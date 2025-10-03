Sean „Diddy” Combs, condamnat la puțin peste 4 ani de închisoare. El risca până la 20 de ani în spatele gratiilor

16:20

O direcție din Ministerul Agriculturii, cea de Industrie Alimentară și Comerț, are patru șefi pentru doar 14 angajați. În organigramă sunt prevăzute 31 de posturi, dar mai bine de jumătate nu sunt ocupate. Bugetul pentru salariul directorului general a fost de aproximativ 57.000 de euro pe an în 2024, ceea ce înseamnă că lunar depășește și leafa premierului. Contactată de Digi24.ro, directoarea generală a refuzat să comenteze situația, pe motiv că nu lucrează la resurse umane.