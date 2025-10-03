Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video)

Cotidianul de Hunedoara, 3 octombrie 2025 14:20

Premierul Ilie Bolojan  prezintă vineri, [...] The post Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video) appeared first on Cotidianul RO.

Acum 10 minute
14:30
Toată ”flotila” spre Gaza a fost interceptată Cotidianul de Hunedoara
Israelul a interceptat 40 de nave în trei zile și a expulzat circa 460 de pasageri. O altă flotilă spre Gaza a plecat din Italia [...] The post Toată ”flotila” spre Gaza a fost interceptată appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:20
Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video) Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan  prezintă vineri, [...] The post Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video) appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Schimbare la Cancelaria prim-ministrului Cotidianul de Hunedoara
Schimbare la Cancelaria prim-ministrului. Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, afirmă că a redus de 10 ori [...] The post Schimbare la Cancelaria prim-ministrului appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
14:00
Alegeri în Cehia: același TikTok și aceiași salvatori ai democrației Cotidianul de Hunedoara
In analizele europene, mai puțină UE înseamnă doar imixtiune rusă în alegeri, nu realități demografice și economice, nu orientare pro-America [...] The post Alegeri în Cehia: același TikTok și aceiași salvatori ai democrației appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Lovit cu mașina pentru că s-a opus unei parcări Cotidianul de Hunedoara
S-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capotaS-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capota [...] The post Lovit cu mașina pentru că s-a opus unei parcări appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:30
Facturile românilor, pe cale să se schimbe: ANRE pregătește ceva Cotidianul de Hunedoara
Un subiect aparent tehnic, dar cu impact direct asupra buzunarului fiecărui român, a ajuns în prim-planul dezbaterilor din energie: tariful binom. [...] The post Facturile românilor, pe cale să se schimbe: ANRE pregătește ceva appeared first on Cotidianul RO.
13:20
ANAF le-a schimbat broasca soților Iohannis Cotidianul de Hunedoara
Soții Iohannis au refuzat să fie de față când ANAF a preluat casa din Sibiu, așa că angajații statului au fost nevoiți [...] The post ANAF le-a schimbat broasca soților Iohannis appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Uite-o, nu e: noua strategie europeană împotriva ”flotei gri” a Rusiei Cotidianul de Hunedoara
”Aceasta este piraterie”, a spus Vladimir Putin despre sechestrarea unui petrolier de către Franța   [...] The post Uite-o, nu e: noua strategie europeană împotriva ”flotei gri” a Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
13:00
 Nicușor, pe urmele lui Hamlet Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a mai făcut niște pași pe urmele tragicului prinț danez, încercînd să găsească un răspuns propriu la celebrul „A fi sau a nu fi”. [...] The post  Nicușor, pe urmele lui Hamlet appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Românul de la Rakow, surprins de jocul oltenilor Cotidianul de Hunedoara
Internaționalul român al polonezilor, fundașul central Bogdan Racovițan, cu un joc fără greșeală, nu și-a putut ascunde mirarea [...] The post Românul de la Rakow, surprins de jocul oltenilor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea. Traficul pe DN 7 a fost oprit [...] The post Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:30
Prăpăd: 1200 de intervenții din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Șapte județe plus Capitala se luptă cu vremea și efectele sale. Pompierii militari au asigurat intervenţia [...] The post Prăpăd: 1200 de intervenții din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cerul Europei de Vest se umple de drone suspecte Cotidianul de Hunedoara
Aeroportul din Munchen a fost închis câteva ore. 15 drone deasupra unei baze militare din Belgia, descoperite ”întâmplător”. Guvernele au deschis anchete [...] The post Cerul Europei de Vest se umple de drone suspecte appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Antrenorul elvețienilor i-a mulțumit lui Gigi Becali   Cotidianul de Hunedoara
Joi seară, FCSB a început în fața elvețienilor de la Young Boys Berna, cu un prim unsprezece din care mulți jucători [...] The post Antrenorul elvețienilor i-a mulțumit lui Gigi Becali   appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Probleme cu recrutarea personalului străin Cotidianul de Hunedoara
În timp ce alte țări europene finalizează procedura de viză în maximum trei luni, România poate depăși chiar și doisprezece luni, [...] The post Probleme cu recrutarea personalului străin appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pericol pe Clisura Dunării!! Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea dă bătăi de cap în mai multe județe. Pe clisura Dunării cad bolovani, iar pe DN7A au căzut copaci. Vezi cum stau lucrurile acum [...] The post Pericol pe Clisura Dunării!! appeared first on Cotidianul RO.
