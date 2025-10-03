Scene uluitoare pe gazon! Fotbalistul a căzut în genunchi în fața arbitrului, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Video
Fanatik, 3 octombrie 2025 20:20
O tehnologie implementată recent în Major League Soccer, campionatul nord-american, produce momente hilare, precum cel din partida FC Cincinnati - Orlando City, care a devenit viral.
• • •
Acum 10 minute
20:40
Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru jucătorul U21 din liga secundă: „Zici că are mingea lipită de picior. Trebuie să joace la Liga 1” # Fanatik
Mihai Stoica, oficialul FCSB, a fost impresionat de un fotbalist ofensiv, eligibil pentru regula U21. Ce a spus președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor” despre jucătorul ce evoluează la Liga a II-a
Acum 30 minute
20:20
Acum o oră
20:10
Ce autoturism și-a achiziționat Gabi Tamaș la scurt timp după ce și-a luat permisul de conducere. Concurentul de la Asia Express nu a avut bani de una nouă.
20:00
Polonezii pun „sare pe rană“ oltenilor după Rakow – U Craiova 2-0: „Ne-am fi dorit să marcăm mult mai multe goluri!“ # Fanatik
Chiar dacă au câștigat cu scorul de 2-0 și au obținut toate punctele, antrenorul lui Rakow a punctat faptul că și-ar fi dorit mai multe goluri din partea elevilor săi în meciul cu Universitatea Craiova.
19:50
David Popovici a fost chemat în Las Vegas de unul dintre cei mai bogați români și a făcut o promisiune „de milioane” chiar în fața americanilor: „În curând!” # Fanatik
David Popovici a vorbit deschis despre viața de sportiv în fața ocupantului poziției a cincea din topul celor mai bogați români. Ce a promis „Rechinul” în legătură cu recordul la proba de 100 de metri
Acum 2 ore
19:40
Cum se antrenează Natalia Belloli pentru a se menține în formă. Soția lui Raphinha are o siluetă de invidiat # Fanatik
Ce sacrificii face soția lui Raphinha pentru a avea o siluetă de invidiat. Frumoasa Natalia Belloli le-a aratăt fanilor care este, de fapt, marele ei secret.
19:30
Marea mutare la transferuri pe care Meme Stoica o pregătește la FCSB! „Am vorbit deja cu Gigi Becali”. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a făcut dezvaluiri tari la prima ediție de „MM la Fanatik”. Cum l-a convins pe Gigi Becali ca din următorul sezon FCSB să schimbe strategia de transferuri
19:20
Andrei Borza s-a operat și a aflat când revine pe teren. Anunțul lui Costel Gâlcă: „Atunci va fi gata” # Fanatik
Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid București, a prefațat duelul cu Garul Constanța din Giulești. Tehnicianul a vorbit despre situația lui Andrei Borza.
19:10
Alegeri cruciale în Cehia. Care sunt riscurile pentru UE dacă miliardarul populist Andrej Babis revine la putere # Fanatik
Partidul fostului premier Babis este favorit să câștige scrutinul parlamentar care se va încheia sâmbătă în Cehia. Implicațiile în legătură parcursul european al țării sunt uriașe.
19:00
Veste proastă pentru titularul de la FCSB: „Nu ar trebui să se mai întâmple asta niciodată” # Fanatik
Un jucător de bază de la FCSB nu va merge în cantonamentul echipei naționale. Selecționerul și-a explicat decizia de a nu-l convoca. Despre cine este vorba.
Acum 4 ore
18:40
Alex Băluță i-a impresionat pe americani cu poveștile despre Universitatea Craiova și Generația de Aur: „Acel club mi-a dat totul. Ca să vedeți cum e viața?” Video # Fanatik
Fostul jucător de la FCSB, Alexandru Băluță, le-a vorbit americanilor despre primii săi pași în fotbal. Ce a spus despre Universiatea Craiova și Generația de Aur.
18:30
Meme Stoica, declarație tare înainte de FCSB – Universitatea Craiova: „Dacă suntem cei din meciul cu Rapid…”. Câți spectatori sunt așteptați la derby. Exclusiv # Fanatik
Mihai Stoica a prefaţat meciul FCSB - Universitatea Craiova, spunând că pentru campionii en-titre este o ultimă finală pentru play-off. Câţi fani sunt aşteptaţi pe Arena Naţională.
