MM Stoica, fascinat de un puști din Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior”
Sport.ro, 3 octombrie 2025 20:20
Managerul general al campioanei a fost impresioant de un fotbalist din eșalonul secund.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
20:30
Reacția lui Dinamo după ce Mihaela Cambei a obținut trei medalii, printre care aurul, la CM de la Forde: ”Performanță extraordinară!” # Sport.ro
Performanța Mihaelei Cambei a putut fi văzută în direct pe VOYO!
20:20
Managerul general al campioanei a fost impresioant de un fotbalist din eșalonul secund.
Acum o oră
20:10
Încă o ”țeapă” la FCSB, după Compagno?! Gigi Becali, pe punctul să dea cu piciorul la un milion de euro # Sport.ro
FCSB nu mai este echipa din sezonul trecut care impresiona în Europa League, nici din punct de vedere al rezultatelor, dar mai ales al jocului.
20:00
Serena Williams, despre momentul din copilărie pe care îl regretă.
Acum 2 ore
19:40
Enigmă rezolvată! MM Stoica a explicat de ce fotbalistul care nu a mai jucat de peste o lună a fost titular cu Young Boys # Sport.ro
FCSB a pierdut partida cu Young Boys Berna, scor 0-2, în etapa a doua din faza principală Europa League.
19:40
Slobozia - Dinamo, în pericol să nu se joace! Plouă torențial la Clinceni. Imagini cu gazonul # Sport.ro
Unirea Slobozia - Dinamo contează pentru etapa #12 din sezonul regulat al Superligii României.
19:40
FCSB s-a lămurit după eșecul cu Young Boys: "Nu se va mai întâmpla asta la noi! I-am zis clar lui Gigi" # Sport.ro
FCSB a pierdut meciul cu Young Boys, 0-2, iar campioana României a rămas cu trei puncte după primele două meciuri din faza principală Europa League.
19:20
A stat un an în scaun cu rotile și acum face spectacol în Superliga! Povestea atacantului: „Mi-am rupt ambele picioare!” # Sport.ro
Assad Al-Hamlawi (24 de ani) a devenit unul dintre oamenii-cheie ai Universității Craiova în startul acestui sezon.
19:10
Puștiul-minune al Spaniei s-a accidentat pentru a doua oară în acest sezon.
19:00
Ange Postecoglou (60 de ani) are un start de mandat foarte slab la Nottingham Forest, echipă pe care a preluat-o în urmă cu aproximativ trei săptămâni.
19:00
Italienii au anunțat când revine Nicolae Stanciu! Întrebarea pe care și-o pun despre căpitanul României # Sport.ro
Nicolae Stanciu s-a accidentat în meciul pierdut de Genoa în fața lui Lazio, scor 0-3.
Acum 4 ore
18:10
Rapid - Farul este sâmbătă seară de la ora 20:30.
18:10
Gigi Becali pierde o sumă uriașă dacă îl dă afară de la FCSB: "Posibil să fie singurul din România" # Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că așteaptă cu nerăbdare fereastra de mercato din iarnă pentru a face modificări în lotul lui FCSB.
17:50
Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?” # Sport.ro
FCSB a pierdut meciul cu Young Boys Berna cu scorul de 0-2, în runda a doua din faza principală Europa League.
17:50
Bogdan Stelea a văzut că Târnovanu și-a luat două goluri cu Young Boys și a reacționat imediat # Sport.ro
FCSB a trăit o seară amară pe Arena Națională.
17:40
Fanii Universității Craiova s-au săturat: ”Aseară a fost complet depășit! E greu să vorbim despre titlu cu el titular” # Sport.ro
Universitatea Craiova a pierdut cu 2-0 în fața lui Rakow joi seară.
17:20
Bogdan Racovițan, ”epuizat” după meciul cu Universitatea Craiova! Oficialul lui Rakow a dezvăluit motivul # Sport.ro
A fost o seară de coșmar pentru Universitatea Craiova la debutul în faza principală Conference League.
17:20
Scoțienii nu o duc bine nici în cupele europene și nici în campionat.
17:10
Dublă lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova: "Nu vor juca! Posibil să fie ruptură" # Sport.ro
După eșecul contra lui Young Boys, scor 0-2, s-au adâncit și problemele de lot de la FCSB cauzate de accidentări.
17:00
Aleix Garcia, mijlocașul care a trecut printr-un coșmar la Dinamo București, a fost convocat de Luis de la Fuente pentru meciurile naționalei Spaniei din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
16:50
FMD, predicții negre pentru FCSB și Universitatea Craiova! Ce șanse mai au la calificarea în primăvara europeană # Sport.ro
Joi seară s-au disputat meciurile din a doua etapă a fazei principale Europa League și partidele din prima rundă a fazei principale Conference League.
16:50
Cristi Chivu a ajuns la patru victorii consecutive pe banca lui Inter Milano, însă antrenorul român a primit și o veste proastă.
16:50
Patrick Vieira, ”principalul” clubului patronat de Dan Șucu, a susținut vineri după-amiază o conferință de presă.
Acum 6 ore
16:40
Fundașul este pe cale să semneze cu „tunarii”.
16:40
Marian Iancu, extrem de dur după FCSB - Young Boys: ”Trebuie să recunoaștem că nici Gigi Becali nu este vreun bancher elvețian” # Sport.ro
FCSB - Young Boys s-a încheiat 0-2 în a doua rundă din faza principală a competiției UEFA Europa League.
16:20
(P) Toți ochii pe Salah! Chelsea devine sâmbătă cel mai des întâlnit adversar din cariera "Faraonului" # Sport.ro
Cu stări de spirit diferite după meciurile din Liga Campionilor.
