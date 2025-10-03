Un bărbat de 33 de ani, acuzat de terorism în România. Ar fi plănuit un atentat și ar fi testat dispozitive explozibile acasă
SpyNews, 3 octombrie 2025 15:50
Un bărbat de 33 de ani este acuzat de terorism în România. Primele informații arată că ar fi pregătit un atentat și că ar fi testat dispozitive explozibile acasă. Bărbatul își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, în arest preventiv.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
16:10
Chef Orlando Zaharia și-a îndeplinit un vis! Ce achiziție a făcut juratul de la Chefi la cuțite | FOTO # SpyNews
Chef Orlando Zaharia trăiește un moment cu totul și cu totul special. Juratul de la Chefi la cuțite a dezvăluit că și-a împlinit un vis. Recent, acesta a făcut o achiziție importantă.
Acum 30 minute
15:50
Un bărbat de 33 de ani, acuzat de terorism în România. Ar fi plănuit un atentat și ar fi testat dispozitive explozibile acasă # SpyNews
Un bărbat de 33 de ani este acuzat de terorism în România. Primele informații arată că ar fi pregătit un atentat și că ar fi testat dispozitive explozibile acasă. Bărbatul își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, în arest preventiv.
Acum 2 ore
15:00
Vlad Pascu vrea o pedeapsă mai mică! Avocații fac demersuri pentru a-l scoate mai repede din spatele gratiilor # SpyNews
Vlad Pascu își dorește o pedeapsă mai blândă, iar avocații săi au început deja demersurile legale pentru a obține acest lucru. Au fost depuse două recursuri la Înalta Curte de Casație și Justiție, în încercarea de a reduce durata detenției tânărului care a ucis două persoane în accidentul din 2 Mai.
14:40
Cum arată casa Oanei Roman. Vedeta a făcut turul locuinței. Imagini exclusive la Știrile Antena Stars | FOTO # SpyNews
Oana Roman a făcut turul casei ei. Vedeta are un loc preferat în care își începe ziua. În locuința ei se află la loc de cinste pozele cu părinții ei, dar și imagini cu fiica ei, Isabela. Oana Roman are și un dressing spațios și recunoaște că este pasionată de genți mai degrabă decât de haine.
14:20
Minodora, între viaţa de familie şi carieră. Povestea ei, dar şi altele, sâmbătă, la „Viaţa fără filtru-Infiltraţi în culise” # SpyNews
Weekendul acesta, de la ora 17.00, Natalia Mateuț vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii „Viața fără filtru-infiltrați în culise”, acolo unde descoperim poveștile din spatele scenei și secretele nespuse ale vedetelor.
14:20
Sărbătoarea de Halloween este considerată de mulți ca fiind cea mai înfricoșătoare perioadă a anului! Copiii adoră să sculpteze dovleci în felinare și să facă decorațiuni de Halloween. Ce semnificație are Halloween-ul și care este, de fapt, istoria acestei sărbători.
Acum 4 ore
14:00
Mesaje de Ziua Educației 2025. Ce urări le poți trimite pe 5 octombrie elevilor și profesorilor # SpyNews
Ziua Educației este celebrată în fiecare an pe 5 octombrie. A fost sărbătorită pentru prima dată în 1994. Pe atunci, se numea Ziua Internațională a Profesorului, iar mai apoi s-a numit Ziua Educației.
14:00
Relația dintre Alex Bodi și Ancuța, tot mai serioasă! În compania cui s-au fotografiat cei doi îndrăgostiți | FOTO # SpyNews
Relația dintre Alex Bodi și Ancuța pare să devină din ce în ce mai serioasă. Cei doi au fost surprinși recent într-o ipostază relaxată, alături de o persoană importantă din viața afaceristului, semn că legătura dintre ei este una tot mai puternică.
13:20
Cuza de la Neatza și iubita lui, în vacanță, de ziua ei de naștere. Cum a sărbătorit-o pe Alexandra de la primele ore: „E supărată” # SpyNews
Cuza de la Neatza își sărbătorește iubita, pe Alexandra. Cei doi au plecat astăzi în vacanță, în Barcelona, dar au avut parte și de o situație neplăcută. Îndrăgostiții au trecut rapid peste acel moment și s-au bucurat de timpul petrecut împreună.
