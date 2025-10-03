De ce au primit serviciile secrete mai mulți bani? Ilie Bolojan: ”Au rămas fără bani de salarii” / Ce spune premierul despre numele vehiculate pentru conducerea SRI și SIE
G4Media, 3 octombrie 2025 20:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat că, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat mai mulţi bani pentru serviciile secrete pe motiv că nu-şi puteau "acoperi integral...
• • •
Acum 10 minute
20:40
Din cauza furtunii, două avioane ce urmau să aterizeze pe Otopeni, au fost trimise pe alte aeroporturi # G4Media
Două zboruri care urmau să aterizeze în această seară pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost redirecţionate pe alte aeroporturi, din cauza furtunii care...
Acum 30 minute
20:30
Piața auto din România în 2025: înmatriculările după 9 luni arată un top 10 fără producători chinezi # G4Media
Potrivit datelor Acarom, piața auto din România traversează o perioadă cu evoluții mixte. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut semnificativ în septembrie 2025, cu +38,86% față...
20:30
VIDEO Inundaţii pe litoral, în Bulgaria / Au căzut cantităţi uriaşe de precipitaţii / Trei morţi la Elenite, printre care şi un poliţist de frontieră / Nordul țării e paralizat de ninsori # G4Media
Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de...
20:30
Platforma TikTok a închis zeci de conturi din cauza ingerințelor în alegerile din Cehia / Asemănările cu România / Votul are loc vineri, 3 octombrie și sâmbătă, 4 octombrie # G4Media
Platforma de partajare video TikTok, deținută de China, a eliminat zeci de conturi raportate pentru că ar fi încercat să intervină în alegerile parlamentare din...
20:20
Guvernul landului german Bavaria vrea să le permită poliţiştilor să împuşte drone / Joi seară, aeroportul din München a fost închis din cauza unor drone # G4Media
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri...
20:20
Acum o oră
20:10
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar # G4Media
Regula de a nu accesa linkuri suspecte, pentru a ne proteja telefonul său calculatorul, nu mai este suficientă. Hackerii ne pot infecta acum dispozitivele mult...
20:00
Peștera Muierilor, accesibilă acum și prin tur virtual 3D interactiv / Galeriile sale însumează peste 8 kilometri # G4Media
Peștera Muierilor din comuna gorjeană Baia de Fier poate fi vizitată acum și în format digital, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova....
20:00
Electromureș produce din nou casetofonul clasic / Acum are și Bluetooth / ”Trebuie un pic să ne luăm timp și să ascultăm lucrurile ca pe vremuri” # G4Media
Electromureș a lansat pe piață un nou casetofon, de fapt un audio player cu radio, care permite redarea muzicii de pe casetă audio, prin stick,...
19:50
Papa Leon al XVI-lea va fi prezent sâmbătă la ceremonia jurământului depus de noii membri ai Gărzii Elveţiene, fiind primul suveran pontif care face acest...
Acum 2 ore
19:40
Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, din subordinea Guvernului / Fost judecător cu studii la Academia SRI, a trecut și prin Administrația Prezidențială, și prin Cabinetul Cîțu # G4Media
Silviu Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, instituție aflată în subordinea Guvernului, conform informațiilor publicate în Monitorul Oficial. Fost...
19:20
Explicația primarului Sectorului 6, de ce cad atât de mulți copaci în București: au multă frunză, sunt grei, iar pământul e moale / Ciprian Ciucu: ”Fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate” # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că nu poate prezenta o situație punctuală cu intervențiile care se execută acum în această zonă a Bucureștiului pentru...
19:20
Trump anunță ultimatum pentru teroriștii Hamas: Au termen până duminică seara să accepte acordul pentru Gaza, altfel se vor confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse – planul său pentru viitorul Gaza –...
19:00
Cine este Xania Monet, cântăreața IA care a semnat un contract de mai multe milioane de dolari? # G4Media
Xania Monet intră în topurile americane cu o voce care amintește atât de Beyoncé, cât și de Alicia Keys. Ceea ce o diferențiază însă este...
19:00
Celeritate în cazul Bica a magistraților de la Curtea de Apel București, care au activitatea suspendată în semn de protest față de reforma pensiilor / Aceeași instanță a suspendat, în contextul protestului, dosarul în care un bolnav de cancer solicită tratament # G4Media
Magistrații de la Curtea de Apel București au judecat cu celeritate cazul Alinei Bica, deși au activitatea suspendată și judecă doar „cauzele urgente". Dosarul a...
18:50
Startup-ul Orbotix, cu un cofondator român, a primit o investiție de 6,5 milioane de euro / Compania dezvoltă drone militare autonome cu AI # G4Media
Orbotix Industries, un startup european din domeniul tehnologiilor de apărare cu sediul în Polonia și cu un cofondator român, a reușit să atragă o finanțare...
Acum 4 ore
18:40
Premierul Bolojan, despre posibila listare pe bursă a CEC și Aeroporturi București: “E o zonă pe care n-am exploatat-o suficient și trebuie să o declanșăm în perioada imediat următoare” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri despre o posibilă listare pe bursă a unor pachete minoritare ale unor companii de stat precum CEC sau Compania...
