Rezultate și clasament Superliga, etapa a 12-a
Jurnalul.ro, 4 octombrie 2025 00:20
Meciurile din etapa a 12-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.
00:20
00:10
Pe 4 octombrie 2025, tranzitul Lună careu Uranus aduce schimbări bruște, dar benefice, pentru trei semne zodiacale.
3 octombrie 2025
23:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România intenționează să dezvolte, împreună cu companii din Ucraina, capacități de producție pentru drone militare, ca parte a programului de înzestrare al armatei și al industriei europene de apărare.
23:30
Bucureștiul are, începând de vineri, un nou prefect. USR-istul Andrei Nistor a fost desemnat să ocupe funcția și a depus jurământul.
23:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că extinderea reţelei de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) continuă prin includerea a trei noi unităţi specializate în domeniile neuromuscular, hematologic şi cardiovascular.
23:00
Haos în Capitală: doi copaci s-au prăbușit pe autoturisme aflate în mers. O persoană a ajuns la spital # Jurnalul.ro
Doi copaci s-au prăbuşit vineri, în urma fenomenelor meteo, peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
23:00
Sean “Diddy” Combs a revenit vineri în fața instanței din New York pentru pronunțarea sentinței, după ce a fost găsit vinovat în iulie pentru două capete de acuzare privind transportul de persoane peste granițe statale pentru a întreține relații sexuale, potrivit AP.
23:00
Premiile sunt considerate printre cele mai prestigioase distincții din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie și pace. Câștigătorii se vor alătura panteonului laureaților Premiului Nobel, de la Albert Einstein la Maica Tereza.
22:50
Jihad al-Shamie, bărbatul de 35 de ani care a ucis doi oameni într-un atac terorist la sinagoga Heaton Park din Manchester, se afla sub control judiciar pentru o acuzație de viol. Sirianul, cunoscut pentru alte condamnări penale, dar necunoscut serviciilor antiteroriste, a fost împușcat mortal.
22:50
Doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, Munții Bucegi, după ce au pierdut poteca din cauza stratului mare de zăpadă. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lor, cei doi fiind epuizați și expuși riscului de hipotermie.
22:50
Secretarul unei comune din Timiș lua mită ca să elibereze de urgență acte de stare civilă # Jurnalul.ro
Secretarul unei comune din județul Timiș a fost plasat sub control judiciar după ce ar fi luat de șase ori mită ca să elibereze de urgență diverse acte de stare civilă.
22:40
Premierul Ilie Bolojan: Alegerile din București trebuie decise cel târziu săptămâna viitoare # Jurnalul.ro
Șeful Guvernului, Ilie Bolojan, a declarat la Prima TV că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede, subliniind că un primar interimar are autoritate redusă și că Bucureștiul are nevoie de o administrație cu legitimitate deplină.
22:20
Primăria Sector 2 oferă compensații pentru mașinile distruse de fenomene meteo extreme # Jurnalul.ro
Furtuna a lăsat în urmă pagube importante în Sectorul 2 al Capitalei, cu 33 de copaci prăbușiți, crengi rupte și un acoperiș desprins de pe un bloc, a anunțat primarul Rareș Hopincă.
22:20
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, dr. Radu Constantin Luca, a anunțat vineri că va începe procedurile de destituire a persoanelor care au gestionat criza focarului cu bacteria Serratia marcescens.
22:10
A noua oportunitate FIDELIS: investești fără impozite și câștigi cu până la 8,20% mai mult # Jurnalul.ro
A noua ediție FIDELIS din 2025, ce se va desfășura între 10-17 octombrie, vine cu dobânzi de până la 8,20% la emisiunile în lei și de până la 6,50% la cele în euro, anunță, vineri, Ministerul Finanțelor.
22:00
Miracol la Cluj: Muzician operat pe creier în timp ce cânta „Nunta lui Figaro”. Awake surgery în România # Jurnalul.ro
Scene incredibile au avut loc la Cluj, acolo unde Ștefan, un tânăr bariton de doar 29 de ani, a trecut printr-o intervenție chirurgicală pe creier în timp ce își continua pasiunea: cântul.
21:50
Moneda naţională s-a depreciat vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0889 lei, în urcare cu 0,52 bani (+0,1%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0837 lei.
21:40
Administrația Trump a anunțat suspendarea finanțării federale în valoare de 2,1 miliarde de dolari destinate proiectelor de infrastructură din Chicago. Metropola este condusă de democrați. Decizia amplifică tensiunile politice provocat de blocajul guvernamental.
21:20
Burduja: Sper că nimeni n-a vorbit de un blackout iminent în România, nu se pune această problemă # Jurnalul.ro
Blackout-ul a fost o temă care a apărut constant în ultimii ani în contextul unor campanii de dezinformare, nu se pune această problemă, dar e adevărat că studiul de adecvanţă arată că trebuie să contăm pe grupurile pe cărbune pentru a ne păstra un grad corect, rezonabil de securitate energetică, a declarat, vineri, fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.
