Trump dă ultimatum grupării Hamas până duminică la miezul nopții pentru a accepta acordul de pace
Jurnalul.ro, 3 octombrie 2025 18:50
Pe rețeaua sa de socializare, Truth, președintele american oferă Hamas „o ultimă șansă” de a ajunge la un acord, iar în caz contrar promite mișcării teroriste „un iad cum nu s-a mai văzut niciodată”.
Acum 10 minute
19:10
Superstarul internațional Arash revine în România: concert la Sala Palatului pe 31 martie 2026! # Jurnalul.ro
Superstarul internațional ARASH, artistul care a cucerit topurile mondiale cu hituri ce au făcut istorie, va concerta pe scena Sălii Palatului din București, în data de 31 martie 2026.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Reformele trebuie făcute cu cap, spune liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală. Senatorul susține pe de altă parte că „România a dus-o mai bine ca niciodată anul trecut”.
18:20
Bolojan: În cazul în care activitatea este parţial suspendată în justiţie, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în contextul suspendării parţiale a activităţii din sistemul judiciar, Ministerul Justiţiei ar putea iniţia un dialog cu magistraţii şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), subliniind că, în opinia sa, "moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial".
Acum 2 ore
18:10
Val de ironii pe Facebook, după ce George Simion le-a cerut românilor să își anuleze abonamentul la Netflix # Jurnalul.ro
George Simion, președintele partidului AUR, a anunțat vineri că și-a anulat abonamentul la platforma de streaming Netflix pentru că ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul.
17:50
Circulaţie restricţionată pe artere din Capitală, în weekend, cu ocazia desfăşurării unor evenimente # Jurnalul.ro
Traficul rutier va fi restricţionat la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat, vineri, Brigada Rutieră.
17:40
O femelă râs, capturată de jandarmi din curtea unui localnic din județul Gorj, a fost eliberată în mediul natural, în noaptea de joi spre vineri.
Acum 4 ore
17:10
Ambiția este o forță puternică care îi împinge pe oameni să își urmeze visele și obiectivele cu o determinare neobosită. Unele semne zodiacale sunt în mod natural mai ambițioase decât altele, străduindu-se mereu să obțină succesul și să își îmbunătățească viața.
17:00
Ești pasionat de jocurile loto și cauți o opțiune mai dinamică? Win for Life se remarcă prin extragerile sale extrem de dese, fiind simplu de înțeles și perfect pentru cine vrea să vadă rezultate rapide. În continuare, îți prezentăm pe scurt mecanismul de joc, cum participi din România și câteva idei de joc pentru a începe.
16:50
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați în noul episod The Ticket, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
În cea de-a cincea ediție The Ticket, difuzată sâmbătă de la ora 20.00, scena va fi cucerită de un moment inedit de hipnoză, menit să stârnească uimire și dezbateri aprinse atât printre jurați, cât și în rândul publicului.
16:40
Pepco avertizează clienții: Cum să eviți înșelătoriile care folosesc numele magazinului # Jurnalul.ro
Pepco România avertizează că mai multe conturi false au început să folosească în mod abuziv imaginea retailerului pentru a înșela clienții online.
16:20
Palatul Cotroceni își modifică programul de vizitare în weekend din cauza vremii nefavorabile # Jurnalul.ro
Administrația Prezidențială anunță modificarea programului evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, din 4-5 octombrie 2025, accesul în spațiile exterioare fiind suspendat din cauza vremii nefavorabile, iar vizitarea fiind permisă doar în sălile interioare, Muzeul Cotroceni și Biserică.
16:10
Într-o lume în care adesea pare că fiecare luptă pentru el însuși, există totuși oameni care aleg să dăruiască fără să ceară nimic la schimb.
15:50
Fostul premier liberal Florin Cîțu spune, vineri, că Guvernul a ratat singurul moment din an în care putea arăta disciplină fiscală, respectiv la rectificarea bugetară. Potrivit acestuia, rectificarea actuală ne duce cu un pas mai aproape de un episod în stil „Grecia” decât eram înainte.
15:50
„Violența nu e o știre, e o rană deschisă” – 45 de femei ucise în familie. Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională # Jurnalul.ro
Pe 3 octombrie 2024, Biblioteca Națională a României a fost gazda conferinței „Manifest Green Woman – Manifest Non-Violență – Manifest Femeia Puternică”, un eveniment cu profunde ecouri sociale, care a reunit personalități din cultură, presă, educație, instituții publice și mediul privat, într-un demers comun împotriva violenței domestice.
15:40
Fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus, susține premierul Ilie Bolojan.
15:30
FACIAS a sesizat CSM și Inspecția Judiciară pentru abuzurile și întârzierile grave din ancheta penală privind moartea lui Andrei Șerban Ionescu, în care este implicat un polițist de la IPJ Iași # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară în legătură cu modul în care este instrumentat dosarul penal al polițistului care, în noiembrie 2024, aflat la volan sub influența alcoolului, a ucis un student olimpic în Poiana Brașov.
