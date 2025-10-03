Filme, dezbateri și idei sustenabile la Festivalul CULMEA, în Brașov
Euractiv.ro, 3 octombrie 2025 17:20
Festivalul CULMEA, ajuns la a treia ediție, revine la Cinema Modern din Brașov între 22 și 26 octombrie 2025. Se așteaptă o „Săptămână Verde” prin cinema, dedicată educației de mediu.
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum 2 ore
16:40
Bolojan,despre reducerea subvențiilor partidelor:În afară de procente,să ne gândim la sume și efecte # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan nu a putut explica vineri de ce nu există în rectificarea bugetară o reducere a subvențiilor partdelor, susținând că va mai fi o rectificare în 2025 și poate se ajunge la un acord pentru renunțarea la subvenție în ultima lună.
16:20
Clujul va găzdui, în 2027, Gala International Classical Music Awards (ICMA) – una dintre cele mai prestigioase distincții din lumea muzicii clasice, echivalentă cu „Oscarurile” industriei. Este pentru prima dată când evenimentul are loc în România.
Acum 4 ore
15:20
Analiza prezentată liderilor UE de Nicușor Dan privind războiul hibrid dus de Rusia contra României # Euractiv.ro
Administrația Prezidențială a publicat vineri raportul privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României și care a fost prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor UE reuniți zilele trecute la Copenhaga.
15:00
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul 2 de reforme asumate de Guvern.
14:30
Bolojan, bilanț la 100 de zile: Măsurile luate nu sunt o austeritate, ci măsuri de responsabilitate # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a prezentat vineri bilanțul primelor 100 de zile la Palatul Victoria. El a evitat să recunoască faptul că măsurile dure luate de Guvernul său sunt de austeritate, numindu-le "măsuri de responsabilitate".
14:20
Extremistul George Simion are un nou „dușman": Netflix/ Mișcarea, copiată de la Elon Musk # Euractiv.ro
Liderul extremist AUR, George Simion, a făcut apel la fanii lui să își închidă abonamentele la platforma de streamig Netflix.
Acum 8 ore
11:20
Purtătorul de cuvând al MAE: Nu vom accepta niciodată lecții de democrație de la Moscova # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvând al Ministerului de Externe de la București a venit cu o replică pentru dictatorul Vladimir Putin, care a spus că "România a transformat procesul electoral democratic într-o farsă" când a anulat alegerile și a interzis candidați.
Acum 12 ore
09:20
Vladimir Putin: Nu poți să manipulezi voința poporului, așa cum a fost cazul în România # Euractiv.ro
Autoritățile din unele țări încearcă să "interzică" oponenții politici care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat, joi, președintele rus, Vladimir Putin.
09:10
Cristi Danileț a fost unul dintre cei mai vizibili judecători: membru CSM, activist civic, dar și protagonist al unor scandaluri care i-au adus sancțiuni și excluderi repetate din magistratură, el a rămas în memoria publică drept „magistratul rebel”.
08:50
În urmă cu câteva zile, un număr semnificativ de aeronave de realimentare au fost transferate din Statele Unite în Qatar, o prezență de obicei necesară pentru a sprijini operațiunile de luptă la scară largă, notează „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:40
„Trăim într-o epocă în care totul se schimbă foarte repede” și trebuie să fim „pregătiți pentru orice se poate întâmpla”, a afirmat președintele rus Vladimir Putin, citat de agenția de știri RIA Novosti, preluată de „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:30
Joi, în portul grec Pireu, procurorul-șef al Parchetului European, Laura Kövesi, a denunțat rețelele criminale, în special chineze, care invadează UE și se angajează în fraude vamale și cu TVA la scară „industrială”, scrie „La Libre Belgique”.
08:20
Trump a făcut încă un pas spre distrugerea democrației în America prin încercarea de a politiza forțele armate și de a le transforma într-un instrument de represiune internă a opoziției politice, scrie „Jornal de Notícias” (Portugalia).
08:00
Kremlinul a decis să accelereze confiscarea activelor străine din Rusia. Președintele Vladimir Putin a semnat un decret care introduce un nou mecanism de privatizare, menit să faciliteze și să accelereze vânzarea companiilor rusești și străine.
07:50
Rusia avertizează în privința planurilor legate de rachetele Tomahawk destinate Ucrainei # Euractiv.ro
Un purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că Rusia va riposta pe măsură dacă președintele Donald Trump aprobă livrarea unor rachete Tomahawk către Ucraina – o decizie care ar pune Moscova pe linia de tragere a forțelor Kievului.
