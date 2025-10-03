Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video)
Cotidianul de Hunedoara, 3 octombrie 2025 14:20
Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri, [...]
Acum 10 minute
14:30
Israelul a interceptat 40 de nave în trei zile și a expulzat circa 460 de pasageri. O altă flotilă spre Gaza a plecat din Italia [...]
Acum 30 minute
14:20
Premierul Ilie Bolojan prezintă vineri, [...]
14:20
Schimbare la Cancelaria prim-ministrului. Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, afirmă că a redus de 10 ori [...]
Acum o oră
14:00
In analizele europene, mai puțină UE înseamnă doar imixtiune rusă în alegeri, nu realități demografice și economice, nu orientare pro-America [...]
13:50
S-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capotaS-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capota [...]
Acum 2 ore
13:30
Un subiect aparent tehnic, dar cu impact direct asupra buzunarului fiecărui român, a ajuns în prim-planul dezbaterilor din energie: tariful binom. [...]
13:20
Soții Iohannis au refuzat să fie de față când ANAF a preluat casa din Sibiu, așa că angajații statului au fost nevoiți [...]
13:10
"Aceasta este piraterie", a spus Vladimir Putin despre sechestrarea unui petrolier de către Franța [...]
13:00
Nicușor Dan a mai făcut niște pași pe urmele tragicului prinț danez, încercînd să găsească un răspuns propriu la celebrul „A fi sau a nu fi". [...]
12:50
Internaționalul român al polonezilor, fundașul central Bogdan Racovițan, cu un joc fără greșeală, nu și-a putut ascunde mirarea [...]
12:40
Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea. Traficul pe DN 7 a fost oprit [...]
Acum 4 ore
12:30
Șapte județe plus Capitala se luptă cu vremea și efectele sale. Pompierii militari au asigurat intervenţia [...]
12:10
Aeroportul din Munchen a fost închis câteva ore. 15 drone deasupra unei baze militare din Belgia, descoperite "întâmplător". Guvernele au deschis anchete [...]
12:00
Joi seară, FCSB a început în fața elvețienilor de la Young Boys Berna, cu un prim unsprezece din care mulți jucători [...]
11:50
În timp ce alte țări europene finalizează procedura de viză în maximum trei luni, România poate depăși chiar și doisprezece luni, [...]
11:40
Vremea rea dă bătăi de cap în mai multe județe. Pe clisura Dunării cad bolovani, iar pe DN7A au căzut copaci. Vezi cum stau lucrurile acum [...]
11:20
Comisia recunoaște că unele dintre rapoartele cerute țărilor membre "nu serveau niciunui scop" și încărcau cheltuielile cu birocrația [...]
11:10
Rusia „a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat [...]
10:40
Reprezentanții cadrelor didactice susțin că măsura Guvernului „este fără precedent și că România nu mai este un stat de drept! [...]
Acum 6 ore
10:20
Scandalul excluderii a doi arbitri de fotbal pe motiv că au oficiat la un meci caritabil ia amploare. Fostul portar al echipei naționale, Florin Prunea (57 de ani), care a fost prezent la eveniment în calitate de selecționer al „naționalei [...]
10:00
Premierul maghiar păstrează linia deja consacrată a Ungariei legat de războiul din Ucraina. [...]
09:50
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti-Băneasa [...]
09:00
Echipele românești nu au avut parte de o seară prea bună. După ce FCSB a fost învinsă de elvețienii de la Young Boys Berna [...]
09:00
România se împrumută ca niciodată: ce înseamnă pentru taxe, dobânzi și viitorul economic # Cotidianul de Hunedoara
România și-a revizuit necesarul de împrumut pentru 2025 la 259 miliarde de lei, un nivel record pentru stat, comparativ cu 232 miliarde lei anunțate inițial. [...]
08:40
FCSB a luat bătaie pe teren propriu. Echipa antrenată mai mult de Gigi Becali decât de antrenorul de drept [...]
Acum 8 ore
08:10
A fost noapte grea pentru pompierii bucureșteni. Aceștia au avut, în ultimele ore, zeci de intervenții cauzate de vântul puternic. [...]
07:40
O organizație non-guvernamentală cere independența Transilvaniei. Până acum, doar CNA a reacționat [...]
07:10
După ce a ignorat decizia prin care trebuia să returneze o casă, fostul președinte Iohannis a fost călcat de ANAF. [...]
07:00
Ieșirea din criză, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Ieșirea din criză, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...]
Acum 12 ore
06:10
Din moment ce colaborarea cu DNA și SRI în „lupta împotriva corupției" a fost confirmată de ambasada SUA la București, iar CCR a constatat și confirmat amestecul anticonstituțional [...]
Acum 24 ore
22:50
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților [...]
22:50
Inspectorii ANAF au preluat, astăzi, [...]
22:40
Kelemen Hunor spune despre președintele Nicușor Dan [...]
22:30
Kim Jong Un consideră implanturile mamare un [...]
21:30
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia națională [...]
21:00
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la finalul reuniuniunii Comunităţii Politice [...]
20:40
Am avut discuția, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este [...]
20:30
Incredibil, fanii elvețieni se bat cu jandarmii la Arena Națională! S-au dat cu gaze lacrimogene! # Cotidianul de Hunedoara
La ora 19.45 începe pe Arena Națională confruntarea [...]
20:20
În pofida temperaturilor scăzute, autoritățile se așteaptă [...]
19:40
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță [...]
19:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri [...]
19:00
Raportul Parchetului în cazul Georgescu, la Copenhaga. Reacția liderilor europeni (Video) # Cotidianul de Hunedoara
Raportul Parchetului în cazul Georgescu a fost prezentat la [...]
18:30
Pregătirea populaţiei pentru apărare. Guvernul a aprobat proiectul de lege # Cotidianul de Hunedoara
A fost aprobat proiectul de lege privind [...]
17:40
În județul Galați va fi construit un centru pentru reabilitarea și integrarea [...]
17:20
Guvernul avertizează că va riposta la orice tentativa de „revoluție" [...]
17:10
Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor [...]
17:00
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare după paraliziei bugetare [...]
16:20
Parchetul intră pe fir. Spitalul Sf. Maria din Iași, aviz ilegal de funcționare # Cotidianul de Hunedoara
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătații de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" [...]
16:00
"Cea mai mare provocare pentru NATO în acest moment este să-și țină cumpătul", declară fostul șef al Supreme Allied Command Transformation [...]
16:00
Uniunea Europeană a decis să meargă la război [...]
