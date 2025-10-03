La câteva ore după ultimatumul dat de Trump, Hamas răspunde: Eliberăm ostaticii!
Hamas a declarat vineri că va elibera toți ostaticii în încercarea de a relua negocierile, anunță presa israeliană. Declarația emisă de organizația teroristă precizează că va elibera toți ostaticii, vii sau morți, „conform formulei de schimb prezentate în propunerea președintelui Trump, cu condiția ca măsurile necesare pentru schimb să fie asigurate”. Președintele Donald Trump a […]
Guvernul Bolojan, la 100 de zile. „Fără aceste măsuri am fi fost într-o situație dificilă” # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că în perioada scursă de la instalarea la Palatul Victoria, 100 de zile, Guvernul pe care-l conduce a luat măsurile care s-au impus pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României. „Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei […]
Ursula von der Leyen se va confrunta săptămâna viitoare cu a doua rundă de moțiuni de neîncredere în mai puțin de trei luni săptămâna viitoare. Opoziția este în creștere, dar se așteaptă ca parlamentarii centriști să aleagă stabilitatea în locul demiterii ei, scrie Politico. Deși europarlamentarii ― inclusiv unii din Partidul Popular European, partidul său […]
Alegerile legislative din Cehia l-ar putea readuce la putere pe fostul premier, miliardarul Andrej Babis # QMagazine.ro
Cetățenii cehi votează vineri și sâmbătă în alegeri legislative care ar putea marca revenirea la putere a fostului prim-ministru Andrej Babis, lider în sondaje, dar totuși nesigur că va obține majoritatea, informează Agerpres. Secțiile de votare se deschid vineri, de la 12:00 GMT până la 20:00 GMT, urmând să se redeschidă sâmbătă de la 06:00 […]
Inspectorii ANAF au solicitat fostului președinte Klaus Iohannis predarea cheilor casei de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu. Autoritățile fiscale au intervenit după ce acesta nu a dat curs notificărilor anterioare, ceea ce a dus la un moment tensionat. În cele din urmă, Klaus Iohannis a colaborat cu inspectorii. Totul a început în urmă cu […]
Tranzacție pe piața telefoniei mobile între Telekom și Vodafone. Avocații de la „Țuca Zbârcea și Asociații” au asistat cumpărătorul # QMagazine.ro
Vodafone România a anunțat finalizarea tranzacției de preluare a pachetului de acțiuni deținut de Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) în Telekom România Mobile Communications S.A. Procesul face parte dintr-un acord complex, în valoare totală (enterprise value) de 70 milioane de euro, prin care Vodafone România a preluat de la OTE acțiunile deținute în Telekom România […]
Viktor Orban: Situația este foarte gravă. Propunerile de război sunt pe masă. Vor să dea fondurile UE Ucrainei # QMagazine.ro
„Bruxelles și-a prezentat ieri strategia de război”, Acesta este mesajul transmis de premierul ungar Viktor Orban, care propune președinției Fidesz „să înceapă o strângere de semnături împotriva planurilor de război de la Bruxelles care sunt pe masă”. La summitul informal al UE de la Copenhaga, liderii statelor membre au discutat despre apărarea europeană și potențiala aderare […]
Ionuț Moșteanu: Rezerva națională este îmbătrânită, trebuie întinerită. Legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar # QMagazine.ro
În ședința de guvern de astăzi a fost aprobat proiectul privind participarea cetățenilor români cu vârste curpinse între 18 și 35 de ani la un program de pregătire militară de bază. Potrivit proiectului, programul de pregătire va avea o durată de până la patru luni și va putea fi urmat de către cei care nu […]
Nicușor Dan nu se lasă. Power point-ul Parchetului General, prezentat la Copenhaga ca raport privind anularea alegerilor # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan va prezenta joi, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre, informează Agerpres. El a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova după […]
Ministrul Energiei: Dacă nu se intervine pentru a scădea prețul la electricitate, vom fi în situația în care românii vor plăti cea mai scumpă energie din lume # QMagazine.ro
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat, miercuri seara, că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea la acei clienți vulnerabili care nu își permit să plătească facturile, dar și un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de […]
Interviul lui Nicușor Dan la televiziunea Euronews a avut audiență medie zero, conform măsurătorilor oficiale, cu un singur vârf de 0,1% rating. La cum se prezintă lucrurile, pare că acel vârf a fost asigurat de telespectatorii ruși și ucraineni, pentru că o anume declarație a președintelui României face valuri uriașe în acest moment în presa […]
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor anul viitor, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după aprobarea de către Executiv a proiectului de rectificare bugetară. „Am spus-o de mai multe ori că în acest moment nu discutăm despre o creștere a taxelor. Nu avem în plan o creștere a TVA […]
