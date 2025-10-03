Ploaie torenţială în Constanţa – Mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil - VIDEO
News.ro, 4 octombrie 2025 00:20
ISU Constanţa intervine, vineri seară, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în imobile.
• • •
Acum 30 minute
01:10
Donald Trump cere Israelului să înceteze imediat bombardarea Gazei, considerând că Hamas este gata să facă pace # News.ro
Preşedintele american a cerut Israelului, vineri seara, să-şi înceteze bombardamentele în Gaza, afirmând că, după ce a citit comunicatul Hamas, consideră că mişcarea islamistă „este pregătită pentru o pace durabilă”.
Acum o oră
00:30
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. El trebuie să plătească şi o amendă de jumătate de milion de dolari # News.ro
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters.
Acum 2 ore
00:20
Ploaie torenţială în Constanţa – Mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil - VIDEO
ISU Constanţa intervine, vineri seară, în mai multe zone din municipiul Constanţa, unde au rămas maşini blocate sau apa a intrat în imobile.
00:20
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters.
00:10
Echipa engleză Bournemouth a învins vineri seara, pe propriul teren, scor 3-1, formaţia Fulham, în etapa a 7-a din Premier League, Gazdele au fost conduse cu 1-0 şi s-au impus pe final.
00:00
Sibiu: Copac căzut peste o maşină, în zona Păltiniş, din cauza vremii / Un tânăr de 29 de ani a suferit un traumatism cranian sever # News.ro
Un copac a căzut, vineri seară, peste o maşină, în zona Păltiniş, judeţul Sibiu, din cauza vremii. Un tânăr de 29 de ani a suferit un traumatism cranian sever, fiind transportat la spital.
00:00
Echipa italiană Sassuolo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hellas Verona, în etapa a şasea din Serie A.
00:00
Poliţia britanică a arestat încă trei persoane, şase în total, în legătură cu atacul de la sinagoga din Manchester # News.ro
Încă trei persoane au fost arestate de poliţia care anchetează atacul de joi de la sinagoga din Manchester, pe care autorităţile au spus că îl tratează ca un incident terorist. Este vorba despre un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, ceea ce ridică la şase numărul total al persoanelor reţinute sub suspiciunea de pregătire a unor acte de terorism, potrivit poliţiei din Greater Manchester, relatează The Guardian.
3 octombrie 2025
23:50
Rogobete felicită directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor - Post de observator permanent la blocul operator şi la ATI / Urmează controale în întreaga ţară # News.ro
Ministrul Sămătăţii, Alexandru Rogobete, felicită, vineri seară, directorii unor spitale din Timişoara care au decis să extindă monitorizarea continuă şi controlul infecţiilor, înfiinţând un post de observator permanent la blocul operator şi la ATI. O asistentă specializată în infecţii nosocomiale întocmeşte zilnic un proces-verbal privind respectarea protocoalelor şi intervine dacă este cazul, Ministrul anunţă, de asemenea, că urmează controale în întreaga ţară.
23:40
UPDATE - Hamas este gata să elibereze toţi ostaticii israelieni, dar caută să obţină modificări la planul lui Trump pentru Gaza # News.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.
23:40
Echipa germană FC Koln a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea Hoffenheim, în etapa a şasea din Bundesliga.
23:30
Hamas declară că este de acord să elibereze toţi ostaticii israelieni în conformitate cu planul Trump pentru Gaza # News.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a intra imediat în negocieri mediate pentru a discuta detaliile, informează Reuters.
23:30
Depozit ilegal de deşeuri, pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman / Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei - FOTO # News.ro
Un depozit ilegal de deşeuri, care se întinde pe o suprafaţă de 15.000 de metri pătraţi, a fost descoperit de Garda de Mediu într-o comună din Teleorman şi au fost dispuse măsuri de remediere a situaţiei pentru primărie. Şoferul unei autoutilitare prins când descărca, amendat cu 30.000 de lei.
