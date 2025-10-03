Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă - Reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar
News.ro, 3 octombrie 2025 20:20
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că ”reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
20:30
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia în urma acuzaţiilor de interferenţă în alegeri. Ştirile false şi propaganda au afectat campania electorală # News.ro
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok ca afişând un comportament neautentic, iar platforma a eliminat zeci dintre acestea, a declarat pentru POLITICO Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii.
20:30
Szabolcs Kovacs arbitrează meciul Rapid – Farul / Brigăzile de la confruntările de sâmbătă # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 12-a a Superligii:
20:20
Polo: Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik.
20:20
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă - Reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar # News.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că ”reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
Acum o oră
20:10
Premierul răspunde celor care îl cataloghează drept o persoană „inflexibilă”: Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea, întotdeauna; poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate # News.ro
Premierul răspunde, într-un interviu acordat Prima TV, celor care îl cataloghează drept o persoană „inflexibilă”. „Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea întotdeauna, poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate”, argumentează Ilie Bolojan, precizând că în discuţiile din cadrul coaliţiei care formează guvernul pe care îl conduce. a existat ”o anumită flexibilitate”, dar care trebuie bazată pe date.
20:10
Bolojan despre o eventuală demisie: Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, spune Bolojan.
20:00
Vreme extrem de severă în Bulgaria. Inundaţii catastrofale pe litoral, unde au căzut cantităţi uriaşe de precipitaţii: Trei morţi la Elenite, printre care şi un poliţist de frontieră - VIDEO / Nord-vestul Bulgariei este paralizat de ninsori # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de presă susţinută la Nessebar. Una dintre victime este un poliţist de frontieră care participa la operaţiunile de căutare şi salvare, o altă victimă este un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii, iar a treia victimă este un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter. În acelaşi timp, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor şi sunt pene de curente extinse, relatează Novinite.com.
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, la deschiderea primei ediţii a Romanian Creative Week Bucharest - FOTO # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a Romanian Creative Week 2025 Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziţiei ”für papier und orchester”, semnată de poetul şi ilustratorul Emilian Pospaii şi de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Naţional de Artă al României, expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.
19:50
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg.
19:50
Bolojan: Nu mă aştept să închei acest mandat cu o cotă de încredere care să fie la nu ştiu ce nivel/ Important eşti să nu ieşi degeaba prost şi să ştii că ţi-ai făcut datoria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte interimar al PNL, a explicat, într-un interviu acordat la Prima Tv, că ştie că măsuri pe care le-a susţinut îi afectează pe cetăţeni, dar că „nu există alte căi de a corecta lucrurile”. El spune că nu se aşteaptă să încheie acest mandat „cu o cotă de încredere care să fie la nu ştiu ce nivel”, dar pentru el e important să ştie că şi-a făcut datoria pentru comunitate. El a răspuns şi celor care consideră că ascensiunea sa în politica de la Bucureşti ar fi un plan din timp pus la punct, în urma căruia ar urma să ajungă la Cotroceni.
19:50
Proiect de dotare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase Braşov cu echipamentele necesare combaterii infecţiilor intraspitaliceşti, finalizat / Peste 4 milioane de lei din PNRR # News.ro
Consiliul Judeţean Braşov anunţă, vineri, că a încheiat dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase cu echipamentele necesare combaterii infecţiilor intraspitaliceşti, după livrarea ultimului lot, respectiv kit uşă de izolare cu sistem de ventilaţie cu presiune negativă. Valoarea totală a proiectului a depăşit 4 milioane de lei, din PNRR, şi a presupus instalarea a 11 loturi de echipamente.
19:50
Premierul Bolojan explică de ce serviciile secrete au primit fonduri la rectificarea bugetară: Au rămas fără bani de salarii / Ce spune despre Zbârcea şi Lazurca - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat mai mulţi bani pentru serviciile secrete pe motiv că nu-şi puteau ”acoperi integral salariile”, ca urmare a majorărilor oferite de Guvernul Ciolacu în 2024, an cu patru rânduri de alegeri. Despre numele vehiculate public pentru şefia serviciilor secrete, Ilie Bolojan susţine că nu l-a întâlnit niciodată pe avocatul Gabriel Zbârcea. În schimb, pe Marius Lazurca l-a întâlnit când era ambasador la Budapesta şi îl consideră ”un om serios şi un diplomat de valoare al ţării noastre”. Întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut încă propuneri pentru conducerea serviciilor secrete, premierul Ilie Bolojan a răspuns: ”Unele decizii se iau mai repede, altele mai târziu. Domnul preşedinte va face propunerile atunci când va considera de cuviinţă”.
19:50
Bolojan, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan: Avem un dialog bun. Abordările legat de modul în care rezolvi o problemă pot fi diferite. Cel mai important aspect este să conştientizezi care este problema, aici nu există abordări diferite # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat Prima Tv, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi despre faptul că acesta a avut ieşiri publice în care a susţinut că unele lucrurise puteai face şi altfel, în ceea ce priveşte unele măsuri luate de Guvern. „Abordările legat de modul în care rezolvi o problemă pot fi diferite. Cel mai important aspect este să conştientizezi care este problema, aici nu există abordări diferite”, spune primul ministru.
19:50
Fotbalistul spaniol Lamine Yamal a recidivat şi simte din nou dureri ale osului pubian, ceea ce va duce la o absenţă de două-trei săptămâni de pe terenul de joc, a anunţat vineri FC Barcelona.
19:50
Grupul EM, care deţine compania Electromontaj, lansează oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, de până la 77,16 milioane lei, şi îşi pregăteşte listarea la Bursa de Valori Bucureşti # News.ro
Grupul EM, acţionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, a lansat vineri oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, în valoare de până la 77.16 milioane lei, un pas decisiv către listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
19:50
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău. Şeful Executivului este de părere că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar însemna un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului. Maia Sandu va încheia al doilea mandat de preşedinte în toamna anului 2028. PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obţinut peste 50% la alegerile parlamentare de duminica trecută.
Acum 2 ore
19:40
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan: Dacă şi de data asta, lumea politică nu dovedeşte utilitatea, că poate fi şi altfel în serviciul public, vom ajunge în situaţia în care, cu siguranţă, va fi un vot şi mai puternic împotrivă - VIDEO # News.ro
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, afirmă că dacă de data aceasta partidele şi politicienii nu vor demonstra că se poate face şi altfel de politică şi nu vor pune ţara „în direcţia bună”, va exista un val împotriva lor mai puternic decât cel de la scrutinele din 2004 şi 2025. Bolojan aminteşte că într-o ţară care nu este bine, nici partidele nu sunt într-o situaţie bună.
19:40
Ce s-a întâmplat cu directorul de la EximBank, acuzat de premierul Bolojan că a închiriat o clădire a statului printr-o companie privată # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că este ”total anormală” situaţia de la EximBank, instituţie deţinută de stat, care a închiriat o clădire aflată tot în patrimoniul statului, la RA-APPS, însă printr-un intermediar privat, la costuri mult mai mari. Firma privată plăteşte statului o chirie lunară de aproximativ 60.000 de euro, iar banca de stat EximBank plăteşte firmei private o chirie lunară de 180.000 de euro. Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală. ”Este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze”, a spus Bolojan, la Prima TV.
19:40
Bolojan, despre anularea alegerilor: Principalii responsabili nu sunt serviciile secrete, suntem noi, oamenii politici. Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării, ale votului anti-sistem ar fi fost mult atenuate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete. ”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate”, a spus Bolojan, la Prima TV. Şeful guvernului a comparat modul în care politicienii arunca vina pe serviciile secrete cu supărarea primarilor când pierd lupta electorală. ”Când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepţiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă şi el o parte de responsabilitate. E uşor să dai vina pe alţii. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a explicat Bolojan.
19:30
Ilie Bolojan ar vrea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă: Săptămâna viitoare decidem. Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei ar trebui organizate în toamna acestui an, dar decizia politică e blocată pentru că există ”abordări diferite” în coaliţia de guvernare. ”Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, susţine Ilie Bolojan, care anunţă că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în interiorul coaliţiei: fie vor fi organizate alegeri în luna noiembrie, aşa cum insistă USR, fie în primăvara anului viitor, cerinţa PSD.
