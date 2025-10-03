Prețurile camerelor de hotel fac țările să ia în calcul să nu participe la summitul climatic COP30. Zeci de state încă își negociază cazarea
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 18:50
Zeci de țări încă nu și-au asigurat cazarea pentru conferința pe probleme de climă COP30 de luna viitoare din Brazilia, iar unii dintre delegați iau în calcul să nu meargă, deoarece deficitul de hoteluri a…
• • •
Acum 10 minute
19:10
Curtea de Apel București a decis, vineri, printr-o decizie definitivă, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și a mandatului european de arestare care fuseseră emise pe numele Alinei Bica, considerând că a…
Acum 30 minute
18:50
Prețurile camerelor de hotel fac țările să ia în calcul să nu participe la summitul climatic COP30. Zeci de state încă își negociază cazarea
Zeci de țări încă nu și-au asigurat cazarea pentru conferința pe probleme de climă COP30 de luna viitoare din Brazilia, iar unii dintre delegați iau în calcul să nu meargă, deoarece deficitul de hoteluri a…
Acum o oră
18:40
Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment” # HotNews.ro
Generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al armatei franceze, afirmă că țările occidentale trebuie să fie pregătite pentru posibile acțiuni militare în viitorul apropiat. Într-un interviu acordat revistei Valeurs actuelles, considerată apropiată de dreapta franceză,…
Acum 2 ore
18:10
Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis vineri un ultimatum către Hamas pentru a accepta planul său pentru viitorul Fâșiei Gaza, numindu-l o „ultimă șansă” pentru organizația militantă palestiniană, transmite Reuters. „Trebuie să se ajungă la…
18:00
Ghid ANAF actualizat: Exemple și informații despre noile cote de TVA aplicabile din 2025 # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat acum și un ghid în format PDF cu informații privind noile cote de TVA, ce au fost actualizate prin Legea 141/2025. Citește mai departe pe StartupCafe…
17:40
VIDEO O mașină mistuită de flăcări se deplasează pe o stradă din Sibiu până se oprește într-un indicator rutier # HotNews.ro
O mașină a fost cuprinsă de flăcări, vineri, pe o stradă din municipiul Sibiu. În imaginile publicate de presa locală se vede cum autoturismul, deja cuprins de foc, mai rulează câțiva metri pe carosabil înainte…
17:40
Șeful ANAF spune că imobilul confiscat de la familia Iohannis „se află în stare de degradare”. „Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” # HotNews.ro
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat pentru B1 TV că instituția „va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți” Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cauzat de ocuparea…
17:30
„Lumea e și într-o tentă de «trebuie să mâncăm somon fume»”. Mâncarea din spitale, motiv de nemulțumire în mai multe țări europene. Ce reclamă pacienții din Franța și ce a schimbat recent România # HotNews.ro
Ministerul Sănătății din România a introdus recent un formular unde pacienții pot, în premieră, să reclame direct către instituție dacă primesc hrană de slabă calitate în spitale. Este o problemă recurentă în spitale din țară,…
17:30
Șefa secției ATI și epidemioloaga șefa a spitalului de copii din Iași au fost demise. Controlul Ministerului Sănătății a arătat că ele ajunseseră ilegal în funcții # HotNews.ro
Oana Puiu, șefa secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și Carmen Popescu, epidemiologul șef al spitalului, au fost demise vineri din funcție, a anunțat managerul interimar Radu Constantin Luca, potrivit…
Acum 4 ore
17:10
Brand premium chinezesc de mașini electrice intră în România. Acuzații recente de umflare a vânzărilor # HotNews.ro
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:00
Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze # HotNews.ro
Nave de război rusești s-au deplasat în mod repetat pe traiectorii de coliziune, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sisteme de navigație în strâmtorile Danemarcei care leagă Marea Baltică de Marea Nordului,…
16:50
Ilie Bolojan, despre securitatea energetică: Eroarea pe care am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă, nu asupra sistemului național # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a criticat, vineri, modul în care sunt derulate mari proiecte în sectorul energetic. „Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată…
16:50
VIDEO. Granturi de 50.000-300.000 EUR pentru firme micro: Atenție la capcana de a pleca de la oportunitate”! Directorul ADR Sud Muntenia are un sfat pentru antreprenori # HotNews.ro
Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, că se așteaptă la „o avalanșă de proiecte”, care să fie depuse de…
16:20
Tunisian condamnat la moarte după postări pe Facebook împotriva președintelui. „Nu ne vine să credem” # HotNews.ro
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte pentru acuzațiile de insultă la adresa președintelui și atentat la securitatea statului prin postări pe rețelele sociale, au declarat vineri avocatul său și șeful Ligii Tunisiene pentru…
16:10
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european # HotNews.ro
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește…
16:00
