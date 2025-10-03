Drone survolează Europa, la câteva ore după ce Putin a glumit că "nu o va mai face". Ţările de pe lista neagră
ObservatorNews, 3 octombrie 2025
Vladimir Putin acuză NATO că a declarat război ţării sale şi ameninţă Europa dacă va continua să se înarmeze. A făcut toate aceste declaraţii la forumul de la Valdai. Preşedintele rus a glumit pe tema dronelor care survolează spaţiul aerian al mai multor state ale Alianţei. Coincidenţă sau nu, 15 drone au fost văzute deasupra unei baze militare din Belgia. Şi în Germania, aproape 20 de zboruri au fost anulate în Munchen, după ce mai multe aparate fără pilot au survolat perimetrul aeroportului.
• • •
Ilie Bolojan anunţă că România va colabora cu Ucraina pentru producția de drone militare # ObservatorNews
România va produce drone militare în parteneriat cu Ucraina, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Proiectul face parte din planul de modernizare a armatei și din eforturile europene de consolidare a industriei de apărare. Guvernul vizează atât întărirea capacităților militare, cât și beneficii economice prin transfer de tehnologie și noi locuri de muncă, scrie Mediafax.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a luat în calcul varianta ca Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, să candideze la alegerile prezidențiale din România după finalizarea celui de-al doilea mandat la Chișinău, conform News.ro.
Curtea de Apel Bucureşti retrage mandatele europene emise pe numele Alinei Bica. Motivul invocat # ObservatorNews
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, motivând decizia prin faptul că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost deja executată integral. În prezent, Alina Bica se află în Italia, ţară care a refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare, scrie News.ro.
Tot mai mulți elevi învață în sistem simultan după comasarea claselor. Ce spun copiii și profesorii # ObservatorNews
Reforma din Educaţie loveşte fix în categoriile defavorizate. Şcolile din mediul rural au de suferit după ce clasele au început să fie comasate. Aşa se face că în loc să scadă, situaţiile în care elevii din ciclul primar învaţă simultan se înmulţesc. Învăţătorii sunt obligaţi să predea în acelaşi timp copiilor de la clasele întâi şi a patra, de exemplu. Oficialii promit că dascălii vor fi instruiţi pentru un astfel de sistem de predare.
Bacşişul, trecut din oficiu de localuri la plata cu cardul. Refuzul apare pe pagina a doua # ObservatorNews
Restaurantele şi cafenelele româneşti au început să preia cultura americană a bacşişului. Nu mai întreabă clienţii ce sumă vor să lase şi vin direct cu variantele de 10, 15 sau chiar 20%. Aşa că, de multe ori, clienții ajung să plătească mai mult decât intenționau, fiind puși în fața faptului împlinit. Reprezentanţii Horeca susţin că cine nu e mulţumit de servicii nu e obligat să dea un leu în plus.
Vremea extremă face ravagii în Europa. Stațiuni bulgărești sub ape, ninsori în Balcani şi victime în Italia # ObservatorNews
Vremea extremă face ravagii şi în alte ţări euopene, nu doar la noi. La vecinii bulgari, ninge puternic în vestul ţării şi mai mulţi şoferi români au rămas blocaţi pe drumuri. La malul mării, în schimb, furtunile au adus inundaţii. Este de altfel, stare de urgenţă în staţiunile preferate de români pe litoralul bulgăresc. Zăpezi timpurii au căzut şi în Grecia, Bosnia şi Italia.
Muzician de 29 de ani din Cluj, operat pe creier în timp ce a cântat "Nunta lui Figaro" # ObservatorNews
Imagini incredibile vin de la Cluj, acolo unde un tânăr membru al Filarmonicii din oraş a fost operat pe creier în timp ce ținea un adevărat recital. Pacientul de 29 de ani a cântat o arie din Nunta lui Figaro în timp ce chirurgul înlătura o tumoră. Procedura este numită awake surgery şi urmăreşte să verifice dacă îi este afectat centrul vorbirii. Momentul a fost cu atât mai special cu cât medicul este chiar dirijorul corului în care baritonul cântă.
Capodoperă necunoscută de N. Grigorescu, expusă la Cazinoul din Constanţa. Tabolul, scos la licitaţie # ObservatorNews
O capodoperă necunoscută semnată de Nicolae Grigorescu este expusă, în premieră, la Cazinoul din Constanţa. Tabloul este neterminat şi este portretul unui copil. Lucrarea a fost recuperată dintr-o colecție privata şi scosă la licitaţie. Preţul de pornire este de 30 de mii de euro.