Acum 6 ore
15:10
Persoanele născute în luna martie au un dar rar – capacitatea de a vedea lucrurile din toate perspectivele și de a păstra echilibrul în orice situație. Chiar dacă unii pot confunda această neutralitate cu lipsa de fermitate, ea este de fapt una dintre cele mai valoroase calități ale lor.
15:10
Vijelia a doborât copaci și mai multe mașini au fost avariate în Capitală. O persoană a fost rănită # Jurnalul.ro
Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au participat la peste o sută de misiuni în doar patru ore, ca urmare a fenomenelor meteo de cod portocaliu.
14:50
Cântărețul în vârstă de 51 de ani, deja diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție, explică faptul că are „gânduri intruzive”, dar că acestea nu se manifestă în exterior, potrivit Le Figaro.
14:40
Aburirea ochelarilor este o problemă frecventă mai ales în sezonul rece, când diferențele de temperatură între exterior și interior sunt mari.
14:20
Armata Română, în fața valului masiv de pensionări: 120.000 de gradați ies la pensie în 2025. Stagiu militar voluntar plătit pentru tinerii între 18-35 de ani # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că rezerva operațională a Armatei Române este extrem de îmbătrânită, iar în 2025 peste 120.000 de militari vor ieși la pensie.
14:20
Marele duce Henri al Luxemburgului, în vârstă de 70 de ani, a abdicat vineri, după 225 de ani, în favoarea fiului său, Guillaume.
13:50
Președintele CJ Iași: „Fac un apel către părinți să meargă în continuare cu copiii la spital” # Jurnalul.ro
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a anunțat controale la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde mai mulți copii au murit din cauza infecțiilor spitalicești. El i-a îndemnat, totodată pe părinții din zona Moldovei să meargă, în continuare cu copiii la spitalul din Iași.
13:40
Fraude imobiliare în București: Zeci de locuințe închiriate fără acordul proprietarilor # Jurnalul.ro
Zeci de proprietari din București s-au trezit că locuințele lor au fost date spre închiriere de către escroci, care au folosit metode ingenioase pentru a înșela atât proprietarii, cât și chiriașii.
13:20
Japonia riscă să rămână fără cea mai populară bere din țară din cauza unui atac cibernetic # Jurnalul.ro
Japonia se confruntă cu o posibilă penurie de bere Asahi, cea mai populară marcă din țară, după ce un atac cibernetic a paralizat sistemele informatice ale companiei Asahi Group Holdings.
Acum 8 ore
13:10
Horoscop de weekend, 4 și 5 octombrie 2025: Nostalgie pentru Raci, șarm pentru Balanțe și emoții din trecut pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Weekendul 4–5 octombrie 2025 este unul de reflecție și ajustare, cu lecții importante în dragoste, pași prudenți în bani și nevoia de mai multă grijă față de sănătate.
13:10
Reuniune la Atena: Operatorii de transport și de sistem ai Coridorului Vertical solicită aprobarea prelungirii pentru anul 2025/2026 a produsului temporar de capacitate lunară „Ruta 1” # Jurnalul.ro
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a participat astăzi, 3 octombrie 2025, la Atena, în cadrul Summitului Riviera Atena 2025, la reuniune de lucru a directorilor generali ai operatorilor de transport și de sistem din Coridorul Vertical.
12:50
Un tribunal din Finlanda a decis vineri că nu are jurisdicție pentru a judeca procesul împotriva comandantului și a doi ofițeri ai petrolierului Eagle S, acuzați de ruperea unor cabluri de electricitate și internet în Marea Baltică.
12:40
Dan Voiculescu, dezvăluiri în premieră despre securitate, închisoare, bani, pușcărie și credință # Jurnalul.ro
Fondator al trustului media Antena, strateg politic și om de afaceri, profesorul Dan Voiculescu face afirmații în premieră la podcastul „Fain & Simplu” cu Mihai Morar.
12:20
Turist din București, neechipat și fără experiență, salvat după ce s-a rătăcit pe munte # Jurnalul.ro
Un bărbat de 37 de ani a fost recuperat vineri seară de echipa Salvamont Sibiu la Bâlea Lac, după ce s-a pierdut în zona Căldării Laița din cauza lipsei de echipament și a vizibilității reduse. Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor traseelor montane iarna și recomandă precauție maximă.
12:10
Marin Cazacu și Violoncellissimo pornesc în luna octombrie în cel de-al 7-lea Turneu Național „Clasic la puterea a treia”. Concert la Ateneul Român pe 26 octombrie # Jurnalul.ro
După succesul de la Expoziţia Mondială de la Osaka – Expo Osaka 2025 din primăvara acestui an, unde ansamblul Violoncellissimo a prezentat programul De la Baroc la Rock, violoncelistul Marin Cazacu și tinerii muzicieni pe care i-a format încep în România cea de-a 7-a ediție a Turneului Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia.
