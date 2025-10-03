O nouă regulă pentru șoferi în intersecțiile aglomerate. Ce trebuie să facă aceștia

14:50

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură. „Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste […]