Investiție masivă pentru FAN Courier: WDP investește 22 de milioane de euro într-un centru de distribuție pentru compania de curierat
Economica.net, 3 octombrie 2025 15:50
WDP, dezvoltator de spații logistice și industriale, a anunțat că va construit un centru de distribuție în WDP Park București-Ștefănești pentru FAN Courier.
Acum 10 minute
16:00
Bolojan vrea listarea la bursă a unor pachete minoritare de la CEC Bank şi Aeroportul Otopeni, în perioada imediat următoare # Economica.net
Listarea la bursă a unor pachete minoritare ale unor companii publice care sunt, deja, listate sau a altora care nu sunt încă listate, cum ar fi CEC sau Aeroportul Otopeni, este o zonă care nu a fost suficient exploatată şi pe care statul trebuie să o declanşeze în perioada imediat următoare, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Cu cât au crescut preţurile locuinţelor în România şi în UE, în trimestrul doi din 2025 # Economica.net
Preţurile locuinţelor au crescut cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după ce în primul trimestru din 2025 au înregistrat un avans de 5,3%% în zona euro şi de 5,7% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
15:20
Top criptomonede sub 1 dolar: Descoperă proiectele cu 10x sau 100x posibil potențial în cel de-al patrulea trimestru (Q4) # Economica.net
Piața criptomonedelor a intrat în ultimul trimestru al anului cu un val de optimism. Bitcoin a depășit pragul de 118.000 de dolari. Ethereum a revenit aproape de 4.400 de dolari, iar capitalizarea totală a pieței s-a ridicat cu 4,28% la peste 4,07 trilioane USD.
15:20
iNES IPTV, serviciul de TV prin internet al iNEG Group, la 20 de ani: planuri de extindere și noi parteneriate # Economica.net
Un brand românesc care a făcut istorie în telecomunicații a aniversat 20 de ani de inovație. iNES GROUP, companie fondată la București, a lansat în 2005 iNES IPTV, primul serviciu de televiziune prin Internet din Europa Centrală și de Est și unul dintre cele mai performante din lume.
15:20
Interzis pentru cumulul pensiei cu salariul – Ce a anunţat Bolojan, după 100 de zile la Guvern, despre formula constituţională pentru a pune în aplicare această interdicţie # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.
Acum 2 ore
15:00
„E nebunie înainte de schimbarea legii pentru obținerea ATR” – Ce spune şeful Dispecerului Energetic Naţional despre „presiunile” cu care se confruntă Transelectrica # Economica.net
Transelectrica se confruntă cu o presiune fantastică din partea celor care doresc să investească, pentru că legislaţia se modifică de la 1 ianuarie în ceea ce priveşte obţinerea de avize tehnice de racordare (ATR), a afirmat, vineri, directorul Dispecerului Energetic Naţional, Transelectrica, Virgiliu Ivan, la o conferinţă de specialitate.
14:40
Identificarea și gestionarea factorilor care duc la scăderea motivației în cadrul echipei: sfaturi şi idei practice # Economica.net
În mediul de afaceri actual, menținerea unei echipe motivate și eficiente este importantă pentru succesul organizației. Lipsa de motivație poate afecta nu doar moralul echipei, ci și productivitatea generală și performanțele companiei. Acest articol explorează principalii factori care pot duce la scăderea motivației în rândul angajaților și oferă strategii practice pentru gestionarea acestor provocări.
14:20
Anunţ oficial despre BLACKOUT-ul din Spania şi Portugalia. Explicațiile autorităţilor şi rezultatele investigaţiei # Economica.net
Pană de curent masivă care a afectat Spania şi Portugalia pe 28 aprilie este prima care are legătură cu un fenomen de supratensiuni în Europa, şi probabil la nivel mondial, conform raportului intermediar al grupului format din 45 de experţi europeni însărcinaţi să efectueze investigaţiile tehnice, informează AFP.
