermieri, mulți dintre ei aflați în pragul falimentului. Astfel, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, Florin Barbu este chemat la „Ora Guvernului” la ședința din data de 6 octombrie a Camerei Deputaților, în cadrul căreia va avea loc […]
15:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat miercuri că, în perioada 1-31 octombrie 2025 inclusiv, fermierii care beneficiază de subvenția APIA pentru motorină în trebuie să depună cererile de plată pentru cantitățile achiziţionate şi utilizate în trimestrul al III-lea (1 iulie-30 septembrie) al anului 2025. „Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
ATENȚIE, Romsilva a transmis prețurile: Cât costă un metru cub de lemn de foc anul acesta! # Agro-TV.ro
Sezonul rece deja s-a instalat, astfel că milioane de români preocupați să afle cât costă un metru cub de lemn de foc anul acesta. Printr-un comunicat remis miercuri redacției AgroTV, Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva anunță că, în acest an, oferă populaței, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un […]
11:50
Meteo 2-4 octombrie – Ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite în toată țara. Cod galben și portocaliu în 25 de județe! # Agro-TV.ro
Meteo 2-4 octombrie – O adevărată avalanșă de avertizări Cod galben și portocaliu de vreme rea vine miercuri din partea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care anunță că zilele următoare țara noastră va fi cuprinsă de un val de frig, ploi abundente, viijelii și chiar ninsori viscolite, pe alocuri. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, vremea […]
10:40
Un nou campion la rapiță în România a fost desemnat în campania agricolă 2024-2025, unde performanța și tehnologia s-au unit pentru a aduce producții de top. Printre fermierii care au demonstrat că atenția la detalii și aplicarea corectă a tehnologiilor se află Costinel Preda. Corteva Agriscience încheie prezentarea fermierilor campioni la rapiță din anul agricol […]
08:40
Fermierii români se pregătesc pentru un sezon agricol de excepție, iar rapița se anunță, încă de pe acum, a fi cea mai profitabilă cultură din anul agricol 2025-2026. Conform analizelor realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, România ar putea atinge o premieră istorică, cu suprafețe cultivate de până la 1 milion […]
07:30
De la 1 octombrie 2025, sistemul e-Factura devine obligatoriu și pentru fermieri, dacă Guvernul nu va anunța în ultimul moment o nouă amânare. Deși măsura are ca scop digitalizarea și reducerea evaziunii fiscale, agricultorii se plâng de birocrația suplimentară și de faptul că vor fi obligați să folosească o platformă electronică greu de gestionat pentru […]
06:30
Programul „Rabla pentru tractoare”, mult așteptat de micii fermieri români, rămâne în continuare blocat, după anularea primei ediții. În schimb, o nouă linie de finanțare cu fonduri europene, care promite să-l înlocuiască cu succes, va fi lansată la 1 decembrie 2025. intervenția DR-14 – „Sprijin pentru ferme mici” urmează să fie deschisă de Agenția pentru […]
30 septembrie 2025
16:10
Dumitru Andreșoi, „Regele oierilor”, față-n față cu judecătorii pentru o fraudă cu fonduri europene! Riscă până la 10 ani de închisoare! # Agro-TV.ro
Dumitru Andreșoi, cel supranumit „Regele oierilor” din România, a fost trimis în judecată, la Tribunalul Timiș, de către procurorii Parchetului European (EPPO), pentru o fraudă cu fonduri europene de 2,2 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al EPPO, în același dosar, alături de Dumitru Andreșoi au fost trimiși în judecată și trei funcționari publici din […]
14:10
Ultima subvenție APIA pentru crescătorii de animale anunțată la plată pentru zilele acestea de către Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură este cea referitoare la ajutorul de stat acordat pentru activitatea de ameliorare rase, solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna iulie 2025. Potrivit unui comunicat APIA remis marți redacției AgroTV, suma […]
11:30
La Bruxelles se propun despăgubiri pentru fermele de porci ale căror efective se dovedesc a fi sănătoase, dar sunt blocate, conform procedurilor, din cauza faptului că se află în proximitatea unor focare de pestă porcină africană (PPA). Potrivit europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei AGRI din Parlamentul European, conform normelor adoptate de Uniunea Europeană și […]
10:10
