Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza
Gândul, 3 octombrie 2025 21:40
Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului său american, Donald Trump, cu ocazia unei convorbiri telefonice, că Ankara salută eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar că Israelul trebui să oprească operațiunile pe teritoriul Fâșiei Gaza. Erdogan și Trump s-au întâlnit luna trecută la Casa Albă pentru prima dată în șase ani, la o întâlnire […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 30 minute
21:50
TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA # Gândul
Platforma de partajare video TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile parlamentare de sâmbătă și duminică din Cehia. Cercetătorii au semnalat sute de conturi de pe TikTok, iar platforma a eliminat câteva zeci, notează Politico. Online Risk Labs, o firmă de cercetare din Cehia, a anunțat că a […]
21:50
Acuzat că e pro-rus, Viktor Orban minimizează forța Rusiei /Liderul ungar face o radiografie dură țării conduse de Putin, dar nu ezită să critice UE # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, consideră că Uniunea Europeană este ”mai puternică” decât Rusia din toate punctele de vedere în acest moment, avertizând, într-un schimb de replici relaxat cu omologul său polonez, Donald Tusk, asupra problemelor economice ale Europei. Întrebat, la summitul european de la Copenhaga, care este principala amenințare la adresa Europei în acest moment, […]
Acum o oră
21:40
Erdogan salută eforturile lui Trump de a restabili pacea în Orientul Mijlociu/ TURCIA cere oprirea operațiunilor israeliene în Fâșia Gaza # Gândul
Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, i-a transmis omologului său american, Donald Trump, cu ocazia unei convorbiri telefonice, că Ankara salută eforturile de pace în Orientul Mijlociu, dar că Israelul trebui să oprească operațiunile pe teritoriul Fâșiei Gaza. Erdogan și Trump s-au întâlnit luna trecută la Casa Albă pentru prima dată în șase ani, la o întâlnire […]
21:40
Bugetarii s-au plictisit de stațiunile românești și preferă vacanțele în străinătate. Numărul voucherelor de vacanță emise, mai mic în 2025 # Gândul
Numărul voucherelor de vacanță emise în 2025 a fost mai mic în comparație cu anul trecut, iar hotelierii din țara noastră se plâng că își pierd clienții. Se întâmplă toate astea pentru că bugetarii nu mai vor vouchere de vacanță. Plictisiți fiind de stațiunile de pe litoralul românesc, preferă alte destinații din țări precum Grecia, […]
21:30
Secretarul Apărării din SUA: Un nou atac asupra unei ambarcațiuni a cartelurilor de droguri din Venezuela. Patru „narcoteroriști” au fost uciși # Gândul
Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a anunțat vineri că a ordonat forțelor armate americane un al patrulea atac asupra unei mici ambarcațiuni în apele din largul Venezuelei, care a dus la uciderea a „patru narcoteroriști”. „Patru narcoteroriști de sex masculin de la bordul navei au fost uciși în atac”, care „a avut loc în […]
21:30
Nicușor Dan pleacă în timpul interviului, afectat de întrebările unui reporter. „Vorbim despre industriile creative” / „Și despre probleme românilor?” # Gândul
Dacă întâlnirea de la ONU și vizita localităților afectate de inundații nu au fost pe agenda președintelui, iată că Nicușor Dan și-a făcut timp pentru un vernisaj: Expoziția „Für papier und orchester”. Evenimentul face parte din prima ediție a „Romanian Creative Week-Bucharest” și s-a bucurat de prezența șefului statului, însoțit de partenera sa de viață, […]
21:20
Pe ce mai cheltuiesc bogații lumii, persoane cu averi de peste 30 de milioane $ care nu reprezintă nici măcar 1% din populația globală # Gândul
Reprezintă numai 0,006% din populația globală, însă dețin o treime din averea tuturor milionarilor. Ultrabogații lumii sunt persoanele care dețin o avere de peste 30 de milioane de dolari. Potrivit unui raport al firmei Altrata, ei au cheltuit 290 de miliarde de dolari pe bunuri de lux. Circa 129,5 miliarde de dolari au fost cheltuiți […]
Acum 2 ore
21:00
Ne adâncim în criză văzând cu ochii, dar Ilie Bolojan a dat VESTEA cea mare. Când ar putea crește pensiile și salariile bugetarilor # Gândul
Odată cu implementarea pachetului de măsuri fiscale decise de Guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, traiul de zi cu zi al românilor are de suferit. Însă, cel mai mult sunt afectați pensionarii și bugetarii, ale căror venituri au fost plafonate până la sfârșitul lui 2026. Premierul Ilie Bolojan a dat un răspuns clar la întrebarea care […]
20:50
Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, ucigând aproximativ 13.000 de animale, relatează Agerpres, care citează informații de la echipele de intervenție. „Circa 13.000 de porci au murit în urma unui atac rusesc cu dronă asupra unei exploatații agricole din comuna Novovodolazka, în regiunea Harkov”, […]
20:50
Alegeri în CEHIA: Cotat cu prima șansă, controversatul Andrej Babis ar putea să formeze alianțe cu partidele radicale # Gândul
Andrej Babis, un miliardar populist în vârstă de 71 de ani, este cotat cu prima șansă de a conduce următorul guvern din Cehia, înlocuind actuala coaliție puternic pro-occidentală și pro-ucraineană. Cehii sunt chemați la urne vineri și sâmbătă, pentru o rundă de alegeri parlamentare, în contextul unei deteriorări a situației de securitate în Europa și […]
20:50
Trombă uriașă, filmată pe Marea Neagră. Populația, panicată la vederea fenomenului meteorologic asemănător tornadei # Gândul
O trombă uriașă a fost filmată în Marea Neagră. Imaginile surprinse arată coloanal de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni. Trombele marine apar atunci când mase de aer cald și rece se întâlnesc deasupra apei, iar vântul creează un efect de rotație. Priviți, mai sus, imaginile spectaculoase! […]
20:50
Generația Boomerang: România, țara membră UE cu cei mai mulți tineri care stau degeaba. Nu-și caută de muncă și locuiesc cu părinții # Gândul
Unul din cinci tineri din România nu fac NIMIC: nici nu muncesc, nici nu studiază. Cifrele sunt alarmante. 20% dintre românii cu vârsta sub 30 de ani preferă să stea acasă, întreținuți de părinți, în loc să exploreze pe site-urile de anunțuri cu oferte de muncă sau să urmeze măcar o facultate de profil teoretic […]
20:50
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen joi, ministrul de interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia acestui land ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor. Astfel poliţiştii ar putea trage cu armele de foc asupra acestora, relatează agenţia […]
20:30
Un pasager a fost depistat în aeroport cu un craniu de om și alte rămășițe umane în bagaj. Șocant pentru ce le folosea # Gândul
Un pasager a fost reținut la Aeroportul Internațional Tampa din Florida, SUA, după ce agenții Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei (CBP) au descoperit în bagajul său un craniu și alte rămășițe umane. Acest călător declarase numai zece trabucuri, scrie NBC News, dar controlul de rutină a scos la iveală un pachet învelit în […]
20:30
Politica de austeritate a guvernului, trambulină pentru partidele suveraniste? llie Bolojan: ”Va fi un vot și mai puternic împotrivă” # Gândul
Vineri seară, chiar în ziua în care a prezentat primul său raport de activitate după 100 de zile, premierul a fost pus în fața unei întrebări delicate, în cadrul unei emisiuni televizate. Politica de austeritate a Guvernului pe care îl conduce ar putea avea ca efect creșterea popularității partidelor suveraniste. Ilie Bolojan a fost invitatul […]
20:20
După ce a propus mutarea capitalei, Adrian Sârbu revine în atenția publică cu o nouă controversă: Fiecare pensionar din România să primească 1.000 de euro. Cu ce condiție # Gândul
După ce a propus mutarea capitalei României de la București la Brașov, fondatorul PRO TV Adrian Sârbu a venit cu o nouă propunere: fiecare pensionar din România să primească, lunar, suma de 1.000 de euro net. Singura condiție pentru a accesa banii este ca vârstnicul să aibă în îngrijire un copil. „Românii au nevoi reale. […]
Acum 4 ore
20:10
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce escalada El Capitan. S-a întâmplat chiar într-un live urmărit de mii de fani # Gândul
Balin Miller, un alpinist cunoscut în vârstă de 23 de ani, a murit după ce a căzut în gol, în timp ce escalada faimoasa stâncă El Capitan, din Parcul Național Yosemite, în SUA. Momentul s-a produs chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețelele sociale, urmărită de mii de fani. Balin Miller a fost pasionat […]
20:00
Destiny Park a împlinit 3 ani și a depășit jumătate de milion de vizitatori. Destiny Park Iași se deschide în 2026 # Gândul
Destiny Park, primul parc de Edutainment (învățare prin joacă) din România și cel mai mare din Europa de Est, a aniversat 3 ani de la deschidere. De la inaugurarea sa, micul oraș dedicat copiilor cu vârste între 3 și 14 ani a devenit o destinație de referință pentru familii, școli și cadre didactice. Doar în […]
20:00
Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane # Gândul
Planul în 20 de puncte al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului dintre Israel și gruparea islamistă Hamas nu este același cu proiectul propus de un grup al țărilor arabe și musulmane, a declarat ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar. „Am precizat clar că cele 20 de puncte pe care președintele Trump le-a […]