14:20
România nu poate funcţiona doar cu regenerabile. Gazele joacă şi trebuie să joace în următorii 10-15 ani un rol foarte important – Şeful Dispecerului Energetic Naţional, Transelectrica # Economica.net
Gazul joacă şi trebuie să joace în următorii 10-15 ani un rol foarte important în tranziţia energetică, pentru a avea siguranţă şi stabilitate în cadrul sistemului energetic naţional, în condiţiile în care acesta nu ar putea să funcţioneze din punct de vedere tehnic dacă astăzi am opri toate grupurile clasice şi am pune doar regenerabile, a transmis, vineri, directorul Dispecerului Energetic Naţional, Transelectrica, Virgiliu Ivan.
Acum 4 ore
13:50
Seeds for the Future: opt studenți din România și Moldova în inima tehnologică a Chinei # Economica.net
Huawei România a încheiat cu succes ediția din acest an a programului internațional „Seeds for the Future 2025”, desfășurat în perioada 15–19 septembrie în Dongguan și Shenzhen – orașul sediului central Huawei din China. Evenimentul a reunit 86 de studenți de top din 13 țări: Filipine, Mauritius, Tanzania, Thailanda, Turkmenistan, Benin, Letonia, Italia, Austria, Moldova, Romania, Polonia și Bolivia.
13:30
Criză în Japonia – Livrările Asahi de bere şi alte băuturi au fost oprite din cauza unui atac cibernetic # Economica.net
Restaurantele, barurile şi magazinele japoneze rămân fără bere şi alte băuturi de la liderul industriei, Asahi Group, în condiţiile în care grupul suferă de pe urma consecinţelor unui atac cibernetic, care a intrat vineri în cea de-a cincea zi, şi nu se întrevede vreo rezolvare, transmite Reuters.
13:30
Taiwan se arată dispus să coopereze în faţa unor posibile noi restricţii privind achiziţiile de energie rusă # Economica.net
Guvernul taiwanez a declarat că "va coopera activ" dacă aliaţii săi internaţionali vor adopta noi restricţii privind achiziţionarea de produse energetice ruseşti, după ce un grup de experţi independenţi a publicat o cercetare despre creşterea achiziţiei de naftă (o formă mai volatilă de petrol) rusească de către insulă, informează vineri EFE.
13:30
Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pot amâna depunerea dosarelor pentru ultima tranșă de plată cu 30 de zile calendaristice, fără a depăși data de 30 octombrie 2025.
13:30
Putin afirmă că monitorizează „militarizarea Europei” şi promite un „răspuns la ameninţări” # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează AFP.
13:30
Ce s-a întâmplat cu preţurile mondiale la alimente în luna septembrie – FAO Food Price Index # Economica.net
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna septembrie, graţie diminuării cotaţiilor la zahăr şi produse lactate, chiar dacă preţurile globale la carne au atins un nou vârf, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
13:30
Anunțul Hidroelectrica: Vom fi prezenţi cu o ofertă deosebit de competitivă, pentru populaţie şi pentru industrie. Vom depăşi un milion de clienţi casnici # Economica.net
Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienţi casnici, iar proiecţiile arată că va depăşi un milion, ceea ce a pus o presiune deosebită pe modelul de business al companiei, însă ne-am adaptat şi pe viitor vom fi prezenţi cu o ofertă deosebit de competitivă pentru populaţia României, atât pe industrial, cât şi pe casnic, a transmis, vineri, Radu Ioan Constantin, CFO, Hidroelectrica.
13:30
Nouă emisiune Fidelis cu dobânzi mult peste ce oferă băncile. Câștigul la euro este unicat în piață # Economica.net
A noua emisiune Fidelis de anul acesta vine să confirme că împrumuturile plasate statului sunt o variantă mult mai avantajoasă decât orice altă formă de economisire. Dobânzile pentru euro sunt chiar unicat pe piață, mai ales că nu sunt nici purtătoare de impozit sau contribuții.
