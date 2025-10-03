CEC cere anularea mandatelor obţinute de Partidul 'Democraţia Acasă and #8221;
Bursa, 3 octombrie 2025 20:20
Cele şase mandate de deputat obţinute de Partidul Politic and #8222;Democraţia Acasă and #8221; (PPDA), condus de Vasile Costiuc, ar putea fi anulate, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chişinău a constatat nereguli privind modul de desfăşurare a campaniei electorale.
Acum 10 minute
20:40
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Curtea de Apel Bucureşti a decis definitiv, retragerea mandatului european de arestare şi a mandatului european de executare a pedepsei emise pe numele Alinei Bica, stabilind că aceasta şi-a ispăşit integral condamnarea de 4 ani de închisoare.
20:00
Banca Transilvania integrează în aplicaţia BT Pay funcţionalităţile RoPay şi RoPay Alias, oferind clienţilor o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN
19:50
Oferta publică iniţială prin care jucătorul din domeniul infrastructurii energetice, Grup EM, urmăreşte o majorare de capital urmată de listarea pe Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a debutat timid, după cum reiese din datele disponibile pe platformele brokerilor.
19:50
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile.
Acum 2 ore
19:30
Premierul Ilie Bolojan constată că în administraţia centrală e şi minciună, e şi risipă, el admiţând că risipa de bani publici este una dintre cauzele deficitului bugetar.
19:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că gruparea palestiniană Hamas are termen până duminică, ora 18:00 la Washington (22:00 GMT), să accepte planul de pace propus de SUA pentru Fâşia Gaza. În caz contrar, liderul de la Casa Albă a avertizat că and #8222;tot iadul and #8221; se va dezlănţui împotriva mişcării.
19:00
IGEL accelerează creşterea în EMEA printr-o investiţie de milioane de euro în noul hub de R and D din Bucureşti # Bursa
IGEL anunţă deschiderea noului R and D Center of Excellence la Bucureşti. IGEL are în plan o investiţie de câteva milioane de euro în România în următoarele 24 de luni, iar noul hub din Bucureşti va dubla prezenţa tehnică a companiei în regiune şi va crea până la 80 de roluri
Acum 4 ore
18:40
Schimbare de management la Bosch Romania: Dan Lăzărescu este numit reprezentantul Grupului Bosch în România # Bursa
Din 1 octombrie 2025, Dan Lăzărescu a preluat funcţia de director general al Robert Bosch S.R.L. şi reprezentant al Grupului Bosch în România
18:40
ANIS Sentiment Survey 2025: IT-ul românesc rămâne pe creştere, dar se află într-o etapă de prudenţă şi consolidare # Bursa
Conform celui mai recent ANIS Sentiment Survey, realizat în lunile august şi septembrie 2025, industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală şi volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare şi optimizare. 90% dintre companiile membre ANIS consideră că principalul factor pentru creşterea pieţei în 2026 ar fi stabilitatea fiscală şi legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business (64%) şi în dimensiunea echipelor (62%) este considerat modificarea legislaţiei fiscale, mai ales eliminarea facilităţii pentru IT-işti
18:30
Filip and Company asistă DIGI Romania la achiziţia unei părţi din Telekom România Mobile Communications # Bursa
Firma de avocatură Filip and Company a asistat DIGI Romania S.A. ( and #8222;DIGI and #8221;) în tranzacţia prin care compania a achiziţionat o parte din activitatea şi activele Telekom Romania Mobile Communications S.A. ( and #8222;TKRM and #8221;)
18:20
XTB: Alegeri în Cehia, dej and #224; vu românesc? Bătălia, între partidele pro-europene şi cele antisistem # Bursa
Cehia votează în zilele de 3 şi 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miză uriaşă, pentru că rezultatele ar putea îndepărta ţara de calea pro-europeană
18:20
Ameninţările cibernetice în infrastructurile industriale din Europa de Est în T2 2025: Emailul rămâne principalul vector de atac # Bursa
Conform unui nou raport publicat de Kaspersky ICS CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team) privind securitatea cibernetică a sistemelor de control industrial (ICS), Europa de Est se confruntă cu un peisaj de ameninţări specific, unde principalele surse de malware rămân internetul şi aplicaţiile de email. În ciuda unei expuneri mai reduse decât alte regiuni la unele tipuri de atacuri, emailul continuă să reprezinte un punct vulnerabil semnificativ
18:10
Asociaţia Conventionala a Avocaţilor condamnă ferm situaţia de criză generată de suspendarea activităţii instanţelor şi de lipsa totală de implicare a Guvernului şi a Ministerului Justiţiei
18:10
ANAF a preluat, în condiţiile legii, cota de and #189; din imobilul situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29 # Bursa
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate
17:50
Nhood achiziţionează SCC France. Această tranzacţie reprezintă un pas esenţial în dezvoltarea unui grup integrat de branduri specializate în servicii imobiliare, reunite sub umbrela Nhood
17:50
Bucureştiul devine centrul global al tranziţiei energetice şi al inovaţiilor în ciment şi construcţii # Bursa
Industria cimentului şi construcţiilor reprezintă una dintre cele mai mari surse de provenienţă ale emisiilor de carbon de pe întreg mapamondul, iar Europa, prin politicile pe care le adoptă, schimbă regulile jocului pentru toţi actorii din piaţă. CBAM, EU ETS, obligaţiunile verzi sau noile cerinţe ESG nu mai sunt simple concepte despre care doar se discută, ci devin condiţii obligatorii pentru competitivitate
17:50
