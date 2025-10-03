Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025
4 octombrie 2025 00:20
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi excelentă pentru a lua inițiative. Ai energie și claritate mentală, iar ideile tale pot aduce rezultate concrete. Atenție totuși la impulsivitate în discuții cu colegii sau partenerul. Dragoste: Posibile tensiuni, dar pot fi rezolvate cu răbdare.Bani: Posibilitate de câștig neașteptat.Sfatul zilei: Nu te grăbi să […]
• • •
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea
În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […]
Poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!" Sursele noastre spun altceva!
Deși poliția din Vrancea spune că informațiile legate de incidentul de la Panciu, când un echipaj al SAJ Vrancea a fost sechestrat mai bine de o oră în apartamentul a doi indivizi beti și recalcitranți, sunt false… informațiile noastre spun altceva. Ținem să precizăm că dacă poliția nu a înregistrat nicio plângere în acest sens, […]
Ce spune poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!"
Deși poliția din Vrancea spune că informațiile legate de incidentul de la Panciu, când un echipaj al SAJ Vrancea a fost sechestrat mai bine de o oră în apartamentul a doi indivizi beti și recalcitranți, sunt false… informațiile noastre spun altceva. Ținem să precizăm că dacă poliția nu a înregistrat nicio plângere în acest sens, […]
Echipa CSM Adjud 1946 a reușit o victorie importantă în deplasare, pe terenul celor de la Odorheiu Secuiesc, într-un meci disputat vineri, de la ora 15:00, pe o vreme rece de toamnă, pe un teren greu și ud, care a creat dificultăți jucătorilor ambelor echipe. Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 41 […]
„Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri" – un proiect care aduce la viață patrimoniul viticol al județului
Vrancea, cea mai mare podgorie a României, își pune în valoare tradiția și meșteșugurile prin proiectul „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri", lansat astăzi la Muzeul Viei și Vinului din Focșani. Inițiativa, co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național, îmbină cultura, educația și inovația pentru a promova moștenirea viticolă unică a județului. „Vin în Vrancea este […]
Spectacolul de la Zilele Recoltei anulat din cauza vremii. Târgul rămâne deschis pentru vizitatori
Spectacolul programat pentru această seară, vineri, 3 octombrie, în cadrul evenimentului Zilele Recoltei de la Focșani nu va mai avea loc. Decizia a fost luată de organizatori din cauza condițiilor meteo nefavorabile – municipiul aflându-se astăzi sub cod galben de vânt și precipitații. Chiar dacă partea artistică a fost anulată, focșănenii sunt așteptați în continuare la […]
Polițiștii rutieri din Vrancea ne avertizează: „Circulați cu atenție și responsabilitate!"
În contextul avertizării meteorologice de cod galben în vigoare, ce vizează ploi importante cantitativ, intensificări puternice ale vântului, ninsori temporar viscolite, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea recomandă participanților la trafic să acorde o atenție deosebită modului de deplasare pe drumurile publice. Pentru preîntâmpinarea accidentelor rutiere, recomandăm șoferilor să se informeze cu privire […]
INCREDIBIL Echipaj al SAJ Vrancea sechestrat în apartamentul unor indivizi mai bine de o oră! Poliția „a preferat" să nu mediatizeze cazul!