Acum 6 ore
11:30
UE ar putea elibera o parte din activele ruseşti îngheţate pentru a despăgubi Raiffeisen (FT) # Economica.net
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a ridica sancţiunile impuse activelor care au legătură cu oligarhul rus Oleg Deripaska, pentru a compensa grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a fost obligat să le plătească în Rusia, a relatat vineri Financial Times, transmite Reuters.
11:30
Grupul EM, acţionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, lansează, vineri, oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, în valoare de până la 77,16 milioane de lei, un pas decisiv către listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
11:30
Subiectul tarifului binom este foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el, iar după ce vom avea o formă benefică pentru toţi consumatorii vom începe un amplu proces de consultare publică, aşa cum am făcut cu toate reglementările, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, la o conferinţă de specialitate.
Acum 8 ore
10:10
Producţia de gaze a scăzut cu 2% în primele 7 luni din 2025. Importurile au crescut cu 57,4% (INS) # Economica.net
Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele şapte luni din 2025, de 4,335 milioane tone echivalent petrol, cu 90.100 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 2%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Drum nou, de 88 de milioane de euro, în vestul țării: trei județe vor fi interconectate printr-un proiect de aproape 90 de milioane de euro # Economica.net
Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara, potrivit unui comunicat de presă.
10:10
Vânzările de telefoane mobile în Rusia au scăzut cu 20% în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similară a anului precedent, iar cererea s-a îndreptat către produse mai ieftine, se arată într-un articol publicat joi în cotidianul Izvestia, transmite EFE.
09:10
96.084 de persoane fizice şi juridice, înmatriculate în primele opt luni din 2025, în creştere cu 19,43% – date ONRC # Economica.net
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele opt luni din 2025, cu 19,43%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 96.084 de înmatriculări, din care 67,12% SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), consultate de AGERPRES.
09:10
Moment rar pentru sistemul energetic: eolienele asigură acum o treime din producția națională de energie electrică # Economica.net
Codurile portocalii de vânt se văd și în sistemul energetic național: turbinele eoliene sunt, de departe, prima sursă de generare de energie electrică.
08:40
Putin dă lecţii de democraţie României. Ce a spus președintele Rusiei despre politicienii şi alegerile din ţara noastră # Economica.net
Autorităţile din unele ţări încearcă să "interzică" oponenţii politici care se bucură de mai multă încredere din partea cetăţenilor, dar acest lucru nu funcţionează, a declarat joi preşedintele rus, Vladimir Putin, la sesiunea plenară a Clubului de discuţii Valdai, ce se desfăşoară la Soci - transmite TASS.
08:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta "o noua escaladare" între Moscova şi Washington, oficiali americani luând în considerare vânzarea acestor arme europenilor pentru livrare în Ucraina, relatează AFP.
Acum 24 ore
23:10
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF și trebuie să predea cheile casei de la Sibiu # Economica.net
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015, potrivit Gândul,
23:00
Prosumatorii vor crește în ritm alert și în următoarele luni, chiar dacă vine iarna. Nou record doborât # Economica.net
Capacitatea instalațiilor prosumatorilor va crește și în sezonul rece, astfel că primăvara ne va găsi cu o capacitate instalată la prosumatori la nivelul de 3.300 MW. Peste cea a centralelor pe gaze dacă nu apare un grup nou în centrala de la Mintia.
22:40
Lefties ajunge și în București. În ce mall a decis să deschisă primul magazin din Capitală # Economica.net
Lefties, brandul cu haine ieftine al grupului Inditex, care a intrat pe piața din România cu un magazin în Craiova, ajunge în sfârșit și la București.
22:40
Metroul de Drumul Taberei rămâne blocat mulți ani de zile de acum încolo. Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Piața Iancului se va lansa abia în vara lui 2027 # Economica.net
Licitațiile pentru construirea secțiunii Eroilor - Piața Iancului din cadrul Magistralei 5 de metrou sunt estimate să înceapă din iunie 2027, potrivit programului general al proiectului actualizat, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții Metrorex.