ALCEDO aduce fermierilor români o nouă versiune a aplicației MyAlcedoCatalogue – mai practică, mai clară și mai ușor de folosit. Gândită ca un adevărat sprijin în activitatea zilnică din câmp. ALCEDO anunta lansarea noii versiuni a aplicatiei MyAlcedoCatalogue, actualizata si imbunatatita pentru a raspunde mai bine nevoilor fermierilor romani. Aplicatia este disponibila gratuit in App […]
08:40
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că România se opune încheierii acordului comercial dintre Uniunea Europeană și țările din blocul Mercosur, în forma actuală. Oficialul român a explicat că nu există un studiu de impact care să arate consecințele asupra fermierilor și procesatorilor din Uniune, motiv pentru care mai multe state membre au decis să […]
06:30
Fermierii, obligați să se pensioneze? Cum lovește noua Politică Agricolă Comună în beneficiarii de subvenții # Agro-TV.ro
Un scenariu care ridică semne de întrebare pentru viitorul agriculturii europene, și implicit pentru România, este legat de propunerile Comisiei Europene pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), după 2027. Printre modificările discutate, se regăsește și una care stârnește controverse: începând cu anul 2032, statele membre ar putea fi obligate să nu mai plătească subvenții fermierilor […]
29 septembrie 2025
16:40
O femeie a murit, iar o alta a fos grav rănită după ce au fost lovite pe șosea de un tractor condus de un minor de 14 ani. Incidentul a avut loc pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria, comuna Boghicea, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. „În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a […]
14:50
O nouă piață agroalimentară a fost inaugurată duminică, 28 septembrie, la doar câțiva kilometri de București, în Dobreni, comuna Vărăști, județul Giurgiu, anunță europarlamentarul Dan Motreanu pe Facebook. Dispunând de hale speciale pentru brânzeturi, lactate și carne, noua piață agroalimentară din Târgul Dobreni este una acoperită și închisă complet, oferind un spațiu modern și civilizat […]
13:20
Bugetul UE 2028-2034 nu respectă viziunea Parlamentului European (PE) și reprezintă un pas înapoi pentru agricultura europeană, riscând să submineze direct viitorul fermierilor și securitatea alimentară a Europei, este poziția adoptată de majoritatea membrilor Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din legislativul european, a declarat europarlamentarul Daniel Buda, într-o postare e pagina sa de […]
11:20
Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a lansat luni un apel ferm atât către autoritățile și factorii politici din România, cât și către opinia publică: „Nu lăsați ca apa să ajungă o marfă tranzacționată la bursă!” Într-un comunicat remis luni redacției AgroTV, LAPAR ridică o serie de aspecte legate de accesul la apă, atât al […]
08:30
Cum protejăm porumbul din hambar de gărgărițe – Depozitarea porumbului după recoltare vine cu numeroase provocări pentru fermieri, iar una dintre cele mai frecvente probleme este atacul gărgărițelor. Aceste insecte pot compromite rapid calitatea boabelor, ducând la pierderi importante de producție și de valoare economică. În materialul video de mai jos, Dr. Ing. Horia Ghibu […]
07:40
Piața porumbului continuă să traverseze o perioadă de stagnare la nivel internațional, iar fermierii români beneficiază de un preț avantajos pe piața internă. Diferența dintre ofertele exportatorilor din Portul Constanța și cele ale cumpărătorilor locali face ca fermierii români să găsească momentan oportunități mai bune în țară decât la export. Cezar Gheorghe, expert în piețele […]
06:30
O schimbare majoră se profilează în agricultura românească, dacă planul de guvernare al actualului cabinet de la Palatul Victoria va fi dus la bun sfârșit. Potrivit acestui plan, suprafața minimă eligibilă pentru acordarea subvențiilor va crește de la 1 hectar la 2 hectare, măsură care ar putea afecta peste 150.000 de fermieri, care vor fi […]
28 septembrie 2025
14:00
Hoții de porumb aduc toamna nu doar recolte pierdute, ci și adevărate bătălii pentru mulți dintre fermieri. Aceștia se trezesc de dimineață că porumbul cules cu grijă peste an dispare aproape peste noapte, iar hoții rămân nepedepsiți. Pagubele sunt uriașe, iar majoritatea fermierilor nu mai depun plângeri la Poliție. Un localnic din Plopșoru povestește pentru […]
11:00
Dacă te-ai gândit să intri în afaceri cu alune, pregătește-te deoarece un hectar de alun poate costa astăzi zeci de mii de euro doar pentru înființare. Horațiu Buzgău, fermier din Satu Mare, spune că investiția nu este deloc mică, mai ales dacă vrei rezultate bune. „Ne-a ajutat foarte mult Fondurile Europene, pentru că fără finanțare […]
08:00
