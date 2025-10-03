Sean „Diddy” Combs, condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare. El risca până la 20 de ani în spatele gratiilor
Digi24.ro, 4 octombrie 2025 00:30
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru infracțiuni legate de prostituție, relatează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
00:30
Sean „Diddy” Combs, condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare. El risca până la 20 de ani în spatele gratiilor # Digi24.ro
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare pentru infracțiuni legate de prostituție, relatează Reuters.
Acum 2 ore
00:00
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene # Digi24.ro
Autoritățile poloneze investighează un complot atribuit serviciilor secrete ruse, după ce explozibili ascunși în conserve de porumb au fost introduși în țară. Potrivit presei de la Varșovia, încărcăturile urmau să fie folosite pentru atacuri cu drone în Polonia și alte state europene.
3 octombrie 2025
23:40
Protest cu sute de mii de oameni, în Italia. Manifestanții, revoltați că flota de ajutor umanitar pentru Gaza a fost respinsă de Israel # Digi24.ro
Peste 200.000 de persoane au manifestat vineri în toată Italia, în semn de solidaritate cu cauza palestiniană și de sprijin pentru flota de ajutor umanitar destinată Gazei. Navele au încercat fără succes să spargă blocada israeliană. Revoltați, manifestanții italieni au instaurat o grevă la nivel național, aspru condamnată de către premierul Georgia Meloni, anunță France24.
23:30
Șeful DNA se plânge că primește prea puține sesizări pe evaziune de la Fisc. Zeci de angajați de la Vama si ANAF, anchetați # Digi24.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei, ceea ce a fost o „surpriză neplăcută”, întrucât se aştepta la mai multe astfel de informări. În schimb, Voineag anunţă că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au fosmulat acuzaţii faţă de „undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF şi Vamă.
23:30
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după ce Donald Trump a amenințat cu „dezlănțuirea iadului” # Digi24.ro
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a anunțat vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump, relatează Reuters și The New York Times.
Acum 4 ore
23:10
Modernizarea Armatei SUA și filosofia Silicon Valley. Dezvăluiri despre serviciile Palantir și Anduril, conduse de aliații lui Trump # Digi24.ro
Modernizarea atât de necesară a rețelei de comunicații pe câmpul de luptă a Armatei SUA, realizată de companiile Anduril, Palantir și alții, este plină de probleme și vulnerabilități „fundamentale de securitate” și ar trebui tratată ca un „risc foarte ridicat”, potrivit unui memorandum intern recent al Armatei DUA, transmite Reuters.
23:10
Atacantul român Valentin Mihăilă a marcat primul său gol, unul de senzaţie, pentru Rizespor, care a învins-o pe Antalyaspor cu scorul de 5-2, vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a campionatului de fotbal al Turciei.
22:40
Operațiune de salvare în Munții Bucegi, unde doi turiști au rămas blocați în zăpadă. Intervenție și în Parâng # Digi24.ro
Stratul de zăpadă măsoară peste 50 de centimetri în Munții Bucegi, iar doi turiști au rămas blocați pe un traseu din zona Poiana Prepeleac, după ce au pierdut traseul. Alți cinci oameni au rămas înzăpeziți în Parâng.
22:30
Tehnologia din Ucraina devenită platforma principală de comandă în exercițiile NATO: unele componente sunt găzduite în afara țării # Digi24.ro
DELTA, un sistem de luptă ucrainean, a devenit sistemul principal de comandă pentru echipa comună a țărilor participante la exercițiile NATO REPMUS 2025, scrie Ukrainska Pravda, care îl citează pe ministrul ucrainean al Apărării, Denis Șmîhal.
22:10
Spionaj pentru China la Bruxelles: un ofițer al serviciilor de securitate belgiene, pus sub acuzare # Digi24.ro
Un ofițer al serviciilor de securitate belgiene a fost arestat și pus sub acuzare pentru spionaj în favoarea Chinei. Potrivit Politico, bărbatul a fost recrutat pentru accesul său la cercurile diplomatice internaționale din Bruxelles, oraș care găzduiește instituțiile UE, sediul NATO, peste 100 de organizații internaționale și 300 de misiuni diplomatice.
22:00
Nou atac al SUA asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri. Pete Hegseth: „Aceste lovituri vor continua” # Digi24.ro
Forțele armate americane au ucis patru oameni într-un atac asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei, care se presupune că transporta droguri, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, relatează BBC.
21:50
Mihaela Cambei a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatul Mondial de haltere din Norvegia # Digi24.ro
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la cat. 53 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de haltere de la Forde (Norvegia), potrivit site-ului competiţiei.
