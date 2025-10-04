Netanyahu ar fi fost luat prin surprindere de reacţia lui Trump şi consideră răspunsul Hamas la planul SUA ca fiind un refuz

20:00

Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri ministrul de interne Daniel Mitov într-o conferinţă de presă susţinută la Nessebar. Una dintre victime este un poliţist de frontieră care participa la operaţiunile de căutare şi salvare, o altă victimă este un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii, iar a treia victimă este un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter. În acelaşi timp, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor şi sunt pene de curente extinse, relatează Novinite.com.