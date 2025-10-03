Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG
Gândul, 3 octombrie 2025 15:50
Într-o ceremonie tradițională la care au participat membri ai familiei regale și șefi de stat europeni, Marele Duce Guillaume a depus vineri jurământul înainte de a urca pe tronul Luxemburgului. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, îi urmează tatălui său Henri, în vârstă de 70 de ani, care a abdicat după ce a servit […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:10
Premierul Ilie Bolojan, pus în dificultate de reporterul GÂNDUL: Împrumutul de 17 milioane, în contextul tăierilor masive. „Abordări ideologice” # Gândul
Ilie Bolojan a susținut o conferință la Palatul Victoria, în cadrul căreia reporterul Gândul i-a adresat o întrebare referitoare la împrumutul de 17 milioane de euro prin programul SAFE, în contextul tăierilor masive. „Ați vorbit de termenul de echitate. Unde este echitatea dacă ați tăiat bani de la toată lumea dar ne împrumutăm cu 17 […]
16:10
Gândul îți propune un nou banc spumos, marca Bulă. Bancul se numește sugestiv „Adevărul lui Bulă”. Iată de ce! – Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie. – Da, Bulă! La mulți ani nouă! – La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul. – Ce adevăr, Bulă? – Acum 50 de […]
16:10
La BILANȚUL celor 100 de zile, vezi ce a răspuns premierul Bolojan la întrebarea Gândul: Ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți, veterani de război și, în schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea? # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat direct de reporterul GÂNDUL, la bilanțul primelor sale 100 de zile de mandat, ce mai înseamnă „echitatea” pe care a invocat-o în mod repetat, în condițiile în care măsurile economice luate au lovit în mame, pensionari, studenți și veterani de război, prin majorarea TVA și introducerea unor noi contribuții, […]
16:10
Ce nu au voie să facă proprietarii care stau la bloc și țin animale de companie în apartamente. RISCĂ să fie sancționați # Gândul
Proprietarii de câini, care nu îi supraveghează corespunzător în curțile și spațiile comune ale blocurilor, riscă amenzi drastice și conflicte cu vecinii, dacă nu respectă câteva reguli clare. Câinii care aleargă liberi prin curțile comune, pe alei sau pe scările blocului pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. Astfel, se aplică sancțiuni dacă patrupedele […]
Acum 15 minute
16:00
Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior” # Gândul
Iată zodia care are parte de o lună octombrie întunecată, conform numerologului Mihai Voropchievici. Se pare că ea „luptă împotriva răului interior”. Runele reprezintă una din formele de divinație folosite cu succes și în zilele noastre, fiind utilizate și ca amulete de protecție și talismane norocoase. Runele, a căror existență datează de sute de ani, […]
16:00
Cât de frig trebuie să fie afară, pentru a fi pornită CĂLDURA în apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare. Legislația este clară # Gândul
Odată cu venirea frigului, persoanele cu centrale de apartament nu au probleme cu căldura. Dar ce se întâmplă cu cei care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare?! Pe măsură ce temperaturile scad, frigul intră și în casele acestora, doar că ei depind de legislația în vigoare, care stabilește activitatea termocentralelor și a centralelor de […]
16:00
Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost UCISĂ de polițiști. Ce spun autoritățile britanice # Gândul
Una dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester și o altă persoană care a fost rănită au fost probabil împușcate de ofițeri înarmați care vizau atacatorul, a anunțat Poliția din zona metropolitană Manchester (GMP) vineri. Poliția a declarat că crede că cele două victime erau în spatele unei uși din sinagoga din […]
Acum 30 minute
15:50
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament # Gândul
Iată cât plătește chirie un muncitor nepalez în București. Ce sumă dă în fiecare lună, de fapt și în ce condiții locuiesc. Muncitorii nepalezi sunt tot mai mulți în țara noastră. Ei muncesc în diverse domenii de activitate, de la construcții, la HoReCa, în livrări etc. Un anunț de închiriere postat pe Olx spune cât […]
15:50
Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG # Gândul