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul # ObservatorNews
Apar noi imagini de la scandalul din Centrul Vechi, unde weekendul trecut mai mulţi tineri au fost bătuţi de agenţii de pază ai unui bar. Băieţii au fost scoşi cu forţa din local după ce ar fi făcut scandal şi ar fi deranjat alţi clienţi. Agresorii, aflaţi în arest la domiciliu, au vrut să fie puşi în libertate, dar instanţa le-a respins cererea.
Cum să economisești bani în vacanță, folosind cardul. Trucuri care îţi pot salva câteva mii de lei # ObservatorNews
Vacanţele în străinătate pot aduce cheltuieli neaşteptate: de la comisioane ascunse, la costuri medicale neprevăzute. Specialiştii vin cu câteva sfaturi care ne pot ajuta să economisim: plata în moneda locală, folosirea cardurilor care fac schimb valutar la cursul oficial şi retragerea de numerar fără comision. Sunt trucuri care ne pot salva câteva mii de lei.
Intervenţia Rusiei în alegerile din România, studiu de caz pentru UE. Europa va crea un "scut democratic" # ObservatorNews
Europa face "scut democratic" contra dezinformării. Şi asta după ce preşedintele Nicuşor Dan le-a prezentat liderilor europeni raportul pe care Parchetul l-a făcut despre alegerile din noiembrie, anul trecut. În documentul de 25 de pagini este decrisă modalitatea în care Rusia a intervenit în alegerile din România. Reacţia a venit imediat de la Kremlin - Vladimir Putin spune că unele ţări, precum România, încearcă să scoată din joc oamenii simpatizaţi de popor.
Casa obţinută ilegal de Iohannis, luată cu forţa de ANAF. Fostul preşedinte susţinea că nu mai găseşte cheile # ObservatorNews
După 10 ani la Cotroceni, Klaus Iohannis a fost executat silit de statul român. Inspectorii ANAF au intrat cu forţa în casa din centrul Sibiului, pierdută definitiv de sotii Iohannis, şi au schimbat yala de la intrare. În plus, Fiscul îi cere fostului preşedinte aproape 1 milion de euro. Banii reprezintă chiria încasată ilegal de la o bancă plus dobânzi si penalităti. Dacă fostul preşedinte nu va plăti, ANAF-ul va deschide un proces în instanţă si va cere sechestru pe avere.
România, lovită de ciclon care a adus ninsori şi vijelii. Reacţia unei turiste din Namibia # ObservatorNews
Un ciclon a lovit România cu o forţă extremă. Au fost ploi şi furtuni de cod roşu în sudul ţării, dar şi ninsori puternice şi viscol la munte. Ieri, a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie şi meteorologii se aşteaptă ca şi ziua de azi să bată recorduri. În Bucuresti, a plouat ore în şir, iar vântul a suflat cu peste 80 de kilometri la oră. Zeci de maşini au fost distruse de copacii doborâţi de vânt. O femeie a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste maşina în care se afla.
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan, într-un live urmărit de mii de fan # ObservatorNews
Balin Miller, un cunoscut alpinist în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan din Parcul Național Yosemite, în Statele Unite. Momentul fatidic s-a produs în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani ai tânărului pasionat de escaladă. Familia lui vorbește acum despre o pierdere "de neimaginat" și un "coșmar din care nu se pot trezi".
Unde fugim de vremea mohorâtă? Carmen Negoiţă: "Cipru, Malta și Creta sunt ideale acum" # ObservatorNews
Vine weekendul și, dacă ne uităm pe geam, vremea nu ne este aliată. La mare nu e de mers, la munte ninge, dar mai e puțin până scoatem schiurile sau măcar sania. Nici să stăm în casă nu ne vine, însă prognoza pentru următoarele săptămâni nu e prea prietenoasă.
Donald Trump: Dacă Hamas nu acceptă planul de pace până duminică, iadul se va dezlănţui asupra organizaţiei # ObservatorNews
Donald Trump a publicat pe Truth Social un mesaj dur, cerând Hamas să elibereze ostaticii și să accepte un acord de pace până duminică seară. Președintele american a avertizat că, în caz contrar, "tot iadul, cum nimeni nu a mai văzut vreodată", se va dezlănțui asupra organizației.
