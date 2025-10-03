Motivul pentru care turiștii lasă cartofi la mormântul regelui Frederic cel Mare al Prusiei, un adept al absolutismului iluminat care a schimbat lumea

20:50

Unul din cinci tineri din România nu fac NIMIC: nici nu muncesc, nici nu studiază. Cifrele sunt alarmante. 20% dintre românii cu vârsta sub 30 de ani preferă să stea acasă, întreținuți de părinți, în loc să exploreze pe site-urile de anunțuri cu oferte de muncă sau să urmeze măcar o facultate de profil teoretic […]