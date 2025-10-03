Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară

22:40

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că va face mai multe transferuri la FCSB în următorul mercato, cel de iarnă. Patronul FCSB-ului a precizat că vor urma şi mai multe plecări. David Kiki şi Malcom Edjouma nu vor mai continua din iarnă la FCSB. Gigi Becali a anunţat plecări de la FCSB şi veniri […] The post Gigi Becali a anunţat transferuri la FCSB! Cine pleacă de la campioana României: “Nu au ce căuta” appeared first on Antena Sport.