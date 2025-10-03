Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican
Digi24.ro, 3 octombrie 2025 21:50
Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 15 minute
22:10
Spionaj pentru China la Bruxelles: un ofițer al serviciilor de securitate belgiene, pus sub acuzare # Digi24.ro
Un ofițer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Chinei. Potrivit Politico, bărbatul a fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles, oraș care găzduiește instituțiile UE, sediul NATO, peste 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice.
Acum 30 minute
22:00
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua” # Digi24.ro
Forțele armate americane au ucis patru oameni într-un atac asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei, care se presupune că transporta droguri, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează BBC.
Acum o oră
21:50
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia # Digi24.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.
21:50
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale # Digi24.ro
Liderii Germaniei şi Franţei au marcat vineri cea de-a 35-a aniversare a reunificării democratice a Germaniei, cerând mai multă hotărâre pentru a ţine sub control atracţia în creştere a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, relatează Reuters.
21:50
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican # Digi24.ro
Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.
21:40
Răspunsul Germaniei în fața amenințărilor aeriene: guvernul bavarez le va permite poliţiştilor să împuşte drone # Digi24.ro
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de Interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia locală ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor, astfel încât poliţiştii să poată trage cu arme de foc asupra acestora, anunță agenţia DPA.
21:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a Romanian Creative Week 2025 Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziţiei ”für papier und orchester”, semnată de poetul şi ilustratorul Emilian Pospaii şi de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Naţional de Artă al României, expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.
Acum 2 ore
21:10
Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.
21:00
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală # Digi24.ro
TikTok a eliminat zeci de conturi din Cehia, după ce autorităţile au semnalat încercări de interferenţă în alegerile parlamentare. Conturile vizate aveau milioane de vizualizări săptămânale şi ar fi promovat mesaje extremiste, propagandă prorusă şi ştiri false. Platforma susţine că a luat măsuri speciale de securitate înaintea scrutinului, însă experţii avertizează că dezinformarea online a influenţat vizibil campania electorală.
20:50
Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza # Digi24.ro
Patru cetățeni italieni au fost deportați de Israel după ce au fost reținuți de autoritățile israeliene în momentul în care navele care transportau ajutoare către Gaza au fost interceptate, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, relatează BBC.
20:40
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora” # Digi24.ro
Un medic căruia i s-a interzis să-și practice meseria în Marea Britanie, după ce a abuzat sexual zeci de bărbați și băieți, a fost lăsat liber să-și desfășoare activitatea medicală în țara sa natală, România, dezvăluie The Times.
20:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă # Digi24.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că „reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
Acum 4 ore
20:10
Cine are vina cea mai mare pentru anularea alegerilor: premierul spune că nu serviciile secrete. Cui atribuie Bolojan responsabilitatea # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/aur-prezinta-propriul-raport-privind-anularea-alegerilor-si-spune-ca-presedintele-dan-intruneste-toate-conditiile-pentru-a-fi-suspendat-3441251
20:10
Confruntare armată în Gaza între Hamas și un clan palestinian: raiduri pentru arestări privind colaborarea cu Israelul # Digi24.ro
Orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza, a fost scena uneia dintre cele mai violente confruntări interne de la începutul războiului, între forțele de securitate ale Hamas și membrii clanului al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sud, conform BBC.
20:00
„Un dezastru” se conturează într-o metropolă cu peste 10 milioane de locuitori. Singura soluție: mutarea capitalei # Digi24.ro
Președintele Iranului a susținut că țara sa nu are de ales decât să-și mute capitala de la Teheran în sudul țării din cauza extinderii excesive a orașului, a lipsei de apă potabilă adecvată și a amenințării crescânde de tasare a terenului, potrivit The Guardian.
19:50
Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane # Digi24.ro
Organizații care luptă împotriva traficului de persoane din SUA avertizează că decizia administrației Trump de a bloca 88 de milioane de dolari destinați victimelor „va pune viețile supraviețuitorilor în pericol”. Într-o scrisoare adresată Congresului, 74 de grupuri juridice, religioase și civice cer deblocarea urgentă a fondurilor, după ce peste 100 de organizații de sprijin au rămas fără finanțare federală.
19:40
Când va crește Guvernul pensiile și salariile din sistemul bugetar. Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Digi24.ro
Ilie Bolojan afirmă, întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Prim-ministrul precizează că decizii precum majorări de pensii şi salarii trebuie luate ţinând cont de realităţile economice, fiindcă, în caz contrar, economia reală îţi corectează derapajele.
19:30
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul european de executare a pedepsei şi mandatul de arestare # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.
19:10
Papa Leon, elogiu vârstnicilor: „Sunt un dar; să nu se simtă inutili sau abandonați”. Ce spune despre conflictul dintre generații # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat vineri că vârstnicii sunt „un dar” și a lansat un apel conform căruia niciunul dintre ei nu trebuie să fie abandonat sau să se simtă inutil. Declarația a fost făcută în cadrul discursul său, adresat participanților la un congres internațional dedicat celor în vârstă, transmite agenția EFE.