21:50
Merz și Macron avertizează asupra „iluminismul întunecat” din Europa. Cei doi lideri susțin contracararea partidelor iliberale # Digi24.ro
Liderii Germaniei şi Franţei au marcat vineri cea de-a 35-a aniversare a reunificării democratice a Germaniei, cerând mai multă hotărâre pentru a ţine sub control atracţia în creştere a ceea ce au numit „iluminismul întunecat” al autoritarismului, relatează Reuters.
21:50
Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican # Digi24.ro
Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.
21:40
Răspunsul Germaniei în fața amenințărilor aeriene: guvernul bavarez le va permite poliţiştilor să împuşte drone # Digi24.ro
În urma apariţiei unor drone care au perturbat operaţiunile aeroportului din Munchen, ministrul de Interne din guvernul landului german Bavaria, Joachim Herrmann, a anunţat vineri că poliţia locală ar putea primi în curând prerogative extinse pentru a combate ameninţarea dronelor, astfel încât poliţiştii să poată trage cu arme de foc asupra acestora, anunță agenţia DPA.
21:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la un eveniment cultural din Capitală # Digi24.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, însoţit de partenera sa Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la deschiderea oficială a primei ediţii a Romanian Creative Week 2025 Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziţiei ”für papier und orchester”, semnată de poetul şi ilustratorul Emilian Pospaii şi de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Naţional de Artă al României, expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 9 octombrie 2025.
Acum 6 ore
21:10
Președintele ANAF: Până în prezent nu avem indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu are, până în prezent, indicii că soţii Iohannis doresc să achite sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.
21:00
TikTok a închis zeci de conturi în Cehia pentru „glorificarea lui Putin” şi propagandă prorusă în campania electorală # Digi24.ro
TikTok a eliminat zeci de conturi din Cehia, după ce autorităţile au semnalat încercări de interferenţă în alegerile parlamentare. Conturile vizate aveau milioane de vizualizări săptămânale şi ar fi promovat mesaje extremiste, propagandă prorusă şi ştiri false. Platforma susţine că a luat măsuri speciale de securitate înaintea scrutinului, însă experţii avertizează că dezinformarea online a influenţat vizibil campania electorală.
20:50
Patru italieni au fost deportați de Israel după interceptarea flotei de ajutor umanitar pentru Gaza # Digi24.ro
Patru cetățeni italieni au fost deportați de Israel după ce au fost reținuți de autoritățile israeliene în momentul în care navele care transportau ajutoare către Gaza au fost interceptate, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, relatează BBC.
20:40
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora” # Digi24.ro
Un medic căruia i s-a interzis să-și practice meseria în Marea Britanie, după ce a abuzat sexual zeci de bărbați și băieți, a fost lăsat liber să-și desfășoare activitatea medicală în țara sa natală, România, dezvăluie The Times.
20:40
Sindicaliștii din Sănătate condamnă decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă # Digi24.ro
Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate condamnă, vineri, decizia Guvernului de a amâna acordarea drepturilor salariale câştigate definitiv în instanţă, până în anul 2026, apreciind că „reprezintă o sfidare directă la adresa Justiţiei şi a angajaţilor din sectorul sanitar”.
20:10
Cine are vina cea mai mare pentru anularea alegerilor: premierul spune că nu serviciile secrete. Cui atribuie Bolojan responsabilitatea # Digi24.ro
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/aur-prezinta-propriul-raport-privind-anularea-alegerilor-si-spune-ca-presedintele-dan-intruneste-toate-conditiile-pentru-a-fi-suspendat-3441251
20:10
Confruntare armată în Gaza între Hamas și un clan palestinian: raiduri pentru arestări privind colaborarea cu Israelul # Digi24.ro
Orașul Khan Younis, situat în sudul Fâșiei Gaza, a fost scena uneia dintre cele mai violente confruntări interne de la începutul războiului, între forțele de securitate ale Hamas și membrii clanului al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sud, conform BBC.
20:00
„Un dezastru” se conturează într-o metropolă cu peste 10 milioane de locuitori. Singura soluție: mutarea capitalei # Digi24.ro
Președintele Iranului a susținut că țara sa nu are de ales decât să-și mute capitala de la Teheran în sudul țării din cauza extinderii excesive a orașului, a lipsei de apă potabilă adecvată și a amenințării crescânde de tasare a terenului, potrivit The Guardian.
19:50
Fonduri înghețate, vieți în pericol. Administrația Trump, acuzată că blochează banii pentru victimele traficului de persoane # Digi24.ro
Organizații care luptă împotriva traficului de persoane din SUA avertizează că decizia administrației Trump de a bloca 88 de milioane de dolari destinați victimelor „va pune viețile supraviețuitorilor în pericol”. Într-o scrisoare adresată Congresului, 74 de grupuri juridice, religioase și civice cer deblocarea urgentă a fondurilor, după ce peste 100 de organizații de sprijin au rămas fără finanțare federală.