19:30
Miniştrii Apărării şi Economiei, vizită la uzina care produce produc transportoarele blindate Piranha 5 – Moşteanu:Armata României are nevoie de echipamente moderne / Miruţă: Industria românească de apărare are potenţial # News.ro
Miniştrii Apărării şi Economiei, Ionuţ Moşteanu şi Radu Mituţă, ambii de la USR, anunţă, vineri, că au vizitat Uzina Mecanică Bucureşti, care produce transportoarele blindate Piranha 5, unul dintre cele mai moderne transportoare din dotarea armatelor europene. Din cele 227 de transportoare comandate mai sunt de realizat doar cele cu dotări speciale - MEDEVAC, CBRN şi căutare/salvare.
19:20
Ilie Bolojan ar vrea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă: Săptămâna viitoare decidem. Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei ar trebui organizate în toamna acestui an, dar decizia politică e blocată pentru că există ”abordări diferite” în coaliţia de guvernare. ”Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, susţine Ilie Bolojan, care anunţă că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în interiorul coaliţiei: fie vor fi organizate alegeri în luna noiembrie, aşa cum insistă USR, fie în primăvara anului viitor, cerinţa PSD.
19:20
Bolojan: România plăteşte, într-un singur an, doar pentru dobânzi, echivalentul autostrăzii Moldovei - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România va plăti, anul acesta 11 miliarde de euro dobânzi pentru credite contractate anii trecuţi, suma reprezentând echivalentul costurilor pentru construirea autostrăzii Moldovei. Potrivit premierului, deficitul bugetar din acest an, de 32 de miliarde de euro, nu este cel estimat la construirea bugetului, Bolojan afirmând, în acest context, că cei care anunţă în mod eronat indicatori financiari privind situaţia unei ţări îşi pierd credibilitatea.
19:20
Premierul estimează că, în ceea ce priveşte finanţele, inflaţia şi preţul energiei, „din primăvara anului viitor vor trebui să se vadă primele semne de normalizare, de însănătoşire” # News.ro
Şeful Guvernului estimează că din primăvara anului viitor se vor vedea „primele semne de normalizare” în ceea ce priveşte finanţele României, dar şi în ceea ce priveşte inflaţia, preţul la energie şi deficitele, cu condiţia ca măsurile propuse să fie continuate.
19:20
Bolojan, întrebat dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul de premier: până la sfârşitul anului 2026, salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Majorările, decise ţinând cont de realităţile economice - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Acesta precizează că decizi precum majorări de pensii şi salarii trebuie luate ţinând cont de realităţile economice, fiindcă, în caz contrar, economia reală îţi corectează derapajele.
19:20
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan: Dacă şi de data asta, lumea politică nu dovedeşte utilitatea, că poate fi şi altfel în serviciul public, vom ajunge în situaţia în care, cu siguranţă, va fi un vot şi mai puternic împotrivă # News.ro
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, afirmă că dacă de data aceasta partidele şi politicienii nu vor demonstra că se poate face şi altfel de politică şi nu vor pune ţara „în direcţia bună”, va exista un val împotriva lor mai puternic decât cel de la scrutinele din 2004 şi 2025. Bolojan aminteşte că într-o ţară care nu este bine, nici partidele nu sunt într-o situaţie bună.
19:10
Zboruri directe ale companiei AnimaWings de la Craiova la Istanbul, de două ori pe săptămână # News.ro
AnimaWings anunţă lansarea zborurilor directe Craiova – Istanbul, noua rută fiiind operată începând de vineri cu două frecvenţe săptămânale (luni şi vineri), completând astfel lista de cinci rute inaugurate de AnimaWings în luna octombrie dinspre România către Istanbul.
19:10
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, eşec în deplasare cu vicecampioana Potaissa Turda, în Liga Naţională # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă vineri, în deplasare, de vicecampioana Potaissa Turda, scor 29-24 (15-13), în primul meci din etapa a V-a a Ligii Naţionale.
