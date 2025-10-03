Ilie Bolojan a prezentat bilanțul primelor 100 de zile de la învestirea guvernului: „Am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României”

14:00

Începând cu 1 octombrie, vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV va fi disponibilă pentru tinerii și tinerele până la 26 de ani, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. El subliniază că imunizarea este crucială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate virusului HPV, mai ales că România … Articolul Rafila anunță: Vaccinarea gratuită împotriva HPV se extinde până la 26 de ani; România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE apare prima dată în Main News.