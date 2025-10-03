Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!”
Cancan.ro, 3 octombrie 2025 20:20
Emoții mari în casa „Mireasa”! Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în cadrul emisiunii și a dezvăluit că toți concurenții vor intra în cursa de eliminare, fără să se țină cont de imunitate, la […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
20:20
Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!” # Cancan.ro
Emoții mari în casa „Mireasa”! Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în cadrul emisiunii și a dezvăluit că toți concurenții vor intra în cursa de eliminare, fără să se țină cont de imunitate, la […]
20:20
Cât costă să petreci Halloween-ul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețurile sunt ”înfiorătoare” # Cancan.ro
De ani buni, Halloween-ul a devenit o sărbătoare extrem de iubită și apreciată de români. Sărbătoarea este cunoscută la nivel mondial, inclusiv la noi în țară, unde oamenii sculptează în dovleci, se deghizeze în cele […]
Acum 2 ore
19:40
Lovituri devastatoare în lanț pentru Klaus Iohannis! Ce riscă după ce a fost executat de ANAF # Cancan.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF – Administrația Națională de Administrare Fiscală. Dacă nu plătește datoria de aproape un milion de euro pe care o are la statul român, fostul președinte al României […]
19:10
Probleme pentru Alex Bodi în trafic! Ce s-a întâmplat între „musculos” și un polițist: „Se citea frustrarea pe fața lui” # Cancan.ro
Alex Bodi susține că a fost implicat într-un incident abuziv în trafic. Musculosul povestește că a fost oprit și percheziționat de poliție, deși actele sale erau în regulă, iar situația l-a determinat să anunțe că […]
18:50
Elena Udrea a revenit în Parlament! Ce ținută a purtat? Toate privirile s-au întors către ea # Cancan.ro
Este știrea momentului! După ce a fost eliberată din închisoare în urmă cu doar câteva luni, Elena Udrea și-a încălcat promisiunea și a revenit în Parlamentul României. Ca în vremurile de glorie, fostul ministru al […]
Acum 4 ore
18:30
Ce imagini a publicat Adriana Ochișanu cu fiul ei, după ce s-a trezit din comă. Nepotul lui Nicolae Botgros trece în continuare prin clipe grele # Cancan.ro
Adriana Ochișanu trece printr-o perioadă dificilă, dar primele vești bune îi dau puterea să meargă mai departe. Fiul ei, Cristian Botgros, s-a trezit din comă, aducând o mică speranță în pentru întreaga familie. Deși medicii […]
18:10
OBIECTUL de care Loredana nu se desparte niciodată! E talismanul ei secret: „Mă ține cu picioarele pe pământ” # Cancan.ro
Loredana Groza este o divă cameleonică. Surprinde de fiecare dată, se reinventează, iar piesele ei continuă să fie în topul preferințelor publicului. Atentă la imaginea ei, artista gândește fiecare apariție până la cel mai mic […]
17:50
România revine la Monte Carlo: echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026 # Cancan.ro
În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului istoric european prin participarea unei echipe naționale la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice, competiție ce va marca și aniversarea a 90 de ani de la […]
17:30
Vedeta în ascensiune a industriei de divertisment din Honduras, Jennifer Nicole Rivas, în vârstă de 21 de ani, a fost găsită moartă în casa sa din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, America Centrală, miercuri, 1 octombrie 2025. […]
17:20
Diplomația românească este în doliu după moartea lui Traian Chebeleu, care s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Cunoscut ca unul dintre cei mai importanți diplomați ai României, el a fost, între […]
16:50
CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și astăzi. Bancul de weekend te va face să râzi cu gura până la urechi. Leul și taurul au o discuție haioasă despre soțiile lor. Dacă ai avut o […]
Acum 6 ore
16:40
Zodiile de care trebuie să te ferești, în luna octombrie! Sunt cele mai geloase și pătimașe # Cancan.ro
Perioada următoare va fi una provocatoare pentru anumite zodii. De ele trebuie să te feresti în luna octombrie căci vor fi cele mai geloase iar interacțiunea cu ele nu va fi una benefică, ci dimpotrivă. […]
16:40
Fericire mare în familia unui celebru cântăreț! Artistul a devenit tată pentru a doua oară. El a mărturisit că soția sa a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu o săptămână. Cei doi mai […]
16:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică captivantă. 99% dintre cei care au încerca să o rezolve au greșit. Provocarea este să găsești câți tigri sunt în fotografia de mai sus, în total. Ai […]
16:20
Marian Grozavu dă de pământ cu ispita Teodora după ce s-a lăudat că ar fi căutat-o după Insula iubirii: ”Dacă îi duc un pahar de apă și doi cârnați…” # Cancan.ro
