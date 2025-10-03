Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior”
Antena Sport, 3 octombrie 2025 21:50
Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de Remus Guţea (18 ani), fotbalist care evoluează în Liga a 2-a, la FC Voluntari. Stoica l-a urmărit pe tânărul jucător în meciul Bihor – Voluntari 1-1. Guţea a deschis scorul în minutul 15 al partidei cu FC Bihor. Gazdele au egalat în minutul 58, prin Dragoş
• • •
Acum 15 minute
22:10
Jurnal Antena Sport | FCSB şi Craiova vor să îşi împace fanii cu o victorie în derby
22:10
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet # Antena Sport
Turneul WTA de la Beijing se apropie de sfârșit, iar vineri s-au aflat toate cele patru jucătoare care au obținut calificarea în faza semifinalelor. Coco Gauff, campioana de anul trecut, este printre cele patru sportive rămase în competiție. În ultimul meci din faza sferturilor, Jessica Pegula a trecut în trei seturi de conaționala Emma Navarro,
Acum o oră
21:50
Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior” # Antena Sport
21:40
Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care a deschis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Partida are loc pe stadionul din Clinceni, acolo unde jucătorii trebuie să înfrunte niște condiții incredibile, din cauza ploii care a căzut în ultimele ore. Starea suprafeței de joc este una deplorabilă, iar suporterii celor de la Dinamo
21:30
Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă
Acum 2 ore
21:20
Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă
21:00
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cât îl costă salariile jucătorilor FCSB-ului în fiecare an. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a dat de înţeles că victoria lui Rakow contra Universităţii Craiova, echipa antrenată de finul lui, Mirel Rădoi, e explicabilă prin bugetele mai mari pe care le au echipele poloneze. Gigi Becali a precizat
20:40
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că va urmări jucători din străinătate, pe care să îi aducă la campioana României în perioada de transferuri din iarnă. Gigi Becali (67 de ani) a anunţat deja că FCSB va renunţa la 3 jucători. Unul dintre aceştia e David Kiki.
Acum 4 ore
20:20
Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia! # Antena Sport
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei (22 de ani) a obţinut o nouă performanţă de senzaţie la Campionatele Mondiale din Norvegia. Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur la stilul smuls, la proba de 53 de kg. Programată să înceapă concursul la 85 de kg, Mihaela Cambei s-a răzgândit după ce şi-a văzut adversarele şi a
19:40
Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia – Dinamo # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 1. „Câinii" întâlnesc una dintre revelațiile acestui început de campionat, pe un teren de care toate echipele s-au plâns. Stadionul din Clinceni găzduiește meciurile de pe teren propriu ale ialomițenilor, însă ploaia a afectat și mai mult suprafața de joc,
19:10
Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: “E o sumă mică”! La cât evaluează echipa Armatei # Antena Sport
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) l-a contrazis pe fostul investitor de la Voluntari, Gigi Neţoiu (66 de ani), care a dezvăluit recent că a vrut să se implice financiar la Steaua. Neţoiu a mărturisit că a fost uluit de suma care i-a fost cerută, 20 de milioane de euro. Neţoiu a fost în trecut
18:40
Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) e suspect de ruptură musculară, a anunţat Mihai Stoica. Oficialul campioanei României a precizat că şi Malcom Edjouma (28 de ani) va rata derby-ul FCSB-ului cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Miculescu şi Edjouma s-au accidentat în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys
18:40
Rapid București va primi sâmbătă vizita celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa va avea loc pe stadionul Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă speră să continue forma bună din acest sezon. Cristi Manea a vorbit la conferința de presă premergătoare acestei partide. Fundașul alb-vișiniu și-a trasat un
18:30
Meciul Unirea Slobozia – Dinamo deschide etapa a 12-a a Ligii 1. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie Dinamo ar trece pe locul 2 în Liga 1. Înaintea acestei partide, Unirea Slobozia e pe locul 6 în campionat, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo
Acum 6 ore
18:20
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie de pe as.ro. 1. Mesaj pentru Alibec Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec, după răbufnirea atacantului: "Bag-o în poartă şi joci tot meciul", a promis partonul FCSB-ului. 2. Furia lui Şumudică Marius Şumudică i-a pus la zid pe jucătorii Universităţii
18:10
Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal, din nou indisponibil. Cât va lipsi starul catalanilor # Antena Sport
Hansi Flick nu are liniște la Barcelona în acest start de sezon și a primit o nouă veste proastă, la doar câteva zile după eșecul dramatic suferit în fața celor de la Paris Saint Germain, în UEFA Champions League. Lamine Yamal resimte în continuare dureri și presa din Spania scrie că acesta va absenta din
17:40