22:40
EXCLUSIV Incendiul masiv de la depozitul Antrefrig Pantelimon. Cât valorează asigurarea, cine o plătește și ce gigant mondial se ocupă de dosar pentru păgubit. Semne de întrebare legate de incendiu și de daună # Economica.net
Situația asigurării în cazul incendiului masiv de la depozitele Antrefrig din sectorul 2 începe să se clarifice, cel puțin în ceea ce privește sumele asigurate, deși este departe de a fi limpede în privința dreptului proprietarului depozitului de a încasa despăgubirea. Surse apropiate situației au dezvăluit pentru Economica la cât se ridică expunerea asigurătorului Omniasig VIG pe această daună, dar și ce gigant mondial se va ocupa de daună în numele asiguratului păgubit.
22:40
China a devenit al patrulea cel mai mare furnizor de mărfuri pentru România. A devansat Polonia și Turcia # Economica.net
Importurile din China au crescut în prima jumătate a acestui an cu peste 26% față de perioada similară a anului trecut, statul asiatic devenind al patrulea cel mai mare furnizor de marfă pentru români. A devansat Polonia și Turcia și generează aproximativ o pătrime din deficitul comercial.
22:10
Industria IT din România, dominată de prudență într-o perioadă totuți de creștere – studiu # Economica.net
Industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală și volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare și optimizare, arată cel mai recent ANIS Sentiment Survey, realizat în lunile august și septembrie 2025.
22:00
Ziua a doua de paralizie bugetară în SUA. Trump își intensifică amenințările la adresa democraților, dar deocamdată aceștia nu dau semnale că vor ceda # Economica.net
Proiecte de infrastructură îngheţate în statele democrate, concedieri iminente ale funcţionarilor şi desfiinţarea unor agenţii federale americane, preşedintele republican Donald Trump încearcă joi cu astfel de ameninţări să crească presiunea asupra opoziţiei democrate, în a doua zi a unei paralizii bugetare aparent fără soluţie rapidă, consemnează AFP, transmite Agerpres.
21:50
Kazahstanul estimează că va livra 1,7 milioane de tone de petrol Germaniei în 2025 prin conducta Drujba # Economica.net
Kazahstanul se aşteaptă până la finalul anului să livreze Germaniei 1,7 milioane de tone de petrol prin sistemul de conducte Drujba, a anunţat joi agenţia de presă Interfax-Kazahstan, citând declaraţia lui Askhat Khassenov, şeful companiei naţionale de gaze şi petrol KazMunayGas, transmite agenția chineză Xinhua, relatează Agerpres.
21:50
Alexandru Rogobete: Direcțiile de sănătate publică vor fi reorganizate cel mai probabil până la sfârșitul anului # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că direcţiile de sănătate publică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului, deoarece verificarea, controlul şi monitorizarea unităţilor sanitare "nu funcţionează corespunzător".
21:30
Restart Energy, care în trecut a fost un important furnizor de energie electrică, anunță că omologarea planului de concordat a fost votată de creditori # Economica.net
Conducerea Restart Energy One S.A. informează investitorii de la Bursa de Valori București că creditorii au votat în favoarea omologării planului de concordat preventiv depus de companie.
21:30
OMNIASIG aniversează 30 de ani în România. Compania a emis în această perioadă 35 de milioane de polițe de asigurare # Economica.net
OMNIASIG Vienna Insurance Group marchează anul acesta trei decenii de activitate pe piața din România. De la înființarea sa în 1995, OMNIASIG a emis aproximativ 35 de milioane de polițe și a soluționat aproape 4 milioane de dosare de daună, cu despăgubiri totale de 18,4 miliarde de lei. În aceeași perioadă, compania a atins un volum cumulat al primelor brute subscrise de aproximativ 30,7 miliarde de lei, consolidându-și poziția în topul asigurătorilor din România și lider pe segmentele CASCO și Asigurări de Locuință.
