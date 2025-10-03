Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum”

16:50

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă sunt încasate taxele şi impozitele doar parţial, dacă avem o evaziune fiscală uneori în stil mare, acest lucru nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem, cu oameni care, direct sau indirect, sunt implicaţi în diferite scheme de corupţie. Premierul a comentat raportul Departamentului de Stat al SUA privind climatul pentru investiţii comerciale pentru anul 2024, care face referiri şi la percepţia corupţiei, spunând că ”nu trebuie să reducem percepţia, ci trebuie să reducem realităţile, dacă ele sunt”.