Putin: Eliminarea petrolului rusesc de pe piața mondială ar duce prețul ţiţeiului la peste 100 $ pe baril # ObservatorNews
Vladimir Putin a avertizat joi la Forumul Economic de la Valdai că eliminarea petrolului rusesc de pe piața mondială ar duce imediat la o creștere a prețului de peste 100 de dolari pe baril. Preşedintlee rus a criticat propunerea lui Emmanuel Macron privind confiscarea petrolierelor cu țiței rusesc, susținând că ar încălca dreptul internațional și ar avea consecințe grave. Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia rămâne unul dintre principalii furnizori mondiali și că excluderea sa ar destabiliza economia globală, inclusiv cea europeană.
Baschetbalistul care riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu cannabis: "Am făcut o greșeală stupidă" # ObservatorNews
Jarred Shaw riscă acum pedeapsa cu moartea sau o lungă perioadă de închisoare. El a fost un jucător cheie pentru Prawira Bandung, echipă care a câștigat Liga de Baschet din Indonezia (IBL) în 2023, marcând peste 1.000 de puncte în trei sezoane. Acum însă este în arest preventiv și are interdicție pe viață în IBL.
Bărbat din Botoşani, salvat după ce un mal de pământ s-a prăbuşit peste el în timp ce săpa o groapă în cimitir # ObservatorNews
Vineri, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani, un bărbat de 47 de ani a fost surprins de un mal de pământ care s-a surpat. Bărbatul, blocat până la nivelul genunchilor, a fost scos de pompieri şi transportat la spital, scrie News.ro.
Când expiră codurile de vreme rea. După vijelii şi ninsori, temperaturile vor urca până la peste 20 de grade # ObservatorNews
Doi bucureșteni s-au trezit cu arbori rupți de vânt prăvăliți peste mașinile lor. În Oltenia, e şi mai rău - codul roşu a adus, în două zile, ploi cât pentru două luni. Vremea rea continuă până sămbătă dimineaţă.
Fenomen spectaculos pe malul bulgăresc al Mării Negre. Trombe marine uriașe au inundat satele din apropiere # ObservatorNews
Trombe marine au apărut în apropierea malului bulgăresc al mării Negre. În provincia Tsarevo a fost decretată stare de urgenţă din cauza fenomenelor extreme. În Burgas, localnicii au fost avertizaţi să nu iasă din case şi să urce, la nevoie, la etajele superioare ale clădirilor, din cauza inundaţiilor. În unele zone, s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Autorităţile sunt sprijinite de militari cu bărci şi un detaşament de scafandri. Iar un elicopter a fost trimis de la Sofia să evacueze oameni din zonele greu accesibile.
Cum poți obține despăgubiri dacă furtuna ți-a avariat mașina în Sectorul 2. Primarul a explicat procedura # ObservatorNews
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a anunţat vineri că furtuna a provocat pagube importante, printre care 33 de copaci doborâţi, crengi rupte şi un acoperiş smuls de pe un bloc. El a precizat că proprietarii maşinilor avariate din cauza fenomenelor meteo extreme pot solicita despăgubiri din bugetul local, prin depunerea unei cereri, informează News.ro.
Liderul AUR, George Simion, a anunțat pe X că renunță la Netflix, pe care îl acuză că ar fi "o platformă de propagandă woke și pro-transgender". Mesajul său vine la câteva zile după ce Elon Musk a cerut public boicotarea serviciului de streaming "pentru sănătatea copiiilor voştri".
Momentul în care Prinţesa Kate coboară scările cu spatele, pe tocuri. Fanii, uimiți de grația ei # ObservatorNews
Kate Middleton i-a uimit din nou pe admiratorii săi cu grația și încrederea de care a dat dovadă în timpul unei vizite oficiale la baza RAF Coningsby din Lincolnshire, joi. Prințesa de Wales a coborât scările înguste ale unui avion mergând cu spatele, pe tocuri înalte, fără să ezite nicio clipă, gest care a stârnit valuri de reacții admirative în Marea Britanie.
Rețea de trafic de persoane și proxenetism destructurată de DIICOT: 22 de suspecți reținuți # ObservatorNews
Procurorii DIICOT au reținut 22 de persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani. Gruparea, formată din peste 30 de membri, ar fi obținut 3,5 milioane de euro din exploatarea sexuală a femeilor trimise în străinătate.