11:20
UE reduce drastic amenzile pentru deficit bugetar Cotidianul de Hunedoara
Comisia recunoaște că unele dintre rapoartele cerute țărilor membre ”nu serveau niciunui scop” și încărcau cheltuielile cu birocrația [...] The post UE reduce drastic amenzile pentru deficit bugetar appeared first on Cotidianul RO.
11:10
MAE acuză Rusia de interferențe în alegeri Cotidianul de Hunedoara
Rusia „a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat [...] The post MAE acuză Rusia de interferențe în alegeri appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O nouă lovitură de la Guvern pentru unii salariați Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții cadrelor didactice susțin că măsura Guvernului „este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! [...] The post O nouă lovitură de la Guvern pentru unii salariați appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:20
Premierul, chemat să arbitreze un scandal din fotbal Cotidianul de Hunedoara
Scandalul excluderii a doi arbitri de fotbal pe motiv că au oficiat la un meci caritabil ia amploare. Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea (57 de ani), care a fost prezent la eveniment în calitate de selecționer al „naționalei [...] The post Premierul, chemat să arbitreze un scandal din fotbal appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Viktor Orban: Ucraina nu este destinul nostru Cotidianul de Hunedoara
Premierul maghiar păstrează linia deja consacrată a Ungariei legat de războiul din Ucraina. [...] The post Viktor Orban: Ucraina nu este destinul nostru appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Cod Portocaliu-Traficul pe aeroporturile bucureștene Cotidianul de Hunedoara
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa [...] The post Cod Portocaliu-Traficul pe aeroporturile bucureștene appeared first on Cotidianul RO.
09:00
U Craiova n-a avut o seară prea bună Cotidianul de Hunedoara
Echipele românești nu au avut parte de o seară prea bună. După ce FCSB a fost învinsă de elvețienii de la Young Boys Berna [...] The post U Craiova n-a avut o seară prea bună appeared first on Cotidianul RO.
09:00
 România se împrumută ca niciodată: ce înseamnă pentru taxe, dobânzi și viitorul economic Cotidianul de Hunedoara
România și-a revizuit necesarul de împrumut pentru 2025 la 259 miliarde de lei, un nivel record pentru stat, comparativ cu 232 miliarde lei anunțate inițial. [...] The post  România se împrumută ca niciodată: ce înseamnă pentru taxe, dobânzi și viitorul economic appeared first on Cotidianul RO.
08:40
FCSB și-a luat-o acasă Cotidianul de Hunedoara
FCSB a luat bătaie pe teren propriu. Echipa antrenată mai mult de Gigi Becali decât de antrenorul de drept [...] The post FCSB și-a luat-o acasă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:10
București: Zeci de mașini avariate de copacii căzuți Cotidianul de Hunedoara
A fost noapte grea pentru pompierii bucureșteni. Aceștia au avut, în ultimele ore, zeci de intervenții cauzate de vântul puternic. [...] The post București: Zeci de mașini avariate de copacii căzuți appeared first on Cotidianul RO.
07:40
„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul Cotidianul de Hunedoara
O organizație non-guvernamentală cere independența Transilvaniei. Până acum, doar CNA a reacționat [...] The post „Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Soții Iohannis, executați silit Cotidianul de Hunedoara
După ce a ignorat decizia prin care trebuia să returneze o casă, fostul președinte Iohannis a fost călcat de ANAF. [...] The post Soții Iohannis, executați silit appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ieșirea din criză Cotidianul de Hunedoara
Ieșirea din criză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ieșirea din criză, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Ieșirea din criză appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Justiția americană și cenzura românească Cotidianul de Hunedoara
Din moment ce colaborarea cu DNA și SRI în „lupta împotriva corupției” a fost confirmată de ambasada SUA la București, iar CCR a constatat și confirmat amestecul anticonstituțional [...] The post Justiția americană și cenzura românească appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
URSS și Rusia au cerut să intre în NATO Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților [...] The post URSS și Rusia au cerut să intre în NATO appeared first on Cotidianul RO.
