Revoluție pentru startup-uri: UE pregătește reguli unice și fonduri de miliarde pentru companiile inovative
Digi24.ro, 3 octombrie 2025 17:20
Uniunea Europeană pregăteşte un set unic de reguli pentru startup-uri, menit să înlocuiască legislaţiile naţionale disparate şi să faciliteze extinderea companiilor inovative pe piaţa internă. Ursula von der Leyen a anunţat, la Italian Tech Week de la Torino, că iniţiativa va fi prezentată în 2026 şi va include şi măsuri de sprijin prin fonduri de miliarde de euro şi o strategie „AI first” pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:40
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, „pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.
17:40
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de ce a accesat România creditul SAFE # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.
Acum 15 minute
17:30
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că alegerile ar trebui organizate cât mai repede în Capitală, dar a subliniat că, în lipsa unui acord pe acest subiect, s-ar tensiona „şi mai mult” situaţia din coaliţia de guvernare.
17:30
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să ridice sancțiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a trebuit să le plătească în Rusia, potrivit unor oficiali europeni citați de Financial Times.
Acum 30 minute
17:20
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă Peninsula Crimeea este ucraineană sau rusească # Digi24.ro
Ignotas Adomavičius, ministrul lituanian al Culturii din partea partidului de extremă dreapta Nemuno Austra (NA), a declarat că o întrebare despre statutul juridic al Crimeei este provocatoare și a refuzat să răspundă la ea. La scurt timp el și-a anunțat demisia în urma presiunilor exercitate de prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė, potrivit postului public LRT, citat de Ukrainska Pravda.
17:20
Revoluție pentru startup-uri: UE pregătește reguli unice și fonduri de miliarde pentru companiile inovative # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un set unic de reguli pentru startup-uri, menit să înlocuiască legislaţiile naţionale disparate şi să faciliteze extinderea companiilor inovative pe piaţa internă. Ursula von der Leyen a anunţat, la Italian Tech Week de la Torino, că iniţiativa va fi prezentată în 2026 şi va include şi măsuri de sprijin prin fonduri de miliarde de euro şi o strategie „AI first” pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale.
Acum o oră
17:10
Alegeri în Cehia: care sunt șansele ca partidul miliardarului populist Andrej Babiš, un aliat al lui Viktor Orban, să ajungă la putere # Digi24.ro
Cehii au început vineri să voteze în alegerile care ar putea să înlăture guvernul de centru-dreapta, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, care promite să crească salariile și să îmbunătățească creșterea economică, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei. Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigrație din Europa și ar putea complica consensul privind politicile climatice într-o țară în care niciun guvern în funcție nu a câștigat un al doilea mandat din 1996, scrie The Guardian.
17:10
Prima femeie arhiepiscop care va conduce Biserica Anglicană. Cine este Sarah Mullally. „Ura și rasismul nu ne pot dezbina” # Digi24.ro
Marea Britanie a numit-o vineri pe Sarah Mullally în funcția de arhiepiscop de Canterbury, ea devenind prima femeie numită în fruntea Bisericii Anglicane în cei 1.400 de ani de istorie ai acestei instituții, anunță Reuters.
17:00
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia după ce a fost prinsă cu 1,4 kilograme de droguri, ascunse în stomac. Acesta se întorcea din Belgia când a fost reținută de autoritățile italiene.
17:00
Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile # Digi24.ro
Operaţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov. În urma a 46 de percheziţii, 22 de persoane au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi spălare de bani. Anchetatorii au pus sechestru pe 69 de vehicule şi 30 de imobile, prejudiciul fiind estimat la milioane de euro.
16:50
Știința de a cheltui. Un experiment inedit arată că banii pot cumpăra fericirea, dacă sunt folosiți cum trebuie # Digi24.ro
Banii nu pot cumpăra fericirea. Sau cel puțin așa spune proverbul. Se pare, însă, că economiștii și psihologii sunt mai puțin siguri. În ultimele două decenii, Dr. Elizabeth Dunn de la Universitatea British Columbia a descifrat știința cheltuielilor. A realizat zeci de sondaje și a analizat munți de date, potrivit The Times.
16:50
Un copac a căzut vineri dimineață peste o casă din Sectorul 2, București. În plus, Capitala se află astăzi, 3 octombrie 2025, până la ora 23.00, sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, conform meteorologilor.
16:50
Stare de urgență în Bulgaria, unde inundațiile au făcut prăpăd. Sat de vacanță din Burgas distrus de puhoaie, râuri de noroi pe străzi # Digi24.ro
Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale. O stațiune din districtul Burgas este complet inundată, apa intrând în curțile și locuințele oamenilor. De asemenea, un pod aflat în regiune a fost distrus de puhoaie, după ce peste 100 de litri pe metru pătrat s-au acumulat în ultimele 12 ore, anunță Digi24.
Acum 2 ore
16:30
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective şi dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente şi aceştia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele cu probleme.