19:40
Când va crește Guvernul pensiile și salariile din sistemul bugetar. Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Digi24.ro
Ilie Bolojan afirmă, întrebat fiind dacă îşi propune să majoreze pensii şi salarii în mandatul său de premier, că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate. Prim-ministrul precizează că decizii precum majorări de pensii şi salarii trebuie luate ţinând cont de realităţile economice, fiindcă, în caz contrar, economia reală îţi corectează derapajele.
19:30
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul european de executare a pedepsei şi mandatul de arestare # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral. Alina Bica se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.
Acum 8 ore
19:10
Papa Leon, elogiu vârstnicilor: „Sunt un dar; să nu se simtă inutili sau abandonați”. Ce spune despre conflictul dintre generații # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a declarat vineri că vârstnicii sunt „un dar” și a lansat un apel conform căruia niciunul dintre ei nu trebuie să fie abandonat sau să se simtă inutil. Declarația a fost făcută în cadrul discursul său, adresat participanților la un congres internațional dedicat celor în vârstă, transmite agenția EFE.
18:50
Lucrările la noul pod între România și Ucraina, peste râul Tisa, au ajuns la aproape 90%: „Un moment care depășește simpla construcție” # Digi24.ro
Construcția podului peste râul Tisa, care leagă Ucraina de România, este aproape de finalizare, lucrările fiind realizate în proporție de 87%. Structura metalică a fost deja montată, iar rampele de acces au fost finalizate, relatează UNN.
18:40
AUR prezintă propriul raport privind anularea alegerilor și spune că președintele Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat vineri, ca replică la raportul privind ingerințele Rusiei în procesul electoral din România, transmis de Nicușor Dan aliaților europeni la Copenhaga, un document propriu, intitulat „Raportul privind Lovitura de Stat din România – 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025”, în care reia tezele promovate de AUR în legătură cu anularea alegerilor: România nu este o democrație, influența așa-zișilor lideri globaliști, implicarea unor mecanisme ilegale din cadrul instituțiilor UE. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că documentul va fi tradus și trimis tuturor cancelariilor occidentale. De asemenea, Simion a spus că președintele Nicușor Dan „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”
18:30
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend # Digi24.ro
Ciclon în România: explicația meteorologilor pentru valul de frig și de ploi puternice. Vremea se ameliorează din weekend
18:20
Donald Trump, ultimatum pentru Hamas: Eliberați toți ostaticii și semnați acordul până duminică sau „se va dezlănțui iadul” # Digi24.ro
Donald Trump a dat un ultimatum pentru Hamas, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00. Președinte american a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”.
18:00
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare” # Digi24.ro
Directorul Departamentului Situaţii de Urgenţă de la Apele Române, Sorin Rîndaşu, a declarat, în direct la Digi24, că în ultimele de 36 de ore, în arealul Olteniei și bazinului Argeș-Vedea, au fost înregistrate precipitații cumulate între 50 și 70 l/mp. Conform spuselor sale, râurile au început să înregistreze o tendință de creștere, însă, deocamdată, nu s-au depășit cotele de apărare.
17:40
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri # Digi24.ro
Primarul Sectorului 2 al Capitalei, Rareş Hopincă, anunţă, vineri, „pagube semnificative”, după furtună, fiind vorba despre 33 de copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. Proprietarii de autovehicule avariate de efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local, pe baza unei cereri.
17:40
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de ce a accesat România creditul SAFE # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că apărarea ţării are un cost şi a justificat accesarea creditului SAFE de 17 miliarde de euro de către România. El a spus că, în timp ce la Constanţa oamenii pot sta liniştiţi de Ziua Marinei, la Odesa cad bombe, iar acest contrast arată necesitatea investiţiilor în apărare. Bolojan a subliniat că împrumutul european este avantajos şi esenţial pentru siguranţa ţării şi a explicat de ce măsurile bugetare luate de Guvern au fost corecte.
17:30
Anunțul lui Bolojan privind alegerile din București. Când ar putea avea loc și care este pericolul de a „tensiona situaţia în coaliție” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că alegerile ar trebui organizate cât mai repede în Capitală, dar a subliniat că, în lipsa unui acord pe acest subiect, s-ar tensiona „şi mai mult” situaţia din coaliţia de guvernare.
17:30
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși # Digi24.ro
Uniunea Europeană se pregătește să ridice sancțiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a trebuit să le plătească în Rusia, potrivit unor oficiali europeni citați de Financial Times.
Acum 12 ore
17:20
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă Peninsula Crimeea este ucraineană sau rusească # Digi24.ro
Ignotas Adomavičius, ministrul lituanian al Culturii din partea partidului de extremă dreapta Nemuno Austra (NA), a declarat că o întrebare despre statutul juridic al Crimeei este provocatoare și a refuzat să răspundă la ea. La scurt timp el și-a anunțat demisia în urma presiunilor exercitate de prim-ministrul lituanian Inga Ruginienė, potrivit postului public LRT, citat de Ukrainska Pravda.
