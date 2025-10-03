VIDEO Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat

19:20

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate. Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să […] Articolul Sindicaliștii de la Guvern acuză: În plină austeritate, Mihai Jurca a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat apare prima dată în PS News.