Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum”
News.ro, 3 octombrie 2025 18:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse - planul său pentru viitorul Gaza - alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”, relatează Reuters.
Acum 10 minute
19:10
Zboruri directe ale companiei AnimaWings de la Craiova la Istanbul, de două ori pe săptămână # News.ro
AnimaWings anunţă lansarea zborurilor directe Craiova – Istanbul, noua rută fiiind operată începând de vineri cu două frecvenţe săptămânale (luni şi vineri), completând astfel lista de cinci rute inaugurate de AnimaWings în luna octombrie dinspre România către Istanbul.
19:10
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, eşec în deplasare cu vicecampioana Potaissa Turda, în Liga Naţională # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă vineri, în deplasare, de vicecampioana Potaissa Turda, scor 29-24 (15-13), în primul meci din etapa a V-a a Ligii Naţionale.
19:10
Premierul Ilie Bolojan constată că în administraţia centrală e şi minciună, e şi risipă, el admiţând că risipa de bani publici este una dintre cauzele deficitului bugetar. „Nu mă surprinde neapărat ceva anume”, spune Ilie Bolojan, fost preşedinte al CJ Bihor, despre modul în care se lucrează în administraţie la Bucureşti.
Acum 30 minute
19:00
Italia: Cristi Chivu – fără reguli, fără limite, fără teamă, sau cum îi ţine românul „în priză” pe jucătorii lui Inter Milano # News.ro
Inter Milano, echipa condusă de Cristian Chivu, pare să revină după un început dificil, iar antrenorul a declarat vineri că nu există reguli sau limite în ceea ce priveşte rotaţia lotului şi că nimeni nu ar trebui să simtă că are garantat un loc de titular.
19:00
Pompierii din Bucureşti au continuat, vineri, intervenţiile cauzate de vântul puternic, fiind vorba, în general, de copaci care au căzut. În intervalul 14.00 – 18.00 au fost avariate 18 autoturisme.
19:00
Echipa ilfoveană FC Voluntari a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Bihor, în etapa a 9-a din Liga 2.
18:50
Acum o oră
18:40
Curtea de Apel Bucureşti retrage mandatul european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că fosta şefă a DIICOT a executat integral sentinţa # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea ăn aplicare a mandatului de arestare.
18:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 05.10.2025 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă, joi, cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 05.10.2025, ora 08:00.
18:30
Fotbal: Protestatari pro-palestinieni au manifestat la cantonamentul naţionalei Italiei, care va juca un meci cu Israel # News.ro
Protestatarii pro-palestinieni au ajuns vineri aproape de porţile centrului de antrenament al naţionalei Italiei, la Coverciano, cerând ca meciul cu Israel, contând pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, să nu mai fie jucat, din cauza războiului din Gaza.
18:20
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele / De Ziua Marinei oamenii stau liniştiţi pe faleză şi nu le cad bombe / Această apărare are un cost # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că apărarea ţării are un cost şi că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, argumentând că, în timp ce de Ziua Marinei, la Constanţa, oamenii stau liniştiţi pe faleză şi nu le cad bombe, este linişte, în timp ce la Odesa, în Ucraina, cad bombe.
Acum 2 ore
18:10
UPDATE - Alegeri în R. Moldova - Cele şase mandate obţinute de partidul „Democraţia Acasă” ar putea fi invalidate inclusiv din cauza implicării lui George Simion în campanie. Decizia va aparţine Curţii Constituţionale # News.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a examinat vineri două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia Vasile Costiuc, care ar putea duce la o invalidare a voturilor - şi, deci, a celor şase mandate obţinute - pe motiv că nu au fost respectate regulile electorale, inclusiv prin implicarea liderului AUR, George Simion, relatează presa de la Chişinău.