Marian Grozavu o pune la punct pe Teodora pentru prima dată, după ce ispita i-a adus mai multe jigniri subtile. Pentru CANCAN.RO, iubitul Biancăi lămurește situația și spune de ce a intrat în conflict cu […]
16:00
Ilie Bolojan ar fi blocat pe ascuns aceste salarii! Românii care sunt afectați de măsurile radicale # Cancan.ro
Ministerul Dezvoltării a suspendat brusc platforma de facturare destinată plăților din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, fără a anunța în prealabil și fără a consulta beneficiarii. În paralel, Guvernul a decis să amâne […]
15:50
Anda Adam, prinsă cu ”cioara vopsită”: cum a mințit că Joseph Eudor a studiat la Cambridge? Ce studii are, de fapt # Cancan.ro
Anda Adam, prinsă cu minciuna! Artista a răbufnit după ce oamenii au acuzat-o că minte în legătură cu studiile soțului său, așa că a decis să publice o dovadă. Totuși, cu acea fotografie s-a dat […]
15:00
Mara Bănică a venit cu prima reacție, după criticile Andei Adam și Serghei Mizil, de la Asia Express: ”Proști…” # Cancan.ro
Mara Bănică le dă o replică acidă persoanelor care i-au adresat cuvinte grele! În ultimele zile, jurnalista a fost în scandal cu Anda Adam, iar acum a primit o nouă lovitură. Colegul ei de echipă […]
15:00
Emil Rengle și Alejandro, care au făcut echipă la Asia Express, au trăit o experiență intensă și plină de provocări, atât pe traseul competiției, cât și în viața de zi cu zi. De curând, în […]
15:00
Este cod roșu în România! Un episod foarte sever de vreme rea lovește România la începutul lui octombrie. Sudul și sud-estul țării sunt sub influența unui ciclon care aduce ploi abundente, vânt puternic și temperaturi […]
Acum 8 ore
14:30
Irina Fodor s-a întors cu o avere uriașă din Asia Express. A venit cu sacii plini în România! „Soţul nu știe asta!” # Cancan.ro
Irina Fodor a fost omul potrivit la locul potrivit. Sarcina Ginei Pistol a fost momentul în care cariera ei în televiziune a intrat pe o curbă ascendentă. În prezent, soția lui Răzvan Fodor are pe […]
14:20
Cum să mănânci zacuscă și salată de vinete fără să te îngrași, potrivit medicului Mihaela Bilic # Cancan.ro
Zacusca și salatele de vinete sunt două preparate foarte apreciate în bucătăria românească. Ele sunt consumate, cel mai adesea, cu pâine. Ei bine, medicul Mihaela Bilic a oferit o altă variantă de a le mânca […]
14:20
Episod tensionat între România și Rusia? Acest episod a apărut după ce Vladimir Putin a făcut declarații noi. Liderul rus a folosit ocazia pentru a ataca modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din România, […]
13:30
Klaus Iohannis își ia „la revedere” definitiv de la casa din Sibiu pe care a pierdut-o în instanță! Vineri, 3 octombrie 2025, inspectorii au spart ușa și au intrat cu forța în imobil. În urmă […]
12:50
Vești bune pentru o categorie de pensionari din România! Este vorba despre persoanele care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Guvernul a anunțat că acești beneficiari vor primi bani în plus. Află, în […]
12:50
Cum a fost creat Pro TV cu banii împrumutați de la Dan Voiculescu? Adevărul despre Adrian Sârbu # Cancan.ro
Povestea uneia dintre cele mai influente posturi de televiziune din România, ProTV, ascunde detalii puțin cunoscute despre origine și despre oamenii care au contribuit la nașterea acestei instituții. Iată ce declarații a făcut Dan Voiculescu! […]
Acum 12 ore
12:10
Imagini rarisime | Cum arăta Nikita în 2000, când era șefa tuturor găștilor din Piața Romană. A apărut pentru prima dată la Antena 1 # Cancan.ro
Nikita rămâne unul dintre cele mai controversate personaje ale showbizului românesc. S-a făcut remarcată prin scandalurile pe care le provoca deliberat în emisiunile din România, dar și prin declarațiile pe care le făcea pe vremea […]
11:50
Dan Alexa de la Asia Express și-a refăcut viața după divorț! Copia soției infidele i-a luat mințile # Cancan.ro
Dan Alexa iubește din nou? Antrenorul și-a pus fanii pe jar atunci când, pe rețelele de socializare, a apărut o imagine în care stătea la o masă alături de o domnișoară. Ceea ce face și […]
11:30
Bossul SOCAR, dat afară după ce a combinat-o pe șefa de la HR! A venit ”nota de plată” pentru săruturi din parcare și cele 5 ore din camera de hotel. Ramil şi iubi au jucat ”ultima carte”, dar degeaba # Cancan.ro
Vă amintiți, cu siguranță, de operațiunea Coldplay, care a fost replicată și în România, de Ramil Asadulzade, CEO-ul SOCAR și șefa de la HR. Cei doi au fost prinși în mijlocul unui amantlâc de zile […]
11:20
Anda Adam continuă circul! După ce a făcut-o praf pe Mara Bănică, acum o pulverizează și pe Raluca Bădulescu # Cancan.ro
Anda Adam continuă circul după Asia Express! Artista face ce face și ajunge mereu în centrul atenției. După ce a amenințat-o cu bătaia pe Mara Bănică, cântăreața a pulverizat-o și pe Raluca Bădulescu. Află, în […]