Acum 4 ore
23:10
Şeful DNA: Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF / Şi pentru noi a fost o surpriză neplăcută; m-aş fi aşteptat la mult mai multe / 70 de angajaţi de la ANAF şi Vamă, vizaţi de anchete în ultimii doi ani # News.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o ”surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de sesizări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.
23:00
Democraţiile europene sunt în pericol, avertizează Merz şi Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de ţări autocrate care vizează democraţia liberală mai agresiv decât oricând de la Războiul Rece încoace, relatează POLITICO.
22:50
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat un gol vineri, în victoria cu 5-2 obţinută de echipa sa, Rizespor, în deplasare, cu Antalyaspor.
22:40
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.
22:20
Medicul Sorin Pletea, psihiatru: Un studiu recent arată că persoane care consumă energizante au risc mai mare de anxietate şi de ideaţie de suicid. Aşa că, mai ales la copii, e bine să evite # News.ro
Medicul psihiatru Sorin Pletea afirmă că studii recente arată că tinerii care consumă energizante au un risc mai ridicat să ajungă la anxietate şi chiar să se gândească la suicid.
22:10
Armata SUA a efectuat vineri dimineaţă un nou atac asupra unei ambarcaţiuni care opera în Caraibe şi care a fost considerată de oficiali ca fiind o „navă pentru trafic de droguri”, a anunţat secretarul apărării Pete Hegseth într-o postare pe reţelele sociale. Atacul a ucis toate cele patru persoane care se aflau la bord, a precizat şeful Pentagonului.
22:10
Ministerul Educaţiei, despre numărul total de posturi în anul şcolar 2025 – 2026: Nu au fost anulate posturi de titulari / Diferenţa faţă de anul trecut, dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării trasmite, vineri seară, că nu au fost anulate posturi de titulari în învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 – 2026, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că se desfiinţează peste 14.000 de posturi de profesori. Instituţia susţine că diferenţa faţă de numărul de posturi de anul trecut fiind dată de reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora.
21:50
Sorin Pletea, medic psihiatru, despre consumatorii de droguri: Sunt diferite traume care au apărut la un moment dat de-a lungul vieţii. Posibil să caute o alinare. Când îşi dau seama că nu-i mai ajută e târziu, apare adicţia # News.ro
Medicul psihiatru Sorin Pletea susţine că multe persoane ajung să consume droguri după ce au suferit diverse traume fizice sau emoţionale de-a lungul vieţii, iar atunci când conştientizează pericolul acelor substanţe este prea târziu, pentru că apare adicţia.
21:40
Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas. Mesajul preşedintelui Macron # News.ro
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac cu drone FPV lângă Kostiantînivka, un oraş industrial din regiunea Doneţk, în Donbas.
21:30
Gimnastică: Nicholas Ţarcă şi Denisa Golgotă, campioni naţionali în 2025 la individual-compus; la echipe s-a impus Steaua Bucureşti # News.ro
Gimnaştii Denisa Golgotă şi Nicholas Ţarcă au câştigat, vineri, titlul naţional la individual-compus, la competiţia găzduită de Ploieşti. Concursul pe echipe a fost câştigat de CSA Steaua Bucureşti, la feminin şi masculin.
21:30
Zăpadă de peste 50 de centimetri în Munţii Bucegi – Salvamontiştii, alertaţi de doi turişti care au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie # News.ro
Salvamontiştii au fost alertaţi, vineri seară, de doi turişti care, din cauza stratului mare de zăpadă din Munţii Bugeci, au pierdut traseul, sunt epuizaţi şi prezintă risc de hipotermie.
Acum 6 ore
21:20
Mikel Arteta, managerul spaniol al echipei engleze Arsenal Londra, va bifa sâmbătă, în Premier League, cel de-al 300-lea meci disputat ca tehnician al „tunarilor”.