18:10
AUR prezintă ”dovezile loviturii de stat”, analiză a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor / O opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat de Nicuşor Dan / Simion: Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat” # News.ro
AUR prezintă, vineri, un document intitulat Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, despre care afirmă că reprezintă ”o analiză a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor din 24 noirmbrie 2024”. Preşedintrele AUR, George Simion, s-a referit la document ca la o opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat în urmă cu o zi de către preşedintele Nicuşor Dan la Copenhaga, care făcea referire la influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, şi la adresa rechizitoriului prezentat recent de procurorul general. În plus, liderul AUR apreciază că preşedintele Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat din funcţie”
17:50
Alegeri în R. Moldova - Cele şase mandate obţinute de partidul „Democraţia Acasă” ar putea fi invalidate inclusiv din cauza implicării lui George Simion în campanie. Comisia Electorală Centrală examinează două sesizări # News.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova examinează vineri două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia Vasile Costiuc, care ar putea duce la o invalidare a voturilor - şi, deci, a celor şase mandate obţinute - pe motiv că nu au fost respectate regulile electorale, inclusiv prin implicarea liderului AUR, George Simion, relatează presa de la Chişinău.
17:30
Bolojan, întrebat dacă va emite săptămâna viitoare hotărâre de guvern pentru alegerile la Primăria Capitalei: Dacă se va decide această situaţie, se va da / A forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că dacă se va decide situaţia legată de alegerile pentru Primăria Capitalei, va fi emisă săptămâna viitoare o hotărâre de guvern, dar că dacă nu se va ajunge la un acord în coaliţie, a forţa lucrurile nu ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu crede că ar fi bine.
17:30
Bărbat surprins de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă într-un cimitir din judeţul Botoşani / A fost scos de pompieri # News.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la spital.
17:20
Rareş Hopincă anunţă ”pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună / Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local / Care este procedura # News.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, ”pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.
17:20
Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României / Este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază, vienri, că fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României, dar, pentru a beneficia de această oportunitate, avem nevoie de o abordare pragmatică. ”Este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit”, afirmă europarlamentarul.
17:20
17:20
Filarmonica „Transilvania” din Cluj-Napoca va găzdui în premieră Gala International Classical Music Awards - ICMA 2027 # News.ro
Filarmonica de Stat „Transilvania” va fi gazda prestigioaselor International Classical Music Awards (ICMA), eveniment de referinţă în lumea muzicii clasice, care va avea loc în 9 aprilie 2027, în Sala Héritage a Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”.
Acum 4 ore
17:10
Primarul general interimar al Captalei, discuţie cu antreprenorii din Centrul Vechi – Vor urma controale pe fiecare stradă / Bujduveanu: Regulile pentru amplasarea teraselor sunt clare şi trebuie respectate # News.ro
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-a întâlnit, vineri, cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a discuta despre regulile de amplasare a teraselor, respectarea acestora şi adaptarea lor şi la sezonul rece. Bujduveanu anunţă că vor urma verificări în întreaga zonă.
17:10
17:10
WTA a anunţat vineri că Amanda Anisimova şi Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra şi a cincea jucătoare de simplu care şi-au asigurat locul la prestigioasa competiţie de final de sezon.
17:10
Handbal feminin: Ovidiu Mihăilă, noul antrenor al României a convocat 20 de jucătoare pentru meciurile din EHF EuroCup, cu Norvegia şi Polonia # News.ro
FR Handbal a anunţat, vineri, lotul României pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia, primele din EHF EuroCup. Va fi şi debutul noului antrenor, Ovidiu Mihăilă, numit în această săptămână în funcţie.
17:00
Bolojan, întrebat dacă se poate implica în rezolvarea blocajului din justiţie: Consider că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM-ul / Dacă activitatea este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspenda # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM-ul în legătură cu blocajul din Justiţie. El a precizat că dacă activitatea este suspendată parţial, atunci moral ar fi ca si salarizarea să fie suspendată parţial.