Țara care i-a spus lui Trump „Nu, mulțumesc”, se bucură de un boom economic ce sfidează tendința europeană # HotNews.ro
Spania a primit o revizuire pozitivă a ratingului din partea celor trei mari agenții internaționale și și-a ridicat prognoza de creștere economică pentru 2025, consolidându-și astfel performanța din ultima perioadă, scriu CNBC și Financial Times.…
16:00
SuperLiga: Gigi Becali a răbufnit când a aflat cine e arbitru la FCSB – Universitatea Craiova # HotNews.ro
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în următoarea etapă din SuperLiga, programată duminică, 5 octombrie. Când a aflat cine arbitrează meciul, Gigi Becali a răbufnit. Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic au fost delegați să…
15:50
DOCUMENT Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, pe care l-a prezentat liderilor europeni / Georgescu și Potra, menționați # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene. Președintele Nicușor Dan a spus joi că liderii europeni s-au…
15:50
Când intri într-un magazin Lidl, te întâmpină multitudinea de culori și prospețimea fructelor și legumelor de la raft. Nu e o întâmplare. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă în segmentul de fructe și legume…
15:50
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție # HotNews.ro
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea…
15:40
George Simion a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru. Liderul AUR se alătură astfel boicotului lansat de Elon Musk,…
15:30
Ilie Bolojan a anunțat listarea pe bursă a unor companii de stat. Companiile CEC Bank și Aeroporturi București au fost date ca exemplu # HotNews.ro
În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat, vineri, Ilie Bolojan. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București. Listarea Aeroporturi București a fost…
15:30
Un startup american a primit 300 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta „oameni de știință AI”. Care este planul companiei # HotNews.ro
Un startup american denumit Periodic Labs, fondat de foști angajați de la Google și OpenAI, a obținut o finanțare substanțială de 300 milioane dolari, scopul fiind de a duce la „automatizarea” descoperirilor științifice, prin crearea…
Acum 6 ore
15:00
Ce a răspuns Bolojan când i s-a spus că PSD și PNL au primit pentru voturi o finanțare de 20 de ori mai mare decât iau de la buget partidele din Germania # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut vineri o conferință de presă. HotNews l-a întrebat când va opera scăderea bugetului partidelor, despre care a discutat public, oferindu-i datele comparative România – Germania. Întrebarea HotNews „Bună ziua, domnule…
15:00
Va începe România să doboare drone rusești dacă îi încalcă spațiul? Răspunsul lui Nicușor Dan pentru presa străină: „Am încercat, dar n-am reușit” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la Copenhaga, despre cum va răspunde România la dronele care îi încalcă spațiul aerian, în contextul incidentelor cu drone din ultimele săptămâni din Europa. „Domnule președinte, veți începe…
14:50
Nicușor Dan a promulgat una dintre măsurile din pachetul doi al Guvernului Bolojan: „Un demers necesar” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR săptămâna trecută și este în…
14:50
Proiectul de gaze offshore Neptun Deep este în grafic și nu există riscul să întârzie, au arătat, pentru HotNews.ro, reprezentanții Ministerului Energiei. Aceasta după ce, joi, o publicație austriacă a scris că OMV Petrom ar…
14:50
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat. A fost reținut pentru acte de terorism # HotNews.ro
Un bărbat de 33 de ani din judeţul Bistriţa – Năsăud a fost reținut într-un dosar în care este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele…
14:50
Șefa Comisiei Europene îndeamnă țările UE să parieze pe mașini care se conduc singure: „Sunt deja o realitate” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel pentru un efort la scară continentală în vederea mașinilor autonome care se conduc singure, afirmând că inteligența artificială (AI) ar putea contribui la revitalizarea…
14:30
Fiica iubitoare de mașini Rolls-Royce și ceasuri Rolex îi cauzează probleme președintelui care vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani # HotNews.ro
Președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului, Paul Biya, se confruntă cu o provocare neașteptată în cursa pentru al optulea mandat: un videoclip viral pe TikTok publicat de fiica sa, Brenda Biya, în…
14:20
Bărbat împușcat mortal din greșeală de polițiști în atacul de la sinagoga din Manchester, anunță autoritățile britanice # HotNews.ro
Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la sinagoga din Manchester a fost împușcată din greșeală de către polițiști în timpul intervenției armate, a anunțat poliția din Greater Manchester, relatează Reuters și Sky…
14:20
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico. Cabinetul ministrului belgian…
13:50
Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat. Conferință de presă la ora 14.00 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține vineri de la ora 14.00 o conferință de presă în care va prezenta principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru. HotNews va transmite…
13:30