12:50
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită # SpyNews
O româncă a fost prinsă recent pe un aeroport din Italia cu 1,4 kilograme de droguri ascunse în stomac. Cum a fost descoperită femeia și ce a urmat după.
12:40
Denis Roabeș, solistul de la The Motans, tată din nou! Soția lui a născut al doilea copil. Primele lui declarații # SpyNews
Familia lui Deniș Roabeș s-a mărit. Soția lui, Bianca, a născut pentru a doua oară în urmă cu mai bine de o săptămână. Artistul a fost cel care a confirmat că în familia lor a venit un nou membru, mai exact un băiețel.
12:30
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați în noul episod The Ticket, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 # SpyNews
În cea de-a cincea ediție The Ticket, difuzată sâmbătă de la ora 20.00, scena va fi cucerită de un moment inedit de hipnoză, menit să stârnească uimire și dezbateri aprinse atât printre jurați, cât și în rândul publicului.
Acum 6 ore
12:00
Amanta lui Meko reacționează, după ce a fost ignorată de luptător, în timp ce el se afla cu soția și fiul, la o gală. Mesajul subtil al Rebecăi # SpyNews
Meko a venit însoțit la una dintre galele RXF de soția lui, Irina, și fiul lor, Selim. Luptătorul a plecat la un moment de mână cu partenera lui oficială, în timp ce prima lui amantă era în apropiere. Meko s-a comportat ca și când nu ar fi observat-o pe blondină, iar Rebeca a reacționat.
11:50
Cum a arătat nunta de 30 de minute a unei românce. Evenimentul emoționant a durat cât o pauză de masă | VIDEO # SpyNews
Cine spune că o nuntă trebuie să dureze trei zile și trei nopți?! O româncă a demonstrat că, uneori, nu ai nevoie de atât de mult timp pentru ca o nuntă să fie cu adevărat specială. Cum a arătat nunta de 30 de minute a unei tinere din România. Evenimentul emoționant a durat cât o pauză de masă.
11:30
Rețeta lui Chef Horia Manea de orez gratinat la cuptor. Cum să îl gătești acest preparat în cel mult 40 de minute # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, ciuperci cu parmezan şi unt, un fel principal, orez la cuptor gratinat, şi un desert, brioşe cu mere şi scorţişoară.
11:10
Monica Gabor, mesaj emoționant pentru Ramona Gabor și Irina Columbeanu: „Iubire necondiționată”. Cele trei se află în continuare în Dubai # SpyNews
Ramona Gabor este stabilită în Dubai de mulți ani, iar în urmă cu câteva săptămâni s-a revăzut cu Monica Gabor și Irina Columbeanu. Cele trei se află în continuare în Dubai. Monica Gabor a vorbit despre legătură strânsă pe care o are cu sora și fiica ei.
11:00
Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY # SpyNews
Duminică, un spectacol incendiar al vitezei va avea loc sub luminile orașului Singapore! Viraje strânse, adrenalină electrizantă, strategii și dueluri la limită, toate acestea se vor vedea de la ora 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY, într-o nouă luptă a piloților de Formula 1. Fanii vor asista la momente tensionate, care pot schimba în orice secundă finalul cursei, iar cursa stradală va depăși așteptările pasionaților de motorsport.
10:40
Iuliana Beregoi și-a sărbătorit mama. Cântăreața, imagini de colecție alături de femeia care i-a dat viață | FOTO # SpyNews
Ieri a fost o zi importantă în familia Iulianei Beregoi. Cântăreața și-a sărbătorit mama. Cu această ocazie, i-a transmis un mesaj emoționant, iar familia a surprins-o cu un buchet impresionant de trandafiri și o cină la restaurant, alături de prieteni.
10:40
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la Mănăstirea Cozia Veche, din județul Vâlcea. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului pentru a limita extinderea focului. Potrivit ISU, până la acest moment, nu au fost raportate victime, iar intervenția este în desfășurare.
Acum 8 ore
10:00
Divorț răsunător în lumea manelelor! Finii lui Adrian Minune s-au despărțit. De ce s-au separat după o relație de 14 ani # SpyNews
Finii lui Adrian Minune s-au despărțit. Primele zvonuri despre despărțire au apărut în urmă cu un an, dar de fapt, cei doi erau divorțați de trei ani. Pentru că au lucrat mulți ani împreună, au decis să colaboreze în continuare și au rămas prieteni.