18:10
„Ministerul a cerut o sumă mică pentru Steaua!” Giovanni Becali, reacţie categorică după ce Gigi Neţoiu vrea să preia echipa Armatei. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit la emisiunea GIOVANNI SHOW despre dorința lui Gigi Nețoiu de a cumpăra Steaua, afacere care a fost „blocată” de reprezentanții MApN.
18:00
Care este opinia lui Jannik Sinner despre jucătorul de tenis Novak Djokovic. Motivul pentru care nu dorește să se asemene cu jucătorul care are 24 de titluri de Grand Slam la simplu masculin.
18:00
Singurii doi jucători pe care Sorin Cârțu i-a lăudat după Rakow – Craiova 2-0. „E nevoie de mai mulți Romanchuk” # Fanatik
Universitatea Craiova nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a pierdut la debutul în grupele Conference League, 0-2, cu Rakow, iar Sorin Cârțu a fost nemulțumit de majoritatea jucătorilor.
17:50
Sportiva celebră care a primit un val de mesaje de ură după ce a fost eliminată de la Beijing. Ce au putut să îi spună internauții: ”Nu ai talent, nu ai loc” # Fanatik
O celebră sportivă a ajuns să primească un val de mesaje de ură din partea internauților. Sunt persoane care i-au adresat cuvinte cât se poate de grele acesteia.
17:40
Momente cutremurătoare petrecute cu puțin timp înainte de sinuciderea fostului jucător de fotbal! Țipete disperate după ajutor înregistrate la numărul de urgență # Fanatik
Fostul star din fotbal s-a sinucis recent la vârsta de 45 de ani. În spațiul public au apărut acum apelurile disperate ale vecinilor săi la numărul de urgență din acele clipe terifiante
17:20
”Perlele” lui Gigi Becali, așteptate să facă spectacol sub tricolor. Cum arată lotul naționalei U19 a României # Fanatik
Echipa națională U19 a României se pregătește de începerea acțiunii pe care o are în luna octombrie, iar selecționerul Adrian Dulcea a anunțat lotul de jucători.
17:10
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul, iar rezultatul este cu totul neașteptat # Fanatik
Câți bani i-au găsit cei de la AEP lui Călin Georgescu după ce i-au studiat cheltuielile nedeclarate. La final, l-au amendat cu 200.000 de lei, cea mai mare sancțiune de la turul anulat al alegerilor prezidențiale.
17:10
Victor Cornea a decis să o surprindă pe Andreea Bălan în timpul filmărilor. Iar gestul făcut de marele sportiv nu a putut trece neobservat. Vedeta a postat totul pe internet.
16:50
Alex Pop îşi caracterizează colegii de la Dinamo! Ce spune de Cîrjan, Stoinov şi Armstrong: “Vorbeşte cu accent scoţian! Kopic i-a spus să îşi ia profesor de engleză” # Fanatik
Alexandru Pop, cel care după o perioadă dificilă în tricoul lui Dinamo a reușit să spargă gheața, vorbește despre cum este viața din lotul "câinilor"
Acum 6 ore
16:40
Serena Williams a oferit detalii neașteptate despre începuturile în tenis, sport pe care l-a dominat ani la rând. Cum se simțea când mergea la antrenamente.
16:30
Gigi Becali, reacție vehementă la adresa lui Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: „Băi, de ce l-am votat? Nici măcar ortodox nu e!” # Fanatik
Gigi Becali a avut o reacţie vehementă la adresa lui Klaus Iohannis, după ce ANAF a pus sechestru pe casa pe care fostul preşedinte o ocupa nelegal la Sibiu.
16:30
De ce a jucat Vali Crețu titular în FCSB – Young Boys Berna? Dezvăluire-șoc despre colegul care l-a accidentat pe „Gladiator” la antrenament! Exclusiv # Fanatik
FCSB a surprins pe multă lume când l-a titularizat pe Valentin Crețu împotriva lui Young Boys. Mihai Stoica a dezvăluit de ce s-a luat această decizie
16:10
Super-Gigi, pronosticuri tari la Slobozia – Dinamo și derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Cotă de 197 pe etapa de SuperLiga # Fanatik
SuperGigi a oferit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru runda a 12-a din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la derby-ul FCSB - Universitatea Craiova.