Evenimentul incredibil s-a petrecut în noaptea de 28 spre 29 septembrie (duminică spre luni), în urmă cu o săptămână, în orașul Panciu, fără ca IPJ Vrancea să-l aducă în atenția opiniei publice, în spiritul transparenței de care uneori face atâta paradă. Doi indivizi, tatăl și fiul, acesta din urmă în vârstă de 19 ani, s-au […]
Arestat la domiciliu pentru că a încercat să jefuiască o adolescentă în plină stradă
Un bărbat de 45 de ani din Brăila a fost reținut de polițiști după ce ar fi încercat să jefuiască o adolescentă în plină stradă. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție, incidentul a avut loc la data de 1 august a.c., pe strada Piața Poporului. Bărbatul ar fi folosit violența pentru a încerca să […]
Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul asupra volanului autoturismului şi a ieşit în afara carosabilului, izbindu-se de un gard. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 2C, în localitatea Pogoanele. „Din primele date de la faţa locului a reieşit că şoferul, un bărbat în vârstă de […]
Un autobuz s-a făcut scrum, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din Brăila. În câteva minute, vehiculul a fost cuprins de flăcări violente și a ars ca o torță, ridicând un nor dens de fum vizibil de la mare distanță. Pentru stingerea incendiului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a mobilizat patru autospeciale de stingere cu apă […]
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 288 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finalul lunii septembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […]
Administrația Piețelor Focșani vă invită la Zilele Recoltei 2025, eveniment derulat în colaborare cu Primăria Focșani și Teatrul Municipal
Focșani se pregătește să celebreze toamna printr-un eveniment devenit tradiție: Zilele Recoltei 2025, organizate în perioada 3–5 octombrie, în Piața Obor. Manifestarea este realizată în parteneriat de Primăria Municipiului Focșani, Administrația Piețelor Focșani și Teatrul „Maior Gh. Pastia", iar implicarea Administrației Piețelor este una centrală. Instituția are rolul de a pune la dispoziție infrastructura necesară […]
În perioada 1 – 31 octombrie 2025 inclusiv, beneficiarii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea- Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025), de către administratorul, […]
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea
♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ai energie din plin, dar ai grijă cum o folosești. Poți rezolva sarcini dificile, însă fii atent la impulsivitate, mai ales în relațiile cu colegii sau partenerii. O veste bună legată de bani te poate surprinde plăcut. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Răbdarea îți este […]
În dimineața zilei de joi, 2 octombrie, în jurul orei 10:43, pompierii voluntari ai SVSU Dumitrești au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casă din satul Tinoasa, comuna Dumitrești. La fața locului s-a deplasat autospeciala din dotare, însoțită de cinci voluntari. Când au ajuns, incendiul se manifesta deja generalizat și cuprinsese […]
Drept la replică: președintele consiliului județean, Nicușor Halici, răspunde acuzațiilor făcute de șeful PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru
După conferința de presă susâinută astăzi de liderul liberalilor vrânceni, deputatul Dragoș Ciobotaru, replica administrației județene nu a întârziat să apară. Reamintim pe scurt cititorilor motivul acestui drept la replică transmis de conducerea consiliului județean, drept la replică pe care îl veți citi mai jos. În conferința susținută astăzi, Dragoș Ciobotaru l-a atacat direct pe […]
Tineri reţinuţi după ce au folosit la jocuri de noroc datele de identitate ale altei persoane
Doi tineri din judeţul Buzău au fost reţinuţi pentru fals informatic după ce, folosind cartea de identitate a altei persoane, au creat conturi pe platforme online de jocuri de noroc şi au jucat în numele acesteia, retrăgând câştigurile. Victima şi-a dat seama că identitatea îi este folosită de cineva după ce a aflat de la […]
Legea stagiului militar voluntar, adoptată de Guvern. Tinerii între 18 și 35 de ani vor fi remunerați cu
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul va adopta joi legea stagiului militar voluntar, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani și reprezintă prima încercare din ultimii ani de […] Articolul Legea stagiului militar voluntar, adoptată de Guvern. Tinerii între 18 și 35 de ani vor fi remunerați cu trei salarii medii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmeria Vrancea a dat startul campaniei de recrutare pentru cele 700 de locuri disponibile în școlile de subofițeri jandarmi, pentru cei care își doresc să urmeze o carieră militară în Jandarmeria Română. Primul pas este depunerea cererii de înscriere EXCLUSIV prin intermediul platformei „Hub de servicii la nivelul MAI” – https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=19 până la data de […] Articolul S-a dat startul la admiterea în școlile militare de subofițeri jandarmi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Șoferii reclamă probleme pe A7 Buzău – Focșani: poduri „trambulină” și resturi periculoase pe