21:30
China reduce folosirea echipamentelor Nokia și Ericsson în rețelele sale, ca parte a planului de decuplare a infrastructurii critice de tehnologia occidentală # Economica.net
China reduce utilizarea echipamentelor companiilor europene Nokia şi Ericsson în reţelele sale, în cadrul încercărilor preşedintelui Xi Jinping (foto) de a decupla infrastructura tehnică critică a ţării de Occident, se arată într-un articol apărut în publicaţia britanică Financial Times (FT), transmite Agerpres.
20:00
Ministrul Finanțelor anunță că va fi înființat un grup de lucru româno-bulgar, care să se ocupe direct de combaterea contrabandei și a traficului ilegal # Economica.net
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres.
20:00
Schimbare în conducerea ROCA Industry. Camelia Ene renunță la poziția de director general, funcție în care revine fostul director general Ioan Bindea # Economica.net
Conducerea ROCA Industry Holding anunță investitorii de la Bursa de Valori București că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din dată de 2 octombrie 2025, Camelia Ene a renunțat la calitatea să de director general al Companiei, ultima zi de mandat fiind 31 octombrie 2025.
19:00
Raul Pop (Ministerul Mediului): În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # Economica.net
Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună, în următoarele 24 de ore, şi recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localităţilor, a transmis Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), în cadrul Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU), organizat joi, relatează Agerpres.
19:00
O delegație a ARF, condusă de Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, efectuează o vizită tehnică la fabrica de material rulant Alstom din localitatea Bautzen, Germania, în perioada 30 septembrie - 02 octombrie 2025. Potrivit ARF, pe lângă rama cu numărul 7, care se află în teste, Alstom mai are în lucru 15 trenuri Coradia Stream pentru România.
19:00
Crescătorii de porci s-au întâlnit cu ministrul Agriculturii pentru a discuta despre combaterea epidemiei de pestă porcină africană # Economica.net
Producătorii de carne de porc din România s-au întâlnit cu primul ministru, Ilie Bolojan, pentru a căuta soluţii pentru provocările cu care se confruntă, de opt ani, fermierii din acest sector, ca urmare a evoluţiei pestei porcine africane (PPA), a anunţat joi asociaţia prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
19:00
1Development începe construcția Nordului 50, o clădire boutique din București cu panoramă asupra lacului și parcului Herăstrău # Economica.net
1Development anunță începerea lucrărilor pentru Nordului 50, o clădire boutique exclusivistă, cu panoramă asupra lacului și parcului Herăstrău. Viitorii rezidenți vor avea o perspectivă a Bucureștiului cu 3 kilometri de verde continuu și vedere directă până la Piața Victoriei. Proiectul va fi construit pe un teren de 3.200 m² și urmează să fie finalizat în primăvara anului 2027.
19:00
Vânzările de mașini Tesla în trimestrul trei au depășit așteptările, în ciuda scăderii livrărilor din Europa # Economica.net
Livrările Tesla au depăşit estimările în trimestrul trei din 2025, pe fondul eforturilor consumatorilor de a achiziţiona vehicule electrice (EV) în SUA, înaintea expirării creditului fiscal, acestea compensând cererea redusă din Europa, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:00
Funcţionarea liniei turistice "Bucharest City Tour" se suspendă, începând de joi, pe fondul condiţiilor meteo nefavorabile, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB), relatează Agerpres.
19:00
Compania Armani, în căutare de cumpărători pentru o participație minoritară – surse Reuters # Economica.net
Reprezentanţii Armani au abordat potenţiali cumpărători ai unei participaţii minoritare în celebrul grup italian de lux, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în acest fel începând efectiv licitaţia pentru o mică parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii de modă din lume, la câteva săptămâni după decesul lui Giorgio Armani, transmite Agerpres.