21:10
Justiţia finlandeză respinge dosarul împotriva echipajului acuzat de tăierea unor cabluri submarine. Cazul s-a prăbuşit din cauza prevederilor legale şi a îndoielilor cu privire la intenţie # News.ro
Un tribunal din Helsinki a decis vineri că nu are jurisdicţie asupra daunelor cauzate cablurilor submarine de energie şi date din Golful Finlandei, care ar fi fost provocate de căpitanul şi doi ofiţeri ai petrolierului Eagle S, având legături cu Rusia, relatează POLITICO.
21:10
Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul economic pregătit, o lovitură pentru procesul de pace mediat de Donald Trump # News.ro
Republica Democrată Congo şi Rwanda nu vor semna săptămâna aceasta acordul-cadru economic aşteptat, au declarat patru surse familiare cu negocierile, marcând un nou obstacol în eforturile administraţiei Trump de a implementa un acord de pace şi de a atrage investiţii occidentale în regiune, transmite Reuters.
21:10
CNAS a obţinut creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului / Asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază de terapii moderne # News.ro
CNAS anunţă, vineri seară, că a obţinut, la rectificarea bugetară, creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei, faţă de 6,2 miliarde lei la începutul anului, ceea ce asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază de terapii moderne, dar şi includerea în programe a altora persoane.
21:00
Cinci persoane surprinse de zăpadă în Parâng, ajutate de jandarmii montani / Maşinile au rămas înzăpezite # News.ro
Cinci persoane surprinse de zăpadă în Parâng, vineri seară, au fost ajutate de către jandarmii montani hunedoreni să ajungă cu bine în zona de siguranţă.
20:30
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia în urma acuzaţiilor de interferenţă în alegeri. Ştirile false şi propaganda au afectat campania electorală # News.ro
Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok ca afişând un comportament neautentic, iar platforma a eliminat zeci dintre acestea, a declarat pentru POLITICO Oficiul Ceh pentru Telecomunicaţii.
20:30
Szabolcs Kovacs arbitrează meciul Rapid – Farul / Brigăzile de la confruntările de sâmbătă # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 12-a a Superligii:
20:20
Polo: Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup # News.ro
Vicecampioana Steaua Bucureşti a învins, vineri, formaţia Rapid Bucureşti, scor 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup, găzduită de Sibenik. Din grupă mai fac parte echipele Dinamo Tbilisi şi Solaris Sibenik.
20:20
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă - Reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar # News.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că ”reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
20:10
Premierul răspunde celor care îl cataloghează drept o persoană „inflexibilă”: Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea, întotdeauna; poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate # News.ro
Premierul răspunde, într-un interviu acordat Prima TV, celor care îl cataloghează drept o persoană „inflexibilă”. „Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea întotdeauna, poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate”, argumentează Ilie Bolojan, precizând că în discuţiile din cadrul coaliţiei care formează guvernul pe care îl conduce. a existat ”o anumită flexibilitate”, dar care trebuie bazată pe date.
20:10
Bolojan despre o eventuală demisie: Dacă se va pune vreo astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, vineri, la Prima Tv, despre ideea unei demisii în urma unei eventuale decizii de neconstituţionalitate a legii care modifică pensiile magistraţilor. „Dacă se va pune o astfel de problemă vreodată, voi anunţa eu această situaţie, dar nu se pune o astfel de problemă în momentul de faţă”, spune Bolojan.
20:00
Vreme extrem de severă în Bulgaria. Inundaţii catastrofale pe litoral, unde au căzut cantităţi uriaşe de precipitaţii: Trei morţi la Elenite, printre care şi un poliţist de frontieră - VIDEO / Nord-vestul Bulgariei este paralizat de ninsori # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de presă susţinută la Nessebar. Una dintre victime este un poliţist de frontieră care participa la operaţiunile de căutare şi salvare, o altă victimă este un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii, iar a treia victimă este un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter. În acelaşi timp, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor şi sunt pene de curente extinse, relatează Novinite.com.
