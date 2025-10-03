Primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina. Reacția președintelui Macron
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 21:50
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că a „aflat cu profundă tristețe” de moartea fotojurnalistului Antoni Lallican, ucis într-un atac cu drone în timpul unei sarcini de serviciu în regiunea Donbas din estul Ucrainei,…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:20
FOTO/VIDEO Imagini din Bucureștiul inundat. Copaci căzuți, construcții și mașini avariate, cabluri afectate și zboruri deviate / Probleme și în alte zone din țară # HotNews.ro
Pompierii au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, vineri, între orele 14 și 18, în contextul furtunii din Capitală. La nivel național, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au făcut resimțite în 14 județe. În București…
Acum 30 minute
22:00
SuperLiga: Ștefan Târnovanu, criticat de conducerea FCSB: „I-am spus de un milion de ori să nu mai facă asta” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, l-a criticat pe portarul Ștefan Târnovanu pentru momentele frecvente în care trage de timp. În acest sezon, Târnovanu a jucat în 20 de meciuri pentru FCSB, a…
21:50
Acum o oră
21:30
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin” # HotNews.ro
Platforma TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok…
Acum 2 ore
21:10
Procurorii cer o anchetă judiciară împotriva premierului sloven, acuzat că a intervenit în poliție # HotNews.ro
Procurorii sloveni au solicitat instanței să deschidă o anchetă judiciară împotriva prim-ministrului liberal Robert Golob pe baza acuzațiilor că s-a amestecat în personalul poliției, a declarat biroul premierului, vineri, potrivit AFP. Cazul are la bază…
21:00
Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, în largul coastelor Venezuelei # HotNews.ro
Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Hegseth a precizat că…
21:00
De ce a rămas România în urmă la un capitol care atrage o mulțime de străini în alte țări europene, deși „avem infrastructură de top – internet rapid, costuri de trai accesibile” # HotNews.ro
Clasată pe locul 7 din 55 de țări în Digital Nomad Index 2025 realizat de VisaGuide, România se numără printre cele mai atractive destinații din lume pentru nomazii digitali, oferind internet rapid, costuri accesibile, peisaje…
20:30
VIDEO Nicușor Dan, la un eveniment cultural, iritat de întrebarea unei jurnaliste: „E bine, din când în când, să ne relaxăm” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a participat vineri seară la evenimentul de deschidere a „Romanian Creative Week – Bucharest”, organizat la Muzeul Național de Artă al României. Întrebat de o jurnalistă Realitatea Plus despre raportul privind războiul…
20:30
VIDEO Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni # HotNews.ro
Inundațiile cauzate de ploile abundente pe coasta bulgară a Mării Negre, vineri, au dus la moartea a trei persoane într-un oraș turistic, potrivit autorităților, iar mașinile au fost luate pe sus de torenți noroioși, transmite…
Acum 4 ore
20:00
Partidul unionist din Republica Moldova riscă să piardă mandatele câștigate la alegerile parlamentare. Comisia Electorală invocă inclusiv legătura cu George Simion / Decizia, la Curtea Constituțională # HotNews.ro
Cele șase mandate ale candidaților pentru funcția de deputat, câștigate de Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, riscă să fie anulate. Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a constat într-un raport că există…
20:00
Când și în ce condiții spune Ilie Bolojan că ar putea crește salariile în sistemul public și pensiile. „Economia reală îți corectează derapajele” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Prima TV, că soluția pentru a avea mai mulți bani la buget este să fie încasate impozitele „pe care le-am stabilit și, prin măsurile pe care le luăm,…
19:50
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei # HotNews.ro
Ministrul lituanian al Culturii, Ignotas Adomavicius, din partea partidului de extremă dreapta Nemunas Dawn, a declarat că o întrebare privind statutul juridic al Crimeei este „provocatoare” și a refuzat să răspundă. Ulterior, și-a anunțat demisia,…
19:50
VIDEO Plouă în Gara de Nord din Capitală. Podeaua s-a inundat, iar oamenii stau pe marginile culoarului # HotNews.ro
Oamenii aflați în Gara de Nord din București stau pe marginile culoarului pentru a se feri de apa care pătrunde prin plafon în contextul furtunii de vineri seară, arată imaginile surprinse de HotNews. Podeaua s-a…
19:30
Premierul Ilie Bolojan spune că trebuie reanalizat impozitul minim pe cifra de afaceri, pe care și-a asumat răspunderea în Parlament. Ce motive invocă # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a redeschis vineri la guvern problema impozitării multinaționalelor, precizând că „impozitul minim pe cifra de afaceri, așa numitul IMCA, trebuie reanalizat” pentru a nu penaliza investițiile străine, ci pe cei „care nu…
19:10
Curtea de Apel București a decis, vineri, printr-o decizie definitivă, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și a mandatului european de arestare care fuseseră emise pe numele Alinei Bica, considerând că a…
18:50
Prețurile camerelor de hotel fac țările să ia în calcul să nu participe la summitul climatic COP30. Zeci de state încă își negociază cazarea # HotNews.ro