19:10
Premierul Ilie Bolojan constată că în administraţia centrală e şi minciună, e şi risipă, el admiţând că risipa de bani publici este una dintre cauzele deficitului bugetar. „Nu mă surprinde neapărat ceva anume”, spune Ilie Bolojan, fost preşedinte al CJ Bihor, despre modul în care se lucrează în administraţie la Bucureşti.
19:00
Italia: Cristi Chivu – fără reguli, fără limite, fără teamă, sau cum îi ţine românul „în priză” pe jucătorii lui Inter Milano # News.ro
Inter Milano, echipa condusă de Cristian Chivu, pare să revină după un început dificil, iar antrenorul a declarat vineri că nu există reguli sau limite în ceea ce priveşte rotaţia lotului şi că nimeni nu ar trebui să simtă că are garantat un loc de titular.
19:00
Pompierii din Bucureşti au continuat, vineri, intervenţiile cauzate de vântul puternic, fiind vorba, în general, de copaci care au căzut. În intervalul 14.00 – 18.00 au fost avariate 18 autoturisme.
19:00
Echipa ilfoveană FC Voluntari a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia FC Bihor, în etapa a 9-a din Liga 2.
18:50
Trump: Hamas are termen până duminică seara pentru a accepta acordul pentru Gaza, altfel se va confrunta cu „un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat Hamasului termen până duminică seara să accepte un acord al ultimei şanse - planul său pentru viitorul Gaza - alternativa fiind să se confrunte cu „iadul”, relatează Reuters.
Acum 4 ore
18:40
Curtea de Apel Bucureşti retrage mandatul european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că fosta şefă a DIICOT a executat integral sentinţa # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea ăn aplicare a mandatului de arestare.
18:40
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 05.10.2025 # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă, joi, cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Republica Bulgaria sau să tranziteze teritoriul acestui stat către Grecia sau Turcia asupra faptului că activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 05.10.2025, ora 08:00.
18:30
Fotbal: Protestatari pro-palestinieni au manifestat la cantonamentul naţionalei Italiei, care va juca un meci cu Israel # News.ro
Protestatarii pro-palestinieni au ajuns vineri aproape de porţile centrului de antrenament al naţionalei Italiei, la Coverciano, cerând ca meciul cu Israel, contând pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, să nu mai fie jucat, din cauza războiului din Gaza.
18:20
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele / De Ziua Marinei oamenii stau liniştiţi pe faleză şi nu le cad bombe / Această apărare are un cost # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că apărarea ţării are un cost şi că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, argumentând că, în timp ce de Ziua Marinei, la Constanţa, oamenii stau liniştiţi pe faleză şi nu le cad bombe, este linişte, în timp ce la Odesa, în Ucraina, cad bombe.
18:10
UPDATE - Alegeri în R. Moldova - Cele şase mandate obţinute de partidul „Democraţia Acasă” ar putea fi invalidate inclusiv din cauza implicării lui George Simion în campanie. Decizia va aparţine Curţii Constituţionale # News.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a examinat vineri două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia Vasile Costiuc, care ar putea duce la o invalidare a voturilor - şi, deci, a celor şase mandate obţinute - pe motiv că nu au fost respectate regulile electorale, inclusiv prin implicarea liderului AUR, George Simion, relatează presa de la Chişinău.
18:10
AUR prezintă ”dovezile loviturii de stat”, analiză a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor / O opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat de Nicuşor Dan / Simion: Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat” # News.ro
AUR prezintă, vineri, un document intitulat Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, despre care afirmă că reprezintă ”o analiză a evenimentelor care au dus la anularea alegerilor din 24 noirmbrie 2024”. Preşedintrele AUR, George Simion, s-a referit la document ca la o opoziţie la adresa ”pseudo-raportului” prezentat în urmă cu o zi de către preşedintele Nicuşor Dan la Copenhaga, care făcea referire la influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România, şi la adresa rechizitoriului prezentat recent de procurorul general. În plus, liderul AUR apreciază că preşedintele Nicuşor Dan ”întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat din funcţie”
17:50
Alegeri în R. Moldova - Cele şase mandate obţinute de partidul „Democraţia Acasă” ar putea fi invalidate inclusiv din cauza implicării lui George Simion în campanie. Comisia Electorală Centrală examinează două sesizări # News.ro
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova examinează vineri două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia Vasile Costiuc, care ar putea duce la o invalidare a voturilor - şi, deci, a celor şase mandate obţinute - pe motiv că nu au fost respectate regulile electorale, inclusiv prin implicarea liderului AUR, George Simion, relatează presa de la Chişinău.