16:10
FCSB a pierdut meciul cu Young Boys de pe Arena Națională, scor 0-2, iar campioana României a rămas cu trei puncte după primele două etape din faza principală Europa League.
15:50
Aryna Sabalenka a declarat cum a digerat finalele pierdute la Melbourne și Paris, în 2025.
15:20
Atacantul din Austria prezentat în exclusivitate de Sport.ro, convocat la naționala României! # Sport.ro
”Jose-Andrei Rostas” este de fapt Andrei Rostaș și impresionează în acest sezon în fotbalul austriac.
15:20
Djokovic dezvăluie de ce nu e „niciodată complet împlinit.” Tenismenul sârb a explicat ce așteaptă să facă după retragere # Sport.ro
Novak Djokovic își dezvăluie secretele: tenismenul sârb, despre cele două laturi care l-au făcut să fie unul dintre cei mai buni tenismeni din istorie.
15:00
Discurs-manifest la Steaua! Noul comandant zguduie clubul: "Gata cu melancolia trecutului! Nu mai poate fi o scuză" # Sport.ro
Colonelul Eduard Danilof, proaspăt împuternicit la conducerea CSA Steaua de către ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis un prim mesaj public care dă tonul mandatului său.
Acum 8 ore
14:30
Meciul din preliminariile Campionatului Mondial se dispută pe Arena Națională, în data de 12 octombrie.
14:30
FIFA a prezentat TRIONDA, mingea pentru Mondial! Balonul-minune care promite să termine controversele din arbitraj # Sport.ro
FIFA a dezvăluit la New York numele și înfățișarea balonului oficial pentru Campionatul Mondial din 2026: Trionda.
14:20
Primul meci din etapa a șaptea a campionatului Franței este transmis în direct de VOYO.
14:00
Alisson Becker a aflat cât va lipsi, după accidentarea suferită în Galatasaray - Liverpool # Sport.ro
După meciul pierdut cu Galatasaray, scor 1-0, Liverpool a primit o lovitură de proporții.
14:00
Marius Șumudică, sfat pentru Gigi Becali după eșecul FCSB: "Mergi la antrenamente, nu ești informat corect!" # Sport.ro
FCSB a pierdut fără drept de apel meciul cu Young Boys, scor 0-2, în a doua etapă din Conference League, iar Marius Șumudică a taxat imediat prestația campioanei.
13:40
Încă o naturalizare pentru naționala României! ”Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial” # Sport.ro
Moda naturalizărilor de jucători continuă în sportul românesc.
13:30
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Titularul naționalei s-a accidentat și e OUT patru săptămâni # Sport.ro
Denis Drăguș (26 de ani) s-a accidentat în ultima partidă disputată de echipa sa, Eyupspor, scor 0-0 cu Goztepe.
13:30
Serena Williams, dezvăluire uluitoare din copilărie: "Am făcut asta ca să scap de antrenamente. Le uram!" # Sport.ro
Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie, a făcut o mărturisire incredibilă despre anii copilăriei.
13:00
Patronul Gigi Becali lucrează nu doar la primul ”unsprezece”, ci și la lotul campioanei.
13:00
Marius Șumudică îi face praf pe olteni după dezastrul din Polonia: "Tremură chiloții pe ei! Greșeli inimaginabile!" # Sport.ro
Marius Șumudică nu a avut milă de Universitatea Craiova după prestația modestă din Polonia.
12:50
Potaissa Turda - Dinamo, marele derby din Liga Zimbrilor, LIVE pe PRO ARENA și VOYO de la 17:30! # Sport.ro
Dinamo este campioana en-titre, deținătoarea Cupei și a Supercupei, în timp ce Potaissa este vicecampioana din ultima ediție și finalista Cupei.
12:50
Tuchel taie în carne vie la naționala Angliei! Trei vedete de la Real Madrid și Man. City, lăsate în afara lotului # Sport.ro
Selecționerul german al Angliei, Thomas Tuchel, a provocat un adevărat seism vineri, la anunțarea lotului pentru meciurile din luna octombrie.
Acum 12 ore
12:20
Cătălin Cîrjan a vorbit despre convocarea la națională înainte de meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia! # Sport.ro
Căpitanul ”câinilor” face un nou sezon foarte bun la echipa lui Zeljko Kopic.
12:20
Raul Rusescu nu a avut milă de Universitatea Craiova după ce oltenii au capitulat în Conference League # Sport.ro
Fostul atacant de la FCSB, Raul Rusescu, a avut o analiză tăioasă la adresa prestației Universității Craiova în înfrângerea cu Rakow, scor 0-2, din Conference League.
12:00
Starul lui Inter s-a rupt, însă italienii anunță: "Chivu nu disperă!" Ce soluții are românul înaintea meciului cu Cremonese # Sport.ro
Cristi Chivu se confruntă cu o absență de marcă înaintea meciului cu Cremonese, în care Inter caută a cincea victorie consecutivă.
12:00
Mihaela Cambei, de astăzi pe VOYO! Tripla campioană europeană luptă pentru titlul mondial # Sport.ro
Sportiva legitimată la Dinamo este una dintre cele mai valoroase halterofile din lume.
11:50
Trupa catalană este oficial cea mai bună echipă din lume.
11:40
Ibrahima Konate (26 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Liverpool și, potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate, este ”vânat” de Real Madrid.
11:30
Înfrângerea suferită de Sepsi în Ghencea, 1-2 cu Steaua, a aruncat clubul din Sf. Gheorghe într-o zonă de criză, iar postul antrenorului Ovidiu Burcă a fost pus sub semnul întrebării. Patronul Laszlo Dioszegi a intervenit și a clarificat viitorul tehnicianului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.