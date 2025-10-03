Wall Street atinge noi recorduri istorice, în timp ce „shutdownul” de la Washington a trimis sute de mii de angajaţi în concediu fără plată: S&P 500 creşte cu 0,3%, Dow Jones urcă cu 0,7%, iar Nasdaq Composite avansează cu 0,1%
Ziarul Financiar, 3 octombrie 2025 17:30
Wall Street atinge noi recorduri istorice, în timp ce „shutdownul” de la Washington a trimis sute de mii de angajaţi în concediu fără plată: S&P 500 creşte cu 0,3%, Dow Jones urcă cu 0,7%, iar Nasdaq Composite avansează cu 0,1%
De la Portogruaro la Berbeşti: Familia Berinde s-a întors din Italia şi a investit 130.000 de euro în Salumeria Berbeşti, un business cu brânzeturi şi preparate din carne artizanale inspirate din zona Veneţiei # Ziarul Financiar
Povestea Salumeriei Berbeşti a început în 1999, când Vasile Berinde a plecat să lucreze în Italia. A lucrat iniţial ca şofer şi apoi a ajuns în industria cărnii, la Portogruaro, lângă Veneţia, unde a învăţat meserie de la specialiştii italieni şi, după aproape două decenii, experienţa acumulată acolo a fost piatra de temelie pentru o afacere de familie în România. În 2018, împreună cu soţia sa, Lucia, şi cu fiul Cristian, Vasile Berinde a fondat Salumeria Berbeşti, denumire inspirată de la satul natal din Maramureş.
Luminiţa Macsim, Little London Academy: Societatea începe să înţeleagă că existenţa unui sistem privat puternic ridică, indirect, standardele pentru întregul sistem de învăţământ # Ziarul Financiar
Un sistem privat puternic în educaţie ridică, indirect, standardele întregului învăţământ, iar interesul părinţilor pentru liceele private este în creştere, spune Luminiţa Macsim, membru fondator al şcolii private Little London Academy.
Star Assembly Sebeş începe producţia unităţilor de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC electric # Ziarul Financiar
Star Assembly, divizia locală a Mercedes-Benz AG din Sebeş (judeţul Alba), inaugurează în octombrie 2025 noua linie de producţie dedicată unităţilor de propulsie pentru noul model GLC full-electric, consolidând rolul strategic al României în tranziţia grupului german către electromobilitate. Evenimentul oficial va avea loc pe 13 octombrie, în cadrul halei special amenajate pentru asamblarea unităţilor de antrenare electrică, în unitatea de producţie care până acum a fost dedicată transmisiilor automate cu 8 şi 9 trepte.
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties: Avem avantajul de a avea două clădiri de birouri foarte bine conectate la transportul în comun. A preluat la începutul lui 2024 două clădiri de birouri în zona Politehnicii, în Sema Parc # Ziarul Financiar
Adinel Tudor, CEO al EVO Properties, unul dintre jucătorii care au intrat anul trecut pe piaţă, spune că avantajul celor două clădiri de birouri este legătura la transportul în comun şi uşurinţa cu care angajaţii pot ajunge la muncă.
Harta recrutării pe judeţe la şase luni din 2025. Angajatorii sunt cu piciorul pe frână în recrutare: creşterea anuală a numărului de angajaţi nu ajunge la 2% în niciun judeţ din ţară # Ziarul Financiar
Îngheţarea angajărilor şi prudenţa companiilor se văd în statistici: România are mai mulţi salariaţi decât anul trecut, dar avansul este unul foarte mic, de doar 0,4%. Aşadar, datele de la INS, centralizate de ZF, arată clar că ritmul de creştere a numărului de salariaţi în România a încetinit foarte mult.
Platforma de recrutare cu AI RSight a atras o finanţare de 2,65 mil. euro de la business angels europeni pentru a accelera expansiunea globală # Ziarul Financiar
Compania de origine franceză RSight, activă şi pe plan local, care a dezvoltat o platformă ce foloseşte inteligenţa artificială (Agentic AI) pentru a eficientiza procesele de recrutare, a atras o rundă de finanţare de tip „late seed“ în valoare de 2,65 milioane de euro. Investiţia provine de la un grup sindicalizat de business angels din România, Franţa, Germania, Polonia, Elveţia şi Italia şi va fi utilizată pentru dezvoltarea produsului şi extinderea operaţiunilor de marketing şi vânzări la nivel global.
