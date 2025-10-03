ACCIDENT de TREN în Vaslui. Doi copii, în vârstă de cinci și șase ani, au fost transportați de urgență la spital
Gândul, 3 octombrie 2025 17:20
Un accident feroviar a avut loc Accident feroviar loc în zona satului Dumeștii Vechi, județul, unde un tren, care se deplasa în direcția Roman-Iași a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Doi copii, în vârstă de cinci, respectiv, șase ani, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Huși. Accidentul a avut loc atunci […]
• • •
Acum 5 minute
17:40
FOTO / Ce PROFESIE a vrut, de fapt, să aleagă Carmen Tănase. ”Eu nici nu am vrut să dau la Teatru” # Gândul
Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pofesie a vrut, de fapt, să aleagă înainte de a ajunge actriță. Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a […]
17:40
Ce se întâmplă dacă apa ajunge la motor, pe timp de ploaie, și ce reguli trebuie să respecți # Gândul
Dacă, în condiții de ploaie torențială, apa intră la motor, pot să apară daune considerabile, chiar și daună totală a mașinii. Prin urmare, este recomandat să se evite, pe cât posibil, contactul motorului cu apa. Atunci când plouă sau ninge mult, vizibilitatea și aderența sunt reduse foarte mult. Motiv pentru care, șoferii trebuie să reducă […]
Acum 30 minute
17:20
ACCIDENT de TREN în Vaslui. Doi copii, în vârstă de cinci și șase ani, au fost transportați de urgență la spital # Gândul
Un accident feroviar a avut loc Accident feroviar loc în zona satului Dumeștii Vechi, județul, unde un tren, care se deplasa în direcția Roman-Iași a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Doi copii, în vârstă de cinci, respectiv, șase ani, au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe din Huși. Accidentul a avut loc atunci […]
17:20
O nouă regulă rutieră în intersecții. Primăria Municipiului București a adoptat deci o măsură pentru a fluidiza circulația în zonele aglomerate. Astfel, anumite intersecții din București, chiar și cea din Piața Victoriei, sunt marcate cu semnalizarea galbenă. Iată, așadar, ce trebuie să facă șoferii. Șoferii din Capitală vor avea de respectat o nouă regulă atunci […]
Acum o oră
17:10
Cursul euro- leu a urcat la 5,088 vineri, 3 octombrie, aproape de un nou maxim istoric. Practic, moneda națională a slăbit în fața monedei euro, ceea ce face ca prețurile din România pentru apartamente, mașini sau pentru achiziții online de peste granițe, să crească direct proporțional. Este o săptămână complicată în plan financiar. Guvernul a […]
17:10
Protestele pro-Palestina au cuprins Italia și au creat haos în orașele principale din a treia economie a Uniunii Europene. Sindicatele și-au unit forțele cu studenții pentru a paraliza activitatea economică din țară, după ce peste 400 de activiști au fost reținuți de autoritățile israeliene în timp ce încercau să livreze ajutoare pe mare palestinienilor din […]
17:00
Val de rețineri în București și Giurgiu. O grupare extrem de periculoasă de proxeneți a fost destructurată. Acuzații teribile # Gândul
IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, pentru 19 fiind propusă arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Joi au avut loc 46i de percheziţii în municipiile […]
17:00
Cele cinci zodii GENEROASE care sunt dispuse să-ți sară în ajutor când ești la nevoie. Care zodie este cea mai egoistă # Gândul
Zodiile din această lume sunt de două categorii: sunt generoase, precum Moș Crăciun, fie sunt zgârcite, precum Scrooge. Unii sunt atât de altruiști că își vor da și cămașa de pe ei, alții te vor înjunghia pe la spate chiar când ești îngenuncheat de greutățile vieții. Însă atenție, zodiile generoase și empatice, la fel ca […]
17:00
Fața nevăzută a lui Ion Iliescu. Lavinia Betea: „A manifestat o atitudine distantă față de familia sa” # Gândul
Într-o ediție specială a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, transmisă live de Gândul, istoricul și lectorul în psihologie Lavinia Betea a vorbit despre viața și relațiile familiale ale fostului președinte Ion Iliescu. Sunt evidențiate relațiile familiale distanțate, descurajate și controlate de Partidul Comunist, dar și dificultățile sale din copilărie, ca fiu al unui proscris. […]
16:50
Zodiile care au șanse mari să își întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Universul aduce oportunități romantice # Gândul