16:10
Gigi Becali, discurs uluitor la adresa lui Răzvan Burleanu. „Bă, eu nu sunt sclav! Tu trebuie să execuți! Tu ești sclavul nostru!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a deschis, din nou, război cu Răzvan Burleanu. Înaintea derby-ului FCSB - Universitatea Craiova, patronul campioanei s-a arătat deranjat de regulile impuse de FRF
16:00
David Miculescu și Edjouma, ultimele detalii despre accidentări: „Fără discuții!”. Mihai Stoica a făcut anunțul la „MM la Fanatik” # Fanatik
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii, în noua producție „MM la FANATIK”, despre accidentările lui David Miculescu și Malcom Edjouma
15:50
Live Video Liga 2, etapa 9. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Află totul despre etapa 9 din Liga 2. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei și toate rezultatele meciurilor.
15:50
Meme Stoica, analiză la rece după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Acolo s-a terminat meciul. Ăștia nu era Drita să-i întorci” # Fanatik
Mihai Stoica a analizat meciul FCSB - Young Boys 0-2 în noua emisiunea "MM la Fanatik", care va avea loc în fiecare vineri, de la ora 15:00, pe site-ul nostru.
15:40
Fiica unui faimos campion s-a logodit la doar 16 ani! Cum au reacționat părinții când au primit vestea # Fanatik
O veste neașteptată l-a luat prin surprindere pe un mare campion. Fiica acestuia în vârstă de doar 16 ani s-a logodit recent cu iubitul ei. Cum au reacționat părinții?
15:40
Laurențiu Reghecampf, prima reacție despre demitere: „Aveți voi o prietenă în România care alimentează știrile astea”. Ce spune despre ultimul proces cu Anamaria. Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf, tehnicianul român care a preluat-o pe Al Hilal Omdurman din Sudan, a răspuns zvonurilor care îl dau ca și demis, iar un mesaj subtil a fost adresat și fostei soții, Anamaria Prodan.
15:20
Ce a putut să pățească Irina Manea. Soția lui Cristi Manea a fost sinceră cu urmăritorii ei: ”Îmi e frig de leșin” # Fanatik
Irina Manea a dat de probleme. Soția lui Cristi Manea le-a povestit urmăritorilor ei ”calvarul” prin care trece de câteva ore bune. A început deja să se simtă rău.
15:20
Rezultate SuperLiga, etapa 12. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapa 12 din SuperLiga se anunță a fi una incendiară. Află scorurile finale, cine a făcut spectacol pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor care au avut loc în această rundă.
15:00
Malcom Edjouma, pus la zid după accidentare: „Sfidător! Cineva de la FCSB trebuia să iasă și să-și ceară scuze celor 25.000 de oameni din tribună” # Fanatik
Malcom Edjouma a fost pus la zid pentru atitudinea arătată în timpul meciului FCSB - Young Boys 0-2. Mijlocaşul a ieşit imediat de pe teren şi echipa a luat gol în inferioritate.
Acum 8 ore
14:30
Gigi Becali, intervenție în forță după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Mie mi-a plăcut jocul. I-am năucit!” Replică dură pentru nemulțumitul Alibec. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a avut o reacţie surpriză după FCSB - Young Boys 0-2. Patronul roş-albaştrilor susţine că echipa sa a controlat jocul şi l-a criticat pe Târnovanu pentru golurile primite.
14:20
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv # Fanatik
Nicolae Stanciu are zilele numărate la Genoa. Căpitanul naționalei României nu intră în calculele antrenorului Patrick Vieira și ar putea ajunge în SuperLiga. Culisele transferului bombă pregătit de Dan Șucu
14:00
Cea mai grea lovitură pe care a primit-o Mircea Lucescu. „Stă între 4 și 6 săptămâni! Marijana nu poate interveni”. Exclusiv # Fanatik
Marius Șumudică a dezvălit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Denis Drăguș va absenta la meciul decisiv al României cu Austria
13:40
O campioană olimpică dezvăluie realitatea financiară din spatele performanțelor sale: ”Există această concepție greșită” # Fanatik
O faimoasă campioană olimpică prezintă realitatea financiară pe care a trăit-o. Deși multe persoane cred că toți sportivii au venituri uriașe, adevărul este cu totul altul.
