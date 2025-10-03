Liga 2, etapa #9 LIVE de la 17:00. Bihor și Voluntari deschid runda » Programul complet + clasamentul actualizat

13:40

Asta e poza nopții de joi, în care FCSB și Craiova au murit liniștit, fără să se revolte, bătute la pas, aplicat, simplu, bătute la fotbal și la cap. Pentru că teama e de acolo, de la „mansardă”. Iar rătăcirea apare atunci când nu se mai știe cine face ce.