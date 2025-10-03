Stipe Perica, după victoria cu Slobozia: „Uneori trebuie să jucăm astfel de meciuri”

18:30

Sheila Ebama, mama de origine din Guineea Ecuatorială a lui Lamine Yamal, despre care se știe că s-a născut în anii '80, îi invită pe toți pasionații de fotbal și fani ai campionului european, la o cină de lux pe 7 noiembrie. Prețurile pentru participare pleacă de la 150 de euro și ajung la 800, pentru un pachet de VIP!Mama extremei dreapta de la Barcelona a surprins pe toată lumea cu noua sa ideea de afacere, în care profită de imaginea fiului său celebru. ...