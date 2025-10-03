Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție”

12:20

Europa devine tot mai unită şi mai categorică în faţa Federaţiei Ruse. Ştie deja că are nevoie de apărare comună şi liderii avansează cu mai multă eficienţă planurile pentru asta. Timpul este foarte scurt, pentru că vedem deja că ruşii au trecut la alt nivel de provocare: dronele şi avioanele lor încalcă frecvent spaţiul aerian NATO. La acestea se adaugă şi lipsa unei perspective de pace în războiul început în Ucraina.