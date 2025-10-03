Premierul Bolojan își prezintă bilanțul (Video)

13:50

S-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capotaS-a ajuns la scene sălbatice din cauza parcărilor. Șoferul unei mașini a fost reţinut după ce a luat pe capota [...] The post Lovit cu mașina pentru că s-a opus unei parcări appeared first on Cotidianul RO.