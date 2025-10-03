Șeful unei case regale din Uniunea Europeană a abdicat după 25 de ani de domnie

07:10

Lucrările la Teatrul de Vară din Mamaia se blochează din nou, iar clădirea-simbol a stațiunii nu mai poate fi reabilitată. Firma care se ocupa de lucrări a intrat în insolvență, deși muncitorii se apucaseră de renovat în luna aprilie. Contractul era de 29 de milioane de lei, iar acum reprezentanții Consiliului Județean Constanța urmează să organizeze o nouă licitație. În tot acest timp, turiștii și localnicii privesc ruinele și se întreabă dacă teatrul de vară își va recăpăta faima de altădată.