Ilie Bolojan: „Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate”
Gândul, 3 octombrie 2025 14:20
Premierul Ilie Bolojan susține vineri, 3 octombrie, o conferință de presă, la Palatul Victoria, în care prezintă bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru. „Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practic. Am fost nevoiți să creștem veniturile fiscale. A trebuit în […]
Acum 10 minute
14:30
Ce spune primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, despre intezicerea centralelor de apartament: „La nivelul UE e o discuție avansată. Acesta e drumul” # Gândul
Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei, a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București” că discuția despre interzicerea centralelor de apartament este una avansată la nivelul Uniunii Europene. „Dacă toate cele 500 de mii de apartamente din București ar avea centrale, ar fi un dezastru ecologic pentru capitala noastră”, spune Bujduveanu. „Discuția este recurentă, […]
14:30
George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” # Gândul
George Simion și-a văzut numele asociat în mai multe articole de presă din care reieșea că acesta ar fi transmis un apel la votul de duminică, din Republica Moldova. Liderul AUR a emis și un comunicat în care dezminte orice implicare a sa într-un astfel de context. Simion pune totul pe seama „publicațiilor sistemului” și […]
14:30
O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave # Gândul
Lydia August, o tânără de 28 de ani din SUA, a fost desfigurată după o intervenție cu botox. Astfel, injecțiile care ar fi trebuit să îi trateze migrenele severe i-au provocat o ptoză completă la ochiul drept. Ea a apelat la un neurolog pentru injecțiile cu botox de care avea nevoie în tratarea migrenelor cronice […]
14:30
Prioritatea lui Bolojan: CONCEDIERILE: „Reducerea de personal e o URGENȚĂ / Să fie pus în practică în perioada următoare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la reforma din adminsitrație, că reducerea personalului e „o necesitate” și că speră să fie puse în practică în perioada următoare. „Reforma administrației e o necesitate și o urgență, dincolo de a fi în serviciul cetățenilor, trebuie să fie mai eficientă, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al […]
14:30
Român reținut de DIICOT pentru TERORISM. Ar fi fabricat și testat două bombe artizanale la el acasă # Gândul
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița- Năsăud au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care […]
Acum 30 minute
14:20
Ploaia și vântul au închis porțile Palatului Cotroceni. Administrația Prezidențială a făcut anunțul: „Pentru siguranța publicului vizitator” # Gândul
Administrația Prezidențială a anunțat vineri că, din cauza vremii nefavorabile, „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” suspendă accesul în spațiile exterioare. Formatul evenimentului va suferi modificări în zilele de 4-5 octombrie 2025, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială, printr-o postare pe pagina instituției. „Pentru siguranța publicului vizitator, accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului […]
14:20
Kovesi vrea să-și mărească echipa. Solicitatarea șefei Parchetului European cu privire la marile anchete: „Pisica cu clopoţel nu poate prinde şoareci” # Gândul
Laura Codruţa Kovesi, procurorul șef al Europei, a avertizat că fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european. Reamintim că un scandal generat de descoperirea unei escrocherii masive prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce mulţi fermieri greci […]
14:20
Acum o oră
14:00
George Simion a RENUNȚAT la Netflix și îi îndeamnă pe suținătorii săi să facă la fel: „O platformă pentru propagandă woke și pro-transgender” # Gândul
George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul la populara platforma de streaming Netflix, pe motiv că prin intermediul producțiilor difuzate ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul, într-o postare pe X. Liderul AUR, George Simion, a publicat, alături de mesajul în care anunță că a renunțat la […]
14:00
În posesia cui au rămas lucrurile personale ale jurnalistei Ioana Popescu, după decesul fulgerător. Ce a dezvăluit iubitul ei # Gândul
Jurnalista Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Despre moartea jurnalistei s-a aflat la aproape o săptămână distanță, iar înmormântarea a avut loc recent, pe 1 octombrie 2025. După decesul fulgerător, iubitul ei, Mihai, a dezvăluit ce s-a […]
13:40
Pentru prima dată în istorie, o FEMEIE devine șefa Bisericii Anglicane și este numită Arhiepiscop de Canterbury # Gândul
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie din istorie care conduce Biserica Anglicană. Ea preia rolul de lider spiritual pentru cei peste 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Funcția de Arhiepiscop de Canterbury este cea mai înaltă poziție din Biserica Anglicană, echivalentă cu cea a unui patriarh în alte […]