17:20
Revoluție pentru startup-uri: UE pregătește reguli unice și fonduri de miliarde pentru companiile inovative # Digi24.ro
Uniunea Europeană pregăteşte un set unic de reguli pentru startup-uri, menit să înlocuiască legislaţiile naţionale disparate şi să faciliteze extinderea companiilor inovative pe piaţa internă. Ursula von der Leyen a anunţat, la Italian Tech Week de la Torino, că iniţiativa va fi prezentată în 2026 şi va include şi măsuri de sprijin prin fonduri de miliarde de euro şi o strategie „AI first” pentru accelerarea adoptării inteligenţei artificiale.
17:10
Alegeri în Cehia: care sunt șansele ca partidul miliardarului populist Andrej Babiš, un aliat al lui Viktor Orban, să ajungă la putere # Digi24.ro
Cehii au început vineri să voteze în alegerile care ar putea să înlăture guvernul de centru-dreapta, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, care promite să crească salariile și să îmbunătățească creșterea economică, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei. Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigrație din Europa și ar putea complica consensul privind politicile climatice într-o țară în care niciun guvern în funcție nu a câștigat un al doilea mandat din 1996, scrie The Guardian.
17:10
Prima femeie arhiepiscop care va conduce Biserica Anglicană. Cine este Sarah Mullally. „Ura și rasismul nu ne pot dezbina” # Digi24.ro
Marea Britanie a numit-o vineri pe Sarah Mullally în funcția de arhiepiscop de Canterbury, ea devenind prima femeie numită în fruntea Bisericii Anglicane în cei 1.400 de ani de istorie ai acestei instituții, anunță Reuters.
17:00
O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia după ce a fost prinsă cu 1,4 kilograme de droguri, ascunse în stomac. Acesta se întorcea din Belgia când a fost reținută de autoritățile italiene.
17:00
Operațiune DIICOT: 22 de persoane reţinute pentru proxenetism şi trafic de persoane. Sechestru pe 69 de maşini şi 30 de imobile # Digi24.ro
Operaţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor DIICOT în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov. În urma a 46 de percheziţii, 22 de persoane au fost reţinute pentru constituirea unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi spălare de bani. Anchetatorii au pus sechestru pe 69 de vehicule şi 30 de imobile, prejudiciul fiind estimat la milioane de euro.
16:50
Știința de a cheltui. Un experiment inedit arată că banii pot cumpăra fericirea, dacă sunt folosiți cum trebuie # Digi24.ro
Banii nu pot cumpăra fericirea. Sau cel puțin așa spune proverbul. Se pare, însă, că economiștii și psihologii sunt mai puțin siguri. În ultimele două decenii, Dr. Elizabeth Dunn de la Universitatea British Columbia a descifrat știința cheltuielilor. A realizat zeci de sondaje și a analizat munți de date, potrivit The Times.
16:50
Un copac a căzut vineri dimineață peste o casă din Sectorul 2, București. În plus, Capitala se află astăzi, 3 octombrie 2025, până la ora 23.00, sub cod portocaliu de intensificări ale vântului, conform meteorologilor.
16:50
Stare de urgență în Bulgaria, unde inundațiile au făcut prăpăd. Sat de vacanță din Burgas distrus de puhoaie, râuri de noroi pe străzi # Digi24.ro
Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale. O stațiune din districtul Burgas este complet inundată, apa intrând în curțile și locuințele oamenilor. De asemenea, un pod aflat în regiune a fost distrus de puhoaie, după ce peste 100 de litri pe metru pătrat s-au acumulat în ultimele 12 ore, anunță Digi24.
16:30
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective şi dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente şi aceştia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele cu probleme.
16:30
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite # Digi24.ro
Conducerea spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iaşi a anunţat sancţiuni după focarul de infecţii cu bacteria Serratia Marcescens, în urma căruia şase bebeluşi au murit. Şefa secţiei ATI, Oana Puiu, şi şefa Serviciului Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale, Carmen Popescu, au fost destituite, iar spitalul aşteaptă concluziile raportului oficial al Ministerului Sănătăţii pentru alte măsuri.
16:20
Susținerea lui George Simion poate scoate din Parlament „partidul surpriză” din Republica Moldova # Digi24.ro
Partidul „surpriză” care a intrat în Parlamentul de la Chișinău și a obținut șase mandate riscă să piardă locurile în viitorul Legislativ din cauza susținerii din partea lui George Simion. Plângeri împotriva lui Vasile Costiuc și „Democrația Acasă” au fost depuse la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova de poliție și mai mulți actori politici, inclusiv partidul de la guvernare.
16:20
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR” # Digi24.ro
O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează la resurse umane.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.