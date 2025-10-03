Lidl – locul 1 la prospețime. Știi că merită să ai încredere în ceea ce cumperi
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 15:50
Când intri într-un magazin Lidl, te întâmpină multitudinea de culori și prospețimea fructelor și legumelor de la raft. Nu e o întâmplare. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă în segmentul de fructe și legume…
Acum 5 minute
16:10
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european # HotNews.ro
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește…
Acum 10 minute
16:00
Țara care i-a spus lui Trump „Nu, mulțumesc”, se bucură de un boom economic ce sfidează tendința europeană # HotNews.ro
Spania a primit o revizuire pozitivă a ratingului din partea celor trei mari agenții internaționale și și-a ridicat prognoza de creștere economică pentru 2025, consolidându-și astfel performanța din ultima perioadă, scriu CNBC și Financial Times.…
16:00
SuperLiga: Gigi Becali a răbufnit când a aflat cine e arbitru la FCSB – Universitatea Craiova # HotNews.ro
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în următoarea etapă din SuperLiga, programată duminică, 5 octombrie. Când a aflat cine arbitrează meciul, Gigi Becali a răbufnit. Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic au fost delegați să…
Acum 30 minute
15:50
DOCUMENT Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, pe care l-a prezentat liderilor europeni / Georgescu și Potra, menționați # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene. Președintele Nicușor Dan a spus joi că liderii europeni s-au…
15:50
15:50
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție # HotNews.ro
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea…
15:40
George Simion a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru. Liderul AUR se alătură astfel boicotului lansat de Elon Musk,…
Acum o oră
15:30
Ilie Bolojan a anunțat listarea pe bursă a unor companii de stat. Companiile CEC Bank și Aeroporturi București au fost date ca exemplu # HotNews.ro
În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat, vineri, Ilie Bolojan. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București. Listarea Aeroporturi București a fost…
15:30
Un startup american a primit 300 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta „oameni de știință AI”. Care este planul companiei # HotNews.ro
Un startup american denumit Periodic Labs, fondat de foști angajați de la Google și OpenAI, a obținut o finanțare substanțială de 300 milioane dolari, scopul fiind de a duce la „automatizarea” descoperirilor științifice, prin crearea…
Acum 2 ore
15:00
Ce a răspuns Bolojan când i s-a spus că PSD și PNL au primit pentru voturi o finanțare de 20 de ori mai mare decât iau de la buget partidele din Germania # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut vineri o conferință de presă. HotNews l-a întrebat când va opera scăderea bugetului partidelor, despre care a discutat public, oferindu-i datele comparative România – Germania. Întrebarea HotNews „Bună ziua, domnule…
15:00
Va începe România să doboare drone rusești dacă îi încalcă spațiul? Răspunsul lui Nicușor Dan pentru presa străină: „Am încercat, dar n-am reușit” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la Copenhaga, despre cum va răspunde România la dronele care îi încalcă spațiul aerian, în contextul incidentelor cu drone din ultimele săptămâni din Europa. „Domnule președinte, veți începe…
14:50
Nicușor Dan a promulgat una dintre măsurile din pachetul doi al Guvernului Bolojan: „Un demers necesar” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR săptămâna trecută și este în…
14:50
Proiectul de gaze offshore Neptun Deep este în grafic și nu există riscul să întârzie, au arătat, pentru HotNews.ro, reprezentanții Ministerului Energiei. Aceasta după ce, joi, o publicație austriacă a scris că OMV Petrom ar…
14:50
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat. A fost reținut pentru acte de terorism # HotNews.ro
Un bărbat de 33 de ani din judeţul Bistriţa – Năsăud a fost reținut într-un dosar în care este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele…
14:50
Șefa Comisiei Europene îndeamnă țările UE să parieze pe mașini care se conduc singure: „Sunt deja o realitate” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel pentru un efort la scară continentală în vederea mașinilor autonome care se conduc singure, afirmând că inteligența artificială (AI) ar putea contribui la revitalizarea…
14:30
Fiica iubitoare de mașini Rolls-Royce și ceasuri Rolex îi cauzează probleme președintelui care vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani # HotNews.ro
Președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului, Paul Biya, se confruntă cu o provocare neașteptată în cursa pentru al optulea mandat: un videoclip viral pe TikTok publicat de fiica sa, Brenda Biya, în…
14:20
Bărbat împușcat mortal din greșeală de polițiști în atacul de la sinagoga din Manchester, anunță autoritățile britanice # HotNews.ro
Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la sinagoga din Manchester a fost împușcată din greșeală de către polițiști în timpul intervenției armate, a anunțat poliția din Greater Manchester, relatează Reuters și Sky…
