Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului
Antena Sport, 3 octombrie 2025 17:20
Antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (53 de ani), a dezvăluit că fundaşul stânga Andrei Borza (19 ani) s-a operat după accidentarea suferită în cantonamentul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are şi el o misiune dificilă în a alege fundaşul stânga în meciul cu Austria, care e în direct
• • •
Acum 5 minute
17:40
Ovidiu Mihăilă a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României. Acesta i-a luat locul pe bancă lui Florentin Pera, care și-a anunțat demisia după cele două meciuri de pregătire cu naționala Franței. România va participa la EHF EuroCup, iar noul tehnician a anunțat lotul cu cele 20 de
Acum 15 minute
17:30
I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit după eșecul suferit de FCSB în UEFA Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a comentat faza la care echipa roș-albastră a încasat gol, când evolua în 10 oameni după ieșirea lui Edjouma. Acesta a explicat motivul pentru care nu s-a apelat la trageri
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb # Antena Sport
Novak Djokovic continuă să scrie istorie chiar și la vârsta de 38 de ani. Sârbul a început cu dreptul Mastersul de la Shanghai și l-a învins pe croatul Marin Cilic, pentru a avansa în turul al doilea. Nu doar că a reușit o victorie clară în fața locului 97 mondial, însă Nole a și scris
Acum 2 ore
16:20
Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei. Fostul preşedinte executiv al "câinilor" sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo. Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro
16:10
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină” # Antena Sport
Probleme mari pentru selecționerul Mircea Lucescu, înaintea dublei cu Moldova și Austria. Accidentarea lui Denis Drăguș este destul de gravă, iar acesta nu va putea fi pe teren la disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Marius Șumudică a venit cu dezvăluiri noi legate de problema medicală cu care se confruntă atacantul împrumutat în
15:50
Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză. În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor
15:50
Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni # Antena Sport
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit un răspuns intrigant atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hakim Ziyech să ajungă în Gruia. Oficialul ardelenilor a declarat că nu știe nimic despre lovitura pregătită de clubul care în cea mai recentă perioadă de mercato a mai cumpărat doi jucători de renume,
Acum 4 ore
14:40
Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru Denis Alibec, după înfrângerea campioanei României din etapa a doua a fazei principale Europa League, scor 0-2. Adus pentru a marca în meciurile din cupele europene, Alibec a jucat în primele 45 de minute ale meciului de pe Arena Naţională, dar fără realizări
14:40
Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit # Antena Sport
Gigi Becali a avut o nouă intervenție telefonică după eșecul FCSB-ului cu Young Boys Berna din grupa Europa League, scor 0-2. Patronul FCSB-ului a fost întrebat printre altele ce prim 11 va trimite în teren la duelul cu Universitatea Craiova din campionat, iar răspunsul său a fost unul care poate fi interpretat drept uluitor. Becali
13:50
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial” # Antena Sport
David Popovici a fost prezent recent în Las Vegas, unde a participat la un eveniment al companiei de software UiPath, al cărei co-fondator este Daniel Dines, al cincilea cel mai bogat român de pe planetă. Campionul olimpic a fost intervievat de antreprenor și i-a răspuns la diverse întrebări legate de cariera de sportiv. Popovici a
Acum 6 ore
13:30
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League. Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este
13:20
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” # Antena Sport
Luca Băsceanu, jucătorul de 19 ani adus în această vară de Universitatea Craiova de la Farul, urmează să fie împrumutat în următoarea perioadă de mercato. Giovanni Becali, agentul care îl reprezintă pe tânărul fotbalist, a vorbit despre situația sa și a făcut anunțul legat de viitoarea plecare. Impresarul a dezvăluit că încă de când Băsceanu
12:40
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări. În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după
12:30
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială # Antena Sport
Jurnalistul Fabrizio Romano a oferit acum câteva ore o vreme extrem de importantă din fotbalul mondial. Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a cucerit Balonul de Aur, urmează să preia naționala Uzbekistanului. Italianul a ajuns la o înțelegere cu oficialii federației țării în cauză, iar în momentul de față urmează ca documentele să fie semnate în
12:00
Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate” # Antena Sport
Dennis Man a fost titular în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, în etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Meciul de pe BayArena s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar internaţionalul român a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la oaspeţi. În minutul 5 al partidei, Man ar fi
11:50
Novak Djokovic şi-a “certat” rivalii: “Jucătorii nu sunt suficient de uniţi”. Apelul sârbului # Antena Sport
Sârbul Novak Djokovic a declarat că discuţiile privind reorganizarea calendarului tenisului profesionist durează de 15 ani şi că jucătorii "nu sunt încă suficient de uniţi" pe această temă, informează AFP. "Acum mai bine de 15 ani, spuneam deja că trebuie să ne unim şi să reorganizăm calendarul. Jucătorii încă nu sunt suficient de uniţi. Trebuie
11:50
Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: “Ne-a salvat de la o catastrofă” # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit despre prestațiile echipelor românești din seara de cupe europene. Atunci când a analizat eșecul FCSB-ului contra celor de la Young Boys Berna, impresarul a avut un remarcat, Ștefan Târnovanu. Giovanni l-a contrazis astfel pe Gigi Becali, patronul campioanei, care l-a criticat dur pe portarul de 25 de ani pentru cele două
Acum 8 ore
11:10
Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull # Antena Sport
Christian Horner își dorește să revină în lumea motorsportului, după ce a fost demis de Red Bull la începutul lunii iulie. Fostul conducător a făcut deja un pas în acest sens și a abordat o echipă din "Marele Circ", aspect dezvăluit chiar de un oficial al constructorilor. Britanicul a vorbit alături de cei de la
11:10
O nouă problemă pentru FCSB! Mihai Stoica, apel către fani înaintea meciului cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a anunţat că s-au vândut puţine bilete pentru derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova. După meciul din Europa League cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, pe Arena Naţională vine echipa lui Mirel Rădoi, liderul Ligii 1. Mihai Stoica, înainte de FCSB – Universitatea Craiova:
10:30
Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui “henț” inexistent # Antena Sport
Partida din grupa Europa League dintre Celtic și Braga a oferit o gafă imensă a brigăzii de arbitraj. În partea a doua, când portughezii conduceau cu 1-0, formația lui Brendan Rogers a marcat un gol perfect valabil prin Kelechi Iheanacho, însă a fost anulat ulterior pe motiv de henț. Reluările oferite de camerele de filmat
10:30
Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mă enervez rar” # Antena Sport
Daniel Pancu, fostul selecţioner al României U21, a avut un discurs dur după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în faţa polonezilor de la Rakow, din prima etapă a fazei principale Conference League. Rakow a câştigat meciul de pe teren propriu cu 2-0, la capătul unui joc în care lipsa de experienţă a oltenilor la nivel
10:20
Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit un eșec la debutul în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a avut nicio ocazie importantă în disputa contra polonezilor de la Rakow și a terminat partida și în inferioritate numerică. Deși valoarea adversarei nu a fost mult peste cea a oltenilor, diferența din teren
10:20
Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta ne-a afectat” # Antena Sport
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a arătat dezamăgit după eşecul suferit de elevii săi pe terenul formaţiei Celta Vigo, scor 1-3, joi seara în Europa League, regretând faptul că o "pierdere a mingii", le-a permis gazdelor să egaleze, după ce grecii au condus pe stadionul Balaidos, informează EFE. PAOK rămâne cu un
09:50
Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: “Îmi asum 100% responsabilitatea” # Antena Sport
Edi Iordănescu a ținut să își facă "mea culpa" după ce a debutat cu stângul alături de Legia Varșovia în grupa Conference League. Polonezii au fost învinși de cei de la Samsunspor pe teren propriu, scor 0-1. Fostul selecționer al României a adresat și o situație care a generat controverse în rândul suporterilor, și anume
Acum 12 ore
09:30
Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta me-a afectat” # Antena Sport
09:20
România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat # Antena Sport
Clasamentul coeficienților UEFA a fost actualizat după ziua de joi, la capătul căreia toate echipele angrenate în competițiile europene și-au disputat meciurile. România a pierdut o poziție și a coborât pe locul 22, după ce niciuna dintre FCSB și Universitatea Craiova nu a obținut vreun punct după partidele cu Young Boys Berna, respectiv Rakow. Țara
09:10
Oscar Piastri descria perfect acest Mare Premiu de la Singapore: "E mixul perfect de haos". Cursa Marelui de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Apa devine precum ceaiul Cele două elemente care pun probleme în general sunt umiditatea (în jur de 80%) și temperatura (aproximativ
09:00
Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre” # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa Federaţiei Române de Fotbal, după FCSB – Young Boys 0-2, din etapa a doua a fazei principale Europa League. Programul campioanei României va fi unul extrem de complicat în perioada următoare, iar oficialul FCSB-ului nu a ratat ocazia de a se plânge de modul în care
08:50
Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: “Nu mi-a plăcut ce am văzut” # Antena Sport
Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a analizat în cadrul unei intervenții telefonice debutul ratat al oltenilor din grupa Conference League, unde au fost învinși de Rakow cu 2-0. Oficialul alb-albaștrilor a recunoscut că jocul elevilor lui Rădoi a fost unul modest, însă a arătat și semne de optimism pentru următoarele meciuri. Cârțu
08:30
Antrenorul lui Young Boys s-a amuzat când a vorbit despre Gigi Becali: “Am fost foarte bine informat” # Antena Sport
Antrenorul formației Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat după victoria cu 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, că adversarii i-au subestimat puțin echipa. Elveţienii s-au impus pe Arena Națională grație
08:30
Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” # Antena Sport
Florin Lovin l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Young Boys Berna, scor 0-2, în etapa a doua a fazei principale Europa League. Prezent la meci, fostul jucător al rol-albaştrilor este de părere că vina îi aparţine în cea mai mare măsură patronului echipei. Numeroasele schimbări […] The post Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” appeared first on Antena Sport.