19:50
Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, a spus înaintea meciului cu Farul din etapa 12 a Superligii că urmează o perioadă grea pentru echipa sa din cauza problemelor de lot. Rapid joacă sâmbătă cu Farul de la ora 20:30 pe stadionul Giulești. Meciul e în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. […]
19:30
Escrocii au învățat să facă bani din orice, chiar și din false. Zeci de proprietari din București s-au trezit cu apartamentele date spre închiriere de hoți. Indivizii pretindeau că sunt turiști și rezervau locuințele pentru câteva zile, până când primeau codul de acces la cutia securizată în care se afla cheia. Apoi, închiriau mai departe […]
19:20
Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024 # Gândul
Un tribunal din Helsinki a decis că Finlanda nu are jurisdicția de a urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice de electricitate și date din Marea Baltică, în decembrie 2024. După ce a constatat că respectivele cabluri tăiate se aflau în afara apelor teritoriale ale Finlandei, tribunalul districtual din Helsinki a respins cazul […]
19:20
Daron Russell a primit cetățenia română și va putea juca pentru echipa națională a României începând cu perioada de calificare din luna noiembrie 2025. Russell e născut la 6 mai 1998, în Philadelphia (SUA), are 27 de ani și e conducător de joc. Baschetbalistul de 1.80 metri și-a început cariera universitară la Rhode Island Rams […]
19:10
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming # Gândul
Compania americană Netflix raportează pierderi de 15 miliarde de dolari în capitalizarea de piață după ce miliardarul Elon Musk, șeful companiilor Tesla, X și Space X, le-a recomandat americanilor conservatori (mai ales celor care sunt părinți) să-și anuleze abonamentul la serviciul de streaming pentru a combate propaganda „woke” din ultimele producții. Miliardarul, cu o avere […]
19:10
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală # Gândul
Toată lumea vrea mașină cu transmisie automată. Este drept, este mai comodă, mai ales în marile orașe aglomerate, precum Bucureștiul. Doar că, un astfel de autoturism vine și cu riscuri, mai ales dacă ești obișnuit cu o mașină manuală. Cel mai mare risc este să confunzi frâna cu accelerația. Surprinzător, legislația românească nu prevede nicio […]
19:10
Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din BALTICĂ, în 2024 # Gândul
Un tribunal din Helsinki a decis că Finlanda nu are jurisdicția de a urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice de electricitate și date din Marea Baltică, în decembrie 2024. După ce a constatat că respectivele cabluri tăiate se aflau în afara apelor teritoriale ale Finlandei, tribunalul districtual din Helsinki a respins cazul […]
19:00
Câți bani a pierdut compania Netflix după valul de abonamente anulate după protestul împotriva filmelor „Woke” declanșat de Elon Musk # Gândul
Compania americană Netflix raportează pierderi de 15 miliarde de dolari în capitalizarea de piață, chiar mai puțin la o zi, după ce miliardarul Elon Musk, șeful companiilor Tesla, X și Space X, le-a recomandat americanilor conservatori (mai ales celor care sunt părinți) să-și anuleze abonamentul la serviciul de streaming pentru a combate cu mai multă […]
18:50
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n… # Gândul
De 24 de ore, România a devenit țara rinocerilor. De la lansarea videoclipului la piesa-manifest „Când rinocerii”, în care participă 31 de personalități par să își asume rolul de stâlpi ai moralității, plutesc în aer o singură întrebare. Cine sunt rinocerii? Cine sunt cei care se trezesc atunci „când ignorantu-i erudit și impostorul e integru”? Fostul […]
18:40
FOTO / Cum se comportă Amalia Năstase cu oamenii care o abordează. ”Când îi tratezi pe toți IMPORTANȚI, oamenii se deschid” # Gândul
Amalia Năstase a explicat cum se comportă cu oamenii care o abordează în diverse locuri. ”Când îi tratezi pe toți importanți, oamenii se deschid”, a afirmat aceasta. Amalia Nătase a mărturisit, la podcastul realizat de Jorge, cum se comportă atunci când este abordată de oameni în diverse locuri. Aceasta a explicat că vorbește cu […]
18:40
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi # Gândul
Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon (sediul Guvernului francez) pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu, alături de un companion surpriză. Deși era așteptată în compania lui Jordan Bardella, tânărul pe care l-a pus în fruntea partidului ei şi care ar putea deveni un rival în […]