Ovidiu Mihăilă a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României. Acesta i-a luat locul pe bancă lui Florentin Pera, care și-a anunțat demisia după cele două meciuri de pregătire cu naționala Franței. România va participa la EHF EuroCup, iar noul tehnician a anunțat lotul cu cele 20 de
17:30
I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit după eșecul suferit de FCSB în UEFA Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a comentat faza la care echipa roș-albastră a încasat gol, când evolua în 10 oameni după ieșirea lui Edjouma. Acesta a explicat motivul pentru care nu s-a apelat la trageri
17:20
Antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (53 de ani), a dezvăluit că fundaşul stânga Andrei Borza (19 ani) s-a operat după accidentarea suferită în cantonamentul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are şi el o misiune dificilă în a alege fundaşul stânga în meciul cu Austria, care e în direct
16:50
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb # Antena Sport
Novak Djokovic continuă să scrie istorie chiar și la vârsta de 38 de ani. Sârbul a început cu dreptul Mastersul de la Shanghai și l-a învins pe croatul Marin Cilic, pentru a avansa în turul al doilea. Nu doar că a reușit o victorie clară în fața locului 97 mondial, însă Nole a și scris
Acum 8 ore
16:20
Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei. Fostul preşedinte executiv al "câinilor" sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo. Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro
16:10
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină” # Antena Sport
Probleme mari pentru selecționerul Mircea Lucescu, înaintea dublei cu Moldova și Austria. Accidentarea lui Denis Drăguș este destul de gravă, iar acesta nu va putea fi pe teren la disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Marius Șumudică a venit cu dezvăluiri noi legate de problema medicală cu care se confruntă atacantul împrumutat în
15:50
Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză. În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor
15:50
Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni # Antena Sport
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit un răspuns intrigant atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hakim Ziyech să ajungă în Gruia. Oficialul ardelenilor a declarat că nu știe nimic despre lovitura pregătită de clubul care în cea mai recentă perioadă de mercato a mai cumpărat doi jucători de renume,
14:40
Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru Denis Alibec, după înfrângerea campioanei României din etapa a doua a fazei principale Europa League, scor 0-2. Adus pentru a marca în meciurile din cupele europene, Alibec a jucat în primele 45 de minute ale meciului de pe Arena Naţională, dar fără realizări
14:40
Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit # Antena Sport
Gigi Becali a avut o nouă intervenție telefonică după eșecul FCSB-ului cu Young Boys Berna din grupa Europa League, scor 0-2. Patronul FCSB-ului a fost întrebat printre altele ce prim 11 va trimite în teren la duelul cu Universitatea Craiova din campionat, iar răspunsul său a fost unul care poate fi interpretat drept uluitor. Becali
Acum 12 ore
13:50
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial” # Antena Sport
David Popovici a fost prezent recent în Las Vegas, unde a participat la un eveniment al companiei de software UiPath, al cărei co-fondator este Daniel Dines, al cincilea cel mai bogat român de pe planetă. Campionul olimpic a fost intervievat de antreprenor și i-a răspuns la diverse întrebări legate de cariera de sportiv. Popovici a
13:30
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League. Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este
13:20
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” # Antena Sport
Luca Băsceanu, jucătorul de 19 ani adus în această vară de Universitatea Craiova de la Farul, urmează să fie împrumutat în următoarea perioadă de mercato. Giovanni Becali, agentul care îl reprezintă pe tânărul fotbalist, a vorbit despre situația sa și a făcut anunțul legat de viitoarea plecare. Impresarul a dezvăluit că încă de când Băsceanu
12:40
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări. În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după
12:30
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială # Antena Sport
Jurnalistul Fabrizio Romano a oferit acum câteva ore o vreme extrem de importantă din fotbalul mondial. Fabio Cannavaro, ultimul fundaș care a cucerit Balonul de Aur, urmează să preia naționala Uzbekistanului. Italianul a ajuns la o înțelegere cu oficialii federației țării în cauză, iar în momentul de față urmează ca documentele să fie semnate în
12:00
Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate” # Antena Sport
Dennis Man a fost titular în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, în etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Meciul de pe
11:50
Novak Djokovic şi-a “certat” rivalii: “Jucătorii nu sunt suficient de uniţi”. Apelul sârbului # Antena Sport
Sârbul Novak Djokovic a declarat că discuţiile privind reorganizarea calendarului tenisului profesionist durează de 15 ani şi că jucătorii “nu sunt încă suficient de uniţi” pe această temă, informează AFP. “Acum mai bine de 15 ani, spuneam deja că trebuie să ne unim şi să reorganizăm calendarul. Jucătorii încă nu sunt suficient de uniţi. Trebuie […] The post Novak Djokovic şi-a “certat” rivalii: “Jucătorii nu sunt suficient de uniţi”. Apelul sârbului appeared first on Antena Sport.