13:40
Roxana Ionescu a explicat cum a a ajuns să lucreze în televiziune, cu ani în urmă. ”E o poveste interesantă” , a spus aceasta. Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 […]
Acum 2 ore
13:30
Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă # Gândul
Mihai Jurca a vorbit despre acuzațiile sindicaliștilor care susțin că se comit abuzuri, în ceea ce privește evaluările, dar și despre adresa trimisă de Cancelaria premierului pentru identificarea protestatarilor care au manifestat împotriva măsurilor luate de Guvern. „Tot ce vom face e în cadrul legal. Nu s-au făcut abuzuri se respectă cadrul legal. Detalii despre […]
13:30
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie! # Gândul
O bancă celebră din Germania își suspendă serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie! Este vorba despre Sparda-Bank West, iar în perioada 9-13 octombrie 2025 această instituția bancară își suspendă o mare parte dintre servicii, inclusiv accesul la conturi, bancomate, internet banking și asistență telefonică. Sparda-Bank West este una […]
13:20
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Celebrele aperitive precum zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută sunt gustoase, dar pot deveni și periculoase pentru siluetă, din cauza cantității mari de ulei folosită la preparare. În acest context, medicul nutriționist Mihaela Bilic explică care este cea mai potrivită alegere în curele de slăbire și care dintre ele poate fi inclusă cu încredere […]
13:10
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune # Gândul
Mai multe zodii vor traversa o perioadă favorabilă, reușind să scape de suferințe și să își regăsească echilibrul. Munca acestor nativi va fi răsplătită, iar oportunitățile vor ieși în calea lor, în octombrie 2025. Luna octombrie 2025 aduce bucurie și schimbări în viețile a trei zodii. Aspectele pozitive vor fi mai proeminente pentru acești nativi, […]
13:00
FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică # Gândul
O femeie din Timiș a fost reținută după ce s-a dat drept medic estetician și a făcut mai multe intervenții estetice fără să aibă drept de practică. Ea ar fi realizat proceduri precum lipoliză, mărirea buzelor cu acid hialuronic, corectarea cearcănelor sau reconturarea mandibulei în locații din Arad și Dumbrăvița. Potrivit procurorilor, femeia nu era […]
12:50
Mihai Jurca, culmea ipocriziei, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP” # Gândul
Șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a declarat într-o conferință de presă, referitor la achiziția celor 17 mașini Dacia Duster, că demnitarii și cancelarii își vor conduce singuri mașinile și nu vor beneficia de șofer. Mihai Jurca a precizat, însă, că el beneficiază de un șofer RAPPS, deoarece e populist ca un ministru să-și […]
12:40
Jurca sfidează protestatarii care l-au acuzat de abuzuri: „Dacă n-a întrebat nimeni dacă ești la muncă, ar părea o întrebare ieșită din context” # Gândul
Mihai Jurca a vorbit despre acuzațiile sindicaliștilor care susțin că se comit abuzuri în ceea ce privește evaluările și că oficialul ar fi cerut numele care au fost la protestele împotriva concedierilor, ca o condiție pentru continuarea discuțiilor. „Tot ce vom face e în cadrul legal. Nu s-au făcut abuzuri se respectă cadrul legal. Detalii […]
12:40
Binecunoscuta cântăreață Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre fiica sa adoptată, Elena. Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este […]
12:40
Care este preparatul recomandat de medicul nutriționist Mihaela Bilic în DIETELE pentru slăbit. Ce rol au zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută # Gândul
12:40
Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat” # Gândul
Mihai Jurca a fost întrebat în cadrul conferinței de presă cum comentează faptul că ministrul Pâslaru s-a afișat cu Dragoș Anastasiu, acuzat de abuz în serviciu și dare de mită. „Nu pot să comentez ce face dnul Pâslaru a fost un eveniment public cu mulți oameni au fost 200 de oameni. Nu cred că e […]
12:40
Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române # Gândul
Mobilizare generală a echipelor Apelor Române, în contextul Codului roșu activat pe râurile din Oltenia, valabil până mâine, 4 octombrie, la ora 12.00. Râurile din Muntenia sunt în continuare sub cod roșu hidrologic, ca urmare a prognozelor care indică precipitații de peste 100 l/mp în următoarele 24 de ore. Viiturile rapide pot afecta în special […]
Acum 4 ore
12:30
Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE # Gândul
Operaţiunile pe aeroportul din Munchen au fost reluate după ce cu o zi în urmă au fost suspendate pe fondul apariţiei unor drone în spațiul său aerian. Incidentul a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile a circa 3.000 de pasageri. Controlorii de trafic aerian au impus restricții după ce mai multe drone […]
