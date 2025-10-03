AUR spune că președintele Nicușor Dan trebuie suspendat. Se cam plictisește domnul Simion fără Netflix…

19:40

Recordmeni de absențe în Parlamentul României! În luna iunie, lună grea, cu oferte greu de refuzat în Maldive, nouă deputați au acumulat, doar ei, nu mai puțin de 26 de absențe nemotivate, ceea ce îi […] The post Victor Ponta, campion al chiulului din Parlament. Nu ar fi lipsit atât de mult dacă nu îl ținea Poroșenko la telefon appeared first on IMPACT.ro.