20:00
Preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, la deschiderea primei ediţii a Romanian Creative Week Bucharest - FOTO # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a Romanian Creative Week 2025 Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziţiei ”für papier und orchester”, semnată de poetul şi ilustratorul Emilian Pospaii şi de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Naţional de Artă al României, expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.
19:50
Sportiva Mihaela Cambei, legitimată la CS Dinamo, a câştigat, vineri, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru seniori din Norvegia, la categoria 53 kg.
19:50
Bolojan: Nu mă aştept să închei acest mandat cu o cotă de încredere care să fie la nu ştiu ce nivel/ Important eşti să nu ieşi degeaba prost şi să ştii că ţi-ai făcut datoria # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte interimar al PNL, a explicat, într-un interviu acordat la Prima Tv, că ştie că măsuri pe care le-a susţinut îi afectează pe cetăţeni, dar că „nu există alte căi de a corecta lucrurile”. El spune că nu se aşteaptă să încheie acest mandat „cu o cotă de încredere care să fie la nu ştiu ce nivel”, dar pentru el e important să ştie că şi-a făcut datoria pentru comunitate. El a răspuns şi celor care consideră că ascensiunea sa în politica de la Bucureşti ar fi un plan din timp pus la punct, în urma căruia ar urma să ajungă la Cotroceni.
19:50
Proiect de dotare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase Braşov cu echipamentele necesare combaterii infecţiilor intraspitaliceşti, finalizat / Peste 4 milioane de lei din PNRR # News.ro
Consiliul Judeţean Braşov anunţă, vineri, că a încheiat dotarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie şi Boli Infecţioase cu echipamentele necesare combaterii infecţiilor intraspitaliceşti, după livrarea ultimului lot, respectiv kit uşă de izolare cu sistem de ventilaţie cu presiune negativă. Valoarea totală a proiectului a depăşit 4 milioane de lei, din PNRR, şi a presupus instalarea a 11 loturi de echipamente.
19:50
Premierul Bolojan explică de ce serviciile secrete au primit fonduri la rectificarea bugetară: Au rămas fără bani de salarii / Ce spune despre Zbârcea şi Lazurca - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că, la rectificarea bugetară, Guvernul a alocat mai mulţi bani pentru serviciile secrete pe motiv că nu-şi puteau ”acoperi integral salariile”, ca urmare a majorărilor oferite de Guvernul Ciolacu în 2024, an cu patru rânduri de alegeri. Despre numele vehiculate public pentru şefia serviciilor secrete, Ilie Bolojan susţine că nu l-a întâlnit niciodată pe avocatul Gabriel Zbârcea. În schimb, pe Marius Lazurca l-a întâlnit când era ambasador la Budapesta şi îl consideră ”un om serios şi un diplomat de valoare al ţării noastre”. Întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut încă propuneri pentru conducerea serviciilor secrete, premierul Ilie Bolojan a răspuns: ”Unele decizii se iau mai repede, altele mai târziu. Domnul preşedinte va face propunerile atunci când va considera de cuviinţă”.
19:50
Bolojan, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan: Avem un dialog bun. Abordările legat de modul în care rezolvi o problemă pot fi diferite. Cel mai important aspect este să conştientizezi care este problema, aici nu există abordări diferite # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat Prima Tv, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi despre faptul că acesta a avut ieşiri publice în care a susţinut că unele lucrurise puteai face şi altfel, în ceea ce priveşte unele măsuri luate de Guvern. „Abordările legat de modul în care rezolvi o problemă pot fi diferite. Cel mai important aspect este să conştientizezi care este problema, aici nu există abordări diferite”, spune primul ministru.
19:50
Fotbalistul spaniol Lamine Yamal a recidivat şi simte din nou dureri ale osului pubian, ceea ce va duce la o absenţă de două-trei săptămâni de pe terenul de joc, a anunţat vineri FC Barcelona.
