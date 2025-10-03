Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia!

23:40

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Ştefan Târnovanu după FCSB – Young Boys Berna 0-2. Patronul FCSB-ului a fost de părere că Târnovanu a greşit la ambele goluri ale elveţienilor. După meci, Târnovanu a recunoscut şi el că putea face mai mult la golurile marcate de Monteiro, mai ales la al doilea.