carosabil # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tronsonul Buzău–Focșani al autostrăzii A7, inaugurat cu mai puțin de un an în urmă, ridică deja semne de întrebare privind siguranța șoferilor. Mai mulți conducători auto reclamă că unele porțiuni de drum pot deveni periculoase, în special la viteze mari. Unul dintre aceștia a semnalat, pe grupul de Facebook Drum Expres Focșani–Brăila–Constanța, că podurile de […] Articolul Șoferii reclamă probleme pe A7 Buzău – Focșani: poduri „trambulină” și resturi periculoase pe carosabil apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Dragoș Ciobotaru (PNL): „Campusul universitar din Vrancea a fost pierdut din cauza nepăsării conducerii consiliului județean” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a lansat critici dure la adresa conducerii Consiliului Județean Vrancea, acuzând lipsa de implicare în salvarea unor proiecte majore pentru județ, în special a campusului universitar finanțat prin PNRR. În cadrul unei conferințe de presă, deputatul liberal a explicat că procesul de reevaluare a proiectelor PNRR a început încă din […] Articolul VIDEO Dragoș Ciobotaru (PNL): „Campusul universitar din Vrancea a fost pierdut din cauza nepăsării conducerii consiliului județean” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Un bărbat din Tănăsoaia a pus pe jar poliția din Vrancea! Omul s-a baricadat în casă și a amenințat că va da foc la butelie dacă va intra cineva peste el! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri seara (1 octombrie), la ora 19.14, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că un bărbat, de 84 de ani din comuna Tănăsoaia, cunoscut cu afecțiuni psihice, s-ar fi baricadat într-o cameră a locuinței, având asupra sa două obiecte tăietor-înțepătoare (cuțite), amenințând că va incendia […] Articolul Un bărbat din Tănăsoaia a pus pe jar poliția din Vrancea! Omul s-a baricadat în casă și a amenințat că va da foc la butelie dacă va intra cineva peste el! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Garda Forestieră Focșani, sancțiuni însumând zeci de mii de lei în urma controalelor efectuate împreună cu poliția # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a prezentat raportul de activitate pentru luna august 2025, lună în care inspectorii instituției au desfășurat atât acțiuni de control cât și activități de monitorizare și avizare a proiectelor de împădurire. Potrivit datelor oficiale, în urma celor 73 de controale efectuate cu poliția au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale în valoare […] Articolul Garda Forestieră Focșani, sancțiuni însumând zeci de mii de lei în urma controalelor efectuate împreună cu poliția apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță că, și în acest an, va oferi populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, menținând astfel nivelul constant din ultimii ani. În primele opt luni ale anului, Romsilva a vândut direct către cetățeni 1.214.251 metri cubi, cu 10% mai mult față de aceeași perioadă […] Articolul Lemne de foc pentru populație vândute de Romsilva apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Avertizarea de codul galben emisă de meteorologi pentru zona Moldovei și alte județe din sud-estul țării se prelungește până sâmbătă, 4 octombrie, la ora 10.00. În această perioadă se așteaptă ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă, spun meteorologii, vor fi de 25…35 l/mp […] Articolul Se prelungește codul galben de ploi pentru Vrancea și alte județe din țară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi ești plin de energie și determinare. Este o zi bună pentru a începe un proiect nou sau pentru a relua ceva ce ai tot amânat. Evită conflictele cu superiorii – fii diplomat! Dragoste: Posibile tensiuni în cuplu, dar se rezolvă cu răbdare.Carieră: O oportunitate interesantă apare, dar […] Articolul Horoscopul zilei de 2 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Soveja caută drumul spre un turism sustenabil. Primarul Ionuț Filimon, discuții la ASE despre pregătirea viitorul industriei ospitalității # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Soveja, cunoscută pentru aerul său curat și pentru istoria care se împletește cu frumusețea naturală a zonei, are nevoie nu doar de investiții în infrastructură, ci și de oameni bine pregătiți care să ducă mai departe proiectele turistice. Acesta a fost mesajul transmis de primarul localității în cadrul unei întâlniri desfășurate astăzi la Academia […] Articolul Soveja caută drumul spre un turism sustenabil. Primarul Ionuț Filimon, discuții la ASE despre pregătirea viitorul industriei ospitalității apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din Buzău au acționat ieri pentru combaterea infracțiunilor la regimul rutier, acționând pe drumurile din județul vecin printr-o serie de controale în trafic. În urma acestor acțiuni, 41 de conducători auto au fot sancționați iar patru dintre ei au „predat” permisul oamenilor legii, devenind pietoni cu acte în regulă pentru 90 de zile. Printre […] Articolul Șofer din Vrancea lăsat pieton de polițiștii buzoieni pentru exces de viteză apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți – 10 octombrie 2025, o oportunitate pentru tineri de a-și găsi un job # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) va organiza vineri, 10 octombrie 2025, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți”, un eveniment desfășurat simultan în toată țara, inclusiv la nivelul agențiilor județene și al Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București. Scopul principal al bursei este de a sprijini absolvenții să facă primii pași […] Articolul Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți – 10 octombrie 2025, o oportunitate pentru tineri de a-și găsi un job apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
