CEC cere anularea mandatelor obţinute de Partidul 'Democraţia Acasă and #8221;

OMNIASIG Vienna Insurance Group marchează anul acesta trei decenii de activitate pe piaţa din România, timp în care a contribuit la protecţia a milioane de clienţi şi la dezvoltarea industriei asigurărilor. De la înfiinţarea sa în 1995, OMNIASIG a emis aproximativ 35 de milioane de poliţe şi a soluţionat aproape 4 milioane de dosare de daună, cu despăgubiri totale de 18,4 miliarde lei. În aceeaşi perioadă, compania a atins un volum cumulat al primelor brute subscrise de aproximativ 30,7 miliarde lei, consolidându-şi poziţia în topul asigurătorilor din România şi lider pe segmentele CASCO şi Asigurări de Locuinţă.