07:30
Un ofițer al forțelor speciale ruse și doi dintre oamenii săi au fost uciși într-o explozie a unui vehicul. Această operațiune face parte dintr-o campanie de asasinate țintite, relatează „Le Point” (Franța).
07:20
Viktor Orbán vrea să strângă semnături împotriva „planurilor de război” ale Bruxelles-ului # Euractiv.ro
Premierul Viktor Orbán a ținut o scurtă conferință de presă la Copenhaga, unde va începe joi reuniunea Comunității Politice Europene (CPE), iar cu o zi înainte a avut loc un summit informal al UE, scrie „Hirado.hu” (Ungaria).
07:10
UE duce o campanie pentru a câștiga oamenii din Ucraina, în timp ce Ungaria îi blochează aderarea # Euractiv.ro
Uniunea Europeană desfășoară în această săptămână o campanie la nivel înalt pentru a câștiga inimile și mințile oamenilor din Ucraina, găzduind o întâlnire cu minoritatea maghiară din partea de vest a țării, scrie „Mediapool” (Bulgaria).
07:00
Reuniunea de la Copenhaga a fost dominată în principal de chestiunea apărării, un subiect care i-a ținut pe lideri ocupați timp de patru ore. Urgența de a răspunde la amenințarea tot mai mare a dronelor a fost evidentă, scrie „Avvenire” (Italia).
07:00
Șeful statului a mai declarat că „dronele care încalcă teritoriile noastre reprezintă un risc important”, scrie „Le Figaro” (Franța).
05:00
Din tot ceea ce se vede în spațiul public, România continuă să nu trateze mai deloc două probleme foarte importante. Este vorba despre ceea ce aș numi problema „vizitatorilor” și problema „terminatorilor”.
Acum 24 ore
18:50
Cancelaria premierului a redus costul lunar cu mașinile: demnitarii și angajații au trecut pe Dacia # Euractiv.ro
Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale.
Ieri
17:40
Bosch România are, din 1 octombrie 2025, un nou director general: Dan Lăzărescu îl succede pe Mihai Boldijar, care se retrage după trei decenii în companie, dintre care 10 ani la cârma grupului în România, anunță compania.
17:30
Forbes: Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari # Euractiv.ro
Elon Musk, CEO Tesla, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acțiunilor companiei de vehicule electrice, relatează Reuters preluată de News.ro.
16:00
Guvernul a adoptat joi proiectul de lege privind apărarea națională a României, în acord cu modificările legislative cu impact asupra structurii sistemului național de apărare.
15:20
Guvernul a aprobat proiectul pregătirii populației pentru apărare/Apare conceptul „militar voluntar" # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat joi că în ședința de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen.
15:10
Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a realizat, în ultima săptămână, două transplanturi renale pediatrice, ridicând bilanțul acestui an la nouă intervenții la copii și 64 în total, informează instituția medicală.
14:00
Guvernul a adoptat joi o reglementare împotriva celor care eludează sancțiunile stabilite la nivelul UE, proiectul de lege fiind trimis în procedură de urgență Parlamentului pentru adoptare.
12:50
Aproape jumătate dintre zonele alpine ale Carpaților, aflate la peste 1.500 m altitudine, s-au „înverzit” vizibil în ultimele patru decenii, arată un studiu publicat în revista Environmental Research Letters de cercetători de la UBB Cluj-Napoca.
09:10
Umbra Kursk planează asupra submarinului Novorossiisk, care s-ar afla în dificultate în Gibraltar # Euractiv.ro
Submarinul rusesc Novorossiisk ar fi suferit o avarie gravă în largul Gibraltar - una dintre cele mai strategice și mai frecventate strâmtori din lume - și ar prezenta riscuri de explozie, relatează France 24, preluat de Agerpres.
09:00
Un deceniu de investiții record în sănătatea clujeană: 145 de milioane de euro pentru spitale # Euractiv.ro
Consiliul Județean Cluj anunță că în ultimii zece ani a investit 145 de milioane de euro (peste 726 de milioane de lei) în spitale și infrastructura medicală, bani care au transformat sistemul sanitar județean.
08:20
Flotilă pentru Gaza: O eurodeputată acuză Israelul de arestarea „ilegală” a „sute” de persoane # Euractiv.ro
Europarlamentara franco-palestiniană Rima Hassan, prezentă la bordul Flotilei pentru Gaza interceptată miercuri seara de marina israeliană, a acuzat Israelul că a arestat „ilegal” și „arbitrar” „sute” de persoane, relatează AFP, preluată de Agerpres.
08:20
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a negat miercuri seara că ar avea vreo legătură cu trei bărbați a căror arestare a fost anunțată de Parchetul federal german, suspectați că ar fi achiziționat arme în vederea comiterii de atentate, relatează AFP.