21:20
Săptămâna 6 – 12 octombrie 2025 aduce schimbări puternice, influențate de Super Luna Recoltei și de aspectele astrale care favorizează noi începuturi.
21:10
Bolojan: Alegerile pentru PMB trebuie organizate cât mai repede, dar nu cu prețul ruperii coaliției # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede pentru a oferi un primar cu mandat stabil, însă a avertizat că o decizie va fi luată doar după ce partidele din coaliție ajung la o poziție comună, pentru a evita tensiuni suplimentare.
20:50
Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă Codul Rutier: șoferii cu permis B primesc dreptul de a conduce tractoare lente # Jurnalul.ro
Un „drept în plus” pentru milioane de șoferi. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 3 octombrie, decretul de promulgare a legii care modifică și completează Codul Rutier, confirmând ordonanța de urgență adoptată la începutul anului.
20:40
Când rezervi o cameră la hotel, te aștepți la un pat curat, un duș decent și o noapte odihnitoare. Însă, dincolo de așternuturile perfect întinse și pernele pufoase, există detalii mai puțin cunoscute pe care hotelurile nu le dezvăluie întotdeauna. Iată 14 aspecte mai puțin plăcute, dar reale, pe care ar trebui să le ai în vedere la următoarea ta cazare.
20:40
Bolojan: Am respectat toate procedurile legale. Pensionările la 48-50 de ani nu mai sunt acceptate # Jurnalul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că speculațiile legate de o eventuală demisie în funcție de decizia Curții Constituționale privind pachetul de legi 2 nu au fundament, subliniind că toate proiectele legislative au respectat prevederile legale și deciziile anterioare ale CCR.
20:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat la Prima TV că salariile din sectorul public și pensiile nu vor crește până la sfârșitul anului 2026, măsura fiind legată de reducerea deficitului bugetar.
20:10
Șase premiere și un Showcase! A început cea de-a 233-a stagiune a Teatrului Maghiar de Stat Cluj # Jurnalul.ro
În cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia deschiderii stagiunii 2025/2026, Gábor Tompa, directorul general al Teatrului Maghiar de Stat Cluj, a prezentat proiectele și evenimentele care vor avea loc în perioada următoare. Noul program al stagiunii aduce în fața publicului creațiile mai multor regizori cunoscuți pentru colaborările lor anterioare cu teatrul, printre care se numără Michal Dočekal, Enikő Eszenyi și Kinga Mezei. Totodată, pentru prima dată va lucra cu trupa maghiară Vlad Massaci, iar Gábor Tompa semnează două spectacole în această stagiune.
19:50
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a 22 de persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului, în urma a 46 de percheziții domiciliare.
19:40
Ploi de o violenţă excepţională au provocat vineri inundații în sud-estul Bulgariei în urma cărora o persoană şi-a pierdut viaţa în staţiunea Elenite, de pe litoralul Mării Negre, a anunţat ministrul adjunct de Interne, informează AFP.
19:20
Un raport referitor la evenimentele din 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025, descrise drept „lovitură de stat”, a fost prezentat vineri în Parlament. Documentul critică anularea procesului electoral și acuză încălcări grave ale Constituției.
19:10
Superstarul internațional Arash revine în România: concert la Sala Palatului pe 31 martie 2026! # Jurnalul.ro
Superstarul internațional ARASH, artistul care a cucerit topurile mondiale cu hituri ce au făcut istorie, va concerta pe scena Sălii Palatului din București, în data de 31 martie 2026.
18:50
Trump dă ultimatum grupării Hamas până duminică la miezul nopții pentru a accepta acordul de pace # Jurnalul.ro
Pe rețeaua sa de socializare, Truth, președintele american oferă Hamas „o ultimă șansă” de a ajunge la un acord, iar în caz contrar promite mișcării teroriste „un iad cum nu s-a mai văzut niciodată”.
18:40
Reformele trebuie făcute cu cap, spune liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir. PSD și PNL încă nu s-au înțeles asupra reducerilor de cheltuieli din administrația locală. Senatorul susține pe de altă parte că „România a dus-o mai bine ca niciodată anul trecut”.
18:20
Bolojan: În cazul în care activitatea este parţial suspendată în justiţie, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, în contextul suspendării parţiale a activităţii din sistemul judiciar, Ministerul Justiţiei ar putea iniţia un dialog cu magistraţii şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), subliniind că, în opinia sa, "moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial".
18:10
Val de ironii pe Facebook, după ce George Simion le-a cerut românilor să își anuleze abonamentul la Netflix # Jurnalul.ro
George Simion, președintele partidului AUR, a anunțat vineri că și-a anulat abonamentul la platforma de streaming Netflix pentru că ar promova „propagandă woke și pro-transgender” și a îndemnat publicul să îi urmeze exemplul.