11:50
Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: “Ne-a salvat de la o catastrofă” # Antena Sport
Giovanni Becali a vorbit despre prestațiile echipelor românești din seara de cupe europene. Atunci când a analizat eșecul FCSB-ului contra celor de la Young Boys Berna, impresarul a avut un remarcat, Ștefan Târnovanu. Giovanni l-a contrazis astfel pe Gigi Becali, patronul campioanei, care l-a criticat dur pe portarul de 25 de ani pentru cele două […] The post Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: “Ne-a salvat de la o catastrofă” appeared first on Antena Sport.
11:10
Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull # Antena Sport
Christian Horner își dorește să revină în lumea motorsportului, după ce a fost demis de Red Bull la începutul lunii iulie. Fostul conducător a făcut deja un pas în acest sens și a abordat o echipă din “Marele Circ”, aspect dezvăluit chiar de un oficial al constructorilor. Britanicul a vorbit alături de cei de la […] The post Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull appeared first on Antena Sport.
11:10
O nouă problemă pentru FCSB! Mihai Stoica, apel către fani înaintea meciului cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a anunţat că s-au vândut puţine bilete pentru derby-ul de duminică cu Universitatea Craiova. După meciul din Europa League cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, pe Arena Naţională vine echipa lui Mirel Rădoi, liderul Ligii 1. Mihai Stoica, înainte de FCSB – Universitatea Craiova: […] The post O nouă problemă pentru FCSB! Mihai Stoica, apel către fani înaintea meciului cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
10:30
Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui “henț” inexistent # Antena Sport
Partida din grupa Europa League dintre Celtic și Braga a oferit o gafă imensă a brigăzii de arbitraj. În partea a doua, când portughezii conduceau cu 1-0, formația lui Brendan Rogers a marcat un gol perfect valabil prin Kelechi Iheanacho, însă a fost anulat ulterior pe motiv de henț. Reluările oferite de camerele de filmat […] The post Greșeală uriașă de arbitraj în Europa League! Un gol a fost anulat din cauza unui “henț” inexistent appeared first on Antena Sport.
10:30
Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mă enervez rar” # Antena Sport
Daniel Pancu, fostul selecţioner al României U21, a avut un discurs dur după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova în faţa polonezilor de la Rakow, din prima etapă a fazei principale Conference League. Rakow a câştigat meciul de pe teren propriu cu 2-0, la capătul unui joc în care lipsa de experienţă a oltenilor la nivel […] The post Daniel Pancu nu a mai rezistat şi l-a criticat pe Mirel Rădoi după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: “Mă enervez rar” appeared first on Antena Sport.
10:20
Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” # Antena Sport
Universitatea Craiova a suferit un eșec la debutul în faza principală a UEFA Conference League. Gruparea antrenată de Mirel Rădoi nu a avut nicio ocazie importantă în disputa contra polonezilor de la Rakow și a terminat partida și în inferioritate numerică. Deși valoarea adversarei nu a fost mult peste cea a oltenilor, diferența din teren […] The post Nicușor Bancu, dur după Rakow – Universitatea Craiova 2-0: „Nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit” appeared first on Antena Sport.
10:20
Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta ne-a afectat” # Antena Sport
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a arătat dezamăgit după eşecul suferit de elevii săi pe terenul formaţiei Celta Vigo, scor 1-3, joi seara în Europa League, regretând faptul că o “pierdere a mingii”, le-a permis gazdelor să egaleze, după ce grecii au condus pe stadionul Balaidos, informează EFE. PAOK rămâne cu un […] The post Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta ne-a afectat” appeared first on Antena Sport.
09:50
Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: “Îmi asum 100% responsabilitatea” # Antena Sport
Edi Iordănescu a ținut să își facă “mea culpa” după ce a debutat cu stângul alături de Legia Varșovia în grupa Conference League. Polonezii au fost învinși de cei de la Samsunspor pe teren propriu, scor 0-1. Fostul selecționer al României a adresat și o situație care a generat controverse în rândul suporterilor, și anume […] The post Edi Iordănescu, mesaj ferm după eșecul din Conference League cu Legia Varșovia: “Îmi asum 100% responsabilitatea” appeared first on Antena Sport.