Urmează joi, 9 octombrie, evenimentul ZF Innovation Summit 2025 - Future Forward, organizat în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timişoara. “Inovaţia nu se naşte în izolare, ci la intersecţia dintre educaţie, cercetare, business, administraţie şi cultură” # Ziarul Financiar
„Rolul universităţilor în societatea de azi nu mai este limitat la educaţie. UPT este un actor activ în economie, în viaţa socială şi culturală a comunităţii şi un catalizator al inovaţiei. Prin acest summit, aducem împreună toţi actorii relevanţi pentru a construi împreună viziunea unui viitor bazat pe cunoaştere, tehnologie şi colaborare”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.
UE vrea să ajute Raiffeisen: Uniunea Europeană se pregăteşte să ridice sancţiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska în valoare de peste 2 mld. euro la Strabag. Activele ar urma să revină către Raiffeisen ca despăgubire pentru o amendă de 2 miliarde € pe care banca a fost obligată să o plătească în Rusia # Ziarul Financiar
Eugen Schwab Chesaru, vicepreşedinte CEE, Pierre Audoin Consultants (PAC): Nu văd turbulenţe legate de AI, văd oportunităţi. Pentru România inteligenţa artificială e o şansă pentru companii din toate domeniile şi pentru autorităţile publice, de a accelera digitalizarea şi adopţia de tehnologie # Ziarul Financiar
Inteligenţa artificială aduce oportunităţi pentru economia României, este de părere Eugen Schwab Chesaru, vicepreşedinte CEE al Pierre Audoin Consultants (PAC). Potrivit acestuia, AI-ul va deveni indispensabil pentru o industrie competitivă, indiferent că este vorba de sectoare clasice, precum apărare, energie sau utilităţi, ori de servicii moderne - de la financiar la retail. România, spune el, va trebui să-şi accelereze digitalizarea „pe steroizi de AI“ dacă vrea să ţină pasul cu transformările globale.
Compania germană de securitate IT IGEL investeşte „câteva“ milioane de euro într-un nou centru de cercetare la Bucureşti unde va angaja 80 de specialişti # Ziarul Financiar
Compania germană IGEL, specializată în dezvoltarea de software pentru gestionarea securizată a punctelor finale (endpoint OS), a anunţat o investiţie de câteva milioane de euro în România pentru următoarele 24 de luni, destinată deschiderii unui nou centru de excelenţă în cercetare şi dezvoltare (R&D) la Bucureşti.
OMV Petrom, cu unul dintre cele mai mari portofolii verzi în dezvoltare, intră pe piaţa de contracte cu energie pe termen lung, PPA-uri: piaţa din Europa de Sud-Est se află într-o creştere accelerată, iar România, Bulgaria şi Grecia sunt în prim-planul acestei creşteri # Ziarul Financiar
OMV Petrom este în acest moment unul dintre cei mai mari producători de energie din România, prin intermediul centralei de 860 MW de la Brazi, dar intrarea pe piaţa de PPA-uri este gândită pornind de la portofoliul de energie verde pe care compania îl are în dezvoltare, de 2,5 GW, unul dintre cele mai mari din România.
Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj: Fără prioritizarea medicamentelor generice, estimez că în următorii ani cel puţin două fabrici de medicamente vor fi închise # Ziarul Financiar
În ciuda optimismului din industria locală de medicamente din România, directorul Terapia Cluj, unul dintre principalii producători locali, atrage atenţia asupra presiunii cu care se confruntă jucătorii din piaţa de medicamente generice. În lipsa unor măsuri de susţinere a acestor produse, care sunt alternativa medicamentelor noi când cele din urmă ies de sub protecţia patentului, două fabrici ar putea să-şi oprească activitatea, crede Dragoş Damian, CEO al Terapia.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Teofil Sturzoiu şi Flavian Dumitrache, fondatorii Eldie - soluţie AI pentru detectarea degradării cognitive la seniori: Am creat un „Fitbit pentru creier“ pe care continuăm să îl rafinăm. Acum căutăm o finanţare de 300.000 de euro pentru a ajunge la cât mai multe cămine de seniori # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Eldie, care a dezvoltat un ecosistem AI pentru monitorizarea stării cognitive a seniorilor, a început un proces de atragere a unei runde de finanţare de 300.000 de euro, fondurile fiind necesare pentru a accelera creşterea pe segmentul B2B şi pentru a continua dezvoltarea produsului. Până acum, proiectul, care a câştigat un grant de 10.000 de euro de la Johnson & Johnson, a fost deja implementat în câteva cămine de seniori din Bucureşti şi a atras organic primii utilizatori.