12:30
Luptătorii Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la Pitești, înaintea galei „Luptă Totală” # Gândul
Cea mai importantă organizație de sporturi de contact din România, Dynamite Fighting Show, promoția fondată și dezvoltată de fostul mare campion Cătălin Moroșanu, ajunge pentru prima dată la Pitești cu o gală de amploare, programată pe 24 octombrie, la Pitești Arena. Înaintea spectacolului din ring, fanii vor avea șansa unică de a-i întâlni pe sportivi […]
12:30
Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni” # Gândul
Vasile Ernu a criticat piesa și clipul manifest „Rinocerii” de la trupa Taxi, în care apar o serie de personalități din bula progresistă, ce se revoltă împotriva „puterii”. Scriitorul consideră întregul demers o „critică moale, pufoasă, fără colțuri: să fie bine, să nu fie rău”. Vasile Ernu atrage atenția asupra ironiei generată de piesa Taxi, […]
12:20
Putin acuză Occidentul că MANIPULEAZĂ procesele electorale /„Așa cum s-a întâmplat în România” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat forțele politice occidentale că se mențin la putere prin ”farse”, manipulând voința populațiilor în procesul electoral, ”așa cum s-a întâmplat în România”. ”Forțele politice care dețin puterea nu vor să o cedeze, încearcă să inducă în eroare în mod direct propriii cetățeni, escaladează situația la nivel internațional, recurg la […]
12:20
Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, l-a atacat pe Gigi Becali după eșecul cu Young Boys Berna. Atacantul este nemulțumit de faptul că joacă doar câte o repriză din cauza patronului. Gigi Becali se va dispensa de mai mulți jucători în iarnă, prinre cei vizați fiind și Denis Alibec. Alibec și-a semnat sentința: urmează […]
12:10
Imagini APOCALIPTICE în București. Momentul în care un copac uriaș cade pe o mașină în mers # Gândul
O cameră de supraveghere a surprins momentul halucinant în care un copac se prăbușește peste două mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5. Incidentul s-a petrecut pe strada Zețarilor din Sectorul 5 al Capitalei. Din cauza vântului extrem de puternic, un copac uriaș s-a rupt și s-a prăbușit […]
12:10
Un fenomen meteo rar a atras atenția localnicilor și turiștilor din orașul Tsarevo, Bulgaria, pe 3 octombrie. Deasupra Mării Negre s-a format o trombă marină, un vârtej spectaculos de aer și apă, asemănător unei tornade. Imaginile surprinse arată coloana de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni. Trombele […]
12:10
AVERTISMENT important pentru șoferi în plină iarnă. Zonele pericol de pe DN 57 / Atenție la desprinderea rocilor și a copacilor de pe versanți # Gândul
Avertisment important pentru șoferi în plină iarnă! Precipitațiile abundente pot duce la desprinderea rocilor și a copacilor de pe versanți. În aceste condiții, conducătorii auto sunt sfătuiți să conducă cu prudență în aceste zone. Angajații SDN Orșova intervin pe DN 57 în zona localității Dubova. Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar […]
12:10
Statele Unite, în a treia zi de BLOCAJ instituțional. La ce se așteaptă autoritățile americane # Gândul
Statele Unite au intrat vineri în cea de-a treia zi de blocaj instituțional, după ce Senatul nu a reușit să ajungă la un acord referitor la proiectul de lege privind bugetul federal. Senatorii s-au întrunit joi pentru a încerca să găsească o soluție, însă propunerile nu au ajuns la vot, aceasta deoarece joi s-a sărbătorit […]
12:10
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența lui Nicușor Dan la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. „Pe rețelele sociale e un veritabil festival de ironii, sarcasme, glume stârnite de celebra secvență în care președintele României, Nicușor Dan, mergând împreună cu Emmanuel Macron la recepția […]
12:00
O femeie din Constanța s-a măritat în rochia pe care a purtat-o la serbarea de la grădiniță. Cum a fost posibil # Gândul
Ștefania este o tânără din Constanța care a recurs la un gest inedit în cea mai frumoasă zi din viața sa. Astfel, ea a ales să se mărite în rochia pe care a purtat-o la o serbare de la grădiniță. Ștefania a povestit întreaga experiență în mediul online, prin intermediul unui videoclip care s-a viralizat […]
11:50
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată” # Gândul
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va fi difuzat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al emisiunii. Invitatul acestei ediții este scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel […]
11:40
Înșelătoria online care îți fură datele sau îți accesează contul bancar. Cum identifici un atac de tip „spoofing” # Gândul
Datele personale sau chiar conturile bancare pot fi accesate de la distanță de atacatorii cibernetici, folosindu-se de „spoofing”. Este un tip de atac prin care utilizatorul (care devine victimă, în acest caz) primește anumite apeluri sau mesaje din partea unor persoane care susțin că reprezintă o anumită entitate bancară. În spatele mesajului sau apelului se […]