16:50
Ilie Bolojan: Dacă nu ne-am încasat taxele şi impozitele decât parţial, dacă avem evaziune fiscală, acest lucru nu se poate face decât cu oameni din sistem, implicaţi în diferite scheme de corupţie/ Ce spune despre raportul Departamentului de Stat # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă sunt încasate taxele şi impozitele doar parţial, dacă avem o evaziune fiscală uneori în stil mare, acest lucru nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem, cu oameni care, direct sau indirect, sunt implicaţi în diferite scheme de corupţie. Premierul a comentat raportul Departamentului de Stat al SUA privind climatul pentru investiţii comerciale pentru anul 2024, care face referiri şi la percepţia corupţiei, spunând că ”nu trebuie să reducem percepţia, ci trebuie să reducem realităţile, dacă ele sunt”.
16:50
Volei: Fotografii cu jucătorii naţionalei, inserate pe 1,6 mil. de cutii cu sare românească din magazine, printr-o campanie a FRV # News.ro
FR Volei a anunţat, vineri, lansarea campaniei naţionale prin care 1,6 milioane de cutii cu sare produse de compania românească SALROM au integrate pe ambalaje fotografii cu jucătorii echipelor naţionale, alături de mesaje inspiraţionale. Mesajul campaniei este de promovare a voleiului, dar şi a unui stil de viaţă activ şi sănătos, transmite FRV.
16:40
IGPR - 22 de persoane reţinute în dosarul de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor în care au avut loc 46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti/ Sechestru asigurător pe 69 de vehicule şi 30 de imobile # News.ro
IGPR anunţă că 22 de persoane au fost reţinute, pentru 19 fiind propusă arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului, în care joi au avut loc 46i de percheziţii în municipiile Giurgiu şi Bucureşti şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Trei persoane au fost plasate sub control judiciar. Totodată, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 69 de autoturisme, autoutilitare, remorci şi motociclete, 30 de imobile şi asupra părţilor sociale deţinute de către persoanele în cauză în cadrul a şase societăţi comerciale, precizeză IGPR.
16:40
Bolojan: Soliditatea coaliţiei este testată când sunt voturi în Parlament, moţiuni, asumări de răspunderi / Sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuţi şi nu este uşor să asiguri o abordare coerentă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că soliditatea coaliţiei este testată atunci când în Parlament sunt moţiuni şi asumări de răspunderi, dar şi în actul guvernamental de zi de zi. El a precizat că această coaliţie este formată din patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuţi şi nu este uşor să asiguri o abordare coerentă.
16:20
Volei masculin: Dinamo Bucureşti a pierdut confruntarea cu Galatasaray la turneul amical din Turcia # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă, vineri, scor 3-2, de Galaatasaray, în al doilea meci amical din trei programate la Turneul Elite Cup în Turcia.
16:20
Bolojan: Cu cât se clarifică mai repede şi celelalte aspecte care ţin de administraţia centrală, care trebuie să intre în pachetul 3 de reformă, cred că pachetul poate fi adoptat în această lună # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că pachetul 3 de măsuri de reformă ar putea fi adoptat în această lună, dacă discuţiile despre măsurile care vor fi luate în administraţia publică centrală, domeniu care intră în pachetul respectiv, vor fi clarificate cât mai repede.
16:20
Marine Le Pen s-a dus la o întâlnire cu premierul Sébastien Lecornu însoţită de un pisoi - FOTO # News.ro
Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu, fără Jordan Bardella, tânărul pe care l-a pus în fruntea partidului ei şi care i-ar putea ameninţa ascensiunea către şefia statului. În schimb, ea a fost însoţită de...un pisoi, au observat jurnaliştii AFP.
16:20
Bolojan, întrebat despre reducerile pentru subvenţia la partide: Vom mai avea o rectificare anul acesta şi poate se ajunge la consens ca pe ultima lună să nu se mai acorde subvenţiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10% # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că în acest an va mai exista o rectificare şi, dacă se va ajunge la consens, este posibil ca în ultima lună să nu se mai acorde subvenţiile pentru partide, iar acest lucru înseamnă o reducere de 10%.
16:10
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi, unde şase bebeluşi infectaţi cu o bacterie au murit: Au fost destituite şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale # News.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) din cadrul spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase bebeluşi infectaţi cu o bacterie au murit, au fost destituite, a anunţat noul manager al unităţii medicale, Radu Constantin Luca.