Povara datoriilor începe să apese pe buget: 7% din veniturile bugetare merg spre plata dobânzilor la datorie, faţă de 5% în 2024. Statul a plătit, în primele opt luni din an, dobânzi la credite de 33 de miliarde de lei (6,6 mld euro), cu 45% peste dobânzile plătite în aceeaşi perioadă a anului trecut # Ziarul Financiar
În urmă cu zece ani, economiştii români spuneau că România nu-şi permite o datorie publică mai mare 40% din PIB. Între timp, economia a crescut. Iar datoria publică a crescut la 56% din PIB la jumătatea acestui an şi, cel mai probabil, va ajunge la 60% din PIB, la finalul lui 2025. Dar asta costă, şi nu puţin.
Bursă. Acţiunile Simtel au crescut cu 9% în ultima lună pe fondul contractelor anunţate de companie # Ziarul Financiar
Simtel Team (SMTL), unul dintre liderii naţionali în domeniul energiei regenerabile, înregistrează o apreciere de 9,3% a preţului acţiunii în ultima lună la Bursa de Valori Bucureşti, pe un rulaj de 5,4 mil. lei şi un indice BET în urcare cu 6%, conform datelor BVB.
Marius Pandel, Animawings: Peste jumătate din piaţă este acoperită de jucători low-cost. Nu am vrut să intrăm într-un segment saturat, ci să oferim o alternativă full-service # Ziarul Financiar
Animawings, companie aeriană controlată de fraţii Pandel prin Christian Tour, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu extinderea flotei Airbus A220 şi creşterea accelerată a reţelei interne de rute. „Deşi pentru public proiectul pare nou, în realitate accelerarea de azi este rezultatul unei planificări începute în 2020“, a spus Marius Pandel, preşedintele companiei, în emisiunea CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
Business sportiv. Paşi timizi către dezvoltare. Zece mari bazine de înot, a căror valoare totală se ridică la 370 milioane lei, sunt în construcţie în mai multe oraşe din ţară # Ziarul Financiar
Zece mari bazine de înot urmează a fi construite în mai multe oraşe din ţară după investiţii totale ce se ridică la 370 milioane lei, potrivit datelor IBC Focus, companie de date pentru sectorul de construcţii. Proiectele vin să contribuie la dezvoltarea infrastructurii sportive din zona înotului, de altfel deficitară pe plan local.
Sorin Pâslaru, ZF: După atâta eficientizare/restructurare/reformare şi îngheţare a pensiilor şi salariilor, iată că guvernul livrează la rectificare un deficit bugetar egal cu cel de anul trecut, de 8,5% din PIB. Parcă se prăbuşea ţara şi nu ne mai împrumuta nimeni fără 7% din PIB deficit în 2025. Mai înţelege cineva ceva din modul cum sunt administrate finanţele României? # Ziarul Financiar
Necesar mare de bani: România a ieşit din nou pe pieţele externe ca să se împrumute în euro pe 7 ani, 12 ani şi pe 20 de ani # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor a ieşit din nou să se împrumute pe pieţele externe, de această dată lansând obligaţiuni în euro cu maturităţile pe 7 ani, pe 12 ani şi pe 20 de ani. Astfel, tranşele de euroobligaţiuni au scadenţele în 2033, 2037 şi 2045, conform Bloomberg.
EXCLUSIV ZF CORPORATE. Cât au cumpărat administratorii de fonduri de pensii private Pilon II din datoria emisă de Ministerul Finanţelor de la începutul lui 2025 # Ziarul Financiar
Fondurile de pensii private (Pilon II) au devenit unul dintre principalii finanţatori ai statului român în acest an. Între 1 ianuarie şi 31 iulie 2025, aproape 23% din totalul titlurilor de stat în lei emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa primară au fost cumpărate de aceste fonduri, arată datele dintr-o scrisoare ASF adresată senatului României în contextul unei iniţiative a partidului AUR de opţionalizare a contribuţiei.