18:40
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” # Gândul
Mesaje de revoltă sau ironice au apărut pe fosta casă din Sibiu a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, executată de ANAF. ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt o parte din mesajele apărute peste noapte pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Unele dintre se mai văd doar […]
18:40
Echipajele Simone Tempestini/Sergiu Itu și Norbert Maior/Francesca Maior vor reprezenta România la etapa finală a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), care are loc în acest weekend în Croația, ambele reușind să încheie în Top 10 calificările de vineri. La o săptămână după ce a devenit campion național absolut pentru a 10-a oară în carieră, […]
18:30
DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă # Gândul
Vremea de iarnă de la începutul lui octombrie a lăsat în urmă pagube importante în Sectorul 2 al Capitalei. Vorbim despre 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc, a anunțat primarul Rareș Hopincă. În contextul acestei situații, Consiliul Local Sector 2 a adoptat o hotărâre prin care proprietarii […]
18:30
Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București # Gândul
Vremea de azi a făcut prăpăd în București. Într-un scurt video postat pe pagina de Facebook Meteoplus este surprins fix momentul în care un copac înalt cade o mașină aflată în mișcare, pe șosea. S-a întâmplat în București, pe Luică. Vremea de azi, 3 octombrie 2025, a fost ploiasă, iar vântul s-a resimțit din plin. […]
18:30
Danemarca raportează provocări constante ale RUSIEI în apele sale teritoriale /Moscova, acuzată că încearcă să provoace coliziuni navale # Gândul
Nave militare ruse au amenințat constant cu producerea de coliziuni, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sistemele de navigație în zonele teritoriale daneze din Marea Baltică și Marea Nordului. ”Am observat o serie de incidente în apele teritoriale daneze. Elicoptere și nave militare daneze au fost vizate de radare de localizare, iar […]
18:20
DONALD TRUMP dă un nou ultimatum grupării Hamas/ „Trebuie să se ajungă la un acord până duminică seara” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că gruparea islamistă Hamas trebuie să accepte un acord de pace în Fâșia Gaza până duminică seara, amenințând cu desfășurarea unor noi operațiuni militare. „Trebuie să se ajungă la un acord cu gruparea Hamas până duminică seara. Fiecare țară a semnat. Dacă nu se ajunge la acest acord, […]
18:20
CAB a retras mandatul european de arestare pentru Alina Bica. Fostul șef DIICOT și-a ispășit condamnarea la ÎNCHISOARE în VACANȚĂ în Italia # Gândul
Curtea de apel București și-a retras mandatul european de arestare pentru Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani cu executare în cazul Tender, dar care s-a refugiat în Italia. Judecătorii au ajuns la concluzia că fosta șefă DIICOT și-a executat pedeapsa cu suspendare în Peninsulă. Reamintim, Bica nu a petrecut nici o zi după gratii. […]
Acum 6 ore
18:10
Mesaj pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. Rareș Hopincă a anunțat procedura de obținere a despăgubirilor # Gândul
Vremea de iarnă de la începutul lui octombrie a lăsat în urmă pagube importante în Sectorul 2 al Capitalei. Vorbim despre 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc, a anunțat primarul Rareș Hopincă. În contextul acestei situații, Consiliul Local Sector 2 a adoptat o hotărâre prin care proprietarii […]
18:10
Venezuela critică INCURSIUNEA avioanelor de luptă americane în spațiul aerian al țării: Această provocare amenință direct suveranitatea statului # Gândul
Venezuela a condamnat incursiunea unor avioane de luptă americane în spațiul său aerian, într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Caracas sunt la cel mai înalt nivel din istorie. Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat război cartelurilor de droguri. Liderul de la Casa Albă l-a acuzat în repetate rânduri pe omologul său venezuelean, […]
18:10
Deși Donald Trump a cerut Europei să nu mai importe gaze naturale și petrol din Rusia, unele țări încă o fac. Ce state UE au rămas clienți ai Moscovei # Gândul
Recent, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut apel la statele membre ale Uniunii Europene să nu mai importe combustibili fosili din Rusia pentru a evita să finanțeze economia de război a Moscovei. Însă, deși majoritatea statelor membre nu mai importă petrol și gaze naturale prin conducte din Rusia, importurile nu au încetat complet. În […]
18:10
Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină # Gândul