18:50
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție” # Digi24.ro
Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează UNN.
18:40
AUR prezintă propriul raport privind anularea alegerilor și spune că președintele Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat vineri, ca replică la raportul privind ingerințele Rusiei în procesul electoral din România, transmis de Nicușor Dan aliaților europeni la Copenhaga, un document propriu, intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, în care reia tezele promovate de AUR în legătură cu anularea alegerilor: România nu este o democrație, influența așa-zișilor lideri globaliști, implicarea unor mecanisme ilegale din cadrul instituțiilor UE. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus și trimis tuturor cancelariilor occidentale. De asemenea, Simion a spus că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”
18:30
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend # Digi24.ro
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend
Acum 6 ore
18:20
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.
18:00
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare” # Digi24.ro
Directorul Departamentului Situaţii de Urgenţă de la Apele Române, Sorin Rîndaşu, a declarat, în direct la Digi24, că în ultimele de 36 de ore, în arealul Olteniei și bazinului Argeș-Vedea, au fost înregistrate precipitații cumulate între 50 și 70 l/mp. Conform spuselor sale, râurile au început să înregistreze o tendință de creștere, însă, deocamdată, nu s-au depășit cotele de apărare.
17:40
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, „pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.
17:40
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de ce a accesat România creditul SAFE # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.
17:30
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că alegerile ar trebui organizate cât mai repede în Capitală, dar a subliniat că, în lipsa unui acord pe acest subiect, s-ar tensiona „şi mai mult” situaţia din coaliţia de guvernare.
17:30
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să ridice sancțiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a trebuit să le plătească în Rusia, potrivit unor oficiali europeni citați de Financial Times.
17:20
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă Peninsula Crimeea este ucraineană sau rusească # Digi24.ro
Ignotas Adomavičius, ministrul lituanian al Culturii din partea partidului de extremă dreapta Nemuno Austra (NA), a declarat că o întrebare despre statutul juridic al Crimeei este provocatoare și a refuzat să răspundă la ea. La scurt timp el și-a anunțat demisia în urma presiunilor exercitate de prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė, potrivit postului public LRT, citat de Ukrainska Pravda.
17:20
Revoluție pentru startup-uri: UE pregătește reguli unice și fonduri de miliarde pentru companiile inovative # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un set unic de reguli pentru startup-uri, menit să înlocuiască legislaţiile naţionale disparate şi să faciliteze extinderea companiilor inovative pe piaţa internă. Ursula von der Leyen a anunţat, la Italian Tech Week de la Torino, că iniţiativa va fi prezentată în 2026 şi va include şi măsuri de sprijin prin fonduri de miliarde de euro şi o strategie „AI first” pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale.
17:10
Alegeri în Cehia: care sunt șansele ca partidul miliardarului populist Andrej Babiš, un aliat al lui Viktor Orban, să ajungă la putere # Digi24.ro
Cehii au început vineri să voteze în alegerile care ar putea să înlăture guvernul de centru-dreapta, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, care promite să crească salariile și să îmbunătățească creșterea economică, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei. Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigrație din Europa și ar putea complica consensul privind politicile climatice într-o țară în care niciun guvern în funcție nu a câștigat un al doilea mandat din 1996, scrie The Guardian.
17:10
Prima femeie arhiepiscop care va conduce Biserica Anglicană. Cine este Sarah Mullally. „Ura și rasismul nu ne pot dezbina” # Digi24.ro
Marea Britanie a numit-o vineri pe Sarah Mullally în funcția de arhiepiscop de Canterbury, ea devenind prima femeie numită în fruntea Bisericii Anglicane în cei 1.400 de ani de istorie ai acestei instituții, anunță Reuters.
17:00
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia după ce a fost prinsă cu 1,4 kilograme de droguri, ascunse în stomac. Acesta se întorcea din Belgia când a fost reținută de autoritățile italiene.
17:00
Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile # Digi24.ro
Operaţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov. În urma a 46 de percheziţii, 22 de persoane au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi spălare de bani. Anchetatorii au pus sechestru pe 69 de vehicule şi 30 de imobile, prejudiciul fiind estimat la milioane de euro.
16:50
Știința de a cheltui. Un experiment inedit arată că banii pot cumpăra fericirea, dacă sunt folosiți cum trebuie # Digi24.ro
Banii nu pot cumpăra fericirea. Sau cel puțin așa spune proverbul. Se pare, însă, că economiștii și psihologii sunt mai puțin siguri. În ultimele două decenii, Dr. Elizabeth Dunn de la Universitatea British Columbia a descifrat știința cheltuielilor. A realizat zeci de sondaje și a analizat munți de date, potrivit The Times.