14:20
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico. Cabinetul ministrului belgian…
Acum 4 ore
13:50
Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat. Conferință de presă la ora 14.00 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține vineri de la ora 14.00 o conferință de presă în care va prezenta principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru. HotNews va transmite…
13:30
ANAF: Atenție la completarea Declarației Unice, în cazul coasiguraților, „întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS” # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri unele „noutăți referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate”, în condițiile în care,…
13:20
Acuzat că a achiziționat ilegal 17 mașini Duster, șeful cancelariei premierului explică: au fost închiriate autoutilitare, ca să nu încălcăm legea. Ce economie spune că a făcut # HotNews.ro
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a recunoscut, vineri, într-o conferință de presă, că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, spune el, pentru că Guvernul voia să…
13:20
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani # HotNews.ro
Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcând sfârșitul unei ere și deschizând calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea, relatează RTL. După 25 de…
13:20
SuperLiga: Zeljko Kopic, anunț important înainte de meciul Unirea Slobozia – Dinamo București, care dă startul etapei a 12-a # HotNews.ro
Meciul Unirea Slobozia – Dinamo București se dispută vineri, 3 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala…
13:20
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei și de până la 6,50% la cele în euro. Persoanele fizice…
13:10
Patru componente centrale ale climei devin instabile, arată un studiu. Există riscul să apară schimbări bruște și ireversibile # HotNews.ro
Patru dintre cele mai importante părți interconectate ale sistemului climatic al Terrei își pierd stabilitatea, arată o cercetare publicată în revista Nature. Pericolul ține de apropierea de așa-numitele „puncte critice”: praguri dincolo de care pot…
13:00
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, finanțate inițial din PNRR, continuă cu bani europeni dintr-un alt program # HotNews.ro
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum de transfer al celor…
13:00
Unul dintre cei 60 de copaci doborâți vineri de vântul puternic a căzut pe o mașină aflată în mers pe Șoseaua Luica din București. Incidentul a fost suprins de o cameră de supraveghere. În imaginile…
12:50
Tensiunile comerciale cu SUA au stârnit o revoltă împotriva produselor tech americane în cea mai mare țară din lume # HotNews.ro
Trei miniștri din cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi promovează folosirea unor aplicații dezvoltate de rivali autohtoni ai Google Maps, WhatsApp și Microsoft ca parte a celei mai puternice susțineri de până acum pentru produsele „Made…
12:30
Ce firmă-surpriză a cheltuit cei mai mulți bani în România cu publicitatea la televizor. „Următoarea din clasament are cu 40% mai puțin” # HotNews.ro
Două jurnaliste HotNews au mers în Polonia ca să documenteze amenințările rusești și felul în care românii și polonezii întâmpină riscuri asemănătoare. Dublă ca populație față de România și mai mult decât dublă ca PIB,…
12:30
O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally # HotNews.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume și prima femeie care ocupă această funcție, potrivit CNN. Cel de-al…
12:20
Neregulile din raportul oficial: De ce spune ministrul Sănătății că avizul de funcționare pentru Spitalului de Copii din Iași a fost emis ilegal, iar în secția ATI se intra „ca în gară” # HotNews.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care funcționează din anul 1970 în actuala locație, a primit aviz de funcționare de la DSP Iași pentru noua structură, renovată complet, în aprilie 2024. Ministrul Sănătății a…
12:20
Sindromul cuibului gol: părinții între „Mergi, copile, la facultate” și „E pustiu fără tine. Eu și taică-tu divorțăm” # HotNews.ro
Când copilul pleacă la facultate, părintele rămâne în fața unei dileme existențiale: dacă nu mai sunt „șofer de serviciu”, „bucătar full-time” și „căutătorul oficial de șosete murdare desperecheate”, cine mai sunt eu acum? „Sindromul cuibului gol”…
Acum 6 ore
12:10
Criză a berii în Japonia, care rămâne fără marca preferată din cauza unui atac al hackerilor # HotNews.ro
Restaurantele, barurile și magazinele japoneze rămân fără bere și alte băuturi de la liderul industriei, Asahi Group, în condițiile în care grupul suferă de pe urma consecințelor unui atac cibernetic, care a intrat vineri în…
12:10
De ce Elon Musk a intrat în război cu Netflix din cauza unui serial de desene animate pentru copii # HotNews.ro
„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a fost mesajul transmis de miliardarul Elon Musk împotriva platformei de streaming zilele trecute, potrivit The Guardian și EuroNews.com. CEO-ul Tesla și X, autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”,…
12:10
Un miliardar aliat cu Viktor Orbán are șanse de a se întoarce la guvernare în Cehia după alegerile de azi și mâine. Bruxelles-ul și Kievul își țin răsuflarea # HotNews.ro
