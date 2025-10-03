TAROM scoate o taxă care scumpea biletele

09:30

Tesla a reușit să recupereze o parte din scăderile mari cu care s-a confruntat în acest an, în prima jumătate a anului, pe fondul deciziei Administrației Trump de a elimina subvenția la mașini electrice. Clienții americani s-au grăbit să cumpere mașinile Tesla la reducere, iar acest lucru s-a văzut într-o creștere de aproape 10 procente pe modelele cele mai populare.