16:50
Un copac a căzut vineri dimineață peste o casă din Sectorul 2, București. În plus, Capitala se află astăzi, 3 octombrie 2025, până la ora 23.00, sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, conform meteorologilor.
16:50
Stare de urgență în Bulgaria, unde inundațiile au făcut prăpăd. Sat de vacanță din Burgas distrus de puhoaie, râuri de noroi pe străzi # Digi24.ro
Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale. O stațiune din districtul Burgas este complet inundată, apa intrând în curțile și locuințele oamenilor. De asemenea, un pod aflat în regiune a fost distrus de puhoaie, după ce peste 100 de litri pe metru pătrat s-au acumulat în ultimele 12 ore, anunță Digi24.
16:30
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective şi dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente şi aceştia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele cu probleme.
16:30
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite # Digi24.ro
Conducerea spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi a anunţat sancţiuni după focarul de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia şase bebeluşi au murit. Şefa secţiei ATI, Oana Puiu, şi şefa Serviciului Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, Carmen Popescu, au fost destituite, iar spitalul aşteaptă concluziile raportului oficial al Ministerului Sănătăţii pentru alte măsuri.
Acum 8 ore
16:20
Susținerea lui George Simion poate scoate din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova # Digi24.ro
Partidul „surpriză” care a intrat în Parlamentul de la Chișinău și a obținut șase mandate riscă să piardă locurile în viitorul Legislativ din cauza susținerii din partea lui George Simion. Plângeri împotriva lui Vasile Costiuc și „Democrația Acasă” au fost depuse la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova de poliție și mai mulți actori politici, inclusiv partidul de la guvernare.
16:20
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR” # Digi24.ro
O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează la resurse umane.
16:00
Atac devastator asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Kievul a ripostat cu drone asupra unei rafinării rusești # Digi24.ro
Compania de stat ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz a suferit în noaptea de joi spre vineri cel mai devastator atac cu rachete şi drone asupra infrastructurii sale de când a început războiul cu Rusia în anul 2022, în timp ce Ucraina, la rândul ei, a atacat cu drone o rafinărie rusească în regiunea Uralilor.
16:00
Ilie Bolojan spune că Guvernul nu are nicio intenție de a majora alte taxe în anul 2026: „Nu există astfel de calcule” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, întrebat dacă Guvernul ia în calcul o majorare a TVA sau a impozitului pe venit în anul 2026, că „nu există astfel de calcule”.
16:00
Bolojan, despre subvențiile pentru partide: Ar putea fi tăiate în ultima lună a anului. Ce economii ar aduce reforma în administrație # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, întrebat vineri când ar putea decide coaliția o scădere a subvenției pentru partide, că va mai fi o rectificare bugetară în acest an și poate va exista un consens între liderii formațiunilor de guvernare ca „pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”. Premierul a adăugat că reforma administrației centrale și locale ar aduce economii la bugetul de stat de cel puțin 10 miliarde lei.
15:40
Una din victimele ucise în atacul de la sinagoga din Manchester a fost împuşcată de poliţiști. Anunțul făcut de autorități # Digi24.ro
Una din victimele care şi-au pierdut viaţa în atacul de joi asupra unei sinagogi din Manchester a fost de fapt împuşcată de poliţiştii care au intervenit, au anunţat vineri forţele de ordine, conform Reuters şi dpa.
15:30
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 de măsuri fiscale ar putea fi adoptat până la finalul lunii octombrie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Pachetul 3 de măsuri fiscale urmează să fie adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.
15:10
Bolojan: Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectaţi. Trebuie să finalizăm digitalizarea ANAF-ului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că taxele au fost mărite „degeaba” dacă acei bani nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului. „Pentru asta e nevoie să avem o disciplină financiară, în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului şi Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală”, a subliniat el.
15:10
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține documentul acțiunile Rusiei, prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni # Digi24.ro
O amplă infrastructură de dezinformare coordonată de Federația Rusă a fost folosită încă din anul 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem, pe care să o modeleze în contexte cheie, cum au fost alegerile prezidențiale din 2024, este principala concluzie a raportului prezentat de președintele Nicușor Dan liderilor europeni. Raportul citat menționează atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare, subversiune politică și dezinformare și propagandă.
15:10
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Este un pas înainte spre o administrație corectă” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a promulgat Legea privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ face parte din pachetul doi de reforme asumate de Guvern și are ca scop corectarea dezechilibrelor din aceste instituții-cheie.
14:50
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Anchetatorii germani verifică dacă dronele misterioase observate în nordul țării au fost lansate de pe o navă din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, folosită pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Incidentul vine după ce aeroportul din Munchen a fost blocat mai bine de șapte ore din cauza unor drone neidentificate, afectând mii de pasageri, notează Kyiv Independent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.