Într-o ceremonie tradițională la care au participat membri ai familiei regale și șefi de stat europeni, Marele Duce Guillaume a depus vineri jurământul înainte de a urca pe tronul Luxemburgului. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, îi urmează tatălui său Henri, în vârstă de 70 de ani, care a abdicat după ce a servit […]
Acum o oră
15:40
Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a dezvăluit că are o garderobă impresionantă. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru. Elena Merișoreanu și partenerul său […]
15:40
Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului # Gândul
Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu numeroase critici din partea partidelor de opoziție încă de la numirea sa în funcție, luna trecută. Sébastien Lecornu a anunțat că renunță la articolul 49.3 din Constituție, care prevede asumarea răspunderii de către Guvern, pentru a evita o moțiune de cenzură din partea partidelor de opoziție. […]
15:40
Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Ancăi Alexandrescu despre absența TRANPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost vizibil de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, cu privire la absența transparenței, în ceea ce privește răspunsurile, și la evitarea întrebărilor incomode. Anca Alexandrescu a subliniat că înaintea fiecărei conferință de presă, că jurnaliștii au fost anunțați că premierul nu va avea timp să răspundă tuturor întrebărilor. De asemenea, […]
15:40
Iată cât plătește chirie un muncitor nepalez în București. Ce sumă dă în fiecare lună, de fapt. Muncitorii nepalezi sunt tot mai mulți în țara noastră. Ei muncesc în diverse domenii de activitate, de la construcții, la HoReCa, în livrări etc. Un anunț de închiriere postat pe Olx spune cât plătesc chirie, pe noapte acești […]
15:30
Ilie Bolojan propune ca, din decembrie, partidele să primească subvenții mai mici cu 10%. Acesta a declarat joi că formațiunile politice pot funcționa și cu mai puțin. 10% ar fi procentul care s-ar putea tăia din banii de la stat pentru partide, în opinia premierului, sume aferente ultimei luni din an. „Subvențile se stabilesc prin […]
15:20
UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor” # Gândul
Incursiunile dronelor în spațiul aerian european demonstrează că întreaga Europă este expusă riscurilor, avertizează Comisia Europeană, pe fondul tensiunilor cu Rusia. ”Observarea a 15 drone în cursul nopții deasupra Bazei militare Elsenborn din Belgia demonstrează încă o dată că întreaga Europă este expusă riscurilor”, a declarat Thomas Regnier, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, […]
15:20
Un tânăr român a dezvoltat o adevărată afacere în Franța, după o înțelegere cu directoarea unei școli de șoferi. Cum a câștigat bărbatul o mică avere # Gândul
Un român de 23 de ani a reușit să strângă o mică avere în Franța, după ce a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. El a ajuns să facă, astfel, o adevărată afacere în complicitate cu directoarea unei școli de șoferi, încasând zeci de mii […]
15:20
Test IQ exclusiv pentru genii | 5 + 6 = 4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Gândul
Gândul vă propune și azi un text exclusiv pentru genii. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur băț de chibrit. Astfel, exercițiul 5+6=4 este greșit. Mutând doar un singur băț de chibrit, se poate transforma, dintr-un exercițiu greșit într-unul corect. Astfel de teste sunt pentru cei cu un IQ peste medie, ajută la […]
15:20
Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, despre anularea alegerilor: „Actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice” # Gândul
Nicușor Dan a mers la Copenhaga, la summit-ul UE, cu un document justificator pentru anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Gândul vă prezintă acest text, însoțit de fotografii, prin care România explică liderilor europeni cum s-a derulat campania de manipulare a alegerilor, în online și numai, de către Federația Rusă. ”România a fost ținta predilectă […]
Acum 2 ore
15:10
Emoțiile sunt intense și nu ar fi nevoie de mult pentru a enerva pe cineva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Berbec Natura ta pasională ar trebui să fie mai aprinsă decât de obicei astăzi. Atmosfera festivă din jurul tău dă naștere unor sentimente calde și intime care apropie […]
15:10
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Era o practică mai veche aceasta pe care o vor relua […]