19:50
Grupul EM, care deţine compania Electromontaj, lansează oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, de până la 77,16 milioane lei, şi îşi pregăteşte listarea la Bursa de Valori Bucureşti # News.ro
Grupul EM, acţionarul majoritar al companiei Electromontaj SA, a lansat vineri oferta publică de vânzare de acţiuni nou-emise, în valoare de până la 77.16 milioane lei, un pas decisiv către listarea la Bursa de Valori Bucureşti.
19:50
Premierul Ilie Bolojan susţine că nu s-a gândit la scenariul în care Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ar putea candida la alegerile prezidenţiale din România, după ce-şi va termina al doilea mandat la Chişinău. Şeful Executivului este de părere că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană ar însemna un câştig pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Prutului. Maia Sandu va încheia al doilea mandat de preşedinte în toamna anului 2028. PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obţinut peste 50% la alegerile parlamentare de duminica trecută.
19:40
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan: Dacă şi de data asta, lumea politică nu dovedeşte utilitatea, că poate fi şi altfel în serviciul public, vom ajunge în situaţia în care, cu siguranţă, va fi un vot şi mai puternic împotrivă - VIDEO # News.ro
Preşedintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, afirmă că dacă de data aceasta partidele şi politicienii nu vor demonstra că se poate face şi altfel de politică şi nu vor pune ţara „în direcţia bună”, va exista un val împotriva lor mai puternic decât cel de la scrutinele din 2004 şi 2025. Bolojan aminteşte că într-o ţară care nu este bine, nici partidele nu sunt într-o situaţie bună.
19:40
Ce s-a întâmplat cu directorul de la EximBank, acuzat de premierul Bolojan că a închiriat o clădire a statului printr-o companie privată # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că este ”total anormală” situaţia de la EximBank, instituţie deţinută de stat, care a închiriat o clădire aflată tot în patrimoniul statului, la RA-APPS, însă printr-un intermediar privat, la costuri mult mai mari. Firma privată plăteşte statului o chirie lunară de aproximativ 60.000 de euro, iar banca de stat EximBank plăteşte firmei private o chirie lunară de 180.000 de euro. Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală. ”Este o anchetă în curs, care sper să se finalizeze”, a spus Bolojan, la Prima TV.
19:40
Bolojan, despre anularea alegerilor: Principalii responsabili nu sunt serviciile secrete, suntem noi, oamenii politici. Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării, ale votului anti-sistem ar fi fost mult atenuate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete. ”Dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate”, a spus Bolojan, la Prima TV. Şeful guvernului a comparat modul în care politicienii arunca vina pe serviciile secrete cu supărarea primarilor când pierd lupta electorală. ”Când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul, în accepţiunea primarului. Dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă şi el o parte de responsabilitate. E uşor să dai vina pe alţii. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”, a explicat Bolojan.
19:30
Ilie Bolojan ar vrea alegeri pentru Primăria Capitalei în această toamnă: Săptămâna viitoare decidem. Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei ar trebui organizate în toamna acestui an, dar decizia politică e blocată pentru că există ”abordări diferite” în coaliţia de guvernare. ”Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, susţine Ilie Bolojan, care anunţă că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în interiorul coaliţiei: fie vor fi organizate alegeri în luna noiembrie, aşa cum insistă USR, fie în primăvara anului viitor, cerinţa PSD.
19:30
Miniştrii Apărării şi Economiei, vizită la uzina care produce produc transportoarele blindate Piranha 5 – Moşteanu:Armata României are nevoie de echipamente moderne / Miruţă: Industria românească de apărare are potenţial # News.ro
Miniştrii Apărării şi Economiei, Ionuţ Moşteanu şi Radu Mituţă, ambii de la USR, anunţă, vineri, că au vizitat Uzina Mecanică Bucureşti, care produce transportoarele blindate Piranha 5, unul dintre cele mai moderne transportoare din dotarea armatelor europene. Din cele 227 de transportoare comandate mai sunt de realizat doar cele cu dotări speciale - MEDEVAC, CBRN şi căutare/salvare.