APIA primește cereri de plată pentru rambursarea accizei la motorină aferente trimestrului III al anului 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 1 – 31 octombrie 2025 inclusiv, beneficiarii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Vrancea- Cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură în trimestrul III al anului 2025 (perioada 1 iulie – 30 septembrie 2025), de către administratorul, […] Articolul APIA primește cereri de plată pentru rambursarea accizei la motorină aferente trimestrului III al anului 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Șomajul din România – în scădere. Peste 30 % dintre cei aflați în evidențe nu au studii sau au doar nivel primar de educație # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost, la sfârșitul lunii august 2025, de 3,18%, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), indicatorul fiind cu 0,01 puncte procentuale mai mic decât în luna iulie. Numărul total al șomerilor înregistrați la nivel național a fost de 253.731 de persoane, 54.140 dintre […] Articolul Șomajul din România – în scădere. Peste 30 % dintre cei aflați în evidențe nu au studii sau au doar nivel primar de educație apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Start la pre-înscrieri în proiectul TECH Assist – șanse egale și sprijin real pentru persoanele cu dizabilități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea anunță demararea Etapei 0 – Pre-înscrierea în cadrul proiectului național „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces – TECH Assist”, implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cofinanțat de […] Articolul Start la pre-înscrieri în proiectul TECH Assist – șanse egale și sprijin real pentru persoanele cu dizabilități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben și portocaliu ce vor afecta întreaga parte sudică a țării. Dacă județe precum Dolj, Olt, Giurgiu, Ilfov, Ialomița și altele vor fi în cod portocaliu, anunțându-se vreme deosebit de rece și precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane, în altele – precum Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vrancea, […] Articolul Vrancea, cod galben de vreme rece și precipitații apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Farmacistă, înjunghiată de fostul concubin. Femeia a fost dusă în stare gravă la spital # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O femeie în vârstă de 41 de ani a fost transportată în stare gravă la spital, după ce ar fi fost înjunghiată de fostul concubin, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău. Femeia lucra la o farmacie din comuna Săgeata, iar miercuri dimineaţă, în apropierea locului de muncă, s-ar […] Articolul Farmacistă, înjunghiată de fostul concubin. Femeia a fost dusă în stare gravă la spital apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Avocatul Adrian Toni Neacșu, reacție dură la declarațiile lui Nicușor Dan: „Președintele intoxică opinia publică cu un dosar inexistent” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Avocatul focșănean Adrian Toni Neacșu critică dur declarațiile recente ale președintelui României și ale procurorului general, pe care le consideră „o escrocherie comunicațională” menită să justifice anularea alegerilor din decembrie 2024. Neacșu atrage atenția că dosarul invocat de șeful statului în legătură cu presupuse ingerințe externe asupra procesului electoral nu există în forma prezentată publicului. […] Articolul Avocatul Adrian Toni Neacșu, reacție dură la declarațiile lui Nicușor Dan: „Președintele intoxică opinia publică cu un dosar inexistent” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Administrația Piețelor Focșani vă invită la Zilele Recoltei, eveniment derulat între 3 și 5 octombrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Zilele Recoltei 2025: târg de produse agroalimentare și spectacole de muzică românească Primăria Municipiului Focșani, împreună cu Administrația Piețelor Focșani și Teatrul „Maior Gh. Pastia”, vă invită la Zilele Recoltei 2025, o sărbătoare dedicată producătorilor locali de legume, fructe, brânzeturi sau preparate din carne și produse tradiționale. La Zilele Recoltei recunoaștem eforturile fermierilor și ne […] Articolul Administrația Piețelor Focșani vă invită la Zilele Recoltei, eveniment derulat între 3 și 5 octombrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Incendiu, azi-noapte, la o gospodărie din Bălești! Mai multe bunuri au fost distruse de flăcări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul serii trecute, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit în cooperare cu