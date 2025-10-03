Atenție, se pierd banii! Termen limită pentru cererile de plată la AFIR

20:00

Pesta micilor rumegătoare continuă să fie o amenințare serioasă pentru sectorul ovin din România, iar crescătorii atrag atenția că este nevoie urgentă de măsuri ferme pentru protejarea efectivelor. Una dintre soluțiile invocate de fermieri este vaccinarea oilor, chiar dacă există opinii pro și contra la nivel național și european. ”Propuneri sunt pro și contra. Am […]