11:20
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată” # Cancan.ro
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va fi difuzat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al emisiunii. Invitatul acestei ediții este scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, […]
11:00
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile # Cancan.ro
Vreme rea în toată țara! Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de frig și când vor crește temperaturile. Iată cât vom mai avea de așteptat! Românii se pregătesc pentru o perioadă cu vreme mai rece […]
10:40
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express # Cancan.ro
Anda Adam este din nou în centrul atenției! Artista pare să fie una dintre cele mai controversate concurente ale acestui sezon Asia Express, după ce a stârnit o mulțime de reacții negative. De această dată, […]
10:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
10:20
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă # Cancan.ro
În ultimele luni, se discută mult despre platformele de livrare de mâncare, iar Glovo este adesea în centrul atenției. Un lucru care atrage interesul este modul în care sunt gestionate sumele suplimentare plătite de clienți […]
10:00
Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat” # Cancan.ro
Se încing spiritele între concurenții de la Asia Express! Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului și o face praf pe Mara Bănică! Actorul a susținut că a fost terorizat de către […]
09:50
Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit! Dacă pentru vedetă această zi ar fi trebuit să fie una de bucurie, se pare că două persoane dragi au lipsit de la fericitul eveniment: cei doi copii rezultați din căsnicia […]
09:00
Iluzie optică virală | Te consideri un geniu? Spune-ne ce cuvânt vezi în această imagine! # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! […]
08:40
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. -loane, s-au dat […]
08:20
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte # Cancan.ro
Luna octombrie se anunță una promițătoare pentru anumiți nativi, dar și cu multe greutăți pentru alții. Iată zodiile și zilele cu noroc sau provocări în octombrie 2025: ce spun astrele! Această lună de toamnă va […]
07:50
Care este vocea reală a Andei Adam. Cum cântă fără playback concurenta de la Asia Express 2025, de fapt # Cancan.ro
În ultimele zile, numele Andei Adam este tot mai auzit, nu doar ca fostă participantă la „Asia Express 2025”, ci și ca persoană care stârnește reacții puternice în cadrul emisiunii. De la un timp, în […]
Acum 24 ore
07:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. – Bulă, tu […]
05:10
Horoscop 3 octombrie 2025. Descoperă acum care este zodia care se retrage pentru a-și ordona gândurile negative, dar și cine se va focusa acum pe bani. Berbec Astăzi, vei fi plin de energie și vei […]
2 octombrie 2025
23:50
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț! # Cancan.ro
Tablou de familie de pus în ramă, cu Andreea Bălan, George Burcea și fetițele lor, la mai bine de cinci ani de la divorț. Ați ghicit, cei doi foști soți au fost surprinși împreună, iar […]
23:50
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul # Cancan.ro
Îl mai țineți minte pe Bogdan Olaru, beizadeaua din Galați care în 2018, ”afumat” bine de tot, se lăuda că e milionar pe banii părinților și că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? […]
23:50
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există! # Cancan.ro
Ella face ce face și iar ajunge în atenția tuturor! Și pe bună dreptate, pentru că știți vorba aia, minciuna are picioare scurte, dar, în cazul fostei concurente de la Insula Iubirii, și alte fațete […]
23:30
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis” # Cancan.ro
După o lungă perioadă de timp în care a ales să stea departe de spațiul public, Dan Voiculescu a revenit în lumina reflectoarelor. Afaceristul, poiliticianul și fondatorul trustului Intact nu s-a ferit să facă o […]
22:40
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei # Cancan.ro
Anda Adam a răbufnit în urma comentariilor negative primite! Mai mulți fani ai emisiunii Asia Express l-au acuzat pe Joseph că minte în legătură cu studiile sale. Așadar, artista a sărit imediat să îi ia […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Călin Georgescu, Ion Cristoiu, prof. Dan Dungaciu și Victor Ponta. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele […]
22:10
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena” # Cancan.ro
După o ani întregi în care a ales să absenteze din lumina reflectoarelor, Dan Voiculescu (79 de ani) a revenit în fața publicului – invitat de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.