Săptămâna 6-12 octombrie 2025 aduce oportunități romantice pentru anumite zodii din horoscop. Universul pare a favoriza întâlnirile și conexiunile sentimentale, astfel că anumite zodii au mari șanse să își întâlnească sufletul pereche sau să aprofundeze relații deja existente. Energia lor dinamică și dorința de aventură îi fac foarte atractivi în această săptămână. De asemenea, sunt […]
16:50
Merz rostește un discurs de ZIUA UNITĂȚII GERMANE/ Cancelarul îndeamnă statele europene să depună eforturi pentru a contracara polul „autocratic” # Gândul
Germania și Europa trebuie să depună mai mult efort pentru a-și stimula economiile și a rămâne un pol de atracție într-o lume dominată din ce în ce mai mult de autocrații, a avertizat cancelarul german, Friedrich Merz. Merz a insistat în discursul său rostit cu ocazia aniversării Zilei Unității Germane că este datoria populației și […]
Acum 2 ore
16:40
Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a dat câteva amănunte despre cei trei copii pe care îi are împreună cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York. […]
16:40
Theodor Paleologu, luat în vizor de mesaje naziste, antisemite și xenofobe. Cine este „Ultimul Mare Profet” # Gândul
Diplomatul Theodor Paleologu a reclamat că la o postare publică a sa, de pe pagina personală de Facebook, apar mai multe comentarii de natură nazistă și xenofobă, de la doi utilizatori. Polițiștii au făcut percheziții. Postările utilizatorilor „Ultimul Mare Profet” și „Dragoș Gorgan” promovează ideologii și concepții naziste, idei antisemite și xenofobe, acuză fostul ministru […]
16:30
INCENDIU de proporții după o explozie produsă la o rafinărie Chevron de lângă Los Angeles. Autoritățile au intervenit de urgență # Gândul
Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la o rafinărie Chevron din El Segundo, un oraș situat la sud de Los Angeles. Flăcările au izbucnit după o explozie puternică produsă în incinta rafinăriei, iar flăcările și fumul produs de acestea se puteau observa de la o distanță considerabilă, scrie CNN. Echipajele de pompieri au sosit […]
16:30
O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem # Gândul
Au fost momente de panică, miercuri, 1 octombrie, într-un cartier din Marcianise, localitate din regiunea italiană Campania. Acolo, o îngrijitoare care lucra într-o locuință, a recurs la un gest extrem. Conform martorilor, femeia s-a aruncat de la balconul apartamentului, la vederea unor carabinieri care voiau să intre în imobil. Potrivit publicației ECaserta, nu se cunoaște […]
16:30
Percheziții la un tânăr din Botoșani, acuzat că a promovat simboluri NAZISTE și mesaje antisemite # Gândul
Polițiștii Capitalei au descins vineri, 3 octombrie, în județul Botoșani, la locuința unui tânăr de 25 ani, suspectat că a distribuit online simboluri naziste și mesaje prin care ar fi minimalizat Holocaustul. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal deschis de Secția 8 a Poliției București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria […]
16:20
Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui posibil eșec: „Puteam face mai mult”. Ce cuprinde Pachetul 3 și când va fi adoptat # Gândul
Ilie Bolojan a declarat în cadrul conferinței de presă că „putea face mai mult” dacă exista mai multă solidaritate în coaliție și anunțat că Pachetul 3 de măsuri va cuprinde cumulul pensie-salariu, care speră că va fi adoptat în următoarele două săptămâni. „Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da […]
16:20
Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus despre absența TRANSPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost vizibil de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus, cu privire la absența transparenței, în ceea ce privește răspunsurile din conferințele de presă și evitarea întrebărilor incomode. Jurnalista a subliniat că înaintea fiecărei conferință de presă, jurnaliștii au fost anunțați că premierul nu va avea timp să răspundă tuturor întrebărilor. De asemenea, jurnalista […]
16:20
Ce nu au voie să facă proprietarii care stau la bloc posesori de căței și pisici. RISCĂ să fie sancționați # Gândul
Proprietarii de câini, care nu îi supraveghează corespunzător în curțile și spațiile comune ale blocurilor, riscă amenzi drastice și conflicte cu vecinii, dacă nu respectă câteva reguli clare. Câinii care aleargă liberi prin curțile comune, pe alei sau pe scările blocului pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. Astfel, se aplică sancțiuni dacă patrupedele […]
16:20
Dezastru într-o zonă turistică din BULGARIA: Inundațiile au transformat un sat de vacanță într-un râu de noroi # Gândul
