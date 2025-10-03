Bilanțul premierului Bolojan la 100 de zile: Am evitat falimentul| Nu a fost austeritate ce s-a făcut, ci măsuri de responsabilitate
RFI, 3 octombrie 2025 16:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga încrederea în România şi a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri spunându-le adevărul”, a declarat el.
• • •
Acum o oră
15:30
Bucureștiul Posibil, demers care adună idei și comunități pentru un oraș așa cum ne-am dori să fie # RFI
12 locuri din București, dominate de mașini și asfalt, au trecut prin expertiza specialiștilor din echipa extinsă Străzi pentru Oameni și prin imaginația artiștilor new-media Liviu Bărbulescu și Răzvan Petre, iar între 3-5 octombrie vor fi prezentate într-o expoziție multimedia care reimaginează orașul. O discutie pornind de la acest demers, cu Teodora Ștefan de la Asociația Străzi pentru Oameni, în emisiunea RFI360.
15:20
Un bărbat de 33 de ani care locuia în judeţul Bistriţa - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi. El a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, afirmă anchetatorii. Bărbatul a fost reţinut, iar vineri judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acum 2 ore
15:00
Alexandru Corneschi: "Maratonul se alergă în primul rând cu inima, cu capul și după, cu picioarele." # RFI
Pe 11 și 12 octombrie 2025 se aleargă într-o noua ediție a Maratonului București. De peste 20 de ani Alexandru Corneschi face asta la nivel de sport de performanță fiind considerat unul dintre cei mai rapizi maratoniști români. În cariera sa a participat la mai mult de 20 de maratoane, iar recordul personal l-a stabilit în 2022 la Berlin: 2 ore, 13 minute și 39 de secunde. Alexandru Corneschi a revenit în studioul emisiunii RFI360.
Acum 4 ore
13:40
Fostul președinte Iohannis a fost executat silit de ANAF și a pierdut jumătate din casa din Sibiu # RFI
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. ”Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explică ANAF.
12:50
Zamfir (PSD) la RFI: E aberant ca o instanță să suspende un acord de mediu, din cauza unor popândăi # RFI
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, o acuză la RFI pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că întârzie emiterea avizelor pentru trei hidrocentrale. Senatorul cere finalizarea investițiilor în unități începute acum 30-40 de ani, oprite de instanțe, la sesizarea unor ONG-uri: ”Eu am înțeles că trebuie să avem grijă și de niște peștișori și de niște păsărele cărora le tulburăm cuibul, dar România trebuie să se dezvolte și dezvoltarea unei țări înseamnă până la urmă să afectezi mediul”.
Acum 6 ore
11:50
Zamfir (PSD) la RFI: Reforma nu înseamnă concediere colectivă. Românii o duc mai bine ca ungurii # RFI
Românul trăiește astăzi mai bine decât ungurul, grecul sau croatul, susține la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care consideră că reformele trebuie făcute cu cap. PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală.
Acum 8 ore
09:30
O aplicație online permite publicului larg participarea la licitații pentru active care se vând rapid sau în condiții speciale, precum active ale companiilor aflate în insolvență.
08:50
Cine a preferat suveranismul în locul statului: adevărul despre pariul greșit al României (Republica) # RFI
Cum au reacționat liderii europeni la raportul ingerinței Rusiei în alegerile din România. Nicușor Dan: Mi-au cerut o copie ca să-l citească în avionul de întoarcere (Calea europeană) - Adevăratul pericol rusesc din România. Istoric: „După 1989, Moscova și-a plasat oamenii în vârful instituțiilor-cheie românești” (Adevărul)
Acum 24 ore
16:20
Bebeluși morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași | Ministrul Sănătății: "În secția de Terapie Intensivă se intră ca în gară" # RFI
"În Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului "Sf. Maria" din Iași se intră fix ca în gară. Secția funcționează ilegal, nu are nici măcar o chiuvetă", a declarat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul a prezentat rezultatele raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii, au murit după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital.