18:10
BREAKING Încă un mare fugar scapă de închisoare: Curtea de apel București a decis că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul de arestare / Bica fusese condamnată la 4 ani cu executare, dar nu a făcut nici o zi de închisoare # G4Media
Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras...
18:10
Cele şase mandate obţinute de partidul „Democraţia Acasă” la alegerile din Republica Moldova ar putea fi invalidate inclusiv din cauza implicării lui George Simion în campanie / Comisia Electorală Centrală examinează două sesizări # G4Media
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova examinează vineri două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă" şi pe liderul acestuia Vasile Costiuc, care ar putea duce...
18:10
GastroWeekend | De la vinuri sofisticate și cafele de specialitate la streetfood și sarmale-vedetă. Ce pot face iubitorii de gust bun în București și în țară, în primul weekend din octombrie # G4Media
Primul weekend din octombrie vine cu ploi și temperaturi scăzute, dar și cu multe evenimente speciale pentru iubitorii de gust bun. Dacă ești iubitor de...
18:00
Olanda nu susține un proces accelerat de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra menținerii principiului unanimității în procesul decizional al UE. Oficialii...
18:00
Curtea de apel București a ajuns la concluzia că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare / Bica a fost condamnată la 4 ani cu executare # G4Media
Decizia Curții de Apel București vine după ce Curtea de Justiție a UE a decis că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui...
18:00
Trump dă grupării teroriste Hamas un ultimatum să accepte până duminică planul său de pace # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a dat vineri termen grupării palestiniene Hamas să accepte până cel târziu duminică la ora 18:00 (ora Washingtonului, 22:00 GMT) planul...
17:50
Cum pot cere despăgubiri de la primărie proprietarii de mașini distruse de copacii căzuți în Sectoarele 2 și 4 din București # G4Media
Proprietarii de mașini distruse de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt în Sectoarele 2 și 4 din București pot primi despăgubiri din bugetul local,...
17:40
Actualul blocaj guvernamental din SUA este diferit de toate celelalte / Cum va fi afectată cercetarea științifică # G4Media
ncepând cu 1 octombrie, guvernul federal al SUA a intrat într-o perioadă de paralizie bugetară, după ce Congresul nu a reușit să aprobe un proiect...
17:40
Alpinistul american Balin Miller a murit la vârsta de 23 de ani în timp ce escalada El Capitan # G4Media
Alpinistul american Balin Miller a murit la vârsta de 23 de ani în timp ce escalada celebra stâncă El Capital din Parcul Național Yosemite, a...
17:40
VIDEO F1 Singapore: Piastri, cel mai rapid – Sesiune de antrenament în care Leclerc a intrat în Norris # G4Media
Oscar Piastri a stabilit timpul de referință în cadrul FP2 (antrenamentele libere cu numărul doi) de la MP de Formula 1 din Singapore, sesiunea de...
17:30
VIDEO Leclerc, în pericol de penalizare după o fază ciudată petrecută pe linia boxelor în Singapore # G4Media
Un incident bizar a avut loc pe durata antrenamentului cu numărul doi de la Singapore, contând pentru Marele Premiu de Formula 1. Charles Leclerc nu...
17:10
VIDEO Sute de mii de italieni au ieșit în stradă pentru a susține flota de ajutoare pentru Gaza / O autostradă de lângă Milano e blocată de protestatari, gara din Bergamo e ocupată, accesul spre centrul Veneției e imposibil / ”Faceți liniște atunci când copiii dorm, nu atunci când sunt omorâți” # G4Media
Flotila de nave care transportă ajutoare pentru populația din Gaza a fost abordată miercuri seara de nave militare israeliene la mai puțin de 70 de...
17:00
Tunisian condamnat la moarte pentru postări pe Facebook în care îl critică pe președintele țării # G4Media
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte sub acuzația de insultă la adresa președintelui și atentare la securitatea statului prin postări pe rețelele de...
16:50
TikTok recomandă pornografia copiilor, conform unui raport al unei organizații pentru apărarea drepturilor omului # G4Media
Algoritmul TikTok recomandă pornografie și conținut cu conținut extrem de sexualizat pentru conturile copiilor, potrivit unui nou raport al unui grup de campanie pentru drepturile...
16:50
O statuie satirică care îi înfăţişează pe Donald Trump şi pe agresorul sexual Jeffrey Epstein ţinându-se de mână a fost readusă la locul său iniţial...
16:50
Bolojan anunță că e posibil ca partidele să nu mai primească subvenții de la stat în ultima lună a anului # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat că în cursul acestui an va mai avea loc o rectificare bugetară şi că este posibil ca, în ultima lună...
Acum 6 ore
16:40
Meşteşugari din zona Ciuc au primit firme din fier forjat pentru promovarea afacerilor / Primarul Korodi Attila: Suntem foarte obișnuiți să căutăm totul pe net. Intrăm în localități și ce nu ăsim pe Google Maps nici nu remarcăm # G4Media
Peste 70 de meşteşugari din 23 de localităţi ale Zonei Metropolitane Ciuc au primit, vineri, firme din fier forjat personalizate, în cadrul unei ceremonii desfăşurate...