Liderii Europei se reunesc miercuri într-o Copenhagă asemănătoare unei fortărețe, cu sentimentul că e acum sau niciodată. Vor discuta cum să intensifice apărarea blocului – și de unde să găsească banii necesari, scrie Politico. Rareori miza a fost mai mare, SUA fiind reticentă în ceea ce privește sprijinul militar acordat continentului, iar Moscova accelerând ritmul […]
Volodimir Zelenski: Situația e critică! Centrala nucleară Zaporojie, deconectată de la alimentarea cu energie electrică. AIEA: Nu există un risc imediat! # QMagazine.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de forțele rusești, a fost deconectată de la rețeaua electrică ucraineană de șapte zile consecutiv, considerând situația „critică” și potențial periculoasă, informează Agerpres. „Situația este critică. Din cauza atacurilor rusești, centrala a fost deconectată de la alimentarea cu energie electrică și de la […]
Ambasada SUA la București a anunțat că pagina de pe Facebook nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor „urgente de securitate și siguranță”. Motivul acestei decizii surprinzătoare îl constituie „lipsa fondurilor alocate pentru defășurarea activității”. Cazul ambasadei de la București nu este izolat. Potrivit mesajului transmis situația este generalizată la toate ambasadele și consulatele […]
Ministerul Educației a anunțat că 213,6 milioane euro va putea fi direcționat către universități și institute de cercetare, sub formă de finanțare nerambursabilă, în urma procesului de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență. „În urma procesului de renegociere a PNRR, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a obținut pentru Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) […]
Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, transmite Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa […]
Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, așa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost șeful meu de cabinet și, practic, legătura mea inițială cu diplomații de acolo. M-a însoțit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, […]
Raport al SUA privind traficul de persoane în România: Guvernul României nu îndeplinește pe deplin standardele minime # QMagazine.ro
Ambasada SUA la București a dat publicității un raport privind traficul de persoane din România. Încă de la început se arată că guvernul „nu îndeplinește standardele minime” pentru a elimina acest fenomen. Raportul semnalează, însă, eforturile pe care Executivul le face în lupta împotriva traficului de persoane. În raport, deși sunt recunoscute eforturile pe care […]
Nicușor Dan: Nu avem o imagine completă a evenimentelor, dar mă duc la Copenhaga cu raportul Parchetului General # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a reușit, din nou, să-i jignească pe românii care așteaptă explicații concludente referitoare la anularea alegerilor din decembrie 2024. Întrebat fiind când va desecretiza stenogramele ședinței CSAT-ul din 6 decembrie 2024, președintele Nicușor Dan a răspuns că în acest moment nu are imaginea completă a ceea ce a dus la anularea turului […]
Consens transpartinic memorabil. Europarlamentarii români sunt de acord că viitorul buget al Comisiei Europene este „împotriva României” # QMagazine.ro
Discuțiile privind bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 au început de doar câteva luni la Bruxelles dar, deși ele se vor prelungi cel mai probabil până la sfârșitul lui 2027, eurodeputații români se grăbesc să tragă o serie de semnale de alarmă în ceea ce privește riscurile pe care le presupun atât noua filosofie […]
Declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană” l-a înfuriat pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, care a calificat afirmația ca fiind „nu doar deplasată” ci și „profund jignitoare pentru România”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tăriceanu îl admonestează pe Nicușor Dan pentru că alege […]
Fundația Catolică „Vexillum” a acordat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la 27 septembrie 2025 în Vatican – Palatul Cancelariei, premiul internațional „Vexillum – Giuseppe Sciacca“ tinerei artiste românce Lorelai Alberta Moșneguțu, se arată într-un comunicat al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun. Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a fost prezent la eveniment, […]
Un incendiu a izbucnit, marți după-amiază, în incinta Șantierului Naval Constanța, la puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. „Fum gros în incinta Șantierului Naval Constanța. Intervin Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere incendii cu apă și spumă și un echipaj SMURD B2, Detașamentul […]
Comandantul forțelor armate Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocol la depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din 1989. Momentul a fost surprins de Opinia Timișoarei.