Ieri
14:50
Ionuț Moșteanu, despre stagiul militar voluntar: E nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române # RFI
Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege a apărării naţionale și proiectul privind introducerea voluntariatului în Armata Română. Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste între 18 şi 35 de ani, vor putea participa voluntar la un program de pregătire militară de bază, cu durata de patru luni.
14:40
Cod roșu de inundații pe râuri din 5 județe din sud-vestul tării| Coduri galbene şi portocalii în mai multe bazine hidrografice # RFI
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un cod roșu de inundații care intră în vigoare incepând din data de 3 octombrie, ora 12:00, până pe 4 octombrie la prânz.Sunt vizate râuri din județele: Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt și Teleorman.
14:00
Meteorologii au emise noi alerte de vreme severă | A fost dat primului cod roșu de ploi abundente din luna octombrie în țara noastră (ANM) # RFI
Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri. De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.
13:20
Comunitatea Declic cere Guvernului să taie banii pentru partide. Peste 117.000 de oameni au semnat o petiție, ”Tăiați subvenția partidelor!”, prin care solicită reducerea subvențiilor pentru formațiunile politice pe acest an.
13:20
Nicuşor Dan: Azi va fi o reuniune a statelor europene cu mai multe discuţii, unde prezint materialul de la Procurorul General despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.
10:40
”Din păcate, în momentul de față, pică foarte mult pe noi, pe PNL, ce se întâmplă”, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El speră ca și PSD să-și asume reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care liberalul îl compară cu un doctor.
10:10
Iritare în PNL, din cauza atitudinii PSD-ului în coaliție. Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, reproșează Partidului Social Democrat că nu-și asumă responsabilitatea pentru deficitul bugetar ridicat.
08:50
Ce a răspuns ministrul de Finanțe când a fost întrebat despre subvențiile pentru partide, care au scăpat neatinse la rectificarea bugetară (HotNews) # RFI
Reţeaua feroviară românească, în stare critică, este în sala de aşteptare la urgenţe: 70% din şine sunt la limita siguranţei şi au nevoie de reparaţii capitale, dar în acest an au fost tăiaţi 1,36 mld. euro PNRR pentru căile ferate (Ziarul Financiar) - Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele” (Adevărul) - Dosarul Mocioalcă de la DNA. Cum a fost închis cazul cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi (Libertatea) - Noi mărturii din interiorul AUR. „Cunoaște-ți Parlamentul” sau când un internship neplătit este folosit pentru a îndoctrina tineri și pentru a-i folosi în „războaiele” lui George Simion (PressOne)
07:10
Rectificarea bugetară a fost aprobată de Guvern. Dar, o întrebare rămâne și anume: sunt realiste schimbările de date bugetare? Să vedem analiza Consiliului Fiscal, o instituție care de multe ori a oferit repere corecte față de situația bugetului.
1 octombrie 2025
21:40
Bucureștiul se va afla sub avertizare cu cod portocaliu de vijelii în intervalul 2 octombrie, ora 20h00, până în dimineața de 3 octombrie, ora 10h00. În acest context, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri menite să protejeze populația, măsuri care includ, între altele, verificarea șantierelor și panourilor publicitare.
18:00
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc # RFI
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, precizând că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Senatul a adoptat modificările la proiectul pensiilor private | Românii nu trebuie să se bazeze foarte mult pe acest Pilon II (Economist) # RFI
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private a fost adoptat de Senat. A fost introdusă o excepție prin care pacienții oncologici vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cererea lor.În schimb, a rămas modificarea propusă de Guvern, care prevede că românii îşi vor putea retrage doar cel mult 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii. Restul de bani ar urma să fie retraşi în tranşe lunare, dar pe parcursul a opt ani, iar fiecare tranșă nu trebuie să fie mai mică de 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.
12:20
O companie locală de tehnologie, cotată pe piața Aero de la Bursa de Valori, își dezvoltă piața folosind inteligența artificială.
