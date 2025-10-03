Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…

17:00

Zodiile din această lume sunt de două categorii: sunt generoase, precum Moș Crăciun, fie sunt zgârcite, precum Scrooge. Unii sunt atât de altruiști că își vor da și cămașa de pe ei, alții te vor înjunghia pe la spate chiar când ești îngenuncheat de greutățile vieții. Însă atenție, zodiile generoase și empatice, la fel ca […]