09:30
George Jaguarul de la Insula iubirii își dorește să devină tată! Cum vrea să fie următoarea lui parteneră # SpyNews
George Jaguarul de la Insula iubirii vrea să își întemeieze o familie. Ispita masculină vrea să devină tată de fetiță și a recunoscut că este într-o perioadă de tatonări cu o domnișoară, însă preferă ca de această dată să nu se grăbească în a-și face o nouă iubită.
09:00
Prognoza meteo pentru weekendul 10–12 octombrie 2025. Ce temperaturi vor fi înregistrate. În unele zone ale țării ninge fără oprire # SpyNews
Weekendul 10–12 octombrie vine cu temperaturi scăzute în România. În unele zone din țară ninge fără oprire. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă ar putea crește semnificativ în regiunile montane.
08:50
Cum a schimbat-o celebritatea pe Amalia Năstase: „Când îți spune cineva că este foarte bogat...” # SpyNews
Amalia Năstase se consideră un om simplu, chiar dacă este celebră. Vedeta consideră că faima nu a schimbat-o prea mult, din contră, a recunoscut că vorbește și cu oamenii de rând atunci când merge la cumpărături.
Acum 24 ore
00:40
Declarații halucinante ale martorilor crimei ucrainencei din America! Criminalul era recidivist și avea probleme grave # SpyNews
Apar detalii înfiorătoare despre crima din Carolina de Nord. Ucraineanca Iryna Zarutska fugea de război, însă a sfârșit ucisă de un criminal recidivist. Martorii care au luat parte la crima din tren au făcut declarații halucinante.
2 octombrie 2025
23:40
Kira Hagi și-a transformat pasiunea în meserie! Gheorghe Hagi și-a privit fiica cu emoție, din public: ”Dacă ea e fericită, eu sunt liniștit” # SpyNews
Kira Hagi are o carieră de succes! Fiica lui Gheorghe Hagi și-a transformat pasiunea în meserie și se simte în largul ei la locul de muncă! În timp ce Kira Hagi era pe scenă, Gheorghe Hagi o privea cu emoție și admirație din public! Marele fost fotbalist a făcut declarații emoționante!
23:40
Alina Pușcaș, din nou la spital, cu fiica ei! Cum se simte Iris după cea de-a doua intervenție chirurgicală # SpyNews
Alina Pușcaș și fiica sa, Iris, au ajuns din nou la spital! Micuța a suferit o altă intervenție chirurgicală, iar prezentatoarea TV le-a explicat fanilor care este starea ei. Iată cum se simte Iris acum!
23:00
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu au participat la nunta ei! Care a fost motivul: ”Îi înțeleg” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu le-a simțit lipsa copiilor ei în ziua în care s-a căsătorit! Vedeta nu i-a avut aproape pe băieții ei la nunta cu George Restivan, însă a mărturisit că a înțeles situația, chiar dacă și-ar fi dorit să fie alături de ea.
22:50
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu. Soția lui Vlad Gherman are dureri de ani de zile: "Vreau să testez..." # SpyNews
Oana Moșneagu le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele sociale că se confruntă cu probleme vechi. Actrița are dureri de mult timp, iar acum încearcă să scape de ele! Ce i s-a întâmplat soției actorului Vlad Gherman.
22:20
Andreea Bostănică și-a cumpărat apartament de lux în Dubai! Cadou fabulos de ziua ei de naștere | VIDEO # SpyNews
Andreea Bostănică și-a făcut un cadou fabulos la vîrsta de 21 de ani! Influencerița și-a cumpărat un apartament de lux în Dubai! Imaginile cu noua achiziție a Andreei Bostănică sunt fabuloase! Oricine ar visa la o astfel de priveliște!
22:10
Ioana Năstase, declaraţii exclusive despre divorţ! A fost surprinsă în compania lui Ilie Năstase din nou! Dă sau nu înapoi? # SpyNews
Ioana Năstase a șocat pe toată lumea când a anunțat divorțul de Ilie Năstase, după șase ani de căsnicie. Primul termen al procesului este deja stabilit pentru 30 octombrie, însă, surprinzător, cei doi încă se afișează împreună. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Ioana Năstase rupe tăcerea: mai are loc divorțul sau împăcarea s-a produs deja? Ce se întâmplă acum între ea și fostul mare tenismen.