WTA a anunţat vineri că Amanda Anisimova şi Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra şi a cincea jucătoare de simplu care şi-au asigurat locul la prestigioasa competiţie de final de sezon
17:40
Listarea la bursă a unor companii de stat, precum CEC sau Aeroporturi Bucureşti, alături de vânzarea unor pachete de acţiuni din companiile care sunt deja listate, dar fără ca statul să piardă controlul acţionariatului, este una dintre soluţiile prin care ţara noastră poate atrage resurse noi, a afirmat astăzi premierul Ilie Bolojan, într-o conferinţă de presă
17:40
A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro
16:50
Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru revizuirea normelor privind ajutoarele de stat # Bursa
Comisia Europeană a lansat vineri o consultare publică referitoare la revizuirea normelor privind ajutoarele de stat pentru a facilita eforturile statelor membre de a susţine locuinţele la preţuri accesibile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar
Acum 6 ore
15:50
În perioada 29.09 - 03.10.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.730 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, reafirmând angajamentul ferm de a proteja drepturile şi interesele consumatorilor
15:40
Premierul Ilie Bolojan consideră că este nevoie să ne asigurăm securitatea energetică şi a explicat că avem un minus de producţie în România, iar pentru acest lucru trebuie terminate lucrările la hidrocentrale, care sunt într-o stare avansată şi termocentralele la care lucrările lâncezesc
15:00
Preţurile locuinţelor au crescut cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, în trimestrul doi din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după ce în primul trimestru din 2025 au înregistrat un avans de 5,3%% în zona euro şi de 5,7% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat)
14:50
Bolojan: and #8221;Se împlinesc 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la împlinirea a 100 de zile de când acest guvern a depus jurământul, că a luat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare
Acum 8 ore
14:00
Eurostat: România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale # Bursa
Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre UE cu cele mai mari importante reduceri ale preţurilor producţiei industriale de la o lună la alta, arată datele publicate vineri de Eurostat
14:00
Fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european, a avertizat joi procurorul-şef al Europei, Laura Codruţa Kovesi
14:00
Ministerul Finanţelor: A noua ediţie FIDELIS din acest an se va desfăşura între 10-17 octombrie # Bursa
A noua ediţie FIDELIS din 2025, ce se va desfăşura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei şi de până la 6,50% la cele în euro, informează Ministerul Finanţelor
14:00
APIA primeşte până la 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creşterii animalelor # Bursa
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte, până la 28 octombrie 2025, cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor, aferente activităţii din luna septembrie şi trimestrul al treilea al anului, informează, vineri, instituţia
13:40
Absent în acest weekend din Indonezia, în urma operaţiei la clavicula dreaptă suferită săptămâna aceasta, Jorge Martin (Aprilia) va fi absent şi la Marele Premiu al Australiei, peste două săptămâni.
13:40
Vicepreşedintele FIFA: Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei # Bursa
Vicepreşedintele FIFA a declarat că forul fotbalistic decide dacă meciurile Cupei Mondiale din 2026 vor fi mutate din oraşele gazdă, contrar comentariilor făcute în 25 septembrie de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters.
13:30
Iga Swiatek a fost ţinta unor comentarii pline de ură în social media, după înfrângerea suferită în faţa Emmei Navarro, la turneul WTA 1000 de la Beijing. Ea a decis să denunţe aceste comentarii într-un story postat pe Instagram, relatează L and #39;Equipe.
12:50
Germania reduce tarifele de reţea cu peste 50% printr-o posibila subvenţie guvernamentală de 6,5 miliarde euro, ceea ce scade factura finală pentru consumatori şi companii anunta Reuters pe data de 01 Octombrie 2025.
Acum 12 ore
12:40
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea greacă PAOK Salonic, condusă de Răzvan Lucescu, în etapa a doua din Liga Europa
12:40
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un and #8222;tigru de hârtie and #8221;, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă
12:40
Liga Europa: Nottingham Forest a fost învinsă, acasă, de danezii de la Midtjylland, scor 3-2 # Bursa
Echipa daneză FC Midtjylland a învins joi seara, în deplasare, scor 3-2, de gruparea engleză Nottingham Forest, în etapa a doua din Liga Europa
12:40
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Samsunspor, în prima etapă a fazei principale a Conference League
12:40
Maroc: and #8222;Generaţia Z and #8221; cere demisia guvernului după şase zile de proteste violente soldate cu victime # Bursa
Gruparea tinerilor marocani and #8221;GenZ 212 and #8221;, creată recent, a făcut apel, în noaptea de joi spre vineri, la demisia guvernului, după a şasea seară consecutivă de manifestaţii pentru servicii de sănătate şi educaţie mai bune, demonstraţiile fiind marcate, miercuri, de violenţe mortale
12:40
Aeroportul din Munchen s-a redeschis vineri după ce a fost închis peste noapte din cauza apariţiei unor drone, care au forţat anularea sau devierea a zeci de zboruri în pragul unei sărbători naţionale şi au amplificat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea infrastructurii critice din Europa
12:30
Banca Transilvania integrează în aplicaţia BT Pay funcţionalităţile RoPay şi RoPay Alias, oferind clienţilor o nouă modalitate de transfer direct de pe telefon, fără a fi nevoie de IBAN.