17:50
Circulaţie restricţionată pe artere din Capitală, în weekend, cu ocazia desfăşurării unor evenimente # Jurnalul.ro
Traficul rutier va fi restricţionat la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat, vineri, Brigada Rutieră.
17:40
O femelă râs, capturată de jandarmi din curtea unui localnic din județul Gorj, a fost eliberată în mediul natural, în noaptea de joi spre vineri.
17:10
Ambiția este o forță puternică care îi împinge pe oameni să își urmeze visele și obiectivele cu o determinare neobosită. Unele semne zodiacale sunt în mod natural mai ambițioase decât altele, străduindu-se mereu să obțină succesul și să își îmbunătățească viața.
17:00
Ești pasionat de jocurile loto și cauți o opțiune mai dinamică? Win for Life se remarcă prin extragerile sale extrem de dese, fiind simplu de înțeles și perfect pentru cine vrea să vadă rezultate rapide. În continuare, îți prezentăm pe scurt mecanismul de joc, cum participi din România și câteva idei de joc pentru a începe.
16:50
Mihai Bendeac și Maurice Munteanu, hipnotizați în noul episod The Ticket, sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
În cea de-a cincea ediție The Ticket, difuzată sâmbătă de la ora 20.00, scena va fi cucerită de un moment inedit de hipnoză, menit să stârnească uimire și dezbateri aprinse atât printre jurați, cât și în rândul publicului.
16:40
Pepco avertizează clienții: Cum să eviți înșelătoriile care folosesc numele magazinului # Jurnalul.ro
Pepco România avertizează că mai multe conturi false au început să folosească în mod abuziv imaginea retailerului pentru a înșela clienții online.
16:20
Palatul Cotroceni își modifică programul de vizitare în weekend din cauza vremii nefavorabile # Jurnalul.ro
Administrația Prezidențială anunță modificarea programului evenimentului „Porți Deschise la Palatul Cotroceni”, din 4-5 octombrie 2025, accesul în spațiile exterioare fiind suspendat din cauza vremii nefavorabile, iar vizitarea fiind permisă doar în sălile interioare, Muzeul Cotroceni și Biserică.
16:10
Într-o lume în care adesea pare că fiecare luptă pentru el însuși, există totuși oameni care aleg să dăruiască fără să ceară nimic la schimb.
15:50
Fostul premier liberal Florin Cîțu spune, vineri, că Guvernul a ratat singurul moment din an în care putea arăta disciplină fiscală, respectiv la rectificarea bugetară. Potrivit acestuia, rectificarea actuală ne duce cu un pas mai aproape de un episod în stil „Grecia” decât eram înainte.
15:50
„Violența nu e o știre, e o rană deschisă” – 45 de femei ucise în familie. Manifest pentru Non-Violență lansat la Biblioteca Națională # Jurnalul.ro
Pe 3 octombrie 2024, Biblioteca Națională a României a fost gazda conferinței „Manifest Green Woman – Manifest Non-Violență – Manifest Femeia Puternică”, un eveniment cu profunde ecouri sociale, care a reunit personalități din cultură, presă, educație, instituții publice și mediul privat, într-un demers comun împotriva violenței domestice.
15:40
Fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă pentru a putea compensa în orele în care avem deficit nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi la un preț care să fie mult mai redus, susține premierul Ilie Bolojan.
15:30
FACIAS a sesizat CSM și Inspecția Judiciară pentru abuzurile și întârzierile grave din ancheta penală privind moartea lui Andrei Șerban Ionescu, în care este implicat un polițist de la IPJ Iași # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția Judiciară în legătură cu modul în care este instrumentat dosarul penal al polițistului care, în noiembrie 2024, aflat la volan sub influența alcoolului, a ucis un student olimpic în Poiana Brașov.
15:10
Persoanele născute în luna martie au un dar rar – capacitatea de a vedea lucrurile din toate perspectivele și de a păstra echilibrul în orice situație. Chiar dacă unii pot confunda această neutralitate cu lipsa de fermitate, ea este de fapt una dintre cele mai valoroase calități ale lor.
15:10
Vijelia a doborât copaci și mai multe mașini au fost avariate în Capitală. O persoană a fost rănită # Jurnalul.ro
Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au participat la peste o sută de misiuni în doar patru ore, ca urmare a fenomenelor meteo de cod portocaliu.
14:50
Cântărețul în vârstă de 51 de ani, deja diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție, explică faptul că are „gânduri intruzive”, dar că acestea nu se manifestă în exterior, potrivit Le Figaro.
14:40
Aburirea ochelarilor este o problemă frecventă mai ales în sezonul rece, când diferențele de temperatură între exterior și interior sunt mari.