22:10
Ispita supremă, Teo Costache, este în culmea fericirii! ”Dumnezeu le rânduiește pe toată în viață”. Haterii au fost învinşi # SpyNews
Teo Costache și-a recuperat, după o lună, contul de Instagram care i-a fost furat de hakeri! Ispita supremă de la Insula Iubirii vorbește, în exclusivitate pentru Spynews.ro, despre cum a obținut această „victorie”, mai ales că inițial i s-au cerut 4.000 de euro pentru a-și redobândi contul. De ce a refuzat suma uriașă și care a fost soluția salvatoare, aflăm chiar de la el.
22:10
Secretul Ioanei Popescu! Nimeni nu a ştiut ce dorinţă arzătoare avea jurnalista! Nici măcar foştii colegi nu au băgat-o în seamă! # SpyNews
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu! Deși nu mai avea nicio ocupație, renunțase la profesia de jurnalist, trăia de pe o zi pe alta, Ioana Popescu avea vise îndrăznețe, însă foștii colegi nu au luat-o în seamă.
22:10
Exclusiv! Dana Roba, singurele declaraţii după ce a fost minţită şi trădată de iubit! "Eu chiar am fost îndrăgostită de el" # SpyNews
Dana Roba, adevărul nespus despre bărbatul care a înșelat-o! Make-up artistul suferă după trădarea fostului iubit. Ce spune aceasta despre posibilitatea împăcării, dar și ce a durut-o cel mai tare. Declarații exclusive!
22:10
Este unul dintre cei mai modeşti fotbalişti. Florin Răducioiu îşi respectă fanii mai presus decât orice | PAPARAZZI # SpyNews
Florin Răducioiu, unul dintre cei mai modești foști fotbaliști români, continuă să impresioneze prin atitudinea sa respectuoasă față de fani. Nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro vorbesc de la sine. Avem dovada că sportivul își respectă fanii mai presus decât orice.
22:10
„Regizorul morții”, în stare critică | Sergiu Băhăian nu se mai poate ține pe picioare | Complicii lui au murit în pușcărie # SpyNews
Criminalul în serie Sergiu Băhăian pare urmărit de un blestem, ca și aghiotanții săi, care au murit în pușcărie: asasinul supranumit „Regizorul morții” n-a apucat să se bucure de libertate, fiindcă a căzut la pat și este în stare critică.
22:10
Milionarul acuzat că și-a răpit copiii a comis-o din nou | Cine încearcă să-l bage în pușcărie pe Adrian Marțian! # SpyNews
Lovitură după lovitură pentru Adrian Marțian, afaceristul acuzat că și-a răpit propriii copii: după ce i s-a redeschis un dosar penal pentru evaziune, un sportiv din Cluj-Napoca a cerut trimiterea în judecată a milionarului. Mai mult, și fosta soție i-a pregătit ceva!
22:00
Cea mai mare dorință pe care Dorian Popa nu și-a îndeplinit-o, în America. Artistul s-a supărat tare: "Bă, frate, nu mai suport!" # SpyNews
Dorian Popa, reacție nervoasă pe Internet, după ce nu a reușit să își îndeplinească cea mai mare dorință, în America. Artistul s-a supărat și a explicat că nu mai poate suportă! Iată ce și-ar fi dorit cântărețul să facă peste Ocean!
21:40
Adriana Bahmuțeanu, confesiuni emoționante după ce s-a căsătorit cu George Restivan: ”Mi-aș fi dorit ca lângă noi să fie și mama” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au devenit soț și soție! Chiar dacă a fost un eveniment organizat în cinstea iubirii lor, din mintea vedetei nu a lipsit mama ei. Adriana Bahmuțeanu a făcut confesiuni emoționante, după ce s-a căsătorit cu George Restivan.
21:30
Larisa Udilă se gândește la cel de-al patrulea membru al familiei! Ce a spus vedeta, când l-a văzut pe fiul ei extrem de fericit: "Milan este..." # SpyNews
Larisa Udilă se gândește serios la cel de-al patrulea membru al familiei! Influencerița și-a văzut fiul foarte bucuros și s-a gândit că ar fi timpul să-i facă un cadou pe care și-l dorește mult. Pe cine va aduce vedeta acasă.