Zeci de țări încă nu și-au asigurat cazarea pentru conferința pe probleme de climă COP30 de luna viitoare din Brazilia, iar unii dintre delegați iau în calcul să nu meargă, deoarece deficitul de hoteluri a…
18:40
Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment” # HotNews.ro
Generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al armatei franceze, afirmă că țările occidentale trebuie să fie pregătite pentru posibile acțiuni militare în viitorul apropiat. Într-un interviu acordat revistei Valeurs actuelles, considerată apropiată de dreapta franceză,…
Acum 6 ore
18:10
Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis vineri un ultimatum către Hamas pentru a accepta planul său pentru viitorul Fâșiei Gaza, numindu-l o „ultimă șansă” pentru organizația militantă palestiniană, transmite Reuters. „Trebuie să se ajungă la…
18:00
Ghid ANAF actualizat: Exemple și informații despre noile cote de TVA aplicabile din 2025 # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat acum și un ghid în format PDF cu informații privind noile cote de TVA, ce au fost actualizate prin Legea 141/2025. Citește mai departe pe StartupCafe…
17:40
VIDEO O mașină mistuită de flăcări se deplasează pe o stradă din Sibiu până se oprește într-un indicator rutier # HotNews.ro
O mașină a fost cuprinsă de flăcări, vineri, pe o stradă din municipiul Sibiu. În imaginile publicate de presa locală se vede cum autoturismul, deja cuprins de foc, mai rulează câțiva metri pe carosabil înainte…
17:40
Șeful ANAF spune că imobilul confiscat de la familia Iohannis „se află în stare de degradare”. „Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” # HotNews.ro
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat pentru B1 TV că instituția „va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți” Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cauzat de ocuparea…
17:30
„Lumea e și într-o tentă de «trebuie să mâncăm somon fume»”. Mâncarea din spitale, motiv de nemulțumire în mai multe țări europene. Ce reclamă pacienții din Franța și ce a schimbat recent România # HotNews.ro
Ministerul Sănătății din România a introdus recent un formular unde pacienții pot, în premieră, să reclame direct către instituție dacă primesc hrană de slabă calitate în spitale. Este o problemă recurentă în spitale din țară,…
17:30
Șefa secției ATI și epidemioloaga șefa a spitalului de copii din Iași au fost demise. Controlul Ministerului Sănătății a arătat că ele ajunseseră ilegal în funcții # HotNews.ro
Oana Puiu, șefa secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și Carmen Popescu, epidemiologul șef al spitalului, au fost demise vineri din funcție, a anunțat managerul interimar Radu Constantin Luca, potrivit…
17:10
Brand premium chinezesc de mașini electrice intră în România. Acuzații recente de umflare a vânzărilor # HotNews.ro
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:00
Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze # HotNews.ro
Nave de război rusești s-au deplasat în mod repetat pe traiectorii de coliziune, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sisteme de navigație în strâmtorile Danemarcei care leagă Marea Baltică de Marea Nordului,…
16:50
Ilie Bolojan, despre securitatea energetică: Eroarea pe care am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă, nu asupra sistemului național # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a criticat, vineri, modul în care sunt derulate mari proiecte în sectorul energetic. „Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată…
16:50
VIDEO. Granturi de 50.000-300.000 EUR pentru firme micro: Atenție la capcana de a pleca de la oportunitate”! Directorul ADR Sud Muntenia are un sfat pentru antreprenori # HotNews.ro
Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, că se așteaptă la „o avalanșă de proiecte”, care să fie depuse de…
Acum 8 ore
16:20
Tunisian condamnat la moarte după postări pe Facebook împotriva președintelui. „Nu ne vine să credem” # HotNews.ro
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte pentru acuzațiile de insultă la adresa președintelui și atentat la securitatea statului prin postări pe rețelele sociale, au declarat vineri avocatul său și șeful Ligii Tunisiene pentru…
16:10
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european # HotNews.ro
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește…
16:00
Țara care i-a spus lui Trump „Nu, mulțumesc”, se bucură de un boom economic ce sfidează tendința europeană # HotNews.ro
Spania a primit o revizuire pozitivă a ratingului din partea celor trei mari agenții internaționale și și-a ridicat prognoza de creștere economică pentru 2025, consolidându-și astfel performanța din ultima perioadă, scriu CNBC și Financial Times.…
16:00
SuperLiga: Gigi Becali a răbufnit când a aflat cine e arbitru la FCSB – Universitatea Craiova # HotNews.ro
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în următoarea etapă din SuperLiga, programată duminică, 5 octombrie. Când a aflat cine arbitrează meciul, Gigi Becali a răbufnit. Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic au fost delegați să…
15:50
DOCUMENT Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, pe care l-a prezentat liderilor europeni / Georgescu și Potra, menționați # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene. Președintele Nicușor Dan a spus joi că liderii europeni s-au…
15:50
Când intri într-un magazin Lidl, te întâmpină multitudinea de culori și prospețimea fructelor și legumelor de la raft. Nu e o întâmplare. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă în segmentul de fructe și legume…
15:50
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție # HotNews.ro