22:50
Klaus Iohannis, lăsat fără casă. ANAF a preluat imobilul Cotidianul de Hunedoara
Inspectorii ANAF au preluat, astăzi, [...] The post Klaus Iohannis, lăsat fără casă. ANAF a preluat imobilul appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Nicușor Dan nu e lent, viteza ”e prea mare„ Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor spune despre  președintele Nicușor Dan [...] The post Nicușor Dan nu e lent, viteza ”e prea mare„ appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Lagăre de muncă din cauza implanturilor mamare Cotidianul de Hunedoara
Kim Jong Un consideră implanturile mamare un [...] The post Lagăre de muncă din cauza implanturilor mamare appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Grup mixt româno-bulgar, în luptă cu traficul de mărfuri Cotidianul de Hunedoara
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia națională [...] The post Grup mixt româno-bulgar, în luptă cu traficul de mărfuri appeared first on Cotidianul RO.
21:00
„Ce ar trebui să învețe România de la R. Moldova” Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniuniunii Comunităţii Politice [...] The post „Ce ar trebui să învețe România de la R. Moldova” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Direcțiile de sănătate publică, schimbate din temelii Cotidianul de Hunedoara
Am avut discuția, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este [...] The post Direcțiile de sănătate publică, schimbate din temelii appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Incredibil, fanii elvețieni se bat cu jandarmii la Arena Națională! S-au dat cu gaze lacrimogene! Cotidianul de Hunedoara
La ora 19.45 începe pe Arena Națională confruntarea [...] The post Incredibil, fanii elvețieni se bat cu jandarmii la Arena Națională! S-au dat cu gaze lacrimogene! appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Iașiul, „gazdă bună” de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva Cotidianul de Hunedoara
În pofida temperaturilor scăzute, autoritățile se așteaptă [...] The post Iașiul, „gazdă bună” de Hramul Sf. Cuvioase Parascheva appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Marcajul galben de la Piața Victoriei. „Amenda e sigură” Cotidianul de Hunedoara
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță [...] The post Marcajul galben de la Piața Victoriei. „Amenda e sigură” appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Conducerea DSP, pe făraș. Mâine voi semna ordinul Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri [...] The post Conducerea DSP, pe făraș. Mâine voi semna ordinul appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video) Cotidianul de Hunedoara
Raportul Parchetului în cazul Georgescu a fost prezentat la [...] The post Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video) appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege Cotidianul de Hunedoara
A fost aprobat proiectul de lege privind [...] The post Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Centru pentru reabilitarea și integrarea tinerilor cu adicții, la Galați Cotidianul de Hunedoara
În județul Galați va fi construit un centru pentru reabilitarea și integrarea [...] The post Centru pentru reabilitarea și integrarea tinerilor cu adicții, la Galați appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Saakașvili cheamă la protestul ”ultimei șanse” în Georgia Cotidianul de Hunedoara
Guvernul avertizează că va riposta la orice tentativa de „revoluție” [...] The post Saakașvili cheamă la protestul ”ultimei șanse” în Georgia appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Următoarele 24 de ore, avertisment din cauza ploilor! Cotidianul de Hunedoara
Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor [...] The post Următoarele 24 de ore, avertisment din cauza ploilor! appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Baza de la Deveselu a rămas fără finanţare Cotidianul de Hunedoara
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare după paraliziei bugetare [...] The post Baza de la Deveselu a rămas fără finanţare appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Parchetul intră pe fir. Spitalul Sf. Maria din Iași, aviz ilegal de funcționare Cotidianul de Hunedoara
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătații de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” [...] The post Parchetul intră pe fir. Spitalul Sf. Maria din Iași, aviz ilegal de funcționare appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Fost comandant NATO: Alianța nu trebuie să facă asta! Cotidianul de Hunedoara
”Cea mai mare provocare pentru NATO în acest moment este să-și țină cumpătul”, declară fostul șef al Supreme Allied Command Transformation [...] The post Fost comandant NATO: Alianța nu trebuie să facă asta! appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Viktor Orban. Uniunea Europeană a decis să meargă la război Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a decis să meargă la război [...] The post Viktor Orban. Uniunea Europeană a decis să meargă la război appeared first on Cotidianul RO.