reprezentanți ISU Buzău pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Bălești. La fața locului s-au deplasat cinci echipaje, cu patru autospeciale de stingere, două din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu-Sărat si două din cadrul Detașamentului de Pompieri […] Articolul VIDEO Incendiu, azi-noapte, la o gospodărie din Bălești! Mai multe bunuri au fost distruse de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi în care energia ta este la cote maxime. Profită de acest impuls pentru a rezolva chestiuni amânate. În plan profesional, ideile tale sunt bine primite. În dragoste, fii atent la nevoile partenerului. Sfaturi: Evită impulsivitatea în decizii. Ascultă înainte să reacționezi ♉ Taur (20 aprilie […] Articolul Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Subprefectul Liviu Macovei: „Vrancea are potențial dar trebuie sprijinit prin politici coerente” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Subprefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, a participat astăzi la un eveniment organizat de IMM Vrancea, unde s-au analizat provocările cu care se confruntă mediul privat atât la nivel local cât și național. În cadrul întâlnirii, reprezentanți ai autorităților și ai societăților private au discutat despre necesitatea unui parteneriat real între instituțiile publice și mediul de […] Articolul Subprefectul Liviu Macovei: „Vrancea are potențial dar trebuie sprijinit prin politici coerente” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Armata oferă 6.000 de euro pentru patru luni de instruire. Cine poate profita de noul program militar voluntar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Apărării Naționale lansează un program care ar putea schimba radical modul în care tinerii se raportează la armată. Serviciul militar voluntar le oferă celor care se înscriu nu doar o experiență unică, ci și un câștig consistent: aproximativ 6.000 de euro după patru luni de pregătire. Cum funcționează programul Orice tânăr sau tânără cu […] Articolul Armata oferă 6.000 de euro pentru patru luni de instruire. Cine poate profita de noul program militar voluntar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie sprijinul financiar de 400 lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 lei acordat în acest an de Executiv.Sprijinul financiar nu se ia în calcul nici la stabilirea plafonului privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă […] Articolul Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie sprijinul financiar de 400 lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
CFR Călători anunță că achiziţionarea biletelor cu rezervare de loc va fi întreruptă temporar miercuri spre joi noaptea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Achiziţionarea biletelor de tren cu rezervare de loc va fi întreruptă miercuri, în intervalul orar 0:00 – 2:30, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă la echipamentele centrale ale Sistemului Naţional de Rezervare, a anunţat CFR Călători. Astfel, emiterea legitimaţiilor de călătorie în intervalul orar menţionat se va face: la casele de bilete fără rezervarea locului, […] Articolul CFR Călători anunță că achiziţionarea biletelor cu rezervare de loc va fi întreruptă temporar miercuri spre joi noaptea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Controale ale polițiștilor de la Transporturi Feroviare Vrancea în Gara Focșani și trenurile de călători # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul zilei de luni (29 septembrie), polițiștii de la Transporturi Feroviare Vrancea, au derulat o serie de controale la nivel cu calea ferată din zona Tișița, în Stația CFR Focșani și în trenurile de călători. În urma acestor acțiuni au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 7.000 de lei și […] Articolul Controale ale polițiștilor de la Transporturi Feroviare Vrancea în Gara Focșani și trenurile de călători apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Vrancea își celebrează patrimoniul viticol printr-un proiect unic, unde tradiția întâlnește inovația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Muzeul Viei și Vinului va fi lansat vineri, 3 octombrie 2025, proiectul „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, o inițiativă culturală care celebrează tradițiile vii și moștenirea viticolă a județului Vrancea. Proiectul aduce în prim-plan frumusețea meșteșugului vinului și poveștile oamenilor care păstrează această artă de generații. Proiectul propune o serie de activități educative […] Articolul Vrancea își celebrează patrimoniul viticol printr-un proiect unic, unde tradiția întâlnește inovația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Faleza Dunării din Galați va fi reabilitată cu bani europeni. Lucrările vor dura doi ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Proiectul vizează realizarea următoarelor categorii principale de lucrări: intervenţii pentru punerea în valoare a monumentelor de for public; realizarea unui circuit de vizitare; amenajarea peisagistică a întregului areal; pistă de alergare; piste pentru […] Articolul Faleza Dunării din Galați va fi reabilitată cu bani europeni. Lucrările vor dura doi ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