Subvențiile pentru partide, vizate de tăieri la rectificarea bugetară. Bolojan: "Înseamnă o reducere de 10%" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a precizat că în acest an va avea loc încă o rectificare bugetară și, dacă va exista un acord politic, subvențiile pentru partide ar putea fi suspendate în ultima lună, ceea ce ar duce la o reducere de 10%, informează News.ro.
Marine Le Pen, lidera formațiunii de extremă dreapta din Franța, a ajuns vineri la Matignon pentru o întâlnire cu premierul Sébastien Lecornu, fără Jordan Bardella - tânărul pe care l-a propulsat în fruntea partidului și care i-ar putea periclita drumul spre președinție. În locul acestuia, Le Pen a venit însoțită de un pisoi, au relatat jurnaliștii AFP, conform News.ro.
Decizie surprinzătoare în Finlanda, în cazul petrolierului-fantomă, acuzat că a avariat cabluri submarine # ObservatorNews
Un tribunal din Helsinki a decis că Finlanda nu are jurisdicție pentru a judeca echipajul navei rusești Eagle S, acuzat că a avariat cabluri electrice și de internet în Marea Baltică. Marinarii scapă astfel de urmărirea penală, iar statul finlandez le va plăti cheltuieli de judecată de aproape 200.000 de euro. Decizia ridică semne de întrebare privind protecția infrastructurii critice europene și limitele legislației internaționale.
Reforma ordinii publice: Premierul Ilie Bolojan cere distribuirea mai multor jandarmi în teren # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan susține reformarea sistemului de ordine publică prin reducerea numărului de jandarmi care asigură paza la obiective și redistribuirea lor în teren. El cere, de asemenea, comasarea dispeceratelor și un calcul eficient al resurselor pentru o prezență mai mare în zonele cu probleme.
Bolojan anunţă consultări pentru creşterea exporturilor: Sunt sectoare cu potenţial, care trebuie susţinute # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că trebuie susţinute sectoarele economice cu potenţial de creştere, ca de exemplu procesarea produselor agricole şi industria agroalimentară românească. Acesta a argumentat că România importă multe produse care sunt azi pe piaţă iar producătorii români trebuie sprijiniţi să îşi exporte produsele, scrie News.ro.
Acte cu "taxă specială": Secretarul unei primării din Timiş, sub control judiciar pentru luare de mită # ObservatorNews
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pentru eliberarea urgentă a unor acte de stare civilă. Procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile, după percheziții la domiciliul acestuia și la sediul primăriei.
Una dintre cele mai importante atracţii pe care România le oferă turiştilor este posibilitatea de a circula cu maşina pe Transfăgărăşan, zonă considerată a fi una dintre cele mai spectaculoase şosele din lume. Iată când se închide Transfăgărăşanul în 2025.
Momentul în care un copac se prăbușește peste o mașină aflată în mers, în Bucureşti. Două vehicule, avariate # ObservatorNews
Rafalele puternice de vânt au provocat pagube însemnate, vineri, în Capitală. În sectorul 4, un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers, iar alte zeci de autoturisme au fost avariate în mai multe zone din București, pe fondul codului portocaliu de intensificări ale vântului.
Ministerul Apărării din Belgia investighează survolarea bazei militare Elsenborn de către 15 drone, în contextul unui val de incidente similare care afectează aeroporturile europene și amplifică îngrijorările privind securitatea aeriană.
Ilie Bolojan: "Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi". Ce cere de la ANAF # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că taxele au fost mărite "degeaba" dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. Acesta a subliniat că este nevoie de o disciplină financiară şi de finalizarea digitalizării ANAF-ului şi Vămii pentru combaterea fermă a evaziunii fiscale, scrie News.ro.
Orionide 2025. În noaptea dintre 20 şi 21 octombrie 2025, pasionații de astronomie şi fotografii de noapte aşteaptă cu nerăbdare unul dintre cele mai aşteptate spectacole astrale ale anului: ploaia de meteori Orionide. Specialiştii estimează că maximul va avea loc în zorii zilei de 21 octombrie, iar condiţiile pentru observare se anunţă dintre cele mai bune pentru că luna este în fază de Lună Nouă.
Ilie Bolojan cere finalizarea proiectelor blocate: "E nevoie să ne asigurăm securitatea energetică" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că securitatea energetică trebuie consolidată, menționând că România se confruntă cu un deficit de producție și că este necesară finalizarea atât a hidrocentralelor aproape terminate, cât și a termocentralelor unde proiectele stagnează.
