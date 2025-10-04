Preşedintele SUA crede că Hamas este pregătită pentru o pace durabilă

14:30

Realizator: Gabriela Mitrovici – România dorește să înființeze o firmă comună cu Ucraina pentru producția de drone – a declarat joi ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. El a spus că, prin programul SAFE al Uniunii Europene, țara noastră vrea să finanțeze un proiect de producție de drone, iar apoi o firmă românească să se asocieze cu […]