15:10
Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu # Gândul
Ilie Bolojan a declarat în cadrul conferinței de presă că „putea face mai mult” dacă exista mai multă solidaritate în coaliție și anunțat că Pachetul 3 de măsuri va cuprinde cumulul pensie-salariu, care speră că va fi adoptat în următoarele două săptămâni. „Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da […]
15:00
După ce ministrul Energiei a propus un nou plafon la facturi, Bolojan avertizează că prețurile NU vor scădea dacă firmele nu respectă regulile # Gândul
În cadrul conferinței de presă de astăzi, premierul Ilie Bolojan a comentat proiectul de lege propus de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care prevede un preț maxim de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici vulnerabili. Deși susține intenția de sprijin, Bolojan atrage atenția că măsurile trebuie aplicate doar celor care au cu adevărat nevoie și că ieftinirea […]
15:00
Mâncarea gătită acasă poate schimba modul în care te simți la birou. Dacă simți că pierzi energie după masa de prânz sau vrei soluții în locul fast-food-ului, prânzul pregătit acasă îți oferă control asupra ingredientelor și gustului. În plus, planificarea prânzului te ajută să mănânci sănătos, să economisești bani și să te bucuri de pauza […]
15:00
Țara care se află în discuții cu META pentru a introduce restricții de vârstă la Facebook sau Instagram. Îți faci profil doar cu buletinul # Gândul
Papua Noua Guinee se află în discuții cu Meta privind impunerea unor restricții de vârstă pentru a reduce impactul conținutului dăunător. Decizia vine pe fondul criticilor aduse abordării „dure” de până acum a guvernului în ceea ce privește reglementarea rețelelor sociale. Executivul din aceasta țară se așteaptă ca propunerea sa de Politică privind Rețelele Sociale […]
15:00
Bucureștiul are, începând de vineri, un nou prefect. USR-istul Andrei Nistor a fost desemnat să ocupe funcția și a depus jurământul. Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat printr-un comunicat de presă, numirea lui Andrei Nistor în fruntea instituției. Noul prefect al Capitalei a depus, vineri, jurământul. „Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a […]
14:50
Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură. „Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste […]
14:50
Câți bani primește un livrator Glovo care lucrează pe timp de ploaie. Ce sunt „bonusurile de vreme rea” # Gândul
Un livrator Glovo și-a expus experiența personală și a vorbit despre banii pe care îi încasa în perioada în care livra mâncare clienților. Iată câți bani primește o persoană care lucrează pe timp de ploaie și ce reprezintă „bonusurile de vreme rea”. Platformele de livrare a mâncării sunt tot mai populare printre utilizatori. La doar […]
14:50
Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca # Gândul
Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca a anunțat vineri într-un raport de evaluare a amenințărilor că riscul de atacuri hibride din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut. „Rusia poartă un război hibrid împotriva Danemarcei pentru că vrea să creeze incertitudine”, a declarat Thomas Ahrenkiel, directorul serviciului, în timpul unei conferințe de presă la […]
14:40
100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE: „Reducerea de personal e o URGENȚĂ / Să fie pus în practică în perioada următoare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la reforma din adminsitrație, că reducerea personalului e „o necesitate” și că speră să fie puse în practică în perioada următoare. „Reforma administrației e o necesitate și o urgență, dincolo de a fi în serviciul cetățenilor, trebuie să fie mai eficientă, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al […]
14:40
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a dat detalii despre problema de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme. Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună […]
14:40
Protestatarii Gen Z din Madagascar nu renunță. Ei cer ca președintele să PLECE din funcție, deși acesta a demis deja Guvernul # Gândul
Tinerii din Madagascar, care au protestat în ultima perioadă față de condițiile de trai din țară, au reușit, zilele trecute, să obțină demiterea Guvernului, dar nu se declară mulțumiți doar cu atât. Într-o serie de proteste asemănătoare celor din Nepal, tinerii din Madagascar au cerut demisia Guvernului, dar și a președintelui Andry Rajoelina. Acesta din […]