08:10
TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial # Antena Sport
Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată. Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă prin „trei valuri” și, alături de alte caracteristici de design unice și inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei țări gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA™. World […] The post TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:40
„Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow – Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa” # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Rakow a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei de Conference League. Antrenorul s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi. Oltenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 58, după ce Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu, pentru un fault comis din […] The post „Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow – Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa” appeared first on Antena Sport.
00:30
Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: „N-au reușit să iasă cu mingea” # Antena Sport
Universitatea Craiova nu a reușit să producă surpriza la debutul în grupa principală de UEFA Conference League și a pierdut cu scorul de 2-0 împotriva polonezilor de la Rakow. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a expediat niciun șut pe spațiul porții și a fost dominată la toate capitolele de echipa unde evoluează și românul […] The post Bogdan Racovițan a explicat care a fost secretul victoriei cu Universitatea Craiova: „N-au reușit să iasă cu mingea” appeared first on Antena Sport.
00:10
Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 1-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” # Antena Sport
2 octombrie 2025
23:40
Făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2, Ştefan Târnovanu a recunoscut: “Puteam face mai mult” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Ştefan Târnovanu după FCSB – Young Boys Berna 0-2. Patronul FCSB-ului a fost de părere că Târnovanu a greşit la ambele goluri ale elveţienilor. După meci, Târnovanu a recunoscut şi el că putea face mai mult la golurile marcate de Monteiro, mai ales la al doilea. […] The post Făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2, Ştefan Târnovanu a recunoscut: “Puteam face mai mult” appeared first on Antena Sport.
23:40
Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” # Antena Sport
Elias Charalambous a reacționat după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali. Atacantul s-a plâns de minutele puține bifate la FCSB, el fiind schimbat la pauza meciului cu Young Boys, pierdut de campioană cu 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Antrenorul cipriot s-a declarat convins de faptul că atacantul de […] The post Replica lui Elias Charalambous, după ce Denis Alibec a răbufnit la adresa lui Gigi Becali: „Sunt convins de asta” appeared first on Antena Sport.
23:00
Titularul FCSB-ului, ironizat de elvețieni: „Ce face pe teren e un mister. Așa i-a spus patronul” # Antena Sport
Titularul FCSB-ului, Valentin Crețu, a fost ironizat de elvețieni după ce Young Boys s-a impus în fața campioanei României, scor 2-0. Aceștia l-au taxat pe fundașul dreapta pentru erorile comise pe parcursul meciului din etapa a doua a grupei de Europa League. Valentin Crețu a revenit în echipa de start a FCSB-ului după o absență […] The post Titularul FCSB-ului, ironizat de elvețieni: „Ce face pe teren e un mister. Așa i-a spus patronul” appeared first on Antena Sport.
22:50
Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult” # Antena Sport
Mihai Stoica a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după eșecul cu Young Boys, scor 0-2, din etapa a doua a grupei de Europa League. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei l-a lăudat pe Octavian Popescu. Mijlocașul a revenit în primul 11 al campioanei după o pauză de o lună și jumătate. În meciul cu […] The post Mihai Stoica a avut un singur remarcat după ce FCSB a pierdut cu Young Boys: „Mi-a plăcut foarte mult” appeared first on Antena Sport.
