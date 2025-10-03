Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit

Newsweek.ro, 3 octombrie 2025 17:20

Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...

Acum 5 minute
17:40
Jandarmii care asigură pază la diferite obiective ar putea face ordine publică Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite ob...
Acum 30 minute
17:20
Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit Newsweek.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...
Acum o oră
17:10
Secretarul unei primării cerea „taxe speciale” la Starea Civilă. Ce sumă a primit mită pentru acte? Newsweek.ro
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pe...
17:00
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor Newsweek.ro
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor. În...
16:50
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă Newsweek.ro
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă. Ministerul Apărării in...
16:50
Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru Boxter și Cayman. Motorul de 911 luat în calcul? Newsweek.ro
În contextul cererii scăzute de mașini electrice, Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru...
Acum 2 ore
16:30
Raportul prezentat de Nicușor Dan despre modul în cum Rusia l-a ajutat pe Călin Georgescu în alegeri Newsweek.ro
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport legat de moudl în care Rusia s-a amestecat în a...
16:30
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul Newsweek.ro
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul. Pasionații de ...
16:20
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni Newsweek.ro
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni. Pana de curent mas...
16:10
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro Newsweek.ro
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro. Ministerul Finanțelo...
Acum 4 ore
15:40
Pensionarii „păcăliți” la marea recalculare a pensie. Cum au pierdut 235 lei într-un an? Newsweek.ro
Marea recalculare a arătat foarte bine pe hârtie, dar în realitate puterea de cumpărare a pensionari...
15:20
Ce mai fac samsarii? Repară mașini cu airbag-uri din China, de 10 ori mai ieftine. Pot bubui mortal! Newsweek.ro
Un nou scandal a apărut în lumea auto. Autoritățile din SUA au descoperit multe mașini reparate cu a...
15:10
Atentat terorist dejucat în România. Un bărbat a fabricat bombe acasă și voia să le detoneze Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat pentru acte de terorism. Acesta ar fi fabricat bombe la el în casă și voia ...
15:00
Atacul de la sinagoga din Manchester. O persoană ar fi fost ucisă de un glonț tras de polițiști Newsweek.ro
Poliția britanică susține că una dintre cele două victime ale atacului asupra sinagogii din Manchest...
14:50
Așa da preț de mașină electrică! De unde își pot lua românii Dacia Spring la 3.900 € plus o rablă? Newsweek.ro
Mașinile electrice sunt încă mult mai scumpe decât omoloagele lor termice și statisticile arată că s...
14:40
4 din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni Newsweek.ro
Patru din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de r...
14:30
Remus Pricopie: România este sub atac hibrid continuu de 10 ani Newsweek.ro
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally este prima femeie arhiepiscop care conduce Biserica Anglicană Newsweek.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
14:20
Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași? Newsweek.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
14:20
VIDEO Ilie Bolojan, anunț important la 100 de zile de mandat Newsweek.ro
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
Acum 6 ore
13:40
Prințul William vrea să schimbe monarhia. Ce spune despre tradiții și familie Newsweek.ro
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
13:20
Greva pentru pensiile speciale continuă la Iași. Șefa înaltei Curți, salariu de 28.000 lei Newsweek.ro
Greva magistraților continuă la Iași pentru pensiile speciale. CCR va analiza în octombrie dacă un p...
13:00
MotoGP: Jorge Martin a declarat forfait pentru Marele Premiu al Australiei Newsweek.ro
Pilotul spaniol Jorge Martin, câştigătorul ediţiei trecute a Campionatului Mondial de MotoGP, a decl...
12:40
Legarea Poloniei de oleoductul NATO va costa 5,5 miliarde de dolari Newsweek.ro
Oficialii polonezi au anunţat vineri că planurile lor referitoare la legarea ţării la o reţea de con...
12:30
Danemarca: Risc ridicat de sabotaj împotriva forţelor armate Newsweek.ro
Autorităţile daneze au semnalat vineri că există un risc ridicat ca forţele sale armate să fie ţinta...
12:20
FOTO Vântul a făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. 100 de mașini, avariate de copaci Newsweek.ro
Vremea rea, și mai ales vântul puternic, au făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. Pest...
12:00
Altercație incredibilă, în traficul din București. Un șofer nervos a luat pe capotă un bărbat Newsweek.ro
Un șofer a fost protagonistul unei altercații incredibile în traficul din București. S-a enervat că ...
11:50
Fostul președinte Klaus Iohannis a rămas fără casa din centrul Sibiului. ANAF i-a schimbat yala Newsweek.ro
ANAF a anunțat că preluat cota de o jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de fostul pre...
Acum 8 ore
11:30
Avem și elevi de top. Patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, pentru România Newsweek.ro
Patru medalii au câștigat elevii români la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatic...
11:30
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor? Newsweek.ro
Ministrul muncii a anunțat că își dorește ca tot mia multe pensii să fie livrate pe card. Sindicaliș...
11:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele pentru luna septembrie au început să fie emise Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele în format electronic pentru luna septembrie au început să...
11:10
Care este cea mai bună bere din lume? A fost aleasă din 3.000 de sortimente Newsweek.ro
A fost aleasă cea mai bună bere fără alcool din lume. Produsul aparține unei fabrici germane de bere...
11:00
A început Romanian Creative Week, la București. Weekend dominat de arte vizuale, filme și dans Newsweek.ro
Romanian Creative Week, evenimentul care a transformat Iașul într-un punct central al industriilor c...
10:50
METEO. Peste 2.000 de case, fără curent din cauza vremii. În ce zone se află? Newsweek.ro
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
10:40
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic blocat Valea Oltului Newsweek.ro
Pompierii au anunțat că intervin la un incendiu izbucnit la Mănăstire Cozia Veche din județul Vâlcea...
10:30
Un turist din București, neechipat corespunzător, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac Newsweek.ro
Un turist din București, neechipat corespunzător și fără experiență, a fost recuperat de salvamontiș...
10:20
Investiții în Sănătate cu bani din PNRR. Ministrul Rogobete: „Nouă proiecte, în construcție” Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că mai multe proiecte de spitale rămân finanțate din PNRR. Acest...
10:10
Cu ce simptom de Covid ai putea rămâne toată viața? Oamenii de știință au descoperit de ce Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că unul dintre simptomele COVID ar putea rămâne toată viața pentru ...
10:10
Avocatul Poporului: 13.000 lei salariu, 3.300€ pensie de la UE, 6.000 lei din două pensii în România Newsweek.ro
Renate Weber este avocat al Poporului de 6 ani. Ea cumulează un salariu de 13.000 lei net cu nu mai ...
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
Acum 12 ore
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
09:00
Câte grade trebuie să fie afară, ca să primească românii căldură? Ce scrie în lege Newsweek.ro
Românii care nu s-au debranșat de la rețeaua publică de distribuție a agentului termic se întreabă c...
09:00
România împrumută iar miliarde € pentru a plăti pensii și salarii. Termene și de 20 de ani, în 2045 Newsweek.ro
Cum cheltuielile statului sunt mult mai mari decât încasările, România împrumută iar miliarde €, la ...
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din Munchen închis azi noapte, mii de pasageri afectați Newsweek.ro
Haos, în transportul aerian din Europa. Aeroportul din Munchen a fost închis, după ce aseară au fost...
08:20
Toți pacienții au dreptul la a doua opinie medicală decontată de CNAS. Ce a votat Parlamentul Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie...