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea…
15:40
George Simion a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru. Liderul AUR se alătură astfel boicotului lansat de Elon Musk,…
15:30
Ilie Bolojan a anunțat listarea pe bursă a unor companii de stat. Companiile CEC Bank și Aeroporturi București au fost date ca exemplu # HotNews.ro
În perioada imediat următoare va fi demarată procedura listării pe bursă a unor companii de stat, a anunțat, vineri, Ilie Bolojan. El a dat exemplul CEC Bank și Aeroporturi București. Listarea Aeroporturi București a fost…
15:30
Un startup american a primit 300 de milioane de dolari finanțare pentru a dezvolta „oameni de știință AI”. Care este planul companiei # HotNews.ro
Un startup american denumit Periodic Labs, fondat de foști angajați de la Google și OpenAI, a obținut o finanțare substanțială de 300 milioane dolari, scopul fiind de a duce la „automatizarea” descoperirilor științifice, prin crearea…
15:00
Ce a răspuns Bolojan când i s-a spus că PSD și PNL au primit pentru voturi o finanțare de 20 de ori mai mare decât iau de la buget partidele din Germania # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut vineri o conferință de presă. HotNews l-a întrebat când va opera scăderea bugetului partidelor, despre care a discutat public, oferindu-i datele comparative România – Germania. Întrebarea HotNews „Bună ziua, domnule…
15:00
Va începe România să doboare drone rusești dacă îi încalcă spațiul? Răspunsul lui Nicușor Dan pentru presa străină: „Am încercat, dar n-am reușit” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la Copenhaga, despre cum va răspunde România la dronele care îi încalcă spațiul aerian, în contextul incidentelor cu drone din ultimele săptămâni din Europa. „Domnule președinte, veți începe…
14:50
Nicușor Dan a promulgat una dintre măsurile din pachetul doi al Guvernului Bolojan: „Un demers necesar” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care se modifică activitatea ANRE, ASF și ANCOM, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Legea a trecut de CCR săptămâna trecută și este în…
14:50
Proiectul de gaze offshore Neptun Deep este în grafic și nu există riscul să întârzie, au arătat, pentru HotNews.ro, reprezentanții Ministerului Energiei. Aceasta după ce, joi, o publicație austriacă a scris că OMV Petrom ar…
14:50
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a făcut dispozitive explozive acasă și pregătea un atentat. A fost reținut pentru acte de terorism # HotNews.ro
Un bărbat de 33 de ani din judeţul Bistriţa – Năsăud a fost reținut într-un dosar în care este cercetat pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele…
14:50
Șefa Comisiei Europene îndeamnă țările UE să parieze pe mașini care se conduc singure: „Sunt deja o realitate” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut vineri apel pentru un efort la scară continentală în vederea mașinilor autonome care se conduc singure, afirmând că inteligența artificială (AI) ar putea contribui la revitalizarea…
14:30
Fiica iubitoare de mașini Rolls-Royce și ceasuri Rolex îi cauzează probleme președintelui care vrea să rămână la putere până la aproape 100 de ani # HotNews.ro
Președintele în vârstă de 92 de ani al Camerunului, Paul Biya, se confruntă cu o provocare neașteptată în cursa pentru al optulea mandat: un videoclip viral pe TikTok publicat de fiica sa, Brenda Biya, în…
Acum 12 ore
14:20
Bărbat împușcat mortal din greșeală de polițiști în atacul de la sinagoga din Manchester, anunță autoritățile britanice # HotNews.ro
Una dintre victimele ucise în atacul de joi de la sinagoga din Manchester a fost împușcată din greșeală de către polițiști în timpul intervenției armate, a anunțat poliția din Greater Manchester, relatează Reuters și Sky…
14:20
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # HotNews.ro
Ministerul Apărării din Belgia a deschis o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi seara deasupra bazei militare Elsenborn, situată lângă granița cu Germania, potrivit presei belgiene, citate de Politico. Cabinetul ministrului belgian…
13:50
Ilie Bolojan prezintă bilanțul la 100 de zile de mandat. Conferință de presă la ora 14.00 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va susține vineri de la ora 14.00 o conferință de presă în care va prezenta principalele măsuri luate în cele 100 de zile de când îndeplinește funcția de prim-ministru. HotNews va transmite…
13:30
ANAF: Atenție la completarea Declarației Unice, în cazul coasiguraților, „întrucât opțiunea exercitată este definitivă și generează obligația de plată a CASS” # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri unele „noutăți referitoare la declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice aflate în întreținerea unei persoane asigurate”, în condițiile în care,…
13:20
Acuzat că a achiziționat ilegal 17 mașini Duster, șeful cancelariei premierului explică: au fost închiriate autoutilitare, ca să nu încălcăm legea. Ce economie spune că a făcut # HotNews.ro
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a recunoscut, vineri, într-o conferință de presă, că legea interzice în acest moment instituțiilor să închirieze un anumit tip de vehicule. Așa că, spune el, pentru că Guvernul voia să…
13:20
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani # HotNews.ro
Marele Duce Henri a abdicat oficial după 25 de ani ca șef al statului Luxemburgului, marcând sfârșitul unei ere și deschizând calea pentru ca fiul său, Guillaume, să preia conducerea, relatează RTL. După 25 de…