20:50
Cât a costat rochia Elenei Hagi de la botezul fiului ei și al lui Ianis Hagi! Nu este o sumă pentru oricine # SpyNews
Ianis Hagi și Elena și-au botezat recent fiul! Evenimentul a fost foarte emoționant, iar părinții au trăit momente speciale alături de primul lor copil. Elena Hagi a purtat o rochie superbă, în care a strălucit. Prețul, însă, nu este pentru orice buzunar. Iată cât a plătit soția lui Ianis Hagi pentru rochia de la botezul băiețelului ei, Giorgios!
20:40
Sânziana Negru, antrenament intens, alături de iubitul său. În ce ipostaze s-au postat influencerița și Ștefan Floroaica de la Asia Express | FOTO # SpyNews
Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au avut parte de un antrenament cum rar ai mai văzut, la sală. Concurentul de la Asia Expres a fost folosit... pe post de aparat. Iată ce a postat Sânziana Negru!
20:20
Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei! Concurenta de la Asia Express a răbufnit după comentariile negative # SpyNews
Anda Adam și-a apărat soțul, după comentariile negative pe care le-a primit! Concurenta de la Asia Express a făcut publică dovada studiilor lui Joseph! Iată cum arăta soțul artistei pe vremea când tocmai terminase facultatea în Anglia!
20:00
Ce mesaj special i-a transmis sora lui Carmen de la Sălciua artistei, de ziua sa de naștere. Cântăreața a împlinit 37 de ani # SpyNews
Carmen de la Sălciua își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Artista a împlinit 37 de ani și este înconjurată numai de persoane care o iubesc. Sora sa, Daniela Racolța, i-a dedicat un mesaj emoționant!
19:50
Nora lui Costel Biju, declarație de dragoste superbă pentru Tony One! Cele mai romantice imagini de la nunta lor | FOTO # SpyNews
Băiatul cel mare al lui Costel Biju s-a căsătorit cu aleasa inimii lui, cu care așteaptă un copil! Antonia i-a făcut o declarație superbă de dragoste lui Tony One, la o zi după ce au devenit soț și soție. Iată în ce ipostaze romantice au apărut cei doi!
19:30
Marilu Dobrescu, postare emoționantă, de ziua iubitului australian. Ce mesaj i-a scris influencerița celui care i-a cucerit inima # SpyNews
Marilu Dobrescu, mesaj special dedicat iubitului său australian. Tom Healy își sărbătorește astăzi ziua de naștere, iar influencerița i-a dedicat o postare specială.
19:20
O recunoști? O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a trecut printr-o transformare radicală | FOTO # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a trecut printr-o transformare radicală! Bruneta a postat o imagine realizată în urmă cu mai mulți ani, iar fanii au fost surprinși de cât de diferit arăta. Tu o recunoști?
18:50
Dana Roba, dezvăluiri explozive despre infidelitățile fostului iubit. Make-up artistul nu vrea să mai audă de el: ”M-a înșelat cu fetițe” # SpyNews
Dana Roba a făcut declarații explozive după ce a aflat că fostul ei a înșelat-o! Make-up artistul exclude orice împăcare cu el, chiar dacă bărbatul i-a recunoscut că a vorbit cu alte domnișoare. Dana Roba a fost foarte afectată de situație.
18:50
Acces Direct. Scene de groază în casa unei familii! Bărbat atacat în propria locuință: "Mi-am pierdut cunoștința…” # SpyNews
Un alt caz cutremurător a fost prezentat, astăzi, în cadrul emisiunii Acces Direct. Un bărbat din Podul Viilor a fost atacat și ars de viu în propria casă. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!
18:10
Au ieșit la iveală noi detalii despre divorțul dinte Nicole Kidman și Keith Urban. La cine vor rămâne copiii # SpyNews
De curând, Nicole Kidman și Keith Urban au anunțat divorțul. Acum, au apărut noi detalii legate de cele două fiice ale lor. Iată la cine vor rămâne copiii!
18:10
Alertă maximă în România! Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a tramsis cod roșu de inundații în mai multe regiuni din țară. Autoritățile se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Iată ce măsuri s-au luat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.