14:40
Nici Ioanei Ene Dogioiu nu-i vine să creadă că Bolojan mai e premier. A pufnit-o râsul în conferința de presă, în timp ce Bolojan tăcea îmbufnat: „Iată că au trecut 100 de zile, cine ar fi zis!” # Gândul
La conferința de presă susținută astăzi de premierul Ilie Bolojan, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a oferit un moment de excepție. În debutul conferinței, Ioana Ene Dogioiu, a subliniat că au trecut exact 100 de zile de când Bolojan ocupă fotoliul de prim-ministru. Cu un zâmbet care abia putea fi stăpânit, aceasta a exclamat: „Iată […]
14:30
Ce spune primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, despre intezicerea centralelor de apartament: „La nivelul UE e o discuție avansată. Acesta e drumul” # Gândul
Stelian Bujduveanu, primar general interimar al Capitalei, a declarat, în emisiunea „Cu Gândul la București” că discuția despre interzicerea centralelor de apartament este una avansată la nivelul Uniunii Europene. „Dacă toate cele 500 de mii de apartamente din București ar avea centrale, ar fi un dezastru ecologic pentru capitala noastră”, spune Bujduveanu. „Discuția este recurentă, […]
14:30
George Simion se dezice de vreun îndemn la urne, pentru moldoveni: „Nu am lansat niciun apel la vot” # Gândul
George Simion și-a văzut numele asociat în mai multe articole de presă din care reieșea că acesta ar fi transmis un apel la votul de duminică, din Republica Moldova. Liderul AUR a emis și un comunicat în care dezminte orice implicare a sa într-un astfel de context. Simion pune totul pe seama „publicațiilor sistemului” și […]
14:30
O tânără a fost desfigurată după o intervenție cu BOTOX. Injecțiile care ar fi trebuit să-i trateze migrenele i-au provocat probleme mai grave # Gândul
Lydia August, o tânără de 28 de ani din SUA, a fost desfigurată după o intervenție cu botox. Astfel, injecțiile care ar fi trebuit să îi trateze migrenele severe i-au provocat o ptoză completă la ochiul drept. Ea a apelat la un neurolog pentru injecțiile cu botox de care avea nevoie în tratarea migrenelor cronice […]
14:30
Prioritatea lui Bolojan: CONCEDIERILE: „Reducerea de personal e o URGENȚĂ / Să fie pus în practică în perioada următoare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la reforma din adminsitrație, că reducerea personalului e „o necesitate” și că speră să fie puse în practică în perioada următoare. „Reforma administrației e o necesitate și o urgență, dincolo de a fi în serviciul cetățenilor, trebuie să fie mai eficientă, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al […]
14:30
Român reținut de DIICOT pentru TERORISM. Ar fi fabricat și testat două bombe artizanale la el acasă # Gândul
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița- Năsăud au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 33 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022-mai 2025, inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care […]
14:20
Ploaia și vântul au închis porțile Palatului Cotroceni. Administrația Prezidențială a făcut anunțul: „Pentru siguranța publicului vizitator” # Gândul
Administrația Prezidențială a anunțat vineri că, din cauza vremii nefavorabile, „Porți Deschise la Palatul Cotroceni” suspendă accesul în spațiile exterioare. Formatul evenimentului va suferi modificări în zilele de 4-5 octombrie 2025, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială, printr-o postare pe pagina instituției. „Pentru siguranța publicului vizitator, accesul în spațiile exterioare din cadrul Complexului […]
14:20
Kovesi vrea să-și mărească echipa. Solicitatarea șefei Parchetului European cu privire la marile anchete: „Pisica cu clopoţel nu poate prinde şoareci” # Gândul
Laura Codruţa Kovesi, procurorul șef al Europei, a avertizat că fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european. Reamintim că un scandal generat de descoperirea unei escrocherii masive prin care UE a fost fraudată cu sute de milioane de euro a zguduit Atena în acest an, după ce mulţi fermieri greci […]
14:20
Premierul Ilie Bolojan susține vineri, 3 octombrie, o conferință de presă, la Palatul Victoria, în care prezintă bilanțul la 100 de zile de la preluarea funcției de prim-ministru. „Nu a fost o austeritate ce s-a făcut ci au fost măsuri de responsabilitate pusă în practic. Am fost nevoiți să creștem veniturile fiscale. A trebuit în […]
Acum 4 ore
14:00
