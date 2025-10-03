Bursele europene își mențin câștigurile, după ce au atins un nou record
Newsweek.ro, 3 octombrie 2025 18:50
Acțiunile europene de pe bursele din Europa au crescut astăzi, consolidându-şi impulsul care a împin...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:40
Guvernul concediază 50.000 de angajați dintr-o lovitură. Acord pentru cea mai amplă reformă # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a anunțat că negocierile pentru reforma din administrație sunt pe ultima sută de metri....
Acum 2 ore
18:10
România, parte din „zidul pentru drone”. Cât costă sistemele care dau jos aeronavele lui Putin # Newsweek.ro
Denumit „zidul pentru drone” sistemul a câștigat mai mult sprijin în interiorul UE, după recentele i...
17:50
Mii de utilizatori de internet sunt avertizați în prezent cu privire la presupuse încălcări ale drep...
17:40
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite ob...
17:20
Demiteri pe bandă rulantă la Spitalul Sf. Maria din Iași unde mai mulți copii au murit # Newsweek.ro
Şefa secţiei ATI şi cea a Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAA...
Acum 4 ore
17:10
Secretarul unei primării cerea „taxe speciale” la Starea Civilă. Ce sumă a primit mită pentru acte? # Newsweek.ro
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pe...
17:00
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor # Newsweek.ro
De pe ce dată se închide Transfăgărășanul. Toamna și iarna este oprită circulația autoturismelor. În...
16:50
15 drone au survolat o bază militară din Belgia. Autoritățile sunt în alertă. Ministerul Apărării in...
16:50
Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru Boxter și Cayman. Motorul de 911 luat în calcul? # Newsweek.ro
În contextul cererii scăzute de mașini electrice, Porsche renunță la strategia 100% electrică pentru...
16:30
Raportul prezentat de Nicușor Dan despre modul în cum Rusia l-a ajutat pe Călin Georgescu în alegeri # Newsweek.ro
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni un raport legat de moudl în care Rusia s-a amestecat în a...
16:30
Ploaia de meteori Orionide, în octombrie 2025. Când și unde se poate observa maximul. Pasionații de ...
16:20
Blackout-ul din Spania și Portugalia a fost cauzat de o cascadă de supratensiuni. Pana de curent mas...
16:10
A noua ediție FIDELIS vine cu dobânzi de până la 8,20% în lei și 6,50% în euro. Ministerul Finanțelo...
15:40
Pensionarii „păcăliți” la marea recalculare a pensie. Cum au pierdut 235 lei într-un an? # Newsweek.ro
Marea recalculare a arătat foarte bine pe hârtie, dar în realitate puterea de cumpărare a pensionari...
15:20
Ce mai fac samsarii? Repară mașini cu airbag-uri din China, de 10 ori mai ieftine. Pot bubui mortal! # Newsweek.ro
Un nou scandal a apărut în lumea auto. Autoritățile din SUA au descoperit multe mașini reparate cu a...
Acum 6 ore
15:10
Atentat terorist dejucat în România. Un bărbat a fabricat bombe acasă și voia să le detoneze # Newsweek.ro
Un bărbat a fost arestat pentru acte de terorism. Acesta ar fi fabricat bombe la el în casă și voia ...
15:00
Atacul de la sinagoga din Manchester. O persoană ar fi fost ucisă de un glonț tras de polițiști # Newsweek.ro
Poliția britanică susține că una dintre cele două victime ale atacului asupra sinagogii din Manchest...
14:50
Așa da preț de mașină electrică! De unde își pot lua românii Dacia Spring la 3.900 € plus o rablă? # Newsweek.ro
Mașinile electrice sunt încă mult mai scumpe decât omoloagele lor termice și statisticile arată că s...
14:40
Patru din 10 români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar 3 din 10 se tem de r...
14:30
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
14:20
Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași? # Newsweek.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
14:20
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic # Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice # Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
13:40
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 # Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
13:20
Greva pentru pensiile speciale continuă la Iași. Șefa înaltei Curți, salariu de 28.000 lei # Newsweek.ro
Greva magistraților continuă la Iași pentru pensiile speciale. CCR va analiza în octombrie dacă un p...
Acum 8 ore
13:00
Pilotul spaniol Jorge Martin, câştigătorul ediţiei trecute a Campionatului Mondial de MotoGP, a decl...
12:40
Oficialii polonezi au anunţat vineri că planurile lor referitoare la legarea ţării la o reţea de con...
12:30
Autorităţile daneze au semnalat vineri că există un risc ridicat ca forţele sale armate să fie ţinta...
12:20
FOTO Vântul a făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. 100 de mașini, avariate de copaci # Newsweek.ro
Vremea rea, și mai ales vântul puternic, au făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. Pest...
12:00
Altercație incredibilă, în traficul din București. Un șofer nervos a luat pe capotă un bărbat # Newsweek.ro
Un șofer a fost protagonistul unei altercații incredibile în traficul din București. S-a enervat că ...
11:50
Fostul președinte Klaus Iohannis a rămas fără casa din centrul Sibiului. ANAF i-a schimbat yala # Newsweek.ro
ANAF a anunțat că preluat cota de o jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de fostul pre...
11:30
Avem și elevi de top. Patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, pentru România # Newsweek.ro
Patru medalii au câștigat elevii români la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatic...
11:30
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor? # Newsweek.ro
Ministrul muncii a anunțat că își dorește ca tot mia multe pensii să fie livrate pe card. Sindicaliș...
11:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele pentru luna septembrie au început să fie emise # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele în format electronic pentru luna septembrie au început să...
Acum 12 ore
11:10
A fost aleasă cea mai bună bere fără alcool din lume. Produsul aparține unei fabrici germane de bere...
11:00
A început Romanian Creative Week, la București. Weekend dominat de arte vizuale, filme și dans # Newsweek.ro
Romanian Creative Week, evenimentul care a transformat Iașul într-un punct central al industriilor c...
10:50
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
10:40
Pompierii au anunțat că intervin la un incendiu izbucnit la Mănăstire Cozia Veche din județul Vâlcea...
10:30
Un turist din București, neechipat corespunzător, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac # Newsweek.ro
Un turist din București, neechipat corespunzător și fără experiență, a fost recuperat de salvamontiș...
10:20
Investiții în Sănătate cu bani din PNRR. Ministrul Rogobete: „Nouă proiecte, în construcție” # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că mai multe proiecte de spitale rămân finanțate din PNRR. Acest...
10:10
Cu ce simptom de Covid ai putea rămâne toată viața? Oamenii de știință au descoperit de ce # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că unul dintre simptomele COVID ar putea rămâne toată viața pentru ...
10:10
Avocatul Poporului: 13.000 lei salariu, 3.300€ pensie de la UE, 6.000 lei din două pensii în România # Newsweek.ro
Renate Weber este avocat al Poporului de 6 ani. Ea cumulează un salariu de 13.000 lei net cu nu mai ...
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov # Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România # Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie # Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport # Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