12:20
Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO # RFI
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters, potrivit News.ro
11:00
USR ar accepta un candidat comun cu PNL și PSD la Primăria Capitalei, dacă ar fi vorba de Cătălin Drulă, spune la RFI deputatul Radu Mihaiu. PSD a dat de înțeles că rupe coaliția, dacă PNL și USR vor avea un candidat comun. Social-democrații au sugerat că ar fi bine să existe o alianță din care să facă parte și PSD.
10:00
Bugetul pe primele opt luni ale anului își menține deficitul bugetar înalt. Rectificarea care urmează va aduce datele bugetare la noua situație din economie, dar progresele în materie de reducere a deficitului nu vor fi spectaculoase.
09:30
România, mai vraiște ca Moldova în războiul hibrid cu Rusia. Ce a reușit Maia Sandu și au ratat Iohannis, Ciolacu și Ciucă? (SpotMedia) - Cum se vede în SUA corupția generalizată din România (G4Media) - Numărul angajaților la stat a scăzut în prima jumătate de an. Sunt în continuare cu 116.000 mai mulți decât acum zece ani (Europa Liberă) - Încâlcitele căi ale statisticilor: Câţi angajaţi are cu adevărat România? În ce baze de date se încred autorităţile când pun la cale finanţele ţării? (Ziarul Financiar)
09:20
Dupâ o vară agitată, Esențial prezintă evoluția principalelor piețe și anticipează ce va urma.
08:20
Sunt tinerii de astăzi pilonii invizibili ai succesului în asigurări? Specialiștii susțin că este nevoie de o forță de muncă proaspătă într-un domeniu atât de complex și care trebuie permanent readaptat, pentru a ține pasul cu inovațiile. Ce unelte se pot utiliza pentru captarea atenției noii generații si pregătirea ei? Aflăm, însă, mai multe detalii din emisiunea ”Ora de Risc” by XPRIMM, transmisă de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
30 septembrie 2025
20:10
Nicuşor Dan, întrebat de ce creşte valul extremist în România: Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică și administrație în țara noastră # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la Timişoara Cities Summit 2025, de ce crede că este în creştere valul extremist în România. " Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România, la care se adaugă influenţa rusă.", a răspuns șeful statului.
18:50
Nicuşor Dan, despre anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
18:30
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II.
17:40
Programul național de fertilizare in vitro, reluat. Ministrul Muncii: Putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii # RFI
Ministrul Muncii anunță că, la rectificarea bugetară, a obținut 100 de milioane de lei pentru programul național de fertilizare in vitro. "Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii", spune ministrul Florin Manole.
17:40
Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți Declarația 'România fără violență domestică'. Prin acest document, Parlamentul României își reafirmă angajamentul de a combate astfel de acte, în contextul în care o femeie este ucisă în fiecare sătămână în România. Experta în probleme de gen de la Centrul Filia, Andreea Bragă, explică la RFI de ce această declarație este un punct de plecare important pentru asumarea problematicii la nivel național și local.
15:40
"Rectificarea bugetară împarte minusurile, nu are ce să împartă atâta timp cât avem deficit bugetar excesiv (Economist) # RFI
Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de Guvern este de 8,4%, în crestere cu 1,36 puncte procentuale față de Legea bugetului de stat pe anul acesta, potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Executivul mai propune asigurarea finanțării mai multor proiecte de investiții aflate în desfășurare, rămase fără bani, precum cele din „Anghel Saligny”, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energia electrică, dar și bani pentru ca unele primării să își continue activitatea.
15:00
Ștefan Colceriu este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan şi Al. Rosetti”, co-fondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii din cadrul Universităţii din Bucureşti. Fiind doctor în filologie clasică, pornim discuția de astăzi de la cursul pe care îl va susține la Fundația Calea Victoriei, curs numit "Femeile lui Odiseu", unde Odiseea este de fapt, "nava-mamă a tuturor construcţiilor literare ulterioare din spaţiul european.".
14:30
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.