George Simion a RENUNȚAT la Netflix și îi îndeamnă pe suținătorii săi să facă la fel: „O platformă pentru propagandă woke și pro-transgender” # Gândul
George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul la populara platforma de streaming Netflix, pe motiv că prin intermediul producțiilor difuzate ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul, într-o postare pe X. Liderul AUR, George Simion, a publicat, alături de mesajul în care anunță că a renunțat la […]
14:00
În posesia cui au rămas lucrurile personale ale jurnalistei Ioana Popescu, după decesul fulgerător. Ce a dezvăluit iubitul ei # Gândul
Jurnalista Ioana Popescu a murit la vârsta de 45 de ani, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Despre moartea jurnalistei s-a aflat la aproape o săptămână distanță, iar înmormântarea a avut loc recent, pe 1 octombrie 2025. După decesul fulgerător, iubitul ei, Mihai, a dezvăluit ce s-a […]
13:40
Pentru prima dată în istorie, o FEMEIE devine șefa Bisericii Anglicane și este numită Arhiepiscop de Canterbury # Gândul
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie din istorie care conduce Biserica Anglicană. Ea preia rolul de lider spiritual pentru cei peste 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Funcția de Arhiepiscop de Canterbury este cea mai înaltă poziție din Biserica Anglicană, echivalentă cu cea a unui patriarh în alte […]
13:40
Roxana Ionescu a explicat cum a a ajuns să lucreze în televiziune, cu ani în urmă. ”E o poveste interesantă” , a spus aceasta. Roxana Ionescu este o fostă vedetă de televiziune care a devenit cunoscută publicului interpretând rolul „Mama Natură” în emisiunea ”Ciao Darwin”, emisiune care a fost difuzată de postul tv Antena 1 […]
13:30
Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă # Gândul
Mihai Jurca a vorbit despre acuzațiile sindicaliștilor care susțin că se comit abuzuri, în ceea ce privește evaluările, dar și despre adresa trimisă de Cancelaria premierului pentru identificarea protestatarilor care au manifestat împotriva măsurilor luate de Guvern. „Tot ce vom face e în cadrul legal. Nu s-au făcut abuzuri se respectă cadrul legal. Detalii despre […]
13:30
O importantă bancă își SUSPENDĂ serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie! # Gândul
O bancă celebră din Germania își suspendă serviciile, în perioada următoare. Clienții mai pot retrage bani până pe 9 octombrie! Este vorba despre Sparda-Bank West, iar în perioada 9-13 octombrie 2025 această instituția bancară își suspendă o mare parte dintre servicii, inclusiv accesul la conturi, bancomate, internet banking și asistență telefonică. Sparda-Bank West este una […]
13:20
Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic # Gândul
Celebrele aperitive precum zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută sunt gustoase, dar pot deveni și periculoase pentru siluetă, din cauza cantității mari de ulei folosită la preparare. În acest context, medicul nutriționist Mihaela Bilic explică care este cea mai potrivită alegere în curele de slăbire și care dintre ele poate fi inclusă cu încredere […]
13:10
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune # Gândul
Mai multe zodii vor traversa o perioadă favorabilă, reușind să scape de suferințe și să își regăsească echilibrul. Munca acestor nativi va fi răsplătită, iar oportunitățile vor ieși în calea lor, în octombrie 2025. Luna octombrie 2025 aduce bucurie și schimbări în viețile a trei zodii. Aspectele pozitive vor fi mai proeminente pentru acești nativi, […]
13:00
FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică # Gândul
O femeie din Timiș a fost reținută după ce s-a dat drept medic estetician și a făcut mai multe intervenții estetice fără să aibă drept de practică. Ea ar fi realizat proceduri precum lipoliză, mărirea buzelor cu acid hialuronic, corectarea cearcănelor sau reconturarea mandibulei în locații din Arad și Dumbrăvița. Potrivit procurorilor, femeia nu era […]
12:50
Mihai Jurca, culmea ipocriziei, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP” # Gândul
Șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a declarat într-o conferință de presă, referitor la achiziția celor 17 mașini Dacia Duster, că demnitarii și cancelarii își vor conduce singuri mașinile și nu vor beneficia de șofer. Mihai Jurca a precizat, însă, că el beneficiază de un șofer RAPPS, deoarece e populist ca un ministru să-și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.