16:30
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite # Digi24.ro
Conducerea spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi a anunţat sancţiuni după focarul de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia şase bebeluşi au murit. Şefa secţiei ATI, Oana Puiu, şi şefa Serviciului Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, Carmen Popescu, au fost destituite, iar spitalul aşteaptă concluziile raportului oficial al Ministerului Sănătăţii pentru alte măsuri.
16:20
Susținerea lui George Simion poate scoate din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova # Digi24.ro
Partidul „surpriză” care a intrat în Parlamentul de la Chișinău și a obținut șase mandate riscă să piardă locurile în viitorul Legislativ din cauza susținerii din partea lui George Simion. Plângeri împotriva lui Vasile Costiuc și „Democrația Acasă” au fost depuse la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova de poliție și mai mulți actori politici, inclusiv partidul de la guvernare.
16:20
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR” # Digi24.ro
O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează la resurse umane.
16:00
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești # Digi24.ro
Compania de stat ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete şi drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.
16:00
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, întrebat dacă Guvernul ia în calcul o majorare a TVA sau a impozitului pe venit în anul 2026, că „nu există astfel de calcule”.
16:00
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, întrebat vineri când ar putea decide coaliția o scădere a subvenției pentru partide, că va mai fi o rectificare bugetară în acest an și poate va exista un consens între liderii formațiunilor de guvernare ca „pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”. Premierul a adăugat că reforma administrației centrale și locale ar aduce economii la bugetul de stat de cel puțin 10 miliarde lei.
Acum 4 ore
15:40
Una din victimele ucise în atacul de la sinagoga din Manchester a fost împuşcată de poliţiști. Anunțul făcut de autorități # Digi24.ro
Una din victimele care şi-au pierdut viaţa în atacul de joi asupra unei sinagogi din Manchester a fost de fapt împuşcată de poliţiştii care au intervenit, au anunţat vineri forţele de ordine, conform Reuters şi dpa.
15:30
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Pachetul 3 de măsuri fiscale urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.
15:10
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi. Trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF-ului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că taxele au fost mărite „degeaba” dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. „Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală”, a subliniat el.
15:10
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține documentul acțiunile Rusiei, prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni # Digi24.ro
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și dezinformare și propagandă.
15:10
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a promulgat Legea privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ face parte din pachetul doi de reforme asumate de Guvern și are ca scop corectarea dezechilibrelor din aceste instituții-cheie.
14:50
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează Kyiv Independent.
14:30
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița-Năsăud a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat de terorism. S-ar fi pregătit de un atentat # Digi24.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat că un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat de terorism. Bărbatul ar fi produs „două dispozitive explozive de mici dimensiuni”, pe care le-a și testat în locuința proprie și în împrejurimi, și că s-ar fi pregătit să săvârșească un atentat.
14:20
Marele Duce Henri al Luxemburgului, în vârstă de 70 de ani, a abdicat de la tronul micuței națiuni membre a UE în favoarea fiului său, Guillaume, în vârstă de 43 de ani, într-o ceremonie la care au participat mai mulți membri ai familiilor regale și lideri naționali din țările vecine.
14:00
Vreme extremă în România. Ninsori și viscol la munte, cod roșu și portocaliu de ploi și vânt în sud și est. Ultimele date ANM # Digi24.ro
Ninge în continuare la munte. La altitudini de peste 1.500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de jumătate de metru, iar Transalpina rămâne închisă. A nins noaptea trecută și pe Valea Prahovei, iar drumarii au intervenit pentru a curăța zăpada.
14:00
O femeie a fost reținută pentru că a pretins că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice mai multor clienți # Digi24.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins că este medic estetician şi a făcut intervenţii estetice minim invazive la adrese din municipiul Arad şi din comuna Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Bărbatul ar fi ajutat-o, spun polițiștii.
14:00
VIDEO O șoferiță a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru un tichet de parcare la mall. Ce amendă a primit # Digi24.ro
O șoferiță a fost la un pas de a provoca o tragedie într-o parcare din Târgu Jiu. Femeia a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru a lua un tichet de parcare, însă, nu a asigurat mașina iar aceasta a luat-o din loc. Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Poliția a amendat-o cu peste 800 de lei.
13:50
Ilie Bolojan își prezintă, astăzi, bilanțul la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României. Conferință de presă a premierului are loc, de la ora 14.00, la Palatul Victoria, a anunțat Guvernul.
Acum 6 ore
13:40
După patru decenii de diviziune, pe harta Europei rămânea o singură țară numită Germania. Germania de Est intra în componența Republicii Federale Germania.
13:20
Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower # Digi24.ro
Directorul Bibliotecii Prezidenţiale Eisenhower a demisionat după ce nu a fost de acord ca președintele american Donald Trump să-i ofere în dar regelui Charles o sabie din colecţia muzeului, în timpul recentei vizite de stat a lui Trump în Marea Britanie, scrie presa din SUA.
13:10
Scrisoare deschisă a angajaților spitalului din Iași unde au murit 7 copii. Îi cer ministrului să sprijine personalul medical # Digi24.ro
Discuțiile despre infecțiile nosocomiale ar trebui să genereze „o mobilizare comună” în societate, iar ministrul Sănătății ar trebui să se abțină din acuzații care afectează personalul medical și încrederea populației în sistemul de sănătate, se arată într-o scrisoare deschisă trimisă de angajații spitalului Sfânta Maria din Iași.