13:40
Ștefan Baiaram, noua enigmă a Craiovei. Are legătură cu ratarea transferului? „Cu el se întâmplă ceva! Probabil și după conflictul cu Rădoi” # Fanatik
Ștefan Baiaram și-a ieșit subit din formă, motiv pentru care jocul Universității Craiova suferă. Care este legătură cu ratarea transferului la Istanbul Bașakșehir
13:30
Daniel Zamfir (PSD): „În România se trăieşte mai bine decât în Ungaria, Grecia sau Croaţia” # Fanatik
Senatorul PSD Daniel Zamfir spune că anul în trecut în România s-a trăit mai bine ca niciodată, iar acum ţara noastră se află la nivelul de trai al Poloniei.
13:30
Aparatul ieftin de care ai nevoie în casă în sezonului rece, pentru a nu te îmbolnăvi. De ce trebuie să ții cont dincolo de temperatura ideală din locuință # Fanatik
Un aparat relativ ieftin poate fi de mare ajutor în casă odată ce dăm drumul la căldură în timpul sezonului rece. De ce este recomandat să ținem cont?
13:10
„Luni va da răspunsul”. CFR Cluj forțează cel mai tare transfer din istoria SuperLigii: “Neluţu Varga e Berlusconi al României!” # Fanatik
CFR Cluj și-a schimbat strategia de transferuri, iar formația din Gruia mizează în acest sezon pe jucători experimentați, cu CV-uri impresionante, iar acum pot da o nouă lovitură.
12:50
Sorin Cârțu, analiză la sânge după Rakow – Craiova 2-0: „Cel mai slab meci! Eu asta nu am înțeles”. Exclusiv # Fanatik
Sorin Cârțu și-a declarat dezamăgirea, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după eșecul Universității Craiova din Conference League
Acum 12 ore
12:30
Marius Șumudică le-a distrus pe FCSB și pe Craiova după joia europeană: „Ne mințim! Suporterul trebuie să știe adevărul” # Fanatik
FCSB şi Universitatea Craiova au pierdut fără drept de apel în Europa. Marius Şumudică nu s-a ferit de cuvinte şi a criticat dur prestaţia echipelor lui Charalambous şi Rădoi.
12:20
De ce nu vor ajunge în Ucraina rachetele Tomahawk. Un analist dezvăluie piedicile reale care stau în calea livrărilor # Fanatik
Există cel puţin trei piedici care stau în calea livrărilor de rachete Tomahawk către Ucraina. În acest context, analiştii apreciază că anunţul SUA e mai degrabă retorică decât realitate militară.
12:10
Fotbalistul transferat cu 1 milion de euro de Universitatea Craiova, out în iarnă: „A vorbit cu patronul! O să plece” # Fanatik
Luca Băsceanu se va despărți de Universitatea Craiova în iarnă. Ioan Becali a anunțat plecarea în direct la „Giovanni Show”
12:00
Imagini șocante! Un sportiv a lăsat inconștient un ofițer de poliție dintr-o singură lovitură într-un club de noapte. Video # Fanatik
Incredibili! Un polițist a fost pus la pământ cu o singură lovitură de un sportiv internațional într-un club de noapte. Care este starea organului legii și ce riscă agresorul său
11:30
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!” # Fanatik
Ștefan Târnovanu, cel mai bun jucător al celor de la FCSB în meciul cu Young Boys Berna din Europa League, are un urmaș pe măsură, anunță Giovanni Becali.
11:00
Giovanni Becali, dur după eșecurile FCSB și Universitatea Craiova în Europa: „Ce deziluzie totală! Târnovanu ne-a salvat de la un dezastru” # Fanatik
Giovanni Becali, analiză dură după ce FCSB și Universitatea Craiova au fost învinse fără drept de apel în cupele europene
11:00
”Cea mai frumoasă femeie din lume”, dezamăgită de ce a putut să trăiască la un meci de fotbal: ”Mi-a ruinat experiența” # Fanatik
Fosta jucătoare de golf care a fost desemnată în 2022 ca fiind ”cea mai frumoasă femeie din lume” a dezvăluit public experiența dezamăgitoare pe care a avut-o la un meci de fotbal.