Autoritățile bulgare au început evacuarea satului de vacanță Elenite, în contextul în care furtunile puternice continuă să lovească regiunea Burgas, determinând activarea sistemului BG-ALERT. Peste 250 de litri de ploaie pe metru pătrat au căzut în zonă în ultimele 12 ore. Volumul de precipitații, echivalent cu trei luni într-o perioadă scurtă de timp, a copleșit […]
16:10
Premierul Ilie Bolojan, pus în dificultate de reporterul GÂNDUL: Împrumutul de 17 milioane, în contextul tăierilor masive. „Abordări ideologice” # Gândul
Ilie Bolojan a susținut o conferință la Palatul Victoria, în cadrul căreia reporterul Gândul i-a adresat o întrebare referitoare la împrumutul de 17 milioane de euro prin programul SAFE, în contextul tăierilor masive. „Ați vorbit de termenul de echitate. Unde este echitatea dacă ați tăiat bani de la toată lumea dar ne împrumutăm cu 17 […]
16:10
Gândul îți propune un nou banc spumos, marca Bulă. Bancul se numește sugestiv „Adevărul lui Bulă”. Iată de ce! – Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie. – Da, Bulă! La mulți ani nouă! – La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul. – Ce adevăr, Bulă? – Acum 50 de […]
16:10
La BILANȚUL celor 100 de zile, vezi ce a răspuns premierul Bolojan la întrebarea Gândul: Ați folosit de multe ori termenul de echitate. Unde mai este echitatea, domnule premier, dacă ați tăiat bani de la mame, pensionari, studenți, veterani de război și, în schimb, ne împrumutăm cu 17 miliarde de euro prin programul SAFE pentru cheltuieli cu înarmarea? # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat direct de reporterul GÂNDUL, la bilanțul primelor sale 100 de zile de mandat, ce mai înseamnă „echitatea” pe care a invocat-o în mod repetat, în condițiile în care măsurile economice luate au lovit în mame, pensionari, studenți și veterani de război, prin majorarea TVA și introducerea unor noi contribuții, […]
16:10
Ce nu au voie să facă proprietarii care stau la bloc și țin animale de companie în apartamente. RISCĂ să fie sancționați # Gândul
Proprietarii de câini, care nu îi supraveghează corespunzător în curțile și spațiile comune ale blocurilor, riscă amenzi drastice și conflicte cu vecinii, dacă nu respectă câteva reguli clare. Câinii care aleargă liberi prin curțile comune, pe alei sau pe scările blocului pot provoca accidente, speria copii sau deteriora proprietăți. Astfel, se aplică sancțiuni dacă patrupedele […]
16:00
Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Luptă împotriva răului interior” # Gândul
Iată zodia care are parte de o lună octombrie întunecată, conform numerologului Mihai Voropchievici. Se pare că ea „luptă împotriva răului interior”. Runele reprezintă una din formele de divinație folosite cu succes și în zilele noastre, fiind utilizate și ca amulete de protecție și talismane norocoase. Runele, a căror existență datează de sute de ani, […]
16:00
Cât de frig trebuie să fie afară, pentru a fi pornită CĂLDURA în apartamentele racordate la sistemul centralizat de termoficare. Legislația este clară # Gândul
Odată cu venirea frigului, persoanele cu centrale de apartament nu au probleme cu căldura. Dar ce se întâmplă cu cei care sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare?! Pe măsură ce temperaturile scad, frigul intră și în casele acestora, doar că ei depind de legislația în vigoare, care stabilește activitatea termocentralelor și a centralelor de […]
16:00
Una dintre victimele atentatului de la Manchester ar fi fost UCISĂ de polițiști. Ce spun autoritățile britanice # Gândul
Una dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester și o altă persoană care a fost rănită au fost probabil împușcate de ofițeri înarmați care vizau atacatorul, a anunțat Poliția din zona metropolitană Manchester (GMP) vineri. Poliția a declarat că crede că cele două victime erau în spatele unei uși din sinagoga din […]
15:50
Cât plătește chirie un muncitor NEPALEZ în București. Câți himalayeni încap într-un apartament # Gândul
Iată cât plătește chirie un muncitor nepalez în București. Ce sumă dă în fiecare lună, de fapt și în ce condiții locuiesc. Muncitorii nepalezi sunt tot mai mulți în țara noastră. Ei muncesc în diverse domenii de activitate, de la construcții, la HoReCa, în livrări etc. Un anunț de închiriere postat pe Olx spune cât […]
15:50
Cea mai bogată țară din UE sărbătorește urcarea pe tron a unui nou monarh: Guillaume, Marele Duce de LUXEMBURG # Gândul
Într-o ceremonie tradițională la care au participat membri ai familiei regale și șefi de stat europeni, Marele Duce Guillaume a depus vineri jurământul înainte de a urca pe tronul Luxemburgului. Guillaume, în vârstă de 43 de ani, îi urmează tatălui său Henri, în vârstă de 70 de ani, care a abdicat după ce a servit […]