Cehii vor înlătura probabil de la putere actualul guvern de centru-dreapta, în urma alegerilor de vineri și sâmbătă, sondajele indicând că miliardarul populist Andrej Babiš ar putea reveni la guvernare pe baza promisiunilor de creștere…
12:00
Cea mai rece zi de început de octombrie din ultimii 12 ani. Unde au fost temperaturi cu 13 grade Celsius sub media perioadei # HotNews.ro
Temperaturile maxime au fost, joi, la prânz, în unele locuri și cu 15 grade mai mici decât în mod normal, iar începutul lui octombrie a fost cel mai rece din ultimii 12 ani, din cauza…
12:00
Furia la copii: când poate fi semnal de alarmă. „Dacă episoadele includ autoagresiune și distrugerea obiectelor, atunci nu mai vorbim doar de o etapă firească” # HotNews.ro
Crizele de furie sunt firești la copiii mici, dar episoadele intense, zilnice sau greu de calmat pot ascunde anxietate, dificultăți de atenție, traumă sau tulburări de somn. Sunt situații în care problemele pot fi mai…
11:50
Surpriză uriașă la Netflix, care reînvie unul dintre cele mai longevive și populare seriale pe care le-a difuzat vreodată # HotNews.ro
Netflix și BBC au anunțat că au comandat două sezoane pentru un serial „sequel” care să continue povestea din „Peaky Blinders”, unul dintre cele mai longevive și apreciate seriale difuzate vreodată de platforma de streaming…
11:40
Pe 27 septembrie, parcarea Bibliotecii Naționale din București a vibrat de energie, muzică și zâmbete. A fost locul unde, timp de 12 ore, peste 10.000 de oameni s-au adunat pentru a celebra mișcarea la cea…
11:40
Niciodată nu este prea târziu să fii în formă! Obiceiurile care ajută corpul și creierul, indiferent de vârstă # HotNews.ro
O cercetare recentă arată că nu există „vârstă-limită” pentru a reveni în formă: combinația potrivită de mișcare, relații sociale, somn și alimentație echilibrată reactivează atât corpul, cât și creierul. Chiar și după perioade lungi de…
11:40
VIDEO „Ați mers în Polonia ca să vedeți un acoperiș distrus de dronele rusești?” Ce a răspuns ziarista # HotNews.ro
Jurnalistele HotNews Raluca Ion și Adelina Mărăcine au documentat în Polonia amenințarea rusească. Într-un dialog cu ziaristul Cătălin Tolontan, Raluca Ion povestește că lucrurile pe care le-au descoperit privesc direct România.
11:40
Uși de garaj automate și soluții personalizate pentru fiecare client din țară – de la Alexiana Group # HotNews.ro
Definiția ușilor de garaj automate moderne este dată extrem de bine de Alexiana Group, brand autohton, cu capital 100% românesc, din Rădăuți, Suceava. Când spui uși de garaj de la Alexiana, spui eficiență, confort și…
11:20
Purtător de cuvânt al MAE, după ce Putin a vorbit de alegerile din România: „Nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova” # HotNews.ro
„Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova”, a transmis vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea,…
11:10
Cel mai mare proiect din istoria umanității intră într-o fază decisivă. Sub conducerea unui gigant american, omenirea e aproape de a obține „energia infinită” # HotNews.ro
O încercare îndrăzneață de a stoca energia solară trece de la stadiul de proiect la realitate. O echipă internațională începe sarcina dificilă de a asambla una dintre cele mai complexe mașini construite vreodată. Miza este…
11:00
Directorul unui prestigios muzeu a fost constrâns să demisioneze după ce a refuzat să îi dea lui Donald Trump sabia unui alt președinte american # HotNews.ro
Directorul Bibliotecii Prezidențiale Dwight D. Eisenhower, o bibliotecă și un muzeu din Statele Unite, a demisionat în urma unui conflict cu administrația Trump legat de predarea unei săbii din colecția instituției pe care președintele american…
10:50
„Comparați atunci și acum”. Cu o poză, primarul Ciucu a stârnit o dezbatere privind locurile de parcare / Viziunea lui despre situație, detaliată într-un interviu HotNews din 2024 # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6 a postat pe Facebook o fotografie în care arată cum s-a schimbat o stradă din sectorul său, ceea ce a stârnit reacții în mediul online, în special pentru că primul lucru care…
10:50
Când trece valul de frig care a cuprins România. Jumătate de țară, sub alerte meteo, cu vreme deosebit de rece # HotNews.ro
Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării până sâmbătă dimineață, cu temperaturi mai scăzute decât cele normale cu peste 10 grade, potrivit meteorologilor. În sudul țării plouă abundent, vântul…
10:30
Europa e chemată să își apere independența economică și financiară – prin competitivitate, disciplină fiscală și coordonare, pentru a face față atât presiunilor externe (SUA, China, Rusia), cât și celor interne (cheltuieli cu apărarea, încetinirea…
10:30
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # HotNews.ro
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice,…
10:20
FOTO Simbolul pictat discret pe un F-35 olandez dezvăluie ce s-a întâmplat în timpul unei confruntări fără precedent cu dronele Rusiei # HotNews.ro
Ministerul olandez al Apărării a publicat o imagine a unui avion F-35A cu un simbol care indică doborârea unei drone, imprimat pe fuselaj, observă Janes, o publicație specializată pe teme militare și de securitate națională.…