13:10
Reacția șefului DSP Neamţ după ce ministrul Sănătății a anunțat că îl demite: „Îmi pare sincer rău că sunt nelămuriri” # Digi24.ro
Directorul DSP Neamţ, Radu Firăstrău, a avut vineri o reacție după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că îl va demite din funcţie, pentru că ar fi respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. El susține că instituţia nu a emis un astfel de aviz.
12:50
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!” # Digi24.ro
George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul de Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel. „Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”, a mai precizat președintele AUR. Internauții au comentat postarea lui George Simion, unii l-au ironizat, alții au lăudat gestul liderului partidului Alianța pentru Unirea Românilor.
12:50
Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației # Digi24.ro
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania.
12:50
Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre # Digi24.ro
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi avertizează că frauda cu fonduri europene și corupția nu sunt fenomene izolate, ci generalizate în toate statele membre. Ea atrage atenția că după subvențiile agricole, crima organizată își concentrează acum atacurile asupra fondurilor de reziliență, un mecanism care gestionează sute de miliarde de euro, într-un interviu pentru POLITICO.
12:30
Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul fiind obligat să vină cu un preţ competitiv, ca să nu rămână fără portofoliul de consumatori, consideră preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.
12:30
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip pick-up la Guvern: Am redus cheltuiala de 10 ori. Cine le folosește # Digi24.ro
Mihai Jurca, șeful cancelariei prim-ministrului, a transmis că legea le permite instituțiilor să închirieze autoutilitare, astfel că și la cancelarie a închiriat astfel de mașini pentru a reduce cheltuielile. Inițial, cancelaria avea un contract cu RAAPPS, pentru 30 de mașini, în valoare de aproximativ 850 de mii de lei pe lună. De la 1 octombrie, contractul a fost reziliat, iar cheltuiala cu noile mașini ar fi de 80 de mii de lei, a explicat Jurca.
12:20
„Zidului de drone” al lui Von der Leyen se ar putea fi spart chiar de realitatea UE (POLITICO) # Digi24.ro
Cea mai recentă dezbatere privind apărarea Europei divide țările care cer protecție imediată împotriva Rusiei și cele mai îndepărtate de amenințare. Ideea Comisiei Europene privind zidul de drone începe să dea semne de slăbiciune înainte chiar de a intercepta primul intrus rus, se arată într-o analiză POLITICO.
12:20
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia # Digi24.ro
Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind operaţiuni sub steag fals care urmăresc să destabilizeze sprijinul pentru Ucraina.
12:20
E.S. Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei: „Prioritățile guvernului nostru sunt acum securitatea, prosperitatea și libertatea” # Digi24.ro
Europa devine tot mai unită şi mai categorică în faţa Federaţiei Ruse. Ştie deja că are nevoie de apărare comună şi liderii avansează cu mai multă eficienţă planurile pentru asta. Timpul este foarte scurt, pentru că vedem deja că ruşii au trecut la alt nivel de provocare: dronele şi avioanele lor încalcă frecvent spaţiul aerian NATO. La acestea se adaugă şi lipsa unei perspective de pace în războiul început în Ucraina.
12:10
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de euro. Acum riscă închisoarea # Digi24.ro
Susținerea examenului auto este stresantă pentru majoritatea tinerilor. Însă nu și pentru un român de 23 de ani, care a profitat de teama candidaților și a făcut bani din asta în Franța. Tânărul de 23 de ani a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Printr-o schemă bine pusă la punct de el și managera unei școli de șoferi din Grenoble, Franța, cei doi au câștigat zeci de mii de euro, relatează actu.fr.
12:00
ANAF anunță că i-a confiscat lui Klaus Iohannis jumătate din casa de la Sibiu. Recuperatorii i-au schimbat yala # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunțat, vineri, că i-a confiscat lui Klaus Iohannis jumătate din imobilul său de la Sibiu. Instituția precizează că, deși și-a dat acordul, fostul președinte nu a participat la demers, iar recuperatorii „au preluat bunul prin schimbarea yalei”.
Acum 8 ore
11:20
Pompierii militari intervin de urgenţă, vineri dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile vechii Mănăstiri Cozia, situată pe malul lacului de acumulare al Hidrocentralei Turnu, foarte aproape de DN7.
11:20
Incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA, după mai multe explozii care s-au auzit de la 20 de kilometri # Digi24.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit la cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de Vest a Statelor Unite. Mai multe explozii au fost auzite la puțin peste 20 de kilometri distanță de Los Angeles, înainte ca cerul să fie luminat de flăcări masive.
11:10
Semnal de slăbiciune al Moscovei. Populația rusă, forțată să achite „nota de plată” pentru războiul lui Putin din Ucraina # Digi24.ro
Rusia vrea să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare pentru războiul împotriva Ucraina, relatează CNBC.
11:00
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.