Acum 4 ore
15:40
Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a dezvăluit că are o garderobă impresionantă. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața de muzică populară Elena Merișoreanu este căsătorită de foarte mulți ani cu Viorel Croitoru. Elena Merișoreanu și partenerul său […]
15:40
Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului # Gândul
Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu, se confruntă cu numeroase critici din partea partidelor de opoziție încă de la numirea sa în funcție, luna trecută. Sébastien Lecornu a anunțat că renunță la articolul 49.3 din Constituție, care prevede asumarea răspunderii de către Guvern, pentru a evita o moțiune de cenzură din partea partidelor de opoziție. […]
15:40
Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Ancăi Alexandrescu despre absența TRANPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost vizibil de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, cu privire la absența transparenței, în ceea ce privește răspunsurile, și la evitarea întrebărilor incomode. Anca Alexandrescu a subliniat că înaintea fiecărei conferință de presă, că jurnaliștii au fost anunțați că premierul nu va avea timp să răspundă tuturor întrebărilor. De asemenea, […]
15:40
Iată cât plătește chirie un muncitor nepalez în București. Ce sumă dă în fiecare lună, de fapt. Muncitorii nepalezi sunt tot mai mulți în țara noastră. Ei muncesc în diverse domenii de activitate, de la construcții, la HoReCa, în livrări etc. Un anunț de închiriere postat pe Olx spune cât plătesc chirie, pe noapte acești […]
15:30
Ilie Bolojan propune ca, din decembrie, partidele să primească subvenții mai mici cu 10%. Acesta a declarat joi că formațiunile politice pot funcționa și cu mai puțin. 10% ar fi procentul care s-ar putea tăia din banii de la stat pentru partide, în opinia premierului, sume aferente ultimei luni din an. „Subvențile se stabilesc prin […]
15:20
UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor” # Gândul
Incursiunile dronelor în spațiul aerian european demonstrează că întreaga Europă este expusă riscurilor, avertizează Comisia Europeană, pe fondul tensiunilor cu Rusia. ”Observarea a 15 drone în cursul nopții deasupra Bazei militare Elsenborn din Belgia demonstrează încă o dată că întreaga Europă este expusă riscurilor”, a declarat Thomas Regnier, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, […]
15:20
Un tânăr român a dezvoltat o adevărată afacere în Franța, după o înțelegere cu directoarea unei școli de șoferi. Cum a câștigat bărbatul o mică avere # Gândul
Un român de 23 de ani a reușit să strângă o mică avere în Franța, după ce a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. El a ajuns să facă, astfel, o adevărată afacere în complicitate cu directoarea unei școli de șoferi, încasând zeci de mii […]
15:20
Test IQ exclusiv pentru genii | 5 + 6 = 4 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Gândul
Gândul vă propune și azi un text exclusiv pentru genii. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur băț de chibrit. Astfel, exercițiul 5+6=4 este greșit. Mutând doar un singur băț de chibrit, se poate transforma, dintr-un exercițiu greșit într-unul corect. Astfel de teste sunt pentru cei cu un IQ peste medie, ajută la […]
15:20
Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, despre anularea alegerilor: „Actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice” # Gândul
Nicușor Dan a mers la Copenhaga, la summit-ul UE, cu un document justificator pentru anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Gândul vă prezintă acest text, însoțit de fotografii, prin care România explică liderilor europeni cum s-a derulat campania de manipulare a alegerilor, în online și numai, de către Federația Rusă. ”România a fost ținta predilectă […]
15:10
Emoțiile sunt intense și nu ar fi nevoie de mult pentru a enerva pe cineva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025. Berbec Natura ta pasională ar trebui să fie mai aprinsă decât de obicei astăzi. Atmosfera festivă din jurul tău dă naștere unor sentimente calde și intime care apropie […]
15:10
În cadrul unei ediții speciale transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Lavinia Betea, autor, lector în psihologie și istoric, a vorbit despre cel de-al doilea abandon din viața lui Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Lavinia Betea: „Era o practică mai veche aceasta pe care o vor relua […]