13:00
Nicușor Dan: Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova| România poate da sfaturi altor state pentru aderarea la UE # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere. Nicuşor Dan a vorbit şi despre relaţia dintre marile oraşe europene şi statele europene, dar şi despre solidaritatea dintre primari care ”fură” unii de la alţii cum să rezolve problemele locale.
09:50
Ilie Bolojan, la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”. Ce a spus premierul despre principalele reforme din administrație - Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia! (HotNews) - Ucigașii nevăzuți din spitale. Spitalul de Copii din Iași – șase bebeluși morți în septembrie. Câți în trecut? Studiu de caz: Carla (Europa Liberă)
07:10
Câștigător al premiului Nobel, soluții pentru economia franceză. Se potrivesc și pentru România # RFI
Economistul francez, Jean Tirole, laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2014, a publicat recent o analiză în ziarul „La Tribune”. Studiul pleacă de la situația datoriei publice.
29 septembrie 2025
21:00
Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate # RFI
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, spun că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps, avertizează sindicaliștii.
19:30
În loc să participe la festivitățile de deschidere a anului universitar, peste 500 de studenți au protestat, astăzi, în fața Prefecturii Cluj. Ei sunt nemulțumiți de tăierea bugetului Educației. Ei spun că cel mai mult îi va afecta scăderea cuantumului și numărului burselor, dar și nedecontarea transportului studenților. La protestul de la Cluj, li s-au alătura și profesori.
18:00
Un proiect care modifică legea de funcționare a SIE stârnește îngrijorare și ridică semne de întrebare. Proiectul, inițiat de deputatul Alexandru Muraru și cosemnat, printre alții, și de senatorul AUR Mircia Chelaru, stabilește că în cadrul serviciului vor fi desemnați ofițeri abilitați să-și cerceteze colegii în diferite spețe. Acești oameni vor fi propuși de șeful SIE și avizați de procurorul general.
17:50
În Uniunea Europeană fiecare persoană aruncă în medie peste 70 de kilograme de mâncare pe an, avertizează Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de Ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare. Andreea Bobiș de la Federația Băncilor pentru Alimentele din România spune la RFI că românii aruncă chiar și mai multă mâncare decât media europeană în ciuda celor 4 milioane de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie.
17:20
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său # RFI
Ministerul Justiției anunță că, la solicitarea statului român, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea celor trei.
15:30
Katia Pascariu, de la premiul pentru film câștigat la Locarno, la scena independentă prin Acting Out # RFI
Actrița Katia Pascariu este câștigătoare a Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță în 2022 pentru rolul din "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", a primit în 2025 premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din "Sorella di Clausura". Katia Pascariu are o bogată experiență pe scena independentă în diferite proiecte de teatru, iar discuția din RFI360 pornește de la demersul Centrul Dialectic, un turneul național ACTING OUT.
11:50
Se spune că la Ocico găsești cei mai buni mici din Timișoara. Dar, printre tarabe și haine vechi, găsești uneori și artă. Rod Festival a dus, timp de câteva săptămâni, artiști și creatori în piața de vechituri. Un reportaj despre ce se întâmplă când cultura iese din centrul orașului și ajunge la periferie.
10:50
Cele două secții de votare din județul Cluj au avut un flux constant de alegători pe durata întregii zilei de ieri. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente. Cei veniți la vot spun că au simțit, și ei, efectele propagandei, chiar dacă locuiesc în România.
08:50
Planul Rusiei a eșuat și noi trebuie să fim onești: avem multe de învățat de la Republica Moldova (Republica) # RFI
Moldovenii din România: Vot pentru ”înainte, nu înapoi” (DW) - Corespondență din Moldova după alegeri: Telefoanele din străinătate ale copiilor către părinții care s-au trezit cu poliția la ușă. ”Să nu mai faceți niciodată așa ceva” (HotNews)
07:10
Institutul de Statistică a publicat datele pe anul trecut ale costului mediu cu forța de muncă. Este un indicator care include câștigul salarial mediu net la care se adaugă contribuțiile și impozitele plătite de angajator și angajat în contul salariului brut.