Un bebeluș de 9 luni, blocat în mașină, a fost salvat de polițiștii locali. La final a fost o bucurie de nedescris, pentru Gabriela, o tânără mămică, dar și pentru forțele de ordine. Cum s-a petrecut totul. Circulație, Intervenții, Ordine Publică. Toți erau în teren când au fost alertați prin stație de Ana Ghiță, polițista […]
18:10
Irlanda sub presiunea companiilor americane. Dublinul poate îndulci SANCȚIUNILE plănuite asupra Israelului # Gândul
Confruntată cu riscul de represalii din partea companiilor americane, Irlanda ar putea reduce anvergura sancțiunilor pe care plănuia să le impună împotriva Israelului din cauza războiului din Gaza. De un an, Irlanda se pregătește să impună sancțiuni împotriva comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate. Proiectul a provocat critici din partea Israelului și a […]
18:00
Cum să eviți daunele majore dacă mașina ți-a fost INUNDATĂ în urma ploilor abundente din ultimele zile și la cine trebuie să apelezi # Gândul
Ploile torențiale din ultimele zile i-au adus pe șoferi în pragul disperării. Șoselele, curțile, garajele și parcările au fost inundate. PROMOTOR propune o serie de pași esențiali pentru a evita daunele majore asupra mașinii provocate de contactul cu apa. Apa poate afecta grav motorul, sistemul de evacuare și partea electrică a vehiculului. Apa poate fi […]
18:00
Mesaj pentru șoferii care au mașinile avariate după furtuna din București. Rareș Hopincă a anunțat procedura de obținere a despăgubirilor # Gândul
Vremea de iarnă de la începutul lui octombrie a lăsat în urmă pagube importante în Sectorul 2 al Capitalei. Vorbim despre 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc, a anunțat primarul Rareș Hopincă. În contextul acestei situații, Consiliul Local Sector 2 a adoptat o hotărâre prin care proprietarii […]
18:00
Consiliul UE prelungește SANCȚIUNILE contra Rusiei /Bruxellesul denunță manipularea informațională și interferențele politice # Gândul
Consiliul Uniunii Europene a decis, vineri, prelungirea cu un an a unora dintre sancțiunile impuse Rusiei din cauza activităților destabilizatoare, în contextul continuării acțiunilor hibride. ”Consiliul a decis astăzi prelungirea cu un an, până pe 9 octombrie 2026, a măsurilor restrictive împotriva celor responsabili de activitățile destabilizatoare comise de Rusia în străinătate, în contextul continuării […]
18:00
România revine la Monte Carlo: „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026 # Gândul
În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului istoric european prin participarea unei echipe naționale la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice, competiție ce va marca și aniversarea a 90 de ani de la victoria unică a pilotului român Petre Cristea. O filă de aur în istoria automobilismului românesc Acum 90 de ani, în […]
17:50
ANULAREA ALEGERILOR DIN 2024. George Simion: „Am prezentat raportul adevărat, nu elucubrațiile lui Nicușor”/ „Va ajunge la toate cancelariile străine” # Gândul
Formațiunea condusă de George Simion, împreună cu PNȚCD, a prezentat vineri un document de 46 de pagini care, potrivit AUR, „spune adevărul despre anularea alegerilor din 2024”. Raportul, intitulat „Lovitura de stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, descrie mecanismele prin care procesul electoral din 2024, aflat în desfășurare, a fost […]
17:50
Președintele Madagascarului denunță o tentativă de „lovitură de stat”, în urma protestelor „Gen Z”/ „Țara noastră este victima unui ATAC CIBERNETIC” # Gândul
Președintele Madagascarului, Andy Rajoelina, a declarat, vineri, că mișcarea masivă de protest are ca scop „provocarea unei lovituri de stat”, în contextul unor noi confruntări între demonstranți și forțele de ordine ale capitalei. Madagascarul se confruntă cu proteste masive încă din 25 septembrie, iar protestatarii solicită demisia șefului de stat, după ce aceștia și-au exprimat […]
17:50
Adio, bugetari de lux. Nicușor Dan a promulgat legea care taie privilegiile NABABILOR de la ANRE, ASF și ANCOM # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, pe platforma X, că a promulgat Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM. Șeful statului apreciază că acest act normativ va tăia din privilegiile nejustificate ale directorilor din marile companii de stat și va corecta dezechilibrele din sistem. „Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate […]
17:40
FOTO / Ce PROFESIE a vrut, de fapt, să aleagă Carmen Tănase. ”Eu nici nu am vrut să dau la Teatru” # Gândul
Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pofesie a vrut, de fapt, să aleagă înainte de a ajunge actriță. Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.