15:10
Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu # Gândul
Ilie Bolojan a declarat în cadrul conferinței de presă că „putea face mai mult” dacă exista mai multă solidaritate în coaliție și anunțat că Pachetul 3 de măsuri va cuprinde cumulul pensie-salariu, care speră că va fi adoptat în următoarele două săptămâni. „Când ești într-o coaliție de patru partide deciziile nu se iau ușor. Da […]
15:00
După ce ministrul Energiei a propus un nou plafon la facturi, Bolojan avertizează că prețurile NU vor scădea dacă firmele nu respectă regulile # Gândul
În cadrul conferinței de presă de astăzi, premierul Ilie Bolojan a comentat proiectul de lege propus de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care prevede un preț maxim de 1 leu/kWh pentru consumatorii casnici vulnerabili. Deși susține intenția de sprijin, Bolojan atrage atenția că măsurile trebuie aplicate doar celor care au cu adevărat nevoie și că ieftinirea […]
15:00
Mâncarea gătită acasă poate schimba modul în care te simți la birou. Dacă simți că pierzi energie după masa de prânz sau vrei soluții în locul fast-food-ului, prânzul pregătit acasă îți oferă control asupra ingredientelor și gustului. În plus, planificarea prânzului te ajută să mănânci sănătos, să economisești bani și să te bucuri de pauza […]
15:00
Țara care se află în discuții cu META pentru a introduce restricții de vârstă la Facebook sau Instagram. Îți faci profil doar cu buletinul # Gândul
Papua Noua Guinee se află în discuții cu Meta privind impunerea unor restricții de vârstă pentru a reduce impactul conținutului dăunător. Decizia vine pe fondul criticilor aduse abordării „dure” de până acum a guvernului în ceea ce privește reglementarea rețelelor sociale. Executivul din aceasta țară se așteaptă ca propunerea sa de Politică privind Rețelele Sociale […]
15:00
Bucureștiul are, începând de vineri, un nou prefect. USR-istul Andrei Nistor a fost desemnat să ocupe funcția și a depus jurământul. Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat printr-un comunicat de presă, numirea lui Andrei Nistor în fruntea instituției. Noul prefect al Capitalei a depus, vineri, jurământul. „Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a […]
14:50
Premierul FRANȚEI renunță la asumarea răspunderii GUVERNULUI pentru a evita o moțiune de cenzură/ Lecornu pledează pentru o colaborare cu opoziția # Gândul
Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat, vineri, că renunța la asumarea răspunderii Guvernului și la adoptarea unui buget fără vot, în contextul în care partidele de opoziție au amenințat cu propunerea unei moțiuni de cenzură. „Întrucât Guvernul nu mai poate fi în măsură să întrerupă dezbaterile, nu mai există, așadar, nicio scuză pentru ca aceste […]
14:50
Câți bani primește un livrator Glovo care lucrează pe timp de ploaie. Ce sunt „bonusurile de vreme rea” # Gândul
Un livrator Glovo și-a expus experiența personală și a vorbit despre banii pe care îi încasa în perioada în care livra mâncare clienților. Iată câți bani primește o persoană care lucrează pe timp de ploaie și ce reprezintă „bonusurile de vreme rea”. Platformele de livrare a mâncării sunt tot mai populare printre utilizatori. La doar […]
14:50
Riscul de atacuri HIBRIDE din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut, anunță Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca # Gândul
Serviciul de Informații pentru Apărare din Danemarca a anunțat vineri într-un raport de evaluare a amenințărilor că riscul de atacuri hibride din partea Rusiei împotriva instalațiilor militare a crescut. „Rusia poartă un război hibrid împotriva Danemarcei pentru că vrea să creeze incertitudine”, a declarat Thomas Ahrenkiel, directorul serviciului, în timpul unei conferințe de presă la […]
14:40
100 de zile! Ilie Bolojan își prezintă Bilanțul la Palatul Victoria. Prioritatea premierului: CONCEDIERILE: „Reducerea de personal e o URGENȚĂ / Să fie pus în practică în perioada următoare” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la reforma din adminsitrație, că reducerea personalului e „o necesitate” și că speră să fie puse în practică în perioada următoare. „Reforma administrației e o necesitate și o urgență, dincolo de a fi în serviciul cetățenilor, trebuie să fie mai eficientă, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al […]
14:40
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a dat detalii despre problema de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme. Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună […]