09:30
Răzvan Lucescu, antrenorul echipei de fotbal PAOK Salonic, s-a arătat dezamăgit după eşecul suferit de elevii săi pe terenul formaţiei Celta Vigo, scor 1-3, joi seara în Europa League, regretând faptul că o “pierdere a mingii”, le-a permis gazdelor să egaleze, după ce grecii au condus pe stadionul Balaidos, informează EFE. PAOK rămâne cu un […] The post Răzvan Lucescu, dezamăgit după ce PAOK a pierdut contra echipei lui Ionuţ Radu: “Asta me-a afectat” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
09:20
România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat # Antena Sport
Clasamentul coeficienților UEFA a fost actualizat după ziua de joi, la capătul căreia toate echipele angrenate în competițiile europene și-au disputat meciurile. România a pierdut o poziție și a coborât pe locul 22, după ce niciuna dintre FCSB și Universitatea Craiova nu a obținut vreun punct după partidele cu Young Boys Berna, respectiv Rakow. Țara […] The post România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat appeared first on Antena Sport.
09:10
Oscar Piastri descria perfect acest Mare Premiu de la Singapore: ”E mixul perfect de haos”. Cursa Marelui de la Singapore este duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Apa devine precum ceaiul Cele două elemente care pun probleme în general sunt umiditatea (în jur de 80%) și temperatura (aproximativ […] The post McLaren, favorită la Singapore! Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
09:00
Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre” # Antena Sport
Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa Federaţiei Române de Fotbal, după FCSB – Young Boys 0-2, din etapa a doua a fazei principale Europa League. Programul campioanei României va fi unul extrem de complicat în perioada următoare, iar oficialul FCSB-ului nu a ratat ocazia de a se plânge de modul în care […] The post Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre” appeared first on Antena Sport.
08:50
Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: “Nu mi-a plăcut ce am văzut” # Antena Sport
Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, a analizat în cadrul unei intervenții telefonice debutul ratat al oltenilor din grupa Conference League, unde au fost învinși de Rakow cu 2-0. Oficialul alb-albaștrilor a recunoscut că jocul elevilor lui Rădoi a fost unul modest, însă a arătat și semne de optimism pentru următoarele meciuri. Cârțu […] The post Sorin Cârțu nu s-a ferit după debutul cu stângul al Universității Craiova din UECL: “Nu mi-a plăcut ce am văzut” appeared first on Antena Sport.
08:30
Antrenorul lui Young Boys s-a amuzat când a vorbit despre Gigi Becali: “Am fost foarte bine informat” # Antena Sport
Antrenorul formației Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat după victoria cu 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, că adversarii i-au subestimat puțin echipa. Elveţienii s-au impus pe Arena Națională grație reușitelor lui Joel Monteiro. Giorgio Contini: “Poate ne-au subestimat puțin” “Am pregătit cât se poate de bine meciul, știam că […] The post Antrenorul lui Young Boys s-a amuzat când a vorbit despre Gigi Becali: “Am fost foarte bine informat” appeared first on Antena Sport.
08:30
Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” # Antena Sport
Florin Lovin l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Young Boys Berna, scor 0-2, în etapa a doua a fazei principale Europa League. Prezent la meci, fostul jucător al rol-albaştrilor este de părere că vina îi aparţine în cea mai mare măsură patronului echipei. Numeroasele schimbări […] The post Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” appeared first on Antena Sport.
08:10
TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial # Antena Sport
Mingea oficială a World Cup 2026, TRIONDA, a fost lansată. Numele TRIONDA poate fi tradus din spaniolă prin „trei valuri” și, alături de alte caracteristici de design unice și inovatoare, celebrează faptul că, pentru prima dată, trei țări gazdă – Canada, Mexic și Statele Unite – se unesc pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA™. World […] The post TRIONDA, mingea oficială a World Cup 2026! Cum arată balonul cu care se vor juca meciurile Campionatului Mondial appeared first on Antena Sport.
00:40
„Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow – Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa” # Antena Sport
Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Rakow a învins-o cu 2-0 pe Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei de Conference League. Antrenorul s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi. Oltenii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 58, după ce Vladimir Screciu a văzut direct cartonașul roșu, pentru un fault comis din […] The post „Ne-am arătat limitele”. Mirel Rădoi, categoric după Rakow – Universitatea Craiova 2-0. L-a taxat pe Screciu: „Îl va costa” appeared first on Antena Sport.
