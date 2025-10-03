Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă Peninsula Crimeea este ucraineană sau rusească

12:10

Susținerea examenului auto este stresantă pentru majoritatea tinerilor. Însă nu și pentru un român de 23 de ani, care a profitat de teama candidaților și a făcut bani din asta în Franța. Tânărul de 23 de ani a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Printr-o schemă bine pusă la punct de el și managera unei școli de șoferi din Grenoble, Franța, cei doi au câștigat zeci de mii de euro, relatează actu.fr.