Un incendiu de vegetație a izbucnit în seara de sâmbătă pe o pășune din județul Dâmbovița. Primarul a făcut apel către localnici pentru localizarea acestuia. Un incendiu a izbucnit între canale, spre Cazaci, în satul Nucet, județul Dâmbovița. Primarul localității, Luisa Barboiu a lansat un apel insistent pe Facebook către localnici pentru a ajuta la […]
07:40
Două utilaje agricole au fost recunoscute pentru performanță și inovație primind medalia de aur pentru contribuția lor la eficiența și muncii în fermă. Alte 22 de utilaje au fost premiate cu medalia de argint, pentru îmbunătățiri semnificative ale funcționalității și proceselor existente în cadrul topului Inovație Agritechnica 2025. Medalia de aur pentru compania Müller Landmaschinen […]
27 septembrie 2025
22:20
Un furt ca în filme a avut loc în acest weekend când un fermier a rămas fără bovinele de rasă care valorează zeci de mii de lei. 22 de vaci din rasa Black Angus au dispărut peste noapte. Firma de specialitate Hunting Fun a constatat dispariția a bovinelor de rasă de carne Black Angus de […]
26 septembrie 2025
17:40
Șeful AFIR, Adrian Chesnoiu, le promite bani în plus fermierilor care sunt interesați de obținerea de fonduri europene nerambursabile prin submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, după ce Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a constatat că alocarea financiară anunțată […]
14:30
Bruxelles: Asigurarea pentru secetă – produs obligatoriu! Se merge până la retragerea autorizației firmelor de profil! # Agro-TV.ro
La Bruxelles se discută din ce în ce mai intens despre faptul că asigurarea pentru secetă trebuie să devină un produs obligatoriu pus la dispoziția fermierilor de către firmele de asigurare, sub sancțiunea retragerii licenței, în caz de refuz. „Avem aici un război cu Comisia Europeană, un război – cu siguranță – pe care îl […]
12:30
Meteo/Octombrie. De luni, urmează patru săptămâni în care ploile aducătoare de speranțe pentru fermieri își vor face în cele din urmă simțită prezența, conform estimărilor publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, cantităție de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice. […]
10:50
De la Bruxelles vine încă o veste proastă pentru crescătorii de oi și capre: tocmai când ziceau că scapă de interdicția privind livrările de animale către spațiul Uniunii Europene, care urma să expire pe pe 30 septembrie, Comisia Europeană a decis să prelungească termenul acestei măsuri până la 31 decembrie 2025. Măsura interdicției privind circulația […]
08:40
Micii fermieri din România se confruntă cu o situație dramatică pe piața laptelui. În timp ce la raft consumatorii plătesc între 6 și 10 lei pentru un litru de lapte, prețul laptelui la poarta fermei oferit de procesatori abia mai depășește 1,5 lei/litru. Diferența uriașă între ceea ce primește producătorul și ceea ce plătește cumpărătorul […]
07:30
Piața terenurilor agricole din România traversează o perioadă de mari contraste. În timp ce prețul mediu pe hectar a continuat să crească la nivel național, diferențele dintre tranzacții pot fi uriașe, în funcție de zonă, calitatea solului și accesul la irigații. În sudul țării, unde agricultura are tradiție și potențial ridicat, fermierii și investitorii străini […]
06:30
Problemele uriașe ale micilor fermieri: ”Avem o singură șansă – să părăsim satul românesc” # Agro-TV.ro
Micii fermieri din România trec printr-o perioadă critică. Confruntați cu prețuri foarte mici pentru cereale, lapte sau carne, impozitare excesivă și birocrație sufocantă, mulți dintre ei se gândesc serios să renunțe la agricultură și să plece din satul românesc. În plus, lipsa forței de muncă face aproape imposibilă continuarea activității, mai ales în fermele de […]
25 septembrie 2025
20:00
Pesta micilor rumegătoare continuă să fie o amenințare serioasă pentru sectorul ovin din România, iar crescătorii atrag atenția că este nevoie urgentă de măsuri ferme pentru protejarea efectivelor. Una dintre soluțiile invocate de fermieri este vaccinarea oilor, chiar dacă există opinii pro și contra la nivel național și european. ”Propuneri sunt pro și contra. Am […]
13:10
Ministrul Florin Barbu anunță programul adoptat AZI în Guvern, cu buget de 798 de milioane de lei! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, vine cu o veste bună pentru fermierii și producătorii locali: Guvernul a aprobat în ședința de joi continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026, care a fost majorat la 798 milioane lei. „Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.