16:10
Ziua Cinematografiei Spaniole - Proiecţia filmului „Tasio” (1984) de Montxo Armendáriz, la Institutul Cervantes # News.ro
Filmul „Tasio”, în regia lui Montxo Armendáriz, care înfăţişează declinul tradiţiei cărbunarilor de combustibil vegetal din munţii Navarra (Spania), va fi proiectat la cea de-a cincea ediţie a Zilei Cinematografiei Spaniole, luni, la Institutul Cervantes.
16:00
Timişoara: Mai mulţi studenţi au fost relocaţi dintr-un cămin al Universităţii de Vest, după ce camerele lor au fost inundate în urma ploilor/ Căminul se află în renovare - FOTO # News.ro
Mai mulţi studenţi cazaţi în Căminul C15 din Timişoara, aparţinând Universităţii de Vest din Timişoara, au fost relocaţi, după ce în camerele lor, aflate la etajul superior, a început să se infiltreze apa, în urma ploilor. Căminul se află în reparaţii încă din vară.
16:00
„Folosesc canabisul ca medicament”. Un jucător de baschet din SUA riscă să fie executat în Indonezia # News.ro
Atunci când Jarred Shaw, un jucător american de baschet din Indonezia, a coborât în holul complexului său de apartamente mai devreme în acest an pentru a ridica un pachet conţinând jeleuri cu canabis importate ilegal, a crezut că i-a sosit medicamentul pentru ameliorarea maladiei Crohn. Aşa era, dar au sosit şi 10 poliţişti sub acoperire. O înregistrare video postată pe reţelele sociale îl arăta pe Shaw, îmbrăcat într-un tricou negru şi pantaloni scurţi, strigând după ajutor în timp ce poliţiştii se îndreaptă spre el pentru a-l aresta, relatează The Guardian.
16:00
Ilie Bolojan: Avem 10.000 de jandarmi care asigura paza la diferite obiective / Dacă reducem cu 20-30% numărul lor din pază şi îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine în zonele cu probleme # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective şi dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente şi aceştia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele cu probleme.
15:50
Premierul Bolojan: Impozitul pe cifra de afaceri trebuie reanalizat pentru a-i penaliza pe cei care abuzează de preţuri de transfer, care nu vor să plătească impozite / Orice formulă de debirocratizare vine să susţină investiţiile # News.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că impozitul pe cifra de afaceri trebuie reanalizat pentru a-i penaliza pe cei care abuzează de preţuri de transfer, care nu vor să plătească impozite, dar în acelaşi timp nu trebuie penalizate investiţiile, pentru că astfel le descurajăm să vină în România. El a afirmat că orice formule de debirocratizare, de transparenţă vin să susţină investiţiile străine, dar şi activitatea zilnică a companiilor prezente în ţara noastră.
15:30
Ucraina: Rusia a lansat în cursul nopţii cel mai mare atac asupra instalaţiilor de gaze naturale # News.ro
Rusia a lansat în timpul nopţii „cel mai mare atac” asupra instalaţiilor de producţie de gaz din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022, lansând 35 de rachete şi 60 de drone, a anunţat vineri operatorul ucrainean de stat Naftogaz, informează AFP.
15:30
Bolojan: Să susţinem sectoarele economice cu potenţial de creştere, cum sunt procesarea produselor agricole şi industria agroalimentară/ Importăm o bună parte din produsele care sunt astăzi pe piaţă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că trebuie susţinute sectoarele economice cu potenţial de creştere, cum sunt procesarea produselor agricole şi industria agroalimentară românească, argumentând că România importă multe produse care sunt astăzi pe piaţă. Bolojan a adăugat că trebuie sprijiniţi şi producătorii români să îşi exporte produsele.