16:30
Managerul interimar de la Spitalul pentru copii „Sf Maria” din Iași a anunţat noi demiteri după decesele a 7 copii care ar fi fost infectați cu o bacterie periculoasă # G4Media
Noul manager al Spitalului pentru copii „Sf.Maria" din Iaşi, dr Radu Constantin Luca, a transmis, vineri, că va schimba din funcţie persoanele care au gestionat...
16:30
Bruxelles-ul a convocat TikTok la o „reuniune de urgenţă” înaintea alegerilor legislative din Cehia / Există teama unei posibile „manipulări prin boți” a alegătorilor # G4Media
Comisia Europeană a convocat joi platforma chineză TikTok la o „reuniune de urgenţă", înaintea alegerilor legislative care se desfăşoară în Republica Cehă vineri şi sâmbătă,...
16:20
VIDEO EXCLUSIV Florin Bombeanu, Flip.ro: Aproximativ 60% din dispozitivele recondiționate provin de la persoane fizice / Sub 1% din clienții români au ca principal motiv sustenabilitatea când cumpără un dispozitiv # G4Media
Cea mai mare parte, aproximativ 60% dintre dispozitivele recondiționate de Flip.ro, provin de la persoane fizice, iar ținta este de a crește acest procent în detrimentul...
16:20
Sâmbătă, 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, iubitorii necuvântătoarelor se vor reuni pentru Marșul pentru Drepturile Animalelor organizat de asociația FREE. Cu toții vor mărșălui, din fața Teatrului Național din Capitală spre Piața Victoriei și vor atrage atenția asupra faptului că toate animalele sunt nevinovate și au dreptul la respect și la protecție. # G4Media
Sâmbătă, 4 octombrie, de Ziua Internațională a Animalelor, iubitorii necuvântătoarelor se vor reuni pentru Marșul pentru Drepturile Animalelor organizat de asociația FREE. Cu toții vor...
16:20
Trump îmbrățișează deschis Project 2025, proiectul conservat de care a încercat cu disperare să se distanțeze în campania din 2024 # G4Media
Președintele Donald Trump îmbrățișează în mod deschis planul conservator de care a încercat cu disperare să se distanțeze în timpul campaniei din 2024, în timp...
16:20
VIDEO Piastri îl ironizează pe Hamilton la Singapore: „Ferrari va inventa oglinzile într-o zi, sper” # G4Media
Oscar Piastri a lansat o ironie la adresa lui Lewis Hamilton (40 de ani) după un incident care a avut loc în timpul primului antrenament...
16:20
Pentru prima dată după șapte decenii, un evreu şi-a înaintat candidatura pentru noul Parlament al Siriei # G4Media
Un evreu siriano-american şi-a înaintat candidatura pentru a face parte din noul Parlament al Siriei ce urmează să fie desemnat duminică, o premieră după şapte...
15:50
Novak Djokovic a avut câștig de cauză în duelul veteranilor din turul al doilea al Mastersului ATP de la Shanghai, sârbul câștigând meciul cu Marin...
15:50
Președintele Nicușor Dan participă la deschiderea unei expoziții de artă contemporană la festivalul „Romanian Creative Week” # G4Media
Președintele Nicușor Dan participă astăzi la 18.30 la deschiderea expoziției de artă contemporană "Für papier und orchester" din festivalul "Romanian Creative Week", potrivit agendei oficiale a...
15:30
Ce conține documentul prezentat la Copenhaga liderilor europeni de președintele Nicușor Dan pe tema interferenței Rusiei în alegerile din România # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat liderilor europeni reuniți la summitul de la Copenhaga un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva...
15:20
Una din victimele care şi-au pierdut viaţa în atacul de joi asupra unei sinagogi din Manchester a fost de fapt împuşcată de poliţiştii care au...
15:20
David Popovici a fost invitat la UiPath Fusion 2025, eveniment care a avut loc în Las Vegas și în cadrul căruia a oferit un interviu....
15:20
Un centru de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, proiect implementat în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola" Iaşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, va...
15:20
Angajații de la Protecția Copilului Maramureș au ieșit la un protest spontan pentru că nu și-au primit salariile # G4Media
Salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş au ieșit vineri la un protest spontan, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile integral....
15:10
Curtea Supremă din Olanda impune guvernului să revizuiască licenţa de export pentru componentele destinate avioanelor F-35 către Israel / Executivul olandez trebuie să evalueze dacă există riscul ca respectivele componente să fie utilizate cu încălcarea dreptului internaţional # G4Media
Curtea Supremă din Olanda a dispus vineri ca guvernul acestei ţări să-şi revizuiască politica în ceea ce priveşte exporturile de arme către Israel, transmite agenția...
Acum 8 ore
14:30
Înmatricularile la mașini electrice rămân modeste în septembrie fără RABLA / Hyundai Inster, Dacia Spring și rivalii # G4Media
Septembrie 2025 a fost o lună dificilă pentru piața mașinilor electrice din România. În lipsa programului Rabla, cifrele rămân modeste, multe modele bifând volume foarte...