12:00
Râurile din Muntenia se află sub cod roșu hidrologic până sâmbătă, ora 12:00, ca urmare a precipitațiilor de peste 100 l/mp prognozate, iar Administrația Națională „Apele Române” a mobilizat peste 500 de angajați și 75 de utilaje pentru prevenirea efectelor viiturilor rapide.
11:50
O asistentă medicală a donat un glonț extras din inima soțului său, marinar rănit la Pearl Harbor # Jurnalul.ro
O fostă asistentă medicală, în vârstă de 106 ani, a donat un glonț scos din inima soțului său, rănit la 7 decembrie 1941 în atacul de la Pearl Harbor. Glonțul a fost donat Memorialului Național Pearl Harbor.
11:40
Atacul terorist din Manchester a fost descris de lideri ai comunității evreiești drept „rezultatul tragic al urii împotriva evreilor” și „ziua pe care ne temeam că va veni”, informează Sky News.
11:40
ANAF confirmă preluarea cotei de ½ din imobilul fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu # Jurnalul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat preluarea cotei de jumătate dintr-un imobil situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, anterior deținut de familia fostului președinte Klaus Iohannis, după ce statul român a dobândit dreptul de coproprietate printr-o moștenire vacante.
11:30
Adrenalină pură și un spectacol care nu poate fi ratat: Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore se vede duminică, de la 14:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Duminică, un spectacol incendiar al vitezei va avea loc sub luminile orașului Singapore!
11:30
Bărbat arestat, după ce și-a lovit fosta iubită cu un cuțit până lama acestuia s-a rupt # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv printr-o decizie a Tribunalul Buzău, după ce și-a lovit fosta iubită, din cauza geloziei, cu un cuțit până când lama acestuia s-a rupt în corpul victimei.
11:30
Sezonul rece transformă complet condițiile de condus prin temperaturi scăzute, drumuri cu zăpadă și suprafețe imprevizibile care pun la încercare siguranța și abilitățile fiecărui șofer.
11:30
Oferta La Paloma toamnă 2025: ce branduri de pantofi sport pentru bărbați sunt must-have anul acesta # Jurnalul.ro
La Paloma vine cu diverse oferte de nerefuzat în această toamnă la pantofii sport pentru bărbați, cât și pentru damă. Aici, vom discuta despre modelele masculine.
11:20
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie 2025. Vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu un regim pluviometric deficitar la început, dar cu precipitații mai abundente spre sfârșitul lunii.
Acum 12 ore
11:10
Pomperii au avut vineri dimineața 86 de intervenții în București și în județul Ilfov, în urma unor copaci doborâți de vânt.
11:10
Horoscop zilnic, 4 octombrie 2025: Tensiuni în familie pentru Scorpioni și lecții valoroase pentru Balanțe # Jurnalul.ro
Ziua de sâmbătă vine cu un amestec de introspecție, nevoia de a încheia treburi vechi și dorința de a face pași mai siguri spre viitor.
11:10
Bătaie pentru un loc de parcare în fața Spitalului Universitar: unul dintre bărbați, luat pe capotă # Jurnalul.ro
Doi bărbați s-au certat în fața Spitalului Universitar București, după ce unul dintre ei a parcat neregulamentar. Nervos, pietonul s-a pus în fața mașinii, iar șoferul l-a acroșat și apoi a pus mașina în mișcare cu victima pe capotă.
10:50
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat ironic la declarațiile președintelui rus, Vladimir Putin, despre alegerile din România, subliniind că Rusia, o țară agresor și fără presă independentă, nu are dreptul să dea lecții despre democrație sau libertatea presei.
10:50
Traficul aerian pe Aeroportul din München a revenit la normal vineri dimineață, după ce aeroportul a fost închis temporar joi seara din cauza mai multor drone aflate în spațiul aerian apropiat.
10:40
Apple retragere aplicațiile de monitorizare ICE, după presiuni din partea administrației Trump # Jurnalul.ro
Apple a anunțat joi că a eliminat din App Store mai multe aplicații care monitorizează agenții ICE după ce a fost contactată de administrația președintelui Donald Trump, întrucât Departamentul de Justiție a susținut că astfel de aplicații periclitau siguranța agenților.
10:20
Anunțul MOMENTULUI pentru toți șoferii! Ce trebuie să știi despre anvelopele all season # Jurnalul.ro
Registrul Auto Român anunță că NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la echiparea vehiculelor atunci când circulați pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, iar denumirea all season este una strict comercială.
10:20
Un incendiu a izbucnit vineri la Mănăstirea Cozia Veche, situată pe DN 7, în județul Vâlcea.
10:20
Japonia are șanse mari să aibă prima femeie prim-ministru sau cel mai tânăr lider din era modernă, după votul de sâmbătă pentru alegerea șefului partidului de guvernământ al țării.