22:40
Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că va face mai multe transferuri la FCSB în următorul mercato, cel de iarnă. Patronul FCSB-ului a precizat că vor urma şi mai multe plecări. David Kiki şi Malcom Edjouma nu vor mai continua din iarnă la FCSB. Gigi Becali a anunţat plecări de la FCSB şi veniri […] The post Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” appeared first on Antena Sport.
22:40
Scenariu SF în Roma – Lille! Italienii au ratat trei penalty-uri la aceeași fază. Cum a fost posibil # Antena Sport
Momente incredibile la partida dintre AS Roma și LOSC Lille, din etapa a doua a fazei principale de UEFA Europa League. Gruparea din Hexagon s-a impus la limită pe Stadio Olimpico, însă a avut de partea sa și norocul. În minutul 82 al partidei, formația antrenată de Gian Piero Gasperini a beneficiat de o lovitură […] The post Scenariu SF în Roma – Lille! Italienii au ratat trei penalty-uri la aceeași fază. Cum a fost posibil appeared first on Antena Sport.
22:30
Jurnal Antena Sport | Francezul pe care Mihai Leu l-a inspirat să fie campion în România, gata de record # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Francezul pe care Mihai Leu l-a inspirat să fie campion în România, gata de record appeared first on Antena Sport.
22:30
Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” # Antena Sport
Denis Alibec a răbufnit după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Atacantul a fost titular, însă a fost schimbat la pauză, în locul lui fiind trimis în teren Daniel Bîrligea. Denis Alibec a fost întrebat despre rotația jucătorilor de la FCSB. Atacantul de 34 de […] The post Denis Alibec a răbufnit după eșecul cu Young Boys. Mesaj direct pentru Gigi Becali: „Nu-mi place situația” appeared first on Antena Sport.
22:30
Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Hai, la revedere” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că va face mai multe transferuri la FCSB în următorul mercato, cel de iarnă. Patronul FCSB-ului a precizat că vor urma şi mai multe plecări. David Kiki şi Malcom Edjouma nu vor mai continua din iarnă la FCSB. Gigi Becali a anunţat plecări de la FCSB şi veniri […] The post Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Hai, la revedere” appeared first on Antena Sport.
22:10
Dennis Politic, cu gândul la derby-ul cu Craiova după eșecul din Europa League: „Îmi doresc mult victoria” # Antena Sport
Dennis Politic e deja cu gândul la derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova, după ce FCSB a fost învinsă de Young Boys, scor 0-2, în a doua etapă a grupei de Europa League. Mijlocașul evoluat din minutul 60 în duelul cu elvețienii, atunci când l-a înlocuit pe Octavian Popescu. Dennis Politic s-a declarat bucuros pentru […] The post Dennis Politic, cu gândul la derby-ul cu Craiova după eșecul din Europa League: „Îmi doresc mult victoria” appeared first on Antena Sport.
22:10
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe portarul Ştefan Târnovanu (25 de ani) după înfrângerea FCSB-ului cu Young Boys Berna, scor 0-2. Becali e de părere că Becali e vinovat la ambele goluri ale elveţienilor, marcate de Joel Monteiro. Gigi Becali l-a făcut praf pe Ştefan Târnovanu ”Eu spun așa, e o echipă […] The post Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – Young Boys 0-2: “Cele două goluri sunt ale lui” appeared first on Antena Sport.
21:40
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei # Antena Sport
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase un gol de opt luni. Joel Monteiro (26 de ani) a avut o primă repriză de vis în meciul din etapa a doua a grupei de Europa League. Joel Monteiro a deschis scorul în minutul 11, cu un șut din marginea careului, […] The post Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei appeared first on Antena Sport.
21:10
Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională # Antena Sport
Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine. Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine […] The post Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
21:00
Gabi Balint (62 de ani) a anticipat corect că Gigi Becali va ordona 3 schimbări la pauză în meciul FCSB – Young Boys Berna. Nemulţumit de scorul de pe tabelă, 0-2 şi de jocul prestat de echipa lui, Gigi Becali a mutat imediat la pauză. Predicţia lui Gabi Balint s-a adeverit! FCSB, 3 schimbări la […] The post Gabi Balint a anticipat corect! Nemulţumit, Gigi Becali a mutat rapid la pauză appeared first on Antena Sport.
