Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican

18:40

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat vineri, ca replică la raportul privind ingerințele Rusiei în procesul electoral din România, transmis de Nicușor Dan aliaților europeni la Copenhaga, un document propriu, intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, în care reia tezele promovate de AUR în legătură cu anularea alegerilor: România nu este o democrație, influența așa-zișilor lideri globaliști, implicarea unor mecanisme ilegale din cadrul instituțiilor UE. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus și trimis tuturor cancelariilor occidentale. De asemenea, Simion a spus că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”