Viktor Orban: Și ce dacă? Dacă noi, adică Occidentul, decidem să nu-i dăm niciun forint, mâine Ucraina s-ar putea închide # QMagazine.ro
Premierul Viktor Orbán a declarat într-un podcast că Ucraina nu este nici țară suverană, nici independentă. În plus, Orban s-a arătat destul de indiferent față de acuzațiile pe care Kievul le-a adus Ungariei în legătură cu survolul în spațiul aerian ucrainean al unor drone ungare. „Să presupunem că au zburat câțiva metri acolo. Și ce […]
Nicușor Dan dezvăluie că „România a fost primită în UE fără să fie pregătită”. „Poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte” spune președintele. Ucraina și Republica Moldova vor să adere # QMagazine.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Timișoara, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră. Profesorul Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României pe lângă instituțiile europene, însărcinat la acea vreme de Guvernul […]
Ce își doresc părinții pentru copiii lor. Competențele tehnologice sunt mult în spatele abilităților de a comunica și de a se adapta la probleme vieții # QMagazine.ro
91% dintre părinții români consideră dezvoltarea personală esențială pentru viitorul copiilor, depășind ca importanță cultura generală (27%) sau competențele tehnice (16%). 83% dintre copiii din România participă la 2.1 activități extrașcolare în medie, și 44% fac meditații la materiile predate la școală. Părinții investesc 100 RON / oră de meditație și sunt dispuși să aloce […]
Raportul Departamentului de Stat: Corupția în România rămâne „răspândită”, iar condamnările sunt tot mai dificil de obținut # QMagazine.ro
Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale, se arată într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA privind privind climatul investițional din România (Romania Investment Climate Statement), informează Mediafax. […]
Senat: Doar bolnavii de cancer vor putea retrage suma integrală, într-o plată unică din Pilonul II de pensii # QMagazine.ro
Doar bolnavii cu afecțiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Aceasta este decizia Comisiei de buget-finanțe a Senatului, care a adoptat un raport cu amendamente admise la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern. În comisie au avut loc dezbateri aprinse la […]
Academia Română anunță că miercuri, 1 octombrie 2025, va avea loc conferința-dezbatere „Salvați Băile Herculane!”, având ca scop readucerea în atenția opiniei publice și a autorităților competente a situației critice de degradare în care se află părți dintr-un ansamblu arhitectural de o mare importanță istorică, turistică, medicală și culturală pentru România. Manifestarea va avea loc […]
Început de an universitar cu proteste împotriva măsurilor de austeritate din educație # QMagazine.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste, la începutul anului universitar în centrele universitare din București, Iași, Cluj, Timișoara, Galați și Suceava. Studenții vor protesta împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul […]
Partidul proeuropean aflat la putere la Chișinău s-a desprins confortabil în fața rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o ușurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influență a Moscovei, informează Agerpres. După numărarea a 99,52% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,03% din […]
Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis. La alegerile de astăzi, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor,și-au exprimat opțiunea politică. Scrutinul de astăzi a fost unul tensionat. Potrivit autorităților din țara vecină, au fost semnalate peste 800 de cazuri cu statut de incident electoral, dintre care 314 au fost confirmate. În […]