17:30
Bolojan, întrebat dacă va emite săptămâna viitoare hotărâre de guvern pentru alegerile la Primăria Capitalei: Dacă se va decide această situaţie, se va da / A forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că dacă se va decide situaţia legată de alegerile pentru Primăria Capitalei, va fi emisă săptămâna viitoare o hotărâre de guvern, dar că dacă nu se va ajunge la un acord în coaliţie, a forţa lucrurile nu ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu crede că ar fi bine.
17:30
Bărbat surprins de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă într-un cimitir din judeţul Botoşani / A fost scos de pompieri # News.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la spital.
17:20
Rareş Hopincă anunţă ”pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună / Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local / Care este procedura # News.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, ”pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.
17:20
Victor Negrescu: Fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României / Este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu apreciază, vienri, că fondurile europene au fost şi rămân o oportunitate majoră pentru dezvoltarea României, dar, pentru a beneficia de această oportunitate, avem nevoie de o abordare pragmatică. ”Este crucial ca accesul la banii europeni să nu fie condiţionat de criterii care vor fi dificil de îndeplinit”, afirmă europarlamentarul.
17:20
Bolojan, întrebat dacă se va emite săptămâna viitoare hotărâre de guvern pentru alegerile la Primăria Capitalei: Dacă se va decide această situaţie, se va da / A forţa lucrurile n-ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că dacă se va decide situaţia legată de alegerile pentru Primăria Capitalei, va fi emisă ăptămâna viitoare o hotărâre de guvern, dar că dacă nu se va ajunge la un acord în coaliţie, a forţa lucrurile nu ar face decât să tensioneze şi mai mult situaţia din coaliţie, ceea ce nu crede că ar fi bine.
17:20
Filarmonica „Transilvania” din Cluj-Napoca va găzdui în premieră Gala International Classical Music Awards - ICMA 2027 # News.ro
Filarmonica de Stat „Transilvania” va fi gazda prestigioaselor International Classical Music Awards (ICMA), eveniment de referinţă în lumea muzicii clasice, care va avea loc în 9 aprilie 2027, în Sala Héritage a Academiei Naţionale de Muzică „Gheorghe Dima”.
17:10
Primarul general interimar al Captalei, discuţie cu antreprenorii din Centrul Vechi – Vor urma controale pe fiecare stradă / Bujduveanu: Regulile pentru amplasarea teraselor sunt clare şi trebuie respectate # News.ro
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-a întâlnit, vineri, cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a discuta despre regulile de amplasare a teraselor, respectarea acestora şi adaptarea lor şi la sezonul rece. Bujduveanu anunţă că vor urma verificări în întreaga zonă.
17:10
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele / De Ziua Marinei oamenii stau liniştiţi pe fază şi nu le cad bombe / Această apărare are un cost # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că apărarea ţării are un cost şi că accesarea creditului SAFE de către România a fost o decizie corectă, argumentând că, în timp ce de Ziua Marinei, la Constanţa, oamenii stau liniştiţi pe faleză şi nu le cad bombe, este linişte, în timp ce la Odesa, în Ucraina, cad bombe.
17:10
WTA a anunţat vineri că Amanda Anisimova şi Madison Keys s-au calificat la Turneul Campioanelor, de la Riad, ele devenind a patra şi a cincea jucătoare de simplu care şi-au asigurat locul la prestigioasa competiţie de final de sezon.
17:10
Handbal feminin: Ovidiu Mihăilă, noul antrenor al României a convocat 20 de jucătoare pentru meciurile din EHF EuroCup, cu Norvegia şi Polonia # News.ro
FR Handbal a anunţat, vineri, lotul României pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia, primele din EHF EuroCup. Va fi şi debutul noului antrenor, Ovidiu Mihăilă, numit în această săptămână în funcţie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.