ANAF: Atenție la completarea Declarației Unice, în cazul coasiguraților, „întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS” # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri unele „noutăți referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate”, în condițiile în care,…
13:20
Acuzat că a achiziționat ilegal 17 mașini Duster, șeful cancelariei premierului explică: au fost închiriate autoutilitare, ca să nu încălcăm legea. Ce economie spune că a făcut # HotNews.ro
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a recunoscut, vineri, într-o conferință de presă, că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, spune el, pentru că Guvernul voia să…
13:20
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani # HotNews.ro
Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcând sfârșitul unei ere și deschizând calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea, relatează RTL. După 25 de…
13:20
SuperLiga: Zeljko Kopic, anunț important înainte de meciul Unirea Slobozia – Dinamo București, care dă startul etapei a 12-a # HotNews.ro
Meciul Unirea Slobozia – Dinamo București se dispută vineri, 3 octombrie, de la ora 20.30. Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala…
13:20
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei și de până la 6,50% la cele în euro. Persoanele fizice…
Acum 8 ore
13:10
Patru componente centrale ale climei devin instabile, arată un studiu. Există riscul să apară schimbări bruște și ireversibile # HotNews.ro
Patru dintre cele mai importante părți interconectate ale sistemului climatic al Terrei își pierd stabilitatea, arată o cercetare publicată în revista Nature. Pericolul ține de apropierea de așa-numitele „puncte critice”: praguri dincolo de care pot…
13:00
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, finanțate inițial din PNRR, continuă cu bani europeni dintr-un alt program # HotNews.ro
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum de transfer al celor…
13:00
Unul dintre cei 60 de copaci doborâți vineri de vântul puternic a căzut pe o mașină aflată în mers pe Șoseaua Luica din București. Incidentul a fost suprins de o cameră de supraveghere. În imaginile…
12:50
Tensiunile comerciale cu SUA au stârnit o revoltă împotriva produselor tech americane în cea mai mare țară din lume # HotNews.ro
Trei miniștri din cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi promovează folosirea unor aplicații dezvoltate de rivali autohtoni ai Google Maps, WhatsApp și Microsoft ca parte a celei mai puternice susțineri de până acum pentru produsele „Made…
12:30
Ce firmă-surpriză a cheltuit cei mai mulți bani în România cu publicitatea la televizor. „Următoarea din clasament are cu 40% mai puțin” # HotNews.ro
Două jurnaliste HotNews au mers în Polonia ca să documenteze amenințările rusești și felul în care românii și polonezii întâmpină riscuri asemănătoare. Dublă ca populație față de România și mai mult decât dublă ca PIB,…
12:30
O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally # HotNews.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume și prima femeie care ocupă această funcție, potrivit CNN. Cel de-al…
12:20
Neregulile din raportul oficial: De ce spune ministrul Sănătății că avizul de funcționare pentru Spitalului de Copii din Iași a fost emis ilegal, iar în secția ATI se intra „ca în gară” # HotNews.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care funcționează din anul 1970 în actuala locație, a primit aviz de funcționare de la DSP Iași pentru noua structură, renovată complet, în aprilie 2024. Ministrul Sănătății a…
12:20
Sindromul cuibului gol: părinții între „Mergi, copile, la facultate” și „E pustiu fără tine. Eu și taică-tu divorțăm” # HotNews.ro
Când copilul pleacă la facultate, părintele rămâne în fața unei dileme existențiale: dacă nu mai sunt „șofer de serviciu”, „bucătar full-time” și „căutătorul oficial de șosete murdare desperecheate”, cine mai sunt eu acum? „Sindromul cuibului gol”…
12:10
Criză a berii în Japonia, care rămâne fără marca preferată din cauza unui atac al hackerilor # HotNews.ro
Restaurantele, barurile și magazinele japoneze rămân fără bere și alte băuturi de la liderul industriei, Asahi Group, în condițiile în care grupul suferă de pe urma consecințelor unui atac cibernetic, care a intrat vineri în…
12:10
De ce Elon Musk a intrat în război cu Netflix din cauza unui serial de desene animate pentru copii # HotNews.ro
„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a fost mesajul transmis de miliardarul Elon Musk împotriva platformei de streaming zilele trecute, potrivit The Guardian și EuroNews.com. CEO-ul Tesla și X, autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”,…
12:10
Un miliardar aliat cu Viktor Orbán are șanse de a se întoarce la guvernare în Cehia după alegerile de azi și mâine. Bruxelles-ul și Kievul își țin răsuflarea # HotNews.ro
Cehii vor înlătura probabil de la putere actualul guvern de centru-dreapta, în urma alegerilor de vineri și sâmbătă, sondajele indicând că miliardarul populist Andrej Babiš ar putea reveni la guvernare pe baza promisiunilor de creștere…
12:00
Cea mai rece zi de început de octombrie din ultimii 12 ani. Unde au fost temperaturi cu 13 grade Celsius sub media perioadei # HotNews.ro
Temperaturile maxime au fost, joi, la prânz, în unele locuri și cu 15 grade mai mici decât în mod normal, iar începutul lui octombrie a fost cel mai rece din ultimii 12 ani, din cauza…