În după-amiaza zilei de duminică, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, informează BoardingPass. Potrivit sursei citate, avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista aeroportului Otopeni la ora […]
„Nimeni nu e mai presus de lege” a venit după James Comey, fost director al FBI. Să ne reamintim discursul său de la București! # QMagazine.ro
Urmând cumva soarta generalului Florian Coldea, James Comey, fost director al FBI și unul dintre cei mai importanți oameni ai administrației Obama din instituțiile de forță americane, ajunge să fie urmărit penal. Ambii par să fie victimele cuiva…al oamenilor de afaceri, procurorilor resentimentari și al trusturilor de presă, spune generalul Coldea, al președintelui Donald Trump, […]
Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 6,52 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 122 de milioane de lei în comparație cu săptămâna anterioară. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 449,63 miliarde de lei, în perioada […]
Nicușor Dan transmite moldovenilor că „de data asta chiar e foarte important”. Premierul Recean anunță atacuri cibernetice # QMagazine.ro
Infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic, a anunțat, duminică, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. El susține că vizată de atac a fost și platforma Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și secții de votare din afara țării. Potrivit premierului, duminică la amiază aproximativ 4.000 de […]
Ziua satului românesc. Cum degeaba am încerca să vorbim necredinciosului despre credință, nu ar avea niciun rost să vorbim lumii cosmopolite contemporane despre sat # QMagazine.ro
Așa cum biserica nu este clădirea frumos durată, plină sau goală de oameni, ci în primul rând lumea care stă în ea având în sine același chip al lui Dumnezeu, tot așa și satul este în primul rând lumea întemeiată în el având aceeași fire, aceeași credință și același destin. Și tot așa cum degeaba […]
Îndemnul Bisericii pentru alegerile de azi. Mitropolitul Basarabiei avertizează moldovenii că dacă nu votează pro-european, riscă să cadă„ sub influențe ostile, sub robia corupției și a manipulărilor” # QMagazine.ro
„De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor.”, avertizează europarlamentarul Siegfried Mureșan. Alături de el numeroși oficiali români, moldoveni sau din Uniunea Europeană, inclusiv înalți prelați ai Bisericii- căreia i se cere de obicei să nu se implice în alegerile politice-îndeamnă cetățenii de peste Prut […]
Alexandru Rogobete cere demisia conducerii spitalului din Iași în care au murit șase copii # QMagazine.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Iași, că a solicitat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, după ce șase copii internați la ATI au murit din cauza infecției cu Serratia Marcescens, oficialul guvernamental subliniind că nu va ezita să sesizeze Parchetul General dacă […]
O delegație formată din cinci reprezentanți ai sindicatului SindFISC a intrat sâmbătă, la ora 13:30, la discuții cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a venit în fața sindicaliștilor și le-a spus că analizează toate solicitările lor. „Suntem în discuții. Vorbim, analizăm fiecare doleanță. Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar […]
Sfârșitul continuă. Rezultatul e caricatural: o lume lipsită de resurse, populație și voință se transformă, printr-un decret fabulos, în gigant militar # QMagazine.ro
Ascensiunea impresiilor induse e totuna cu declinul gîndirii autonome. În această stare de onirism pseudo-informat, subiectul abandonează contactul cu realitatea și trece la discreditarea ei. Cînd subiectul e o persoană, acest plonjeu în iluzii consolidate duce la izolarea socială sau medicală a pacientului. Cînd subiectul e colectiv, drama ce decurge din practica iluziei se cheamă […]
