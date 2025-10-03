Investiție masivă pentru FAN Courier: WDP investește 22 de milioane de euro într-un centru de distribuție pentru compania de curierat

19:00

Reprezentanţii Armani au abordat potenţiali cumpărători ai unei participaţii minoritare în celebrul grup italian de lux, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în acest fel începând efectiv licitaţia pentru o mică parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii de modă din lume, la câteva săptămâni după decesul lui Giorgio Armani, transmite Agerpres.