11:30
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu # Gândul
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 3 octombrie, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. Fostul președinte al României a fost executat silit de ANAF și i s-a solicitat să părăsească imobilul și să achite un milion de […]
11:30
Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane €. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub conduse de domnii Asadulzade și Berendel. Dezvăluim dedesubturile unei grupări transfrontaliere care guvernează banii negri din industria petrolieră # Gândul
Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează […]
11:20
Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată # Gândul
Poliția israeliană a anunțat că 470 de activiști reținuți de Marina Israeliană în cadrul operațiunii de interceptare a flotilei care încerca să spargă blocada maritimă israeliană asupra Fâșiei Gaza au fost înregistrați de autorități și urmează să fie deportați. Peste 600 de ofițeri de poliție, împreună cu funcționari ai serviciilor de imigrație au fost detașați […]
11:20
Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT” # Gândul
Ion Cristoiu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 2 octombrie 2025 că nu există un raport oficial așa cum s-a prezentat, ci doar o prezentare PowerPoint care nu reprezintă un document autentic sau o cercetare serioasă. El susține că acest “document” este o escrocherie, fiind un fragment extras dintr-un rechizitoriu. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
11:20
Klaus Iohannis, dat AFARĂ de ANAF din locuința din Sibiu. Agenții au preluat jumătate din imobil și au schimbat yala # Gândul
11:20
Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități # Gândul
Pe măsură ce nopțile devin mai reci, mulți români racordați la sistemul centralizat de termoficare se întreabă când vor primi căldură în apartamente. Conform legislației, furnizarea agentului termic nu se face la o dată fixă, ci în funcție de temperaturile de afară. Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 425/1994, caloriferele se încălzesc după trei nopți […]
11:10
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile” # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. În aceeași vreme, sindicatul angajaților din Guvern, vizați […]
11:10
UE, INTERDICȚIE pentru locuințele care nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere. Cum vor fi afectați proprietarii # Gândul
Locuințele care nu sunt izolate termic și eficiente energetic nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere, iar o directivă a Uniunii Europene (UE) prevede ca acestea să atingă o clasă energetică minimă. Toți proprietarii sunt afectați de noua lege, care ar putea bloca milioane de case și apartamente în România. În România, există […]
11:00
Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, din județul Vâlcea. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul. Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. „Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea. […]
11:00
Guvernul cumpără 17 Duster de la Dacia Renault, pentru demnitari. RAAPPS a cerut aproape dublu pentru același număr de autoturisme # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Guvernul a cerut oferte pentru mașini fără șofer […]
11:00
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală # Gândul
Afaceristul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a făcut o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul Floreasca al Capitalei. Suma avansată de omul de afaceri ar fi una record, la care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, transmite Profit.ro. Victor Căpitanu, […]
10:50
Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme a avut loc vineri dimineață în Dâmbovița. Două persoane au fost rănite. Coliziunea s-a produs pe DN 71, în interiorul localității Ulmi. Din primele date, este vorba despre un impact între 4 vehicule, respectiv 2 autoturisme, un ansamblu de vehicule și un microbuz de transport […]
10:50
Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului # Gândul
Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar meteorologii avertizează că aceste fenomene extreme vor continua și în următoarele 48 de ore. În jumătate de țară, vremea deosebit de rece, ploile torențiale, intensificările vântului și ninsorile viscolite – la altitudini mai mari de 1.500 de metri – au transformat începutul de toamnă într-o […]
10:50
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte # Gândul
Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de salvamontiştii din Sibiu, după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane. Când a fost găsit de salvatori era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. ”Echipa Salvamont aflată de […]