08:00
Ungaria lui Orbán are aliați neașteptați în încercarea de a împiedica aderarea Ucrainei la UE # Euractiv.ro
Chiar dacă alți lideri europeni nu sunt de acord cu Ungaria, câțiva au susținut-o la fiecare pas în privința dreptului de veto împotriva unei candidaturi ucrainene la UE, scrie „Politico” (Belgia).
07:50
Prim-ministrul Viktor Orbán a afirmat că premierul polonez Donald Tusk joacă un joc periculos cu viețile și securitatea a milioane de europeni, informează „Hirado.hu” (Ungaria).
07:40
Autostrada Ruse–Veliko Tărnovo, de 133 km, are ca termen final anul 2029, cu ruta ocolitoare a Bialei finalizată în 2028, însă licitația pentru tronsonul Biala–Veliko Tărnovo întârzie deja de patru luni, notează „Mediapool” (Bulgaria).
07:30
Bulgaria se află astăzi într-o poziție paradoxală pe harta energetică a UE: este lider în dezvoltarea energiei solare, însă singura țară din bloc care nu a construit niciun parc eolian în ultimul deceniu, constată „Economic.bg” (Bulgaria).
07:20
Dacă relaxați legislația, vom investi miliarde, îi transmit Uniunii Europene titanii industriei # Euractiv.ro
Airbus și Siemens se numără printre mai-marii industriei care insistă pe lângă UE să-și pună în aplicare campania menită a relaxa legislația și a stimula competitivitatea, scrie „Politico” (Belgia).
07:10
Chiar dacă propunerea este realistă, date fiind circumstanțele, este incert felul în care va reacționa gruparea teroristă, scrie editorialistul publicației braziliene „O Globo”.
07:00
Zidul anti-drone din Uniunea Europeană, expertul Burilkov se pronunță: „Gata cu isteria” # Euractiv.ro
Europa nu ar trebui să reacționeze în mod isteric la incursiunile dronelor, a declarat Alexandr Burilkov, director adjunct de cercetare la think tank-ul slovac Globsec GeoTech Center, într-un interviu acordat „Euronews” (Italia).
07:00
Ucrainenii sperau că atacurile cu drone rusești asupra Poloniei se vor transforma într-un impuls care să forțeze NATO să iasă din starea declarațiilor și să îi determine pe vecini să mobilizeze mai multe resurse în sprijinul poporului Ucrainei.
06:50
Tot mai multe întrebări legate de petrolierul rusesc, imobilizat în largul coastelor Saint-Nazaire # Euractiv.ro
După deschiderea unei anchete privind această navă, numită „Pushpa” sau „Boracay”, militari francezi au urcat la bord. Emmanuel Macron a rămas „foarte prudent” în legătură cu o posibilă legătură cu recentele survolări de drone în Danemarca.
06:40
Summitul UE de la Copenhaga: în centrul discuțiilor dronele, apărarea și sprijinul pentru Ucraina # Euractiv.ro
Danemarca găzduiește lideri europeni pentru două întâlniri importante: summitul informal al Consiliului European de la Copenhaga, miercuri, și reuniunea Comunității Politice Europene, joi, cu peste 40 de șefi de stat din întreaga Europă.
1 octombrie 2025
19:00
Angajații Direcției Protecția Animalelor Ilfov devin agenți constatatori și vor aplica avertismente și amenzi pentru câinii nesterilizați sau nemicrocipați, urmând o instruire realizată de IGPR.
18:40
Peste jumătate dintre bucureșteni consideră că orașul nu are suficiente locuri de parcare. Experții recomandă politici de taxare transparente și inteligente, bazate pe trei principii clare.
17:50
Universitatea de Vest din Timișoara organizează pe 3 octombrie „Discover Yourself Fest”, un festival cu activități sportive, culturale și muzicale, ce promovează un stil de viață sănătos și responsabil.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Muzeul Național Cotroceni lansează ediția 2025 a proiectului „Cotroceni Creativ Junior”, un concurs dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, inspirați de pasiunea cuplului regal Ferdinand–Maria.
12:20
O propunere care prevedea criterii de evaluare mai dure pentru magistrați, respins de deputați # Euractiv.ro
O propunere legislativă prin care se introduceai noi criterii de evaluare pentru magistrați și o altă procedură în cazul în care aceștia obțin calificativul “Satisfăcător” a fost respinsă miercuri de deputați.
11:10
Igor Grosu, primit la București de Bolojan: discuțiile au vizat recentele alegeri parlamentare # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.