12:30
Compania românească LYS Labs anunţă repoziţionarea ca cea mai avansată tehnologie pentru finanţele crypto alimentate de inteligenţa artificială # Bursa
LYS Labs, compania Web3 care transformă datele blockchain în informaţii clare şi sigure de procesat pentru pieţele financiare alimentate de inteligenţa artificială, anunţă două parteneriate în premieră: cu exchange-ul românesc Tokero şi intrarea în programul Chainlink Build din Solana.
12:10
Cum gestionăm corect deplasările în interes de serviciu din punct de vedere legal: Delegare sau clauză de mobilitate? # Bursa
Într-o piaţă a muncii extrem de dinamică, mulţi salariaţi îşi desfăşoară activitatea atât la birou, cât şi prin deplasări frecvente în interes de serviciu - vizite la clienţi, la şantiere sau filiale, deplasări internaţionale. Pentru angajatori, mobilitatea forţei de muncă impune întrebări esenţiale: sunt aceste deplasări gestionate corect din punct de vedere legal? Este vorba despre o delegare sau despre un caracter mobil inerent al atribuţiilor salariatului?
12:10
Alegeri în Cehia, dej and #224; vu românesc? Bătălia, între partidele pro-europene şi cele antisistem # Bursa
Cehia votează în zilele de 3 şi 4 octombrie la alegerile parlamentare, scrutinul fiind unul cu miză uriaşă, pentru că rezultatele ar putea îndepărta ţara de calea pro-europeană.
12:00
Cerere pentru specialişti AI în România. Bucureşti concentrează 55% din oportunităţile AI, urmată de Cluj-Napoca şi Timişoara # Bursa
- Inteligenţa artificială transformă fundamental piaţa de muncă din România, generând atât oportunităţi majore, cât şi provocări pentru angajatori şi angajaţi. Conform unei analize interne realizate de Catalyst Solutions, piaţa locurilor de muncă în domeniul inteligenţei artificiale din România e dominată de and #8239;roluri tehnice (55%+): ingineri software/ML, data scientists si MLOps, iar Bucureşti rămâne principalul hub AI ( >50%), urmat de Cluj şi Timişoara.
11:20
SINCRONIZAŢI pentru VIITOR: OMNIASIG aniversează 30 de ani în România şi pregăteşte următorul capitol al dezvoltării sale # Bursa
OMNIASIG Vienna Insurance Group marchează anul acesta trei decenii de activitate pe piaţa din România, timp în care a contribuit la protecţia a milioane de clienţi şi la dezvoltarea industriei asigurărilor. De la înfiinţarea sa în 1995, OMNIASIG a emis aproximativ 35 de milioane de poliţe şi a soluţionat aproape 4 milioane de dosare de daună, cu despăgubiri totale de 18,4 miliarde lei. În aceeaşi perioadă, compania a atins un volum cumulat al primelor brute subscrise de aproximativ 30,7 miliarde lei, consolidându-şi poziţia în topul asigurătorilor din România şi lider pe segmentele CASCO şi Asigurări de Locuinţă.
11:10
Liderii europeni s-au hotărât să acţioneze în situaţia dronelor ruseşti care intră în spaţiul aerian al Uniunii Europene şi au stabilit construirea unui and #8221;zid anti-dronă and #8221; menit să protejeze flancul estic european de incursiunile dronelor lansate de pe teritoriul Rusiei.
11:10
Guvernul suplimentează bugetul Educaţiei pentru finalizarea and #8222;Laserului de la Măgurele and #8221; # Bursa
Executivul a aprobat, prin Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetară, alocarea de fonduri suplimentare pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, destinate continuării proiectului strategic and #8222;Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics and #8221; (ELI-NP), cunoscut publicului drept and #8222;Laserul de la Măgurele and #8221;.
11:10
MAE: Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România, că Rusia and #8221;a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova and #8221;. and #8221;O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori şi perspective and #8221;, arată MAE, subliniind că România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova
11:10
Proteste şi tensiuni diplomatice la nivel mondial, după ce aproape toate ambarcaţiunile flotilei pentru Gaza au fost oprite de armata israeliană # Bursa
Israelul s-a confruntat joi cu condamnări şi proteste internaţionale după ce armata sa a interceptat aproape toate cele 40 de ambarcaţiuni din flotila care transporta ajutoare către Gaza şi a capturat peste 450 de activişti străini, printre care şi activista suedeză Greta Thunberg