15:30
BAT: Prioritatea noastră este să accelerăm transformarea spre o lume fără fum, în toate ţările din regiune, iar ştiinţa joacă un rol semnificativ în construirea acestui obiectiv # News.ro
BAT şi-a stabilit drept obiectiv să construiască o ”lume fără fum”. Reprezentanţii grupului BAT spun că România este o piaţă importantă pentru grup, iar un dialog deschis şi susţinut cu factorii de reglementare, bazat pe dovezi ştiinţifice, este esenţial în acest sens. Datele de până în prezent arată că vânzările de produse alternative la ţigările tradiţionale au crescut cu două cifre, iar compania dă asigurări că va continua să investească în produse fără ardere, pe plan local.
15:20
Bolojan: E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică / Avem un minus de producţie în România / Trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată şi termocentralele la care lucrările lâncezesc # News.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că este nevoie să ne asigurăm securitatea energetică şi a explicat că avem un minus de producţie în România, iar pentru acest lucru trebuie terminate lucrările la hidrocentrale, care sunt într-o stare avansată şi termocentralele la care lucrările lâncezesc.
Acum 6 ore
15:00
Dave Chappelle critică America lui Trump în Arabia Saudită: „E mai uşor să vorbeşti aici decât acolo” # News.ro
Comediantul Dave Chappelle a criticat dur, joi, pe scena festivalului de umor din Riad, starea libertăţii de exprimare în Statele Unite de la venirea preşedintelui american. „Este mai uşor să vorbeşti aici decât acolo”, a spus el în faţa unui public de 6.000 de persoane. Şi a adăugat: „În prezent, se spune că dacă vorbeşti despre Charlie Kirk, vei fi cenzurat. Nu ştiu dacă este adevărat, dar voi afla”.
15:00
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară/ Să finalizăm digitalizarea ANAF-ului, să combatem ferm evaziunea fiscală # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că taxele au fost mărite ”degeaba” dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. ”Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală”, a explicat el.
14:50
UPDATE - Bolojan: Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare/ Am luat măsurile care erau absolut necesare - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare. ”Agenţiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce este necesar şi a fost un prim pas pentru a recâstiga încrederea în România şi a recâştiga încrederea cetăţenilor noştri spunându-le adevărul”, a declarat el.
14:40
Două dintre victimele atacului din Manchester ar fi fost împuşcate de poliţişti în timpul operaţiunii de intervenţie. Una dintre ele a murit # News.ro
Două dintre victimele atacului de joi de la sinagoga din Manchester, dintre care una a murit, au suferit răni provocate prin împuşcare, în condiţiile în care autorul atacului nu avea o armă de foc asupra lui, astfel că este probabil ca ele să fi fost atinse din greşeală de gloanţe în timpul operaţiunii de intervenţie a poliţiei, au anunţat vineri autorităţile, relatează Sky News.
14:40
Ciclism: Cursele ar putea fi scurtate pentru a se reduce riscul protestelor, spune preşedintele sindicatului cicliştilor # News.ro
Preşedintele sindicatului cicliştilor profesionişti (CPA), Adam Hansen, a propus scurtarea curselor importante pentru a le refuza protestatarilor o platformă şi pentru a proteja cicliştii, după perturbările de la Turul Spaniei, de luna trecută, relatează Reuters.
14:40
Scrisoare deschisă transmisă de angajaţii Spitalului de Copii din Iaşi: Munca unui întreg personal medical este anulată şi blamată în urma unui eveniment nefericit. Nu transformaţi infecţiile nosocomiale într-un instrument de vinovăţie colectivă # News.ro
Angajaţii Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată autorităţilor, că munca lor este ”anulată şi blamată” în urma unui ”eveniment nefericit”, ei cerând ca infecţiile nosocomiale să nu fie transformate în ”instrument de vinovăţie colectivă”. Scrisoarea vine după ce mai mulţi copii internaţi la Terapie Intensivă la această unitate medicală au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens, iar şapte dintre ei au murit.
14:30
UPDATE - Bistriţa-Năsăud - Bărbat cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi . De asemenea, a accesat online materiale de propagandă teroristă # News.ro
Un bărbat de 33 de ani care locuia în judeţul Bistriţa - Năsăud este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi. El a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, afirmă anchetatorii. Bărbatul a fost reţinut, urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
