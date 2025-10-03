Ilie Bolojan: „Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate”

10:50

Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de salvamontiştii din Sibiu, după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane. Când a fost găsit de salvatori